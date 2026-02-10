Михаил Король - Мир библейских животных

Впервой главе Библии, Брейшит, находится один из самых поразительных, на мой взгляд, эпизодов в истории человечества: Саваоф, не удовлетворившись законченностью своего Творения, привлекает Адама к сотрудничеству и возлагает на него ответственную задачу по формированию основ ономасиологии - науки об именах. Было это так: Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым (Брейшит 2:19-20). Большинство комментаторов утверждают, что в вышеописанном процессе Адам постигал не только сущность, но и предназначение животного, каковые и постарался выразить соответствующим сочетанием букв. Так, согласно Писанию, произошло событие, ставшее ключевым в развитии цивилизации, поскольку с него началось изучение окружающей среды. Именно здесь пролегла та довольно ощутимая грань между миром, созданным Творцом - природой (Deus sive natura, по Спинозе), и миром, созданным человеком - культурой.

Почему же эта грань так явно «ощутима» и превратилась чуть ли не в разделительную стену? Наверное, потому, что, не удовлетворившись высокой значимостью источника слова. Наши праотцы увлеклись суетным процессом номинации - выделением признака, напрочь замещающего предмет исследования, его суть. Тут-το и произошло превращение первоначально дикой и жестокой еврейской «зверюги» бегемота в смиренную греческую «речную лошадь» гиппопотама. Точно так же, стараниями многочисленных переводчиков, корабль пустыни гамаль — гордый символ одноименных американских сигарет — постепенно трансформировался в русского верблюда, находящегося в сомнительном этимологическом родстве с готским слоном. Не лучшая судьба была уготована и остальным представителям фауны. Мало того, по мере «взросления» человек все чаще и чаще наделяет животный мир своими собственными, антропоморфными чертами, дерзко соперничая с Создателем. Откуда вдруг взялась «правда» о хитрости лисы, глупости осла и добродушности медведя? Где начало легенды о жертвенности пеликана - международного символа донорства? Кто придумал миф о миролюбивом характере голубей? Все они точно такой же плод авторского вымысла, как и повествование о бескорыстном друге пионеров Гене - крокодиле, играющем на гармошке. А далее, какими-то совершенно неведомыми путями, вымыслы не только закрепились в сознании, но и стали элементами культа.

И лебедь уже улетел совсем далеко от своего родоначальника по имени «барбур». Он - то Царевна в русской сказке, то греческий Зевс, совокупляющийся с Ледой, то герой древнегерманского эпоса рыцарь Лоэнгрин, то андерсеновский принц, а то и вообще символ Девы Марии. Аналогичная метаморфоза постигла серого и зубастого «зеева», который в царстве фараонов стал Упуатом, богом-покровителем умерших, на Апеннинском полуострове вскормил основателей Рима, в русской мифологии обеспечил Ивану-царевичу счастье семейное, а в сказаниях о Франциске Ассизском настолько впечатлился личностью проповедника, что превратился в его кроткого ученика, хотя до этого «пожирал не талько животных, но даже и людей, так что все горожане пребывали в великом страхе».