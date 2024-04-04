Кордейро - Смерть должна умереть

Старость, как и погода, не признает ни государственных, ни национальных границ и более-менее одинаково влияет на каждую группу и подгруппу людей. Неравенство — тема многих обсуждений, но, несмотря на то что расходы на здравоохранение на душу населения в Америке выше, чем в остальных странах мира, она даже не входит в число 30 государств с самыми высокими показателями долголетия. Однако статистические данные не должны вводить нас в заблуждение, поскольку разница не так и велика: ожидаемая продолжительность жизни в Соединенных Штатах всего на пять лет меньше, чем в Японии. Важнее, чтобы крестовый поход против старения не знал границ. Миру следует объединиться и направить все силы на решение этой задачи — важнейшей из стоящих перед человечеством.

Старость убивает чаще, чем что-либо другое. Возрастные изменения — причина более % смертей, большинству из которых предшествуют невыразимые мучения, как самих пожилых людей, так и их близких. К сожалению, «война со старением» еще не достигла своей цели. Она набирает обороты в англоязычных странах: наибольшие силы сосредоточены в Кремниевой долине, но очаги также появляются в других частях Америки и еще в Великобритании, Канаде, Австралии. В авангард борьбы начинает выходить Германия, а вместе с ней и Россия, Сингапур, Южная Корея, Израиль. Однако другие государства осваивают поле действия гораздо медленнее. Особую тревогу вызывает Азия; в ее столь густонаселенных странах, по всей видимости, существуют серьезные трудности и с пониманием того, что старение — это медицинская проблема, и с тем, что оно поддается лечению.

«Смерть должна умереть» — провидческая книга, которая во всей полноте раскрывает нам чудовищную правду о старении; ее авторы знакомы с темой не понаслышке. За последние годы Хосе Кордейро сумел во многих частях света привлечь внимание к борьбе с возрастными изменениями, но в основном он сосредоточился, что вполне естественно, на знакомых сызмальства испано- и португалоязычных странах. Таким успехом Хосе обязан не только своему испанскому и латино-американскому происхождению (уроженец Венесуэлы, родители — испанцы), но и возросшему, по моим наблюдениям, в этих регионах интересу к победе над старостью.

Соавтор книги — британский технолог Дэвид Вуд, другой знаменитый рыцарь битвы со старением, предлагает собственную, предоставляющую дополнительный взгляд на проблему точку зрения. Побыв в свое время главой нескольких лондонских организаций, он преобразил мир британской прогрессивной технической мысли. Трудно представить себе более мощное партнерство, которое сумело бы придать книге о борьбе со старением и, надеюсь, неизбежной победе над ним должный вес!

Кордейро Х. - Смерть должна умереть - Наука в борьбе за наше бессмертие

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2021. — 376 с.

ISBN 978-5-9614-3809-3 (черная обложка)

ISBN 978-5-9614-7224-0 (белая обложка)

Кордейро Х. - Смерть должна умереть – Содержание

Вступительное слово к русскому изданию .

Пролог .

Посвящение .

Вступление. Величайшая мечта человечества .

Глава 1 Жизнь появилась, чтобы жить .

Бактерии покоряют мир .

От одноклеточных прокариот

к многоклеточным эукариотам .

Бессмертные или «пренебрежимо» стареющие организмы .

«Бессмертные» клетки Генриетты Лакс

Возможно ли биологическое «бессмертие»?

Глава 2 Что такое старение? .

Виды старения, больше старения и без старения .

Истоки научного исследования старения

Теории XXI века о старении .

Причины и столпы старения .

Старение как болезнь .

Глава 3 Величайшая индустрия мира?

От невозможного к незаменимому .

Новая индустрия: была «невозможна»,

а скоро станет незаменима .

Возникновение среды для индустрии научного омоложения

Наука и ученые, привлечение инвестиций и инвесторы .

Глава 4 От линейного мира к экспоненциальному

Из прошлого в будущее .

На пути к демографическому кризису, но не тому,

которого страшатся многие

Фантастическое путешествие .

Вторая космическая скорость долголетия

От линейного к экспоненциальному

ИИ приходит на помощь

От продления жизни к ее развитию

Глава 5 Сколько стоит?

От Японии до США:

быстрое старение населения .

Надежды на скорую смерть

Цена старения

Схватка парадигм .

Сдвиг парадигмы .

Дивиденд долголетия .

Количественная оценка «дивиденда долголетия» .

Финансовые преимущества продления жизни .

Затраты на разработку омолаживающей терапии .

Дополнительные источники финансирования

Исцелить старение будет дешевле,

чем многим кажется

Глава 6 Ужас перед смертью .

Разновидности возражений

Управление страхом .

За пределами отрицания смерти .

Теория управления страхом смерти .

Парадокс противодействия продлению жизни .

Привлечь слона .

Глава 7 «Хорошая», «плохая» и «экспертная» парадигмы

Оптические иллюзии и схемы мышления

Враждебность научных кругов .

Смена мнений о сдвиге континентов .

Мытье рук

Сдвиг медицинской парадигмы под сопротивлением

Кровопускание

Глава 8 Запасной план: криоконсервация

Мост в вечность .

Как работает крионика?

Крионика в России: визит в «КриоРус» .

«Карета скорой помощи в будущее»

Без заморозки .

Грядущий рывок крионики и других технологий

Глава 9 Будущее зависит от нас .

Не чрезмерна ли техническая сложность?

Недостатки рынка? .

Бывают ли дурные способы творить добро?

Что насчет равнодушия общества? .

От отмены рабства в прошлом до отмены старения в будущем.

Помехи, заглушающие сигнал?

Реально изменить мир к лучшему?

Заключение. Пора!

Приложение. Большая хронология жизни на Земле .

Благодарности

Эпилог

Библиография

Примечания