Дерек Прайм - Библейский справочник

Вопрос: как можно удостовериться, что ты христианин?

Ответ: Основания нашей уверенноети в том, что мы христиане, и в том, что мы обладаем всем, о чем говорилось выше:

а) во-первых, Бог желает, чтобы мы имели уверенность (2 Кор. 13:5). Ему угодно, чтобы верующие во имя Сына Божьего знали, что имеют жизнь вечную (1 Ин. 5:13);

б) во-вторых, основание нашей уверенности в том, что Бог говорил к нам через Своего Сына Иисуса Христа (Евр. 1:1,2). Мы уверены в том, что все, что Бог хочет поведать нам, содержится в Писании, Слове Божьем (2 Тим. 3:15, 16; 1 Ин. 1:1-3);

в) уверенность приходит через Писание, в котором записаны обещания Божьи во Христе (2 Кор. 1:20, 21);

г) разумение истины Божьей, познание Самого Бога дает нам твердую уверенность (Кол. 2:2);

д) в-третьих, уверенность укрепляется в познании Божьих качеств: например Его святости (1 Ин. 1:5), Его верности (1 Ин. 1:9) и Его любви (1 Ин. 4:8, 9, 10, 16, 19);

е) уверенность христианина заключается не в нем самом и не только в Божьем Слове, но в Самом Боге: “Ибо я знаю, в Кого уверовал...” (2 Тим. 1:12);

ж) в-четвертых, уверенность в спасении зависит от того, насколько мы понимаем, что Евангелие - это слово Божье, а не человеческое (1 Фес. 2:13; 1 Ин. 2:20, 21);

з) особенно хорошо мы должны понимать, кто такой Господь Иисус Христос и что Он совершил на кресте (1 Ин. 1:13; 2:22, 23; 4:2, 3, 15; 5:5, 10, 13, 20). Христос за нас полностью удовлетворил требования закона; Бог предлагает всем, слышащим Благую весть, принять Христа даром, ничего не давая взамен; все, принимающие Христа, осознающие свою зависимость от Него, получат спасение (1 Ин. 2:1, 2, 12; 3:5, 8, 16; 4:10; сравни Ин. 1:12, 3:16);

и) в-пятых, еще одно основание нашей уверенности - это осознание того, что мы верим так, как заповедал нам Бог (1 Ин. 3:23; 5:13);

к) уверенность - результат веры во Христа (Еф. 3:12; Евр. 11:1);

л) важнее всего понять, что уверенность дает Святой Дух: Он свидетельствует, что послание Евангелия истинно (1 Ин. 2:20, 27; 3:24; 4:13), Он дарует нам внутреннюю уверенность, что мы по-настоящему откликнулись на Благую весть (1 Фес. 1:5);

м) присутствие Святого Духа в нашей жизни - это доказательство того, что мы правильно и по-настоящему откликнулись на Благую весть (Деян. 2:38, 39; 5:32; 15:8; Рим. 8:15; Гал. 3:2; 4:6; Еф. 1:13, 14; 4:30);

н) уверенность дают свидетельства жизни Духа Святого в нас (1 Ин. 3:24; 5:6, 8, 9, 10). Мы можем знать, что пребываем в Боге и Он в нас по присутствию Его Духа в нашей жизни (1 Ин. 4:13).

Дерек Прайм - Библейский справочник

Мн.: Изд-во церкви “Завет Христа”, 1998. - 278 с.

ISBN 985-6502-03-9

Дерек Прайм - Библейский справочник - Содержание

Библия отвечает на вопросы о христианской вере

I. Определение христианства - II. Познание истинного христианского учения - III. Библия - IV. Библия богодухновенна - V Существование Бога - VI. Бытие Бога - VII. Качества Бога - VIII. Троица - IX. Творение - X. Провидение Божье - XI. Войны и страдания - XII. Грех - XIII. Грехопадение - XIV. Первородный грех - XV Существование человека - XVI. Закон Божий - XVII. Первое пришествие Христа - XVIII. Божественность Христа - XIX. Воплощение - XX. Крест - XXI. Воскресение - XXII. Вознесение - XXIII. Дух Святой - XXIV. Дух Святой и христианин - XXV. Христианин - XXVI. Возрождение - XXVII. Обращение - XXVIII. Покаяние - XXIX. Вера - XXX. Пробуждение веры - XXXI. Оправдание - XXXII. Жизнь христианина - XXXIII. Уверенность в спасении - XXXIV Христианин до конца - XXXV Освящение - XXXVI. Крещение - XXXVII. Вечеря Господня - XXXVIII. Церковь - XXXIX. Стать членом Церкви - XL. Принадлежность к Церкви - XLI. Назначение и судьба Церкви - XLII. Членство в поместной церкви - XLIII. Дьявол - XLIV. Второе пришествие Христа - XLV Последствия возвращения Христа - XLVI. Суд - XLVII. Воскресение тела - XLVIIL Жизнь после смерти - XLIX. Небеса - L. Ад. Библейские определения

Руководство к изучению библии. Десять заповедей

I- X. Преданность Богу, Поклонение Богу, Благоговение, Отдых, Уважение к властям и послушание им, Уважение к жизни, Священные узы брака, Уважение к имуществу, Правдивость, Удовлетворенность

Вопросы, которые так или иначе затрагиваются (в Десяти заповедях)