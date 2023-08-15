Корниш - Богословие - Апологетика - История церкви - Коротко о важном

Дело служения

Эта книга предлагает вам сто кратких уроков, в каждом из которых разъясняется одно из важнейших христианских учений. Перед вами вовсе не компендиум накопленных веками богословских знаний, но и не «упрощенная версия» христианства. В ней отражено глубокое понимание христианского богословия и представлены основные взгляды, которых на протяжении всей истории Церкви придерживались ведущие богословы. Книга излагает сложные богословские истины в ясной, легко доступной для понимания форме. Представленные в книге уроки кратки, но вместе с тем емки, материал изложен просто, но не упрощенно. Это прекрасный источник для семейного чтения, обсуждения и применения в жизни.

Вопрос «Зачем изучать богословие?» неизбежно влечет за собой другой вопрос: «Какое именно богословие?». За время существования Церкви в ее среде появилось столько различных версий богословия, что их трудно сосчитать. Вдобавок к тем, которые уже признаны классическими, время от времени появляются новые его разновидности. Поэтому необходимо пояснить, какое именно богословие мы имеем в виду, когда призываем людей к его изучению.

Во-первых, мы говорим о богословии именно христианском, а не какой-либо другой мировой религии. Представители других религий тоже организуют свои верования в ту или иную систему, но рассмотрение их вероучений не входит в задачу этой книги.

Во-вторых, мы говорим о протестантском, а не о католическом богословии. При этом мы совсем не имеем в виду, что католическое богословие не заслуживает внимания. Коренное различие между тем и другим касается того, что считать высшим авторитетом в вопросах веры. Протестанты верят, что высший авторитет принадлежит только Библии, тогда как католики добавляют к авторитету Писания авторитет церковного предания — постановлений церковных соборов и папы римского. Большая часть богословских отличий вытекает именно из этой исходной позиции.

Далее, внутри протестантского богословия мы сосредоточимся на изучении евангельского, а не либерального богословия. Пожалуй, самой важной отличительной характеристикой евангельского христианства является вера в те библейские учения, которых исторически придерживалось христианство. Либеральное богословие, в свою очередь, либо отвергает большинство этих учений, либо толкует их по-новому. В основе такого пересмотра лежит тот факт, что либералы больше полагаются на человеческий разум, чем на Божье откровение. Снявшись с надежного якоря Божьего Слова, либеральное богословие подстраивается под веяния современной культуры.

Но как быть с различиями внутри протестантизма и даже внутри евангельского христианства? Представители разных деноминаций выделяют те или иные пункты вероучения в качестве наиболее важных. Так, баптисты обычно подчеркивают особую важность крещения через погружение, многие пресвитериане больше других христиан обращают внимание на учение о Божьей суверенности. Представители харизматической церкви ставят во главу угла учение о личности Святого Духа и Его роли в жизни верующего. Отчасти именно различие в акцентах, сохраняющееся и по сей день, стало причиной возникновения в христианстве разных деноминаций.

Евангельские христиане согласны в следующих важных пунктах своего вероучения: богодухновенность Священного Писания, триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа, божественность Сына, личностный характер и божественность Святого Духа. Они согласны в том, что человек был сотворен безгрешным, но, ослушавшись Бога, пал и сделался грешником, что спасение даруется по благодати («только благодать») через Христа («только Христос») и принимается верой («только вера»). Они веруют в телесное воскресение и второе пришествие Христа. Различия во взглядах евангельских христиан касаются вопросов предопределения, форм управления церковью, духовных даров и событий последнего времени.