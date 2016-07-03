Каковы были знания медиков о теле, его анатомии и физиологии? Как эти знания сформировались и менялись ли они на протяжении XIX века?

Что представляло собой тело в глазах служителей церкви и ревностных христиан? Какая система норм сложилась из этих религиозных убеждений?

Как смотрели на тело художники?

Какие наваждения, призрачные образы и даже тревоги управляли этими взглядами, в то время как возникали стереотипы социального сознания, нашедшие выражение в создании целого ряда подвидов тела?

Все это вопросы, ответы на которые определяют разговор об истории тела в XIX веке. Поэтому стоит затронуть их в самом начале, прежде чем перейти к истории удовольствий и боли.

Москва: Новое литературное обозрение, 2014 г. — 384 с.

ISBN 978-5-4448-0015-7 (Т, ІІ)

ISBN 978-5-4448-0017-1

Введение

Ален Корбен

Глава I. С точки зрения медицины Оливье Форю

I. ТЕЛО, ИЗУЧАЕМОЕ ПО ЧАСТЯМ И... ОТРИЦАЕМОЕ?

1. Рождение современной медицины 13

2. Исследование тела

3. Избавление от боли?

4. Тело в терапевтической практике

II. ТЕЛО-МЕХАНИЗМ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБРАЗА И ЕГО РАМКИ

1. Тело как «внутренняя среда»

2. От ментального к телесному

3. Тело во «внешней среде»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глава II. Сила религиозного влияния Ален Корбен

I. ХРИСТИАНСТВО - РЕЛИГИЯ БОГОВОПЛОЩЕНИЯ

II. ЦЕЛОМУДРИЕ И ВОЗДЕРЖАНИЕ

III. СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ

IV. АСКЕТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

V. ПОЗЫ БЛАГОГОВЕНИЯ И АДОРАЦИИ

VI. СОСТРАДАНИЕ И ОЖИДАНИЕ ЧУДА

Глава III. С точки зрения изобразительного искусства Анри Зернер

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

II. НЮ

III. НАТУРЩИЦЫ И НАТУРЩИКИ

IV. ВООБРАЗИТЬ РЕАЛЬНОСТЬ

V. ОПТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ФОТОГРАФИЯ

VI. «ВНОВЬ ВЕНЕРЫ, БЕЗ КОНЦА ВЕНЕРЫ...»

VII. ТЕЛО В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СИМВОЛИСТОВ

VIII. РОДЕН

Глава IV. Представления общества о теле Сегопен Ле Мэн

I. МАЙЁ И ЕГО ГОРБ

II. ГОСПОДИН ПРЮДОМ

III. РОБЕР МАКЕР

Глава I. Тела встречаются Ален Корбен

I. ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ, А ЧТО — ОТВРАЩЕНИЕ?

1. Тело, природа мужская и женская

2. Виды распутства: мастурбация и потеря семени

3. Эротизм и «похотливость»

4. Образ «противоестественного»

II. СЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРАКТИК

III. ПЕРЕВОРОТ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

1. Появление науки о сексе

2. Колонии — место воплощения эротических фантазий

3. «Сексуальные отклонения»: гомосексуалисты и лесбиянки

4. Разглядывание тела: опасности и ущерб

5. Новая трагичность

Глава II. Боль, страдание и беспомощность тела Ален Корбен

I. ТЕЛЕСНАЯ БОЙНЯ

II. ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ

III. МЕРТВОЕ ТЕЛО

IV. НАСИЛУЕМОЕ ТЕЛО

V. ИЗНУРЕННОЕ И ИСТЕРЗАННОЕ ТЕЛО РАБОЧЕГО В ВЕК ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

1. Изношенное тело рабочего

2. Несчастные случаи на производстве

VI. БОЛЬ И СТРАДАНИЕ

Глава I. Новое восприятие увечного тела Анри-Жак Стикер

I. УВЕЧНОЕ ТЕЛО ПОДЛЕЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ

II. УВЕЧНОЕ ТЕЛО КАК МОНСТРУОЗНОЕ

1. Ученые представления

2. Народные представления

III. ТЕЛО И ВЫРОЖДЕНИЕ

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСКАЛЕЧЕННОЕ ТЕЛО

Глава II. Гигиена тела и работа над внешностью Жорж Вигарелло

I. РЕДКИЕ КУПАНИЯ

II. ЧАСТИЧНЫЕ ОБТИРАНИЯ

III. ЗАОСТРЕНИЕ ЧУВСТВ

IV. ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ

V. «НАРОДНАЯ» ВОДА

VI. «НЕВИДИМАЯ» ЧИСТОТА

Глава III. Работа над телом. Гимнасты и спортсмены в XIX веке Жорж Вигарелло и Ричард Холт

I. ОБНОВЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ?

1. Сопротивление

2. «Грубые удовольствия»

3. Город и вода

4. Внешний вид буржуа

II. ИЗОБРЕТЕНИЕ МЕХАНИКИ

1. Производительное тело, измерение результатов

2. Механика движений

3. Изобретение методики

4. Постепенное распространение

III. ПЕРВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

1. «Старый английский спорт» и тело

2. Тело спортсмена-любителя

3. Пример Великобритании: Европа и идеал спортсмена-любителя

4. О работе мужского тела: разнообразие видов спорта

5. Женщины в спорте

IV. ГИМНАСТ И НАЦИЯ ВО ВСЕОРУЖИИ

1. Гимнастические общества

2. Гимнастика как школьная дисциплина

3. Гимнаст как новый тип человека

4. Элита и физическая форма

V. ГИМНАСТ ИЛИ СПОРТСМЕН?

1. Дисциплина или игры?

2. Энергетическое тело

3. Спорт и границы здоровья

Примечания

Об авторах

Указатель имен

«Так необычно осознавать, что тело, чьи изменения наглядны в каждый этап нашей жизни и особенно с приближением смертного часа, делает нас похожими на любое другое существо в мире». Тем не менее подобное «отстранение» не отменяет ощущения абсолютной близости, а в этом и заключается классическое противопоставление собственного тела и тела-объекта.

Тело занимает место в пространстве и само является пространством, обладающим оболочками разного рода: кожей, испарениями с ее поверхности, звуками голоса. Тело — объект физический, материальный, его можно трогать, ощущать, созерцать. Внешний наблюдатель видит его и внимательно обводит исполненным желания взглядом. Со временем тело изнашивается и становится объектом науки, с ним работают ученые, подвергая его тщательному анализу: измеряют вес, плотность, объем, температуру, изучают его движения, иными словами, исследуют его. Но тело в руках анатома или физиолога радикальным образом отличается от тела, испытывающего наслаждение или боль.

С точки зрения чувственности, торжество которой относится к началу рассматриваемого в этой книге периода, тело есть пространство ощущений. Считается, что чувствовать свое тело — значит жить, приобретать опыт, познавать течение времени. Такое представление помещает тело «на сторону волнующей субъективности, на сторону плотского, чувственного».

Каждый из нас находится в своем теле и не может его покинуть. Соприсутствие с самим собой становится основой для фундаментальных вопросов, поднятых великими идеологами, в первую очередь Меном де Бираном. Субъект, «я», существует только во плоти, между «я» и телом нельзя установить никакой дистанции. При этом тело всячески ускользает от субъекта посредством сна, усталости, сексуального обладания, экстаза, смерти. Тело — будущий труп. По этим причинам древняя философская традиция воспринимает его как тюрьму, в которой заключена душа, или как могилу; тело находится «по темную сторону, там, где царят сила, порочность, смута, упадок и упругая материя». Вариации на тему единства души и тела, впоследствии названные психикой и соматикой, упорно держатся в центре дискуссий.

Однако чаще всего историки забывают указать на напряженные отношения, установившиеся между телом — объектом исследования, работы, опытным и деятельным, и телом воображаемым, «состоящим из сил и слабостей, действий и эмоций, энергии и безволия». В этой книге произведена попытка восстановить эти отношения и описать равновесие между ними. Тело мучимое, тело наслаждающееся, тело, воображаемое находят здесь свое место так же, как и тело «препарируемое», используемое как рабочий объект.

С конца XIX века упомянутое нами вскользь классическое представление о теле как о территории, где царит «я», разрушается. Постепенно значение приобретает осознание управляемости тела социумом. В этой новой перспективе культурализма тело воспринимается как конструкт, как равновесие, установленное между внутренним и внешним, между плотью и окружающим миром. Соблюдение правил, ежедневная работа над внешностью, сложные ритуалы взаимодействия между людьми, границы свобод в игре с общепринятым стилем, поведением, предписанными позами, взглядами, манерой держаться и передвигаться — так выглядит «производство» тела обществом. Какой носить макияж, во что себя раскрашивать, как одеваться, какие делать татуировки и даже как себя калечить — все это становится опознавательным знаком гендера, возрастной категории, социального статуса или желания его приобрести. Даже нарушение этих законов многое сообщает о силе социального и идеологического контекстов.

Слишком обобщенное различие между телом-субъектом и телом-объектом уточняется с помощью противопоставления тела «для себя» и тела «для других». Это противопоставление может послужить причиной желания избавиться от своего владения; может заставить поддаться искушению «привилегией быть субъектом, хозяином своего универсума». Наше собственное тело влияет на нас, мы чувствуем, как нас изучают, желают или отторгают. Напряженные отношения между телом реальным и телом отчуждаемым, не так уж давно отмеченные Жан-Полем Сартром, страх оказаться в подчинении другому телу, его власти, планам и желаниям лежат, в частности, в основе сексуальных отношений. В этой книге им уделено место наряду с анализом социального построения типов тела. Сексуальный акт, свойственное ему стремление к слиянию, как и любая ласка, имеют двусторонний, взаимный характер. Взаимопроникновение эрогенных зон и последующее построение типических образов обоих тел, без сомнения, составляют основу любой истории тела.