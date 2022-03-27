Элеонора Кормышева – Религия Куша

Гигантские монолиты Абу-Симбела, храм, расположенный на удивительной по форме горе Гебел-Баркал, загадочные развалины Мероэ -одни из многих выдающихся творений народов, живший в верховье Нила и его притоков.

Познать тайны этих святилищ, а также других храмов, сохранившихся до наших дней на территории, которую в древности занимал Куш, воссоздать религию Куша - значит ответить на целый ряд вопросов, связанных с историей, культурой и искусством этой страны, поскольку в Куше, как и в любом другом древневосточном обществе, религиозная идеология пронизывала все сферы общественной и культурной жизни.

«Даже туманные образования в мозгу людей и те являются необходимыми продуктами; своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который может быть установлен эмпирически и который связан с материальными предпосылками. Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития; люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление и продукты своего мышления.

Религия - это фантастическое отражение жизни общества, его экономического базиса, она тесно связана с обществом, породившим ее, и в этом смысле она « утрачивает видимость самостоятельности», с другой стороны, история того или иного народа, в особенности на ранних ступенях развития, неотделима от его религии. В этом отношении они взаимно дополняют друг друга. Религия Куша, как и религия всякого общества, — явление комплексное. В настоящей книге автором предпринята попытка исследовать одну из ее сторон - объекты поклонения, - включающую два элемента - культы египетских богов, почитавшихся на территории Куша, и культы богов местных.

Характер данной работы предопределен почти полным отсутствием исследований, касающихся вопросов религии Куша. На IV Международной конференции по мероистике Н. Миллет отметил, что при настоящем уровне наших знаний особую ценность представляет собой изучение отдельных аспектов религии, что позволит предпринять квалифицированную попытку оценки ее в целом. Разделяя его мысль, автор исходит из того, что для воссоздания полной картины религиозных представлений и определения стадиального уровня данной религии необходимо прежде всего детальное исследование культа каждого бога, почитавшегося в храмах Куша. (Ограниченный объем работы не позволил столь же детально исследовать материал, касающийся погребального культа.

Обилие эпиграфических и иконографических данных пирамид и усыпальниц Куша, как представляется, заслуживает специальной работы.)

В отличие от существующего подхода к изучению религии Куша, основанного на исследовании мероитского времени, автор считает необходимым тщательный анализ всех сохранившиеся надписей, обнаруженных в Куше, начиная с эпохи проникновения египтян и до упадка мероитской цивилизации (автор несет полную ответственность за переводы текстов, приведенных в настоящей работе). В книге уделено внимание и рельефам, и изображениям богов и статуарным композициям, но лишь тем, которые сопровождаются надписями, поскольку подавляющее» большинство изображений богов Куша построено по основным принципам египетского какова, где индивидуальные особенности не выявляются в общем принципе устоявшейся иконографии бога и его атрибутов (знак жизни, хвост, скипетр, определенные типы корон и т.д.).

Выявление характера эволюции культов, определение значения и места их в религиозной системе Куша и в конечном счете вскрытие основных черт и особенностей религии Куша невозможно без исследования таких вопросов как культ фараона и царя Куша, организации жречества, взаимоотношение светской и духовной власти, а также отдельных аспектов заупокойного культа, с которым неразрывно были связаны почитавшиеся в храмах боги. Кроме того, изучение проблем становления и развития локальных культов богов египетского и местного происхождения при настоящем уровне знаний необходимо влечет за собой анализ вопросов политической и социальной истории Куша, государственного устройства, а также топонимики и этноса. Всем этим проблемам в работе уделено соответствующее внимание.

Подчеркивая закономерную связь религии всякого общества с его историей, в данной работе необходимо особенное внимание уделить специфике этого явления, так как много веков подряд Кушем управляли египетские фараоны, что привело к господству египетской идеологии, на основе которой складывались местные формы религии, наиболее отчетливо проявившиеся после ухода египтян, в период становления Мероитского царства. В связи с этим обстоятельством исследование культов богов, почитавшихся в Куше, предваряется кратким историко-географическим очерком. Прежде чем непосредственно перейти к этому вопросу, следует несколько слов сказать о территории, которую занимал Куш.

Элеонора Кормышева – Религия Куша

Издательство – «Наука» – 264 с.

Главная редакция восточной литературы

Москва – 1984 г.

Элеонора Кормышева – Религия Куша – Содержание

Введение

Глава 1. Египетские Боги в Куше

Амон

Мут и Хонсу

Хор

Исида

Осирис

Хатхор

Птах, Сохмет

Тот

Тефнут

Шу, Оннурис

Бастет

Хнум

Сатис

Анукис

Микет

Другие египетские боги

Трансформация культов богов египетского происхождения

Глава 2 Местные Боги Куша

Дедун

Апедемак

Себуимекер

Аренснуфис

Мандулис

Заключение

Примечания

Библиографические сокращения

Литература

Summary