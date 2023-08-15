Корниш - Богословие - Апологетика - История церкви - Коротко о важном
Дело служения
Эта книга предлагает вам сто кратких уроков, в каждом из которых разъясняется одно из важнейших христианских учений. Перед вами вовсе не компендиум накопленных веками богословских знаний, но и не «упрощенная версия» христианства. В ней отражено глубокое понимание христианского богословия и представлены основные взгляды, которых на протяжении всей истории Церкви придерживались ведущие богословы. Книга излагает сложные богословские истины в ясной, легко доступной для понимания форме. Представленные в книге уроки кратки, но вместе с тем емки, материал изложен просто, но не упрощенно. Это прекрасный источник для семейного чтения, обсуждения и применения в жизни.
Вопрос «Зачем изучать богословие?» неизбежно влечет за собой другой вопрос: «Какое именно богословие?». За время существования Церкви в ее среде появилось столько различных версий богословия, что их трудно сосчитать. Вдобавок к тем, которые уже признаны классическими, время от времени появляются новые его разновидности. Поэтому необходимо пояснить, какое именно богословие мы имеем в виду, когда призываем людей к его изучению.
Во-первых, мы говорим о богословии именно христианском, а не какой-либо другой мировой религии. Представители других религий тоже организуют свои верования в ту или иную систему, но рассмотрение их вероучений не входит в задачу этой книги.
Во-вторых, мы говорим о протестантском, а не о католическом богословии. При этом мы совсем не имеем в виду, что католическое богословие не заслуживает внимания. Коренное различие между тем и другим касается того, что считать высшим авторитетом в вопросах веры. Протестанты верят, что высший авторитет принадлежит только Библии, тогда как католики добавляют к авторитету Писания авторитет церковного предания — постановлений церковных соборов и папы римского. Большая часть богословских отличий вытекает именно из этой исходной позиции.
Далее, внутри протестантского богословия мы сосредоточимся на изучении евангельского, а не либерального богословия. Пожалуй, самой важной отличительной характеристикой евангельского христианства является вера в те библейские учения, которых исторически придерживалось христианство. Либеральное богословие, в свою очередь, либо отвергает большинство этих учений, либо толкует их по-новому. В основе такого пересмотра лежит тот факт, что либералы больше полагаются на человеческий разум, чем на Божье откровение. Снявшись с надежного якоря Божьего Слова, либеральное богословие подстраивается под веяния современной культуры.
Но как быть с различиями внутри протестантизма и даже внутри евангельского христианства? Представители разных деноминаций выделяют те или иные пункты вероучения в качестве наиболее важных. Так, баптисты обычно подчеркивают особую важность крещения через погружение, многие пресвитериане больше других христиан обращают внимание на учение о Божьей суверенности. Представители харизматической церкви ставят во главу угла учение о личности Святого Духа и Его роли в жизни верующего. Отчасти именно различие в акцентах, сохраняющееся и по сей день, стало причиной возникновения в христианстве разных деноминаций.
Евангельские христиане согласны в следующих важных пунктах своего вероучения: богодухновенность Священного Писания, триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа, божественность Сына, личностный характер и божественность Святого Духа. Они согласны в том, что человек был сотворен безгрешным, но, ослушавшись Бога, пал и сделался грешником, что спасение даруется по благодати («только благодать») через Христа («только Христос») и принимается верой («только вера»). Они веруют в телесное воскресение и второе пришествие Христа. Различия во взглядах евангельских христиан касаются вопросов предопределения, форм управления церковью, духовных даров и событий последнего времени.
Рик Корниш - Богословие: Коротко о важном
2-е изд., испр.
(Дело служения)
СПб.: Виссон, 2018 — 224 с.
ISBN 1-57683-483-2 (NavPress)
Рик Корниш - Богословие: Коротко о важном - Содержание
- Брюс Димейрст - Вступительное слово
- Выражение признательности
- Предисловие автора
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ
- Богословы от природы
- Определение богословия и цель его изучения
- У кого правильное богословие?
- Методология богословия
- Как мы познаём мир
- Авторитетность богословских утверждений
- Тайны, противоречия и парадоксы
- Общая картина
ЧАСТЬ II. БИБЛИЯ
- Учение об откровении
- Богодухновенность Библии
- Непогрешимость Писания
- Авторитетность Библии
- Достаточность Писания
- Библейский канон
- Передача Священного Писания
- Просветление
- Толкование Библии
ЧАСТЬ III. БОГ
- Познаваемость Бога
- Единство божественной природы
- Свойства божественного бытия
- Больше, чем огромный
- Нравственные свойства Бога
- Свойства божественной цельности
- Свойства божественной любви
- Имена Бога
- Близость и отделейность Бога
- Троица
- Божий замысел
- Сотворение
- Провидение Божье
- Сатана
- Ангелы
- Бесы
ЧАСТЬ IV. ЧЕЛОВЕК
- Происхождение человека
- Созданы по образу Божьему
- Состав человеческой природы
- Свойства человеческой души
- Разум человека
- Совесть человека
- Грехопадение
ЧАСТЬ V. ГРЕХ
- Реальность, определение и источник греха
- Первородный грех и полная греховность
- Масштабы греха
- Последствия греха
- Виды греха
- Греховная природа
- Христианин и грех
- Непростительный грех
ЧАСТЬ VI. ХРИСТОС
- Христос до воплощения
- Воплощение Христа
- Ипостасное единство
- Кеносис
- Непорочное зачатие
- Безгрешность Христа
- Функции Христа
- Учение Христа
- Распятие Христа
- Христос — наш Посредник
- Вознесение и прославление Христа
ЧАСТЬ VII. СПАСЕНИЕ
- Избрание
- Божья благодать
- Возрождение
- Покаяние
- Вера
- Вменение
- Оправдание
- Заместительная жертва
- Умилостивление
- Прощение
- Искупление
- Примирение
- Усыновление
- Освящение
- Вечная безопасность
- Прославление
ЧАСТЬ VIII. СВЯТОЙ ДУХ
- Личность Святого Духа
- Божественность Святого Духа
- Запечатление Святым Духом
- Крещение Святым Духом
- Союз с Христом
- Обиталище Святого Духа
- Исполнение Святым Духом
- Духовные дары
- Плод Святого Духа
ЧАСТЬ IX. ЦЕРКОВЬ
- Церковь
- Назначение церкви
- Деноминации
- Формы церковного правления
- Единство и чистота церкви
- Церковное наказание
- Поклонение Богу
- Крещение
- Господня вечеря
ЧАСТЬ X. СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
- Смерть
- Суд и награда
- Тысячелетнее Царство
- Восхищение Церкви
- Антихрист
- Ад
- Небеса
Приложение. Рекомендуемая литература
К сожалению, после эпохи Просвещения христиане два столетия подряд шаг за шагом отходили от взгляда на свое вероучение как на рациональное. Вместо того чтобы гордо отстаивать свою веру, мы словно начали перед кем-то оправдываться. Мы готовы думать, что резоны для отрицания христианства не менее, если не более основательны, чем для его признания. В конце концов, так много «умных людей» сегодня его отвергают! Более того, эти скептики разработали целый арсенал средств для развенчания христианства — начиная с библейской критики, стремящейся доказать, что Библии доверять нельзя, и кончая достижениями современной науки, на которые ссылаются, заявляя, что роль Бога в природе равна нулю.
В результате многие христиане в наше время имеют лишь самое смутное представление об апологетике, в которой они видят только средство «для того, чтобы люди смогли уверовать», но при этом упускают из виду главное. Аргументы в качестве необходимого элемента рассуждения могут быть инструментом либо помогающим людям обрести веру, либо разрушающим ее. Многие молодые люди, посещая учебные заведения, утрачивают веру, потому что сталкиваются с аргументацией, якобы доказывающей ложность христианства. Убедительная аргументация, демонстрирующая его рациональные основания, могла бы оказать неоценимую помощь тем, кто мучительно пытается понять, истинна ли их вера. Да, наше спасение полностью обусловлено Божьей благодатью, однако любой акт Божьей благодати предполагает средства проявления благодати, с помощью которых Бог делает для нас реальностью Свою благодать. Христианская апологетика служит одним из таких средств проявления благодати, и в этом своем качестве она не может быть отвергнута бездумно, как нечто излишнее для христиан.
Рик Корниш - Апологетика - Коротко о важном
Серия "Дело служения"
Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2019. — 224 с.
Рик Корниш - Апологетика - Коротко о важном - Содержание
Вступительное слово
Предисловие автора
ЧАСТЬ I. МЫШЛЕНИЕ И ИДЕИ
- Вера и разум
- Истина, познаваемость
- Истина, абсолютность
- Логика
- Чувства
- Нравственные ценности
- Философия
ЧАСТЬ II. БИБЛИЯ
- Библия — Слово Божье
- Происхождение Библии
- Библейский канон
- Точность Ветхого Завета
- Археология ветхозаветного периода
- Точность Нового Завета
- Археология новозаветного периода
- Библия и ошибки
- Пророчества
- Переводы
ЧАСТЬ III. МИРОВОЗЗРЕНИЕ
- Различные мировоззрения
- Теизм
- Политеизм
- Пантеизм
- Панентеизм
- Деизм
- Атеизм
- Агностицизм
- Экзистенциализм
- Гуманизм
- Марксизм
- Плюрализм
- Постмодернизм
ЧАСТЬ IV. БОГ
- Существование Бога
- Начало Бога
- Бог и зло
- Бог и ад
- Небеса — а если они недоступны?
ЧАСТЬ V. ИИСУС
- Свидетельства очевидцев об Иисусе
- Иисус, уникальность
- Иисус, провозглашение Себя Богом
- Свидетельства божественной природы Иисуса
- Чудеса Иисуса
- Исполнение ветхозаветных пророчеств
- Внебиблейские свидетельства об Иисусе
ЧАСТЬ VI. ВОСКРЕСЕНИЕ
- Смерть Иисуса
- Воскресение, альтернативные теории
- Явления Иисуса после воскресения
- Воскресение, другие свидетельства
- Воскресение во плоти
- Воскресение и Ветхий Завет
- Пророчества Иисуса о Своем воскресении
- Следствия воскресения
- Реинкарнация
ЧАСТЬ VII. НАУКА
- Научный метод
- Философия науки
- Натуралистическая позиция
- Наука против христианства
- Творение или эволюция?
- Разумная организованность
- Происхождение видов или творение?
- Возникновение вселенной
- Возникновение жизни
- Разнообразие форм жизни
- Естественный отбор
- Мутации
- Летопись ископаемых останков
- Недостающее звено
- Неупрощаемая сложность
- Чарлз Дарвин
- Астрономия
- Человеческая речь
ЧАСТЬ VIII. ЧУДЕСА
- К вопросу о чудесах
- Определение чуда
- Достоверность чудес
- Чудеса и мифы
- Чудеса и наука
- Чудеса как исторический факт
ЧАСТЬ IX. ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ
- Иудаизм
- Ислам
- Бахаизм
- Зороастризм
- Индуизм
- Сикхизм
- Джайнизм
- Буддизм
- Конфуцианство
- Даосизм
- Синтоизм
- Анимизм
ЧАСТЬ X. НОВЫЕ РЕЛИГИИ
- Общество свидетелей Иеговы
- Мормонская церковь
- «Христианская наука»
- Движение «Нью Эйдж»
- Церковь объединения
- Унитарно-универсалистская церковь
- Христианская школа единства
- Саентология
- «Путь Интернэшнл»
- Спиритизм
- Эканкар
- «Семья» («Дети Бога»)
Эпилог
Приложение
Может показаться, что этой книгой Рик Корниш решил объять необъятное, и если полагать, что история христианства — это набор фактов, то такое впечатление будет отчасти справедливо. Но, как доказывает Корниш, история христианства — не просто огромная коллекция фактов, а повествование с развивающейся сюжетной линией. Корниш говорит об общем духовном наследии, поскольку убежден, что Церковь — это единая Божья семья, и поэтому он взялся за «невозможную» задачу изложить ее историю.
Особенно меня поражает его способность связать множество фактов и подробностей, касающихся самых разных исторических фигур и событий, в единое живое повествование. Чрезвычайно важно, чтобы читатель нашел в книге именно связное повествование, а не нагромождение фактов. Г. К. Честертон в своем цикле религиозных эссе «Ортодоксия» заметил, что он всегда воспринимал жизнь в первую очередь как роман и что «раз есть роман, есть и романист». Рик Корниш знает, что он не романист, — он просто пересказывает другим то, что услышал сам.
Брюс Шелли, специалист по истории Церкви, профессор Денверской семинарии, штат Колорадо, США
Корниш Рик - История Церкви: Коротко о важном
Пер. с англ.
СПб.: Виссон, 2018. 224 с.
Серия "Дело служения"
ISBN 978-1-57683-506-7
Корниш Рик - История Церкви: Коротко о важном - Оглавление
Предисловие (Брюс Шелли)
Введение
- ЧАСТЬ I. РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ В ОПАСНОСТИ (30- 313 гг.)
- ЧАСТЬ II. РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ УЗАКОНЕНА (313-590 гг.)
- ЧАСТЬ III. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦЕРКОВЬ ЕДИНАЯ (590-1054 гг.)
- ЧАСТЬ IV. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦЕРКОВЬ РАЗДЕЛЕННАЯ (1054-1517 гг.)
- ЧАСТЬ V. РЕФОРМАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ (1517-1563 пт.)
- ЧАСТЬ VI. РЕФОРМАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (1563-1648 гг.)
- ЧАСТЬ VII. ВЛАДЫЧЕСТВО РАЗУМА (1648-1789 гг.)
- ЧАСТЬ VIII. МИССИОНЕРСТВО (1789-1900 гг.)
- ЧАСТЬ IX. XX ВЕК ДО КОНЦА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1900-1945 гг.)
- ЧАСТЬ X. XX ВЕК ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1945 Г. - НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
Приложение. Указатель имен, течений и событий
Благодарности
Большое спасибо
Большое спасибо за книгу!
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