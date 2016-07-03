Корбен, Куртин, Вигарелло - История тела - Том ІІ
Каковы были знания медиков о теле, его анатомии и физиологии? Как эти знания сформировались и менялись ли они на протяжении XIX века?
Что представляло собой тело в глазах служителей церкви и ревностных христиан? Какая система норм сложилась из этих религиозных убеждений?
Как смотрели на тело художники?
Какие наваждения, призрачные образы и даже тревоги управляли этими взглядами, в то время как возникали стереотипы социального сознания, нашедшие выражение в создании целого ряда подвидов тела?
Все это вопросы, ответы на которые определяют разговор об истории тела в XIX веке. Поэтому стоит затронуть их в самом начале, прежде чем перейти к истории удовольствий и боли.
Ален Корбен, Жан-Жак Куртин, Жорж Вигарелло - История тела: В 3-х томах - Том ІІ: От Великой французской революции до Первой мировой войны - Серия «Культура повседневности»
Москва: Новое литературное обозрение, 2014 г. — 384 с.
ISBN 978-5-4448-0015-7 (Т, ІІ)
ISBN 978-5-4448-0017-1
Ален Корбен, Жан-Жак Куртин, Жорж Вигарелло - История тела: В 3-х томах - Том ІІ: От Великой французской революции до Первой мировой войны - Серия «Культура повседневности» - Содержание
Введение
Ален Корбен
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РАЗЛИЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ТЕЛО
Глава I. С точки зрения медицины Оливье Форю
I. ТЕЛО, ИЗУЧАЕМОЕ ПО ЧАСТЯМ И... ОТРИЦАЕМОЕ?
1. Рождение современной медицины 13
2. Исследование тела
3. Избавление от боли?
4. Тело в терапевтической практике
II. ТЕЛО-МЕХАНИЗМ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ОБРАЗА И ЕГО РАМКИ
1. Тело как «внутренняя среда»
2. От ментального к телесному
3. Тело во «внешней среде»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глава II. Сила религиозного влияния Ален Корбен
I. ХРИСТИАНСТВО - РЕЛИГИЯ БОГОВОПЛОЩЕНИЯ
II. ЦЕЛОМУДРИЕ И ВОЗДЕРЖАНИЕ
III. СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ
IV. АСКЕТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
V. ПОЗЫ БЛАГОГОВЕНИЯ И АДОРАЦИИ
VI. СОСТРАДАНИЕ И ОЖИДАНИЕ ЧУДА
Глава III. С точки зрения изобразительного искусства Анри Зернер
I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
II. НЮ
III. НАТУРЩИЦЫ И НАТУРЩИКИ
IV. ВООБРАЗИТЬ РЕАЛЬНОСТЬ
V. ОПТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ФОТОГРАФИЯ
VI. «ВНОВЬ ВЕНЕРЫ, БЕЗ КОНЦА ВЕНЕРЫ...»
VII. ТЕЛО В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СИМВОЛИСТОВ
VIII. РОДЕН
Глава IV. Представления общества о теле Сегопен Ле Мэн
I. МАЙЁ И ЕГО ГОРБ
II. ГОСПОДИН ПРЮДОМ
III. РОБЕР МАКЕР
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. УДОВОЛЬСТВИЕ И БОЛЬ - ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ В КУЛЬТУРЕ ТЕЛА
Глава I. Тела встречаются Ален Корбен
I. ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ, А ЧТО — ОТВРАЩЕНИЕ?
1. Тело, природа мужская и женская
2. Виды распутства: мастурбация и потеря семени
3. Эротизм и «похотливость»
4. Образ «противоестественного»
II. СЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРАКТИК
III. ПЕРЕВОРОТ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
1. Появление науки о сексе
2. Колонии — место воплощения эротических фантазий
3. «Сексуальные отклонения»: гомосексуалисты и лесбиянки
4. Разглядывание тела: опасности и ущерб
5. Новая трагичность
Глава II. Боль, страдание и беспомощность тела Ален Корбен
I. ТЕЛЕСНАЯ БОЙНЯ
II. ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ
III. МЕРТВОЕ ТЕЛО
IV. НАСИЛУЕМОЕ ТЕЛО
V. ИЗНУРЕННОЕ И ИСТЕРЗАННОЕ ТЕЛО РАБОЧЕГО В ВЕК ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
1. Изношенное тело рабочего
2. Несчастные случаи на производстве
VI. БОЛЬ И СТРАДАНИЕ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РАБОТА НАД ТЕЛОМ, КОРРЕКЦИЯ И УПРАЖНЕНИЯ
Глава I. Новое восприятие увечного тела Анри-Жак Стикер
I. УВЕЧНОЕ ТЕЛО ПОДЛЕЖИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ
II. УВЕЧНОЕ ТЕЛО КАК МОНСТРУОЗНОЕ
1. Ученые представления
2. Народные представления
III. ТЕЛО И ВЫРОЖДЕНИЕ
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСКАЛЕЧЕННОЕ ТЕЛО
Глава II. Гигиена тела и работа над внешностью Жорж Вигарелло
I. РЕДКИЕ КУПАНИЯ
II. ЧАСТИЧНЫЕ ОБТИРАНИЯ
III. ЗАОСТРЕНИЕ ЧУВСТВ
IV. ВОДНЫЕ МАРШРУТЫ
V. «НАРОДНАЯ» ВОДА
VI. «НЕВИДИМАЯ» ЧИСТОТА
Глава III. Работа над телом. Гимнасты и спортсмены в XIX веке Жорж Вигарелло и Ричард Холт
I. ОБНОВЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ?
1. Сопротивление
2. «Грубые удовольствия»
3. Город и вода
4. Внешний вид буржуа
II. ИЗОБРЕТЕНИЕ МЕХАНИКИ
1. Производительное тело, измерение результатов
2. Механика движений
3. Изобретение методики
4. Постепенное распространение
III. ПЕРВЫЕ ВИДЫ СПОРТА
1. «Старый английский спорт» и тело
2. Тело спортсмена-любителя
3. Пример Великобритании: Европа и идеал спортсмена-любителя
4. О работе мужского тела: разнообразие видов спорта
5. Женщины в спорте
IV. ГИМНАСТ И НАЦИЯ ВО ВСЕОРУЖИИ
1. Гимнастические общества
2. Гимнастика как школьная дисциплина
3. Гимнаст как новый тип человека
4. Элита и физическая форма
V. ГИМНАСТ ИЛИ СПОРТСМЕН?
1. Дисциплина или игры?
2. Энергетическое тело
3. Спорт и границы здоровья
Примечания
Об авторах
Указатель имен
Ален Корбен, Жан-Жак Куртин, Жорж Вигарелло - История тела: В 3-х томах - Том ІІ: От Великой французской революции до Первой мировой войны - Серия «Культура повседневности» - Введение
«Так необычно осознавать, что тело, чьи изменения наглядны в каждый этап нашей жизни и особенно с приближением смертного часа, делает нас похожими на любое другое существо в мире». Тем не менее подобное «отстранение» не отменяет ощущения абсолютной близости, а в этом и заключается классическое противопоставление собственного тела и тела-объекта.
Тело занимает место в пространстве и само является пространством, обладающим оболочками разного рода: кожей, испарениями с ее поверхности, звуками голоса. Тело — объект физический, материальный, его можно трогать, ощущать, созерцать. Внешний наблюдатель видит его и внимательно обводит исполненным желания взглядом. Со временем тело изнашивается и становится объектом науки, с ним работают ученые, подвергая его тщательному анализу: измеряют вес, плотность, объем, температуру, изучают его движения, иными словами, исследуют его. Но тело в руках анатома или физиолога радикальным образом отличается от тела, испытывающего наслаждение или боль.
С точки зрения чувственности, торжество которой относится к началу рассматриваемого в этой книге периода, тело есть пространство ощущений. Считается, что чувствовать свое тело — значит жить, приобретать опыт, познавать течение времени. Такое представление помещает тело «на сторону волнующей субъективности, на сторону плотского, чувственного».
Каждый из нас находится в своем теле и не может его покинуть. Соприсутствие с самим собой становится основой для фундаментальных вопросов, поднятых великими идеологами, в первую очередь Меном де Бираном. Субъект, «я», существует только во плоти, между «я» и телом нельзя установить никакой дистанции. При этом тело всячески ускользает от субъекта посредством сна, усталости, сексуального обладания, экстаза, смерти. Тело — будущий труп. По этим причинам древняя философская традиция воспринимает его как тюрьму, в которой заключена душа, или как могилу; тело находится «по темную сторону, там, где царят сила, порочность, смута, упадок и упругая материя». Вариации на тему единства души и тела, впоследствии названные психикой и соматикой, упорно держатся в центре дискуссий.
Однако чаще всего историки забывают указать на напряженные отношения, установившиеся между телом — объектом исследования, работы, опытным и деятельным, и телом воображаемым, «состоящим из сил и слабостей, действий и эмоций, энергии и безволия». В этой книге произведена попытка восстановить эти отношения и описать равновесие между ними. Тело мучимое, тело наслаждающееся, тело, воображаемое находят здесь свое место так же, как и тело «препарируемое», используемое как рабочий объект.
С конца XIX века упомянутое нами вскользь классическое представление о теле как о территории, где царит «я», разрушается. Постепенно значение приобретает осознание управляемости тела социумом. В этой новой перспективе культурализма тело воспринимается как конструкт, как равновесие, установленное между внутренним и внешним, между плотью и окружающим миром. Соблюдение правил, ежедневная работа над внешностью, сложные ритуалы взаимодействия между людьми, границы свобод в игре с общепринятым стилем, поведением, предписанными позами, взглядами, манерой держаться и передвигаться — так выглядит «производство» тела обществом. Какой носить макияж, во что себя раскрашивать, как одеваться, какие делать татуировки и даже как себя калечить — все это становится опознавательным знаком гендера, возрастной категории, социального статуса или желания его приобрести. Даже нарушение этих законов многое сообщает о силе социального и идеологического контекстов.
Слишком обобщенное различие между телом-субъектом и телом-объектом уточняется с помощью противопоставления тела «для себя» и тела «для других». Это противопоставление может послужить причиной желания избавиться от своего владения; может заставить поддаться искушению «привилегией быть субъектом, хозяином своего универсума». Наше собственное тело влияет на нас, мы чувствуем, как нас изучают, желают или отторгают. Напряженные отношения между телом реальным и телом отчуждаемым, не так уж давно отмеченные Жан-Полем Сартром, страх оказаться в подчинении другому телу, его власти, планам и желаниям лежат, в частности, в основе сексуальных отношений. В этой книге им уделено место наряду с анализом социального построения типов тела. Сексуальный акт, свойственное ему стремление к слиянию, как и любая ласка, имеют двусторонний, взаимный характер. Взаимопроникновение эрогенных зон и последующее построение типических образов обоих тел, без сомнения, составляют основу любой истории тела.
Огромное спасибо!!! Великолепная работа!
Скоро будет третий том.