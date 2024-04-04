Кордейро - Смерть должна умереть
Старость, как и погода, не признает ни государственных, ни национальных границ и более-менее одинаково влияет на каждую группу и подгруппу людей. Неравенство — тема многих обсуждений, но, несмотря на то что расходы на здравоохранение на душу населения в Америке выше, чем в остальных странах мира, она даже не входит в число 30 государств с самыми высокими показателями долголетия. Однако статистические данные не должны вводить нас в заблуждение, поскольку разница не так и велика: ожидаемая продолжительность жизни в Соединенных Штатах всего на пять лет меньше, чем в Японии. Важнее, чтобы крестовый поход против старения не знал границ. Миру следует объединиться и направить все силы на решение этой задачи — важнейшей из стоящих перед человечеством.
Старость убивает чаще, чем что-либо другое. Возрастные изменения — причина более % смертей, большинству из которых предшествуют невыразимые мучения, как самих пожилых людей, так и их близких. К сожалению, «война со старением» еще не достигла своей цели. Она набирает обороты в англоязычных странах: наибольшие силы сосредоточены в Кремниевой долине, но очаги также появляются в других частях Америки и еще в Великобритании, Канаде, Австралии. В авангард борьбы начинает выходить Германия, а вместе с ней и Россия, Сингапур, Южная Корея, Израиль. Однако другие государства осваивают поле действия гораздо медленнее. Особую тревогу вызывает Азия; в ее столь густонаселенных странах, по всей видимости, существуют серьезные трудности и с пониманием того, что старение — это медицинская проблема, и с тем, что оно поддается лечению.
«Смерть должна умереть» — провидческая книга, которая во всей полноте раскрывает нам чудовищную правду о старении; ее авторы знакомы с темой не понаслышке. За последние годы Хосе Кордейро сумел во многих частях света привлечь внимание к борьбе с возрастными изменениями, но в основном он сосредоточился, что вполне естественно, на знакомых сызмальства испано- и португалоязычных странах. Таким успехом Хосе обязан не только своему испанскому и латино-американскому происхождению (уроженец Венесуэлы, родители — испанцы), но и возросшему, по моим наблюдениям, в этих регионах интересу к победе над старостью.
Соавтор книги — британский технолог Дэвид Вуд, другой знаменитый рыцарь битвы со старением, предлагает собственную, предоставляющую дополнительный взгляд на проблему точку зрения. Побыв в свое время главой нескольких лондонских организаций, он преобразил мир британской прогрессивной технической мысли. Трудно представить себе более мощное партнерство, которое сумело бы придать книге о борьбе со старением и, надеюсь, неизбежной победе над ним должный вес!
Кордейро Х. - Смерть должна умереть - Наука в борьбе за наше бессмертие
Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2021. — 376 с.
ISBN 978-5-9614-3809-3 (черная обложка)
ISBN 978-5-9614-7224-0 (белая обложка)
Кордейро Х. - Смерть должна умереть – Содержание
Вступительное слово к русскому изданию .
Пролог .
Посвящение .
Вступление. Величайшая мечта человечества .
Глава 1 Жизнь появилась, чтобы жить .
- Бактерии покоряют мир .
- От одноклеточных прокариот
- к многоклеточным эукариотам .
- Бессмертные или «пренебрежимо» стареющие организмы .
- «Бессмертные» клетки Генриетты Лакс
- Возможно ли биологическое «бессмертие»?
Глава 2 Что такое старение? .
- Виды старения, больше старения и без старения .
- Истоки научного исследования старения
- Теории XXI века о старении .
- Причины и столпы старения .
- Старение как болезнь .
Глава 3 Величайшая индустрия мира?
- От невозможного к незаменимому .
- Новая индустрия: была «невозможна»,
- а скоро станет незаменима .
- Возникновение среды для индустрии научного омоложения
- Наука и ученые, привлечение инвестиций и инвесторы .
Глава 4 От линейного мира к экспоненциальному
- Из прошлого в будущее .
- На пути к демографическому кризису, но не тому,
- которого страшатся многие
- Фантастическое путешествие .
- Вторая космическая скорость долголетия
- От линейного к экспоненциальному
- ИИ приходит на помощь
- От продления жизни к ее развитию
Глава 5 Сколько стоит?
- От Японии до США:
- быстрое старение населения .
- Надежды на скорую смерть
- Цена старения
- Схватка парадигм .
- Сдвиг парадигмы .
- Дивиденд долголетия .
- Количественная оценка «дивиденда долголетия» .
- Финансовые преимущества продления жизни .
- Затраты на разработку омолаживающей терапии .
- Дополнительные источники финансирования
- Исцелить старение будет дешевле,
- чем многим кажется
Глава 6 Ужас перед смертью .
- Разновидности возражений
- Управление страхом .
- За пределами отрицания смерти .
- Теория управления страхом смерти .
- Парадокс противодействия продлению жизни .
- Привлечь слона .
Глава 7 «Хорошая», «плохая» и «экспертная» парадигмы
- Оптические иллюзии и схемы мышления
- Враждебность научных кругов .
- Смена мнений о сдвиге континентов .
- Мытье рук
- Сдвиг медицинской парадигмы под сопротивлением
- Кровопускание
Глава 8 Запасной план: криоконсервация
- Мост в вечность .
- Как работает крионика?
- Крионика в России: визит в «КриоРус» .
- «Карета скорой помощи в будущее»
- Без заморозки .
- Грядущий рывок крионики и других технологий
Глава 9 Будущее зависит от нас .
- Не чрезмерна ли техническая сложность?
- Недостатки рынка? .
- Бывают ли дурные способы творить добро?
- Что насчет равнодушия общества? .
- От отмены рабства в прошлом до отмены старения в будущем.
- Помехи, заглушающие сигнал?
- Реально изменить мир к лучшему?
- Заключение. Пора!
Приложение. Большая хронология жизни на Земле .
Благодарности
Эпилог
Библиография
Примечания
Интересная книга! Насколько же доступным стало ныне знание по сравнению с моей молодостью!