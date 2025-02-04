При толковании мифологии обычно возникает два вида задач: определить ее значение в широком смысле для истории человеческой мысли, человеческого воображения и обозначить ее функцию в жизни конкретного народа. Хотя данная работа направлена на решение скорее второй задачи, скажем несколько слов о мифологии в самом широком смысле.

Вопросы истоков и распространения мифов интересовали мыслителей во все времена. Однако первым специальным изучением мифологии необходимо считать вышедшую в 1725 году важнейшую, но несправедливо забытую работу итальянского философа Джамбаттисты Вико Scienza Nuova. Увы, этот труд пребывал в забвении вплоть до середины XIX века, не оказав никакого влияния на основоположников сравнительной мифологии и сравнительного религиоведения. Практически все они были немцами: Якоб и Вильгельм Гриммы, Адальберт Кун, Иоганн Якоб Бахофен, Макс Мюллер, Вильгельм Мангардт (я упомянул только самых выдающихся). Свои новаторские работы они создавали в первой половине XIX столетия. Разработанный ими сравнительный метод используется по сей день, сохранив большинство недостатков и немногочисленные положительные стороны. К середине XIX века сравнительный метод получил новое развитие благодаря идеям, пришедшим из дарвинизма и теории Герберта Спенсера. В то время они только начали свое победное шествие по Англии и Германии. Важнейшим памятником того периода стал глубокий и увлекательнейший труд британского этнолога и фольклориста Джеймса Джорджа Фрэзера «Золотая ветвь».

Ученые, ранее занимавшиеся сравнительной мифологией и сравнительным религиоведением, равно как и современные антропологи не могли не впечатлиться подоплекой религиозных верований и народных сказаний как цивилизованных, так и не овладевших письменностью народов. Если для первых они представляли собой ранние формы человеческой мысли и культуры, то для вторых они имели гораздо большее значение. Без сомнения, народы, не владеющие письменностью, все еще живут по законам древнего и архаичного этапа истории человечества, продолжая мыслить его категориями. Однако представители сравнительной мифологии, в частности основатель современной антропологии Эдвард Тайлор, считали, что такой образ жизни и мыслей вовсе не обязательно подразумевал разницу в психических процессах. Человек такого строя приходил к ошибочным и ложным выводам не из отсутствия логического мышления, а скорее в силу нехватки сведений. Если магия и суеверия и определяли жизнь человека того времени, то, по мнению Тайлора и его последователей, это было следствием не психических различий с современным человеком, а скорее особым складом мышления, обусловленным технологической отсталостью, чрезмерным давлением окружающей среды и необходимостью выживания. Дописьменный строй представлял собой отдельную стадию в культурной, но не в духовной эволюции человека. Поскольку ученые, подобные Тайлору, не предполагали разницы мышления у представителей дописьменного общества и развитой цивилизации, они едва ли задавались вопросом о связи между расой и типом мышления.

Появление в 1910 году книги Люсьена Леви-Брюля Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures задало этой теории новый вектор. Как известно, Леви-Брюль утверждал, что образ мышления современного человека отличается от образа мышления представителя дописьменного общества, для которого были характерны следующие черты: «коллективные представления» (representations collectives), «первобытное мышление» и «мистическое соучастие» (participation mystique). Под первобытным мышлением Леви-Брюль в целом понимает отсутствие таких стандартных логических принципов, как причина и следствие. Он рассуждает о невозможности нахождения одного и того же объекта в двух разных местах в одно время. По его разумению, «мистическое соучастие» подразумевает неотделимость мысли от объекта ее приложения. Леви-Брюль лишь смутно сознавал тот факт, что на самом деле отождествляет поведение и мышление современных народов дописьменной культуры с самой ранней теоретически существующей стадией мышления. На этой стадии эго и внешний мир представляют собой слитое и неразделимое целое и непрерывно ограничивают друг друга. Очевидно, что в таких условиях объективное мышление не просто отсутствовало, оно было невозможно. И это именно та характеристика, которую Леви-Брюль дает человеку дописьменной культуры.

Пол Радин - Циклы о героях виннебаго - Исследование литературы коренных народов

Издательство «Альма Матер», 2024. – 419 с.

Методы антропологии



Пол Радин - Циклы о героях виннебаго – Содержание

Пол Радин. Циклы о героях виннебаго. Исследование литературы коренных народов

Эндрю Уигет. Пол Радин: наши истории – это мы сами

Вступительное слово

Общее введение

1. Толкование мифологии

2. Мифология виннебаго

3. Цикл о Трикстере

4. Цикл о Кролике

5. Цикл о Красном Роге

6. Цикл о Близнецах

Цикл о Трикстере

1. Трикстер совокупляется с женщиной перед началом войны

2. Трикстер хочет вступить на тропу войны в одиночку

3. Трикстер отбивает у своих товарищей охоту сопровождать его на тропе войны

4. Трикстер убивает бизона

5. Трикстер заставляет свою правую руку вступить в схватку с левой

6. Трикстер одалживает двух детей у своего младшего брата

7. Дети погибают, потому что Трикстер нарушает правила

8. Отец детей преследует Трикстера

9. Трикстер плывет по океану в поисках берега

10. Трикстер ловит рыбу

11. Трикстер подражает указывающему человеку

12. Танцующие утки и говорящий анус

13. Лисы поедают запеченных уток

14. Трикстер поджигает анус и ест собственные внутренности

15. Пенис в коробе

16. Пенис послан через озеро

17. Трикстер летает на гигантской птице

18. Женщины спасают Трикстера

19. Трикстер и его товарищи решают, где поселиться

20. Превратившись в женщину, Трикстер выходит замуж за сына вождя

21. Их младший ребенок плачет и успокаивается

22. Трикстер посещает жену и сына

23. Трикстер и слабительная луковица

24. Трикстер падает в собственные испражнения

25. Деревья сбивают с толку Трикстера, ищущего воду

26. Трикстер принимает сливы, отражающиеся в воде, за сливы, висящие на дереве

27. Пока матери ищут сливы, Трикстер поедает детей

28. Трикстер убеждает скунса прорыть лаз через холм

29. Трикстер заманивает матерей в лаз и съедает их

30. Дерево потешается над Трикстером, застрявшим между ветвей

31. Появляются волки и съедают пищу Трикстера, оставленную под деревом

32. Трикстер попадается на уловку мух, заманивших его в лосиный череп

33. Люди разбивают лосиный череп

34. Трикстер превращается в оленя, чтобы отомстить ястребу

35. Медведь становится жертвой хитрости Трикстера

36. Норка, перехитрив Трикстера, забирает себе мясо медведя

37. Трикстер безуспешно преследует норку

38. Трикстер лишается части своего пениса из-за бурундука

39. Ненужные куски пениса брошены в озеро и превращаются в растения

40. Койот приводит Трикстера в деревню

41. Трикстер подражает ондатре-самцу, который превращает лед в корни озерных лилий

42. Трикстер подражает бекасу в ловле рыбы

43. Трикстер подражает дятлу в охоте на медведя

44. Трикстер подражает хорьку в охоте на оленей

45. Норка, следуя планам Трикстера, оскверняет дочь вождя

46. Одураченный койот привязан к лошадиному хвосту

47. Трикстер устраняет препятствия на Миссисипи

48. Трикстер заставляет водопад обрушиться на землю

49. Трикстер в последний раз ест на земле и удаляется на небо

Цикл о Кролике

1. [Непорочное зачатие и смерть матери. Кролика воспитывает бабушка]

2. [Человек, который ранил Кролика стрелой]

3. [Бабушка посылает Кролика за материалами для лука и стрел]

4. [Перья для стрел и гнездо Гром-птицы]

5. [Табак и убийство духа]

6. [Кремний для наконечников стрел]

7. [Острый Локоть]

8. [Визит к Медведю]

9. [Бабушка и Кролик уносят тушу медведя домой]

10. [Существа, у которых есть только головы, добры к Кролику]

11. [Существа, у которых есть только головы, пытаются убить Кролика]

12. [Высокий человек]

13. [Кролик ловит солнце в ловушку]

14. [Водяное чудище]

15. [Животное с коротким хвостом]

16. [Сожительство с бабушкой]!

17. [Длиннозубая лягушка]

18. [Человек, которому сняли скальп]

19. [Обед с бобром]

20. [Кролик возвращает человеку с забинтованной головой его скальп]

21. [Сожительство с духом воды]

22. [Кролик готовит животных в пищу для человека]

23. [Кролик желает бессмертия для человека]

24. [Обряд врачевания]

Цикл о Красном Роге

1. Куну выигрывает в гонке и получает дочь вождя в жены; Красный Рог демонстрирует сверхъестественные способности

2. Куну и Красный Рог выходят на тропу войны

3. Красный Рог принимает любовь молодой девушки и женится на ней; Куну становится вождем народа

4. Красный Рог исцеляет людей и в награду получает женщин, которых отдает в жены своим старшим братьям

5. Нападающие великаны встречаются в состязаниях; игра с мячом против великанов

6. Великаны снова приходят поиграть в игру «Кто выстрелит дальше всех»

7. Великаны приходят играть в кости и снова терпят поражение

8. Великаны приходят поиграть в игру «Кто дольше всех продержится под водой»

9. Великаны побеждают людей в борьбе и убивают их

10. Жены Красного Рога рожают детей, которых пощадили великаны

11. Сыновья Красного Рога убивают великанов, возрождая всех убитых ими

12. Приключения сыновей Красного Рога

13. Сын Красного Рога уходит к отвергнутой отцом возлюбленной

14. Волк и другие превращаются из людей в животных

Цикл о Близнецах

1. Старик убивает беременную невестку и извлекает на свет мальчиков-близнецов, одного из которых отец воспитывает в хижине

2. Близнец, которого оставили в яме у подножия пня, присоединяется к брату и отцу

3. Близнецы отправляются на запретный холм

4. Близнецы убивают и едят змей, которых они называют рыбами

5. Близнецы убивают и едят пиявок, которых они называют черепахами

6. Близнецы убивают и едят гром-птиц, которых они называют голубями

7. Отец боится сыновей-близнецов и тщетно пытается убежать от них

8. Близнецы отправляют отца в соседнюю деревню

9. Близнецы убивают и съедают людоеда

10. Близнецы посещают Херекгунину и изменяют книгу долголетия

11. Близнецы посещают Творца Земли

12. Херекгунина пытается убить Близнецов в паровой бане

13. Близнецы навещают отца и убивают буйвола для всей деревни

14. Близнецы помогают Красному Рогу выиграть войну

15. Близнецы убивают водного духа в виде бобра

16. Близнецы вынуждены удалиться на холм на востоке

Примечания

Примечания