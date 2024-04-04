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Кордейро - Смерть должна умереть

Кордейро Х. - Смерть должна умереть - Наука в борьбе за наше бессмертие
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Старость, как и погода, не признает ни государственных, ни национальных границ и более-менее одинаково влияет на каждую группу и подгруппу людей. Неравенство — тема многих обсуждений, но, несмотря на то что расходы на здравоохранение на душу населения в Америке выше, чем в остальных странах мира, она даже не входит в число 30 государств с самыми высокими показателями долголетия. Однако статистические данные не должны вводить нас в заблуждение, поскольку разница не так и велика: ожидаемая продолжительность жизни в Соединенных Штатах всего на пять лет меньше, чем в Японии. Важнее, чтобы крестовый поход против старения не знал границ. Миру следует объединиться и направить все силы на решение этой задачи — важнейшей из стоящих перед человечеством.
Старость убивает чаще, чем что-либо другое. Возрастные изменения — причина более % смертей, большинству из которых предшествуют невыразимые мучения, как самих пожилых людей, так и их близких. К сожалению, «война со старением» еще не достигла своей цели. Она набирает обороты в англоязычных странах: наибольшие силы сосредоточены в Кремниевой долине, но очаги также появляются в других частях Америки и еще в Великобритании, Канаде, Австралии. В авангард борьбы начинает выходить Германия, а вместе с ней и Россия, Сингапур, Южная Корея, Израиль. Однако другие государства осваивают поле действия гораздо медленнее. Особую тревогу вызывает Азия; в ее столь густонаселенных странах, по всей видимости, существуют серьезные трудности и с пониманием того, что старение — это медицинская проблема, и с тем, что оно поддается лечению.
«Смерть должна умереть» — провидческая книга, которая во всей полноте раскрывает нам чудовищную правду о старении; ее авторы знакомы с темой не понаслышке. За последние годы Хосе Кордейро сумел во многих частях света привлечь внимание к борьбе с возрастными изменениями, но в основном он сосредоточился, что вполне естественно, на знакомых сызмальства испано- и португалоязычных странах. Таким успехом Хосе обязан не только своему испанскому и латино-американскому происхождению (уроженец Венесуэлы, родители — испанцы), но и возросшему, по моим наблюдениям, в этих регионах интересу к победе над старостью.
Соавтор книги — британский технолог Дэвид Вуд, другой знаменитый рыцарь битвы со старением, предлагает собственную, предоставляющую дополнительный взгляд на проблему точку зрения. Побыв в свое время главой нескольких лондонских организаций, он преобразил мир британской прогрессивной технической мысли. Трудно представить себе более мощное партнерство, которое сумело бы придать книге о борьбе со старением и, надеюсь, неизбежной победе над ним должный вес!

Кордейро Х. - Смерть должна умереть - Наука в борьбе за наше бессмертие

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2021. — 376 с.
ISBN 978-5-9614-3809-3 (черная обложка)
ISBN 978-5-9614-7224-0 (белая обложка)

Кордейро Х. - Смерть должна умереть – Содержание

Вступительное слово к русскому изданию .
Пролог .
Посвящение .
Вступление. Величайшая мечта человечества .
Глава 1 Жизнь появилась, чтобы жить .
  • Бактерии покоряют мир .
  • От одноклеточных прокариот
  • к многоклеточным эукариотам .
  • Бессмертные или «пренебрежимо» стареющие организмы .
  • «Бессмертные» клетки Генриетты Лакс
  • Возможно ли биологическое «бессмертие»?
Глава 2 Что такое старение? .
  • Виды старения, больше старения и без старения .
  • Истоки научного исследования старения
  • Теории XXI века о старении .
  • Причины и столпы старения .
  • Старение как болезнь .
Глава 3 Величайшая индустрия мира?
  • От невозможного к незаменимому .
  • Новая индустрия: была «невозможна»,
  • а скоро станет незаменима .
  • Возникновение среды для индустрии научного омоложения
  • Наука и ученые, привлечение инвестиций и инвесторы .
Глава 4 От линейного мира к экспоненциальному
  • Из прошлого в будущее .
  • На пути к демографическому кризису, но не тому,
  • которого страшатся многие
  • Фантастическое путешествие .
  • Вторая космическая скорость долголетия
  • От линейного к экспоненциальному
  • ИИ приходит на помощь
  • От продления жизни к ее развитию
Глава 5 Сколько стоит?
  • От Японии до США:
  • быстрое старение населения .
  • Надежды на скорую смерть
  • Цена старения
  • Схватка парадигм .
  • Сдвиг парадигмы .
  • Дивиденд долголетия .
  • Количественная оценка «дивиденда долголетия» .
  • Финансовые преимущества продления жизни .
  • Затраты на разработку омолаживающей терапии .
  • Дополнительные источники финансирования
  • Исцелить старение будет дешевле,
  • чем многим кажется
Глава 6 Ужас перед смертью .
  • Разновидности возражений
  • Управление страхом .
  • За пределами отрицания смерти .
  • Теория управления страхом смерти .
  • Парадокс противодействия продлению жизни .
  • Привлечь слона .
Глава 7 «Хорошая», «плохая» и «экспертная» парадигмы
  • Оптические иллюзии и схемы мышления
  • Враждебность научных кругов .
  • Смена мнений о сдвиге континентов .
  • Мытье рук
  • Сдвиг медицинской парадигмы под сопротивлением
  • Кровопускание
Глава 8 Запасной план: криоконсервация
  • Мост в вечность .
  • Как работает крионика?
  • Крионика в России: визит в «КриоРус» .
  • «Карета скорой помощи в будущее»
  • Без заморозки .
  • Грядущий рывок крионики и других технологий
Глава 9 Будущее зависит от нас .
  • Не чрезмерна ли техническая сложность?
  • Недостатки рынка? .
  • Бывают ли дурные способы творить добро?
  • Что насчет равнодушия общества? .
  • От отмены рабства в прошлом до отмены старения в будущем.
  • Помехи, заглушающие сигнал?
  • Реально изменить мир к лучшему?
  • Заключение. Пора!
Приложение. Большая хронология жизни на Земле .
Благодарности
Эпилог
Библиография
Примечания
Views 241
Rating 5.0 / 5
Added 04.04.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 2 years ago

Интересная книга! Насколько же доступным стало ныне знание по сравнению с моей молодостью!

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