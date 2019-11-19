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Коростелёв, Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956)

В. В. Коростелёв, А. К. Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, Religious Studies Atheism
Для русских первооткрывателей оказалось достаточным одного поколения, чтобы пересечь огромные пространства, быстро освоить земли Сибири и Дальнего Востока. Затем под белыми парусами русские суда начали бороздить безбрежный Тихий океан. Потомки первопроходцев волна за волной устремились еще дальше. Русская Аляска, фактории и форты в Калифорнии и на Гавайях, строительство Китайско- Восточной железной дороги - первые этапы выхода русских за пределы своего Отечества. Выхода по своей воле, следуя призыву Родины и своему внутреннему призванию.
А затем, после трагических событий 17-го года начинается исход. И уже не по своей воле, а против нее множество наших соотечественников вынужденно оказываются на чужбине. В странах и среди людей иной ментальности, культуры, веры. Чтобы все начать, вернее, продолжить, но уже с начала. В том числе, и созидание своей православной церкви.

В. В. Коростелёв, А. К. Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории

Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019 г. - 880 с.
ISBN 978-5-7429-1307-8

В. В. Коростелёв, А. К. Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории – Содержание

К читателю этой книги. Игнатий (Пологрудов), митрополит Аргентинский и Южноамериканский
Предисловие
Часть первая. Очерки истории
Раздел I. ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ В ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ (1898-1922)
1. В годы строительства КВЖД (1898-1903)
  • Из истории постройки дороги в Маньчжурии
  • Первые шаги в христианизации края
2. В ведении начальника Пекинской духовной миссии (1903-1907)
  • Административные меры епископа Иннокентия и руководства КВЖД
  • Духовенство в войне на сопках Маньчжурии
3. В составе Владивостокской епархии (1907-1922)
  • Храмоздательские инициативы усердствующих мирян
  • Сотрудничество Церковного отдела КВЖД с Владивостокской епархиальной властью
Раздел II. В ЮРИСДИКЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО СИНОДА (1922-1945)
1. Беженский поток и обстановка в Маньчжурии к началу 1920-х гг.
  • Изгнанническое и беженское духовенство
  • Эвакуированные военные священники
  • Пребывание в Харбине останков Алапаевских мучеников
2. Возникновение Харбинской епархии
  • Образование епархии
  • Нестроения начального периода и канонический статус епархии
3. Организация епархиальной деятельности
  • Епархиальные совещания духовенства и мирян
  • Епархиальный совет и Ревизионный комитет
  • Викариатства
  • Благочиния
  • Миссионерский совет
  • Свечной комитет, хозяйственные службы и другие епархиальные ведомства
4. Архиерейские хиротонии в Харбине
  • Хиротония Софрония (Старкова) во епископа Селенгинского
  • Хиротония Симона (Виноградова) во епископа Шанхайского
  • Хиротония Димитрия (Вознесенского) во епископа Хайларского
  • Хиротония Ювеналия (Килина) во епископа Синьцзянского
  • Хиротония Николая (Оно) во епископа Токийского и Японского
5. Православный уклад эмигрантской жизни
  • Из воспоминаний о церковных праздниках в Маньчжурии
  • Венчание новобрачных
  • Христианские погребения, поминовение усопших
  • Городские концерты духовной музыки
6. Благотворительность
  • Иверское братство и Русский Дом
  • Камчатское подворье и Дом Милосердия
  • Дом-убежище им. митрополита Мефодия и Ольгинский приют
  • Серафимовские благотворительные учреждения
  • Попечительство о бедных духовного звания
  • Комитет помощи русским беженцам и Благотворительный отдел БРЭМ
7. Сооружение и благоукрашение храмов
  • Деятельность приходских строительных комитетов
  • Харбинская лепта
  • Молитвенная память о венценосных мучениках
  • Ревнители церковного благолепия (сестричества и дамские комитеты)
  • Попечительство о церковных хорах
8. Христианское просвещение
  • Преподавание Закона Божьего
  • Пастырско-Богословские курсы
  • Богословский факультет института св. Владимира
  • Братство Святого Иоанна Богослова
  • Духовная семинария и Музыкальные курсы
  • Издательская деятельность
9. Монастыри и монашеские общины при подворьях
  • Мужские монастыри
  • Женские монастыри
  • Монашеские общины харбинских подворий
10. Архипастырские визиты и паломничества
  • Пастырские и инспекционные поездки по Харбинской епархии
  • Поездки в Пекинскую епархию и зарубежные визиты
  • Паломничества к Святым Местам
Раздел III. В юрисдикции московской патриархии (1945-1956)
1. Воссоединение с Патриаршей Церковью
  • Церковь и мирские стихии
  • Подготовка к воссоединению
  • Конец японского владычества
  • На круги своя
2. Восточно-Азиатский экзархат
  • Накануне образования Экзархата
  • Первоочередные меры экзарха
  • Хиротония Никандра (Викторова) во епископа Цицикарского
  • Проблемы в организации миссионерской работы
  • Арест экзарха
3. Православная епархия в «красном Китае»
  • Сложности управления епархией и Экзархатом
  • Исход православных русских из Маньчжурии
  • Репатриация последнего архипастыря Маньчжурии
Заключение. Вдовствующая кафедра
Приложения
  1. Из «Положения о правах и привилегиях духовенства Маньчжурии и Российской Духовной миссии в Китае»
  2. Указ из Святейшего Правительствующего Синода начальнику Российской Духовной миссии в Пекине Преосвященному Иннокентию, епископу Переславскому
  3. Из рапорта Главного священника Приамурской Земской Рати протоиерея Леонида Викторова архиепископу Харбинскому и Маньчжурскому Мефодию
  4. Выступление архиепископа Харбинского и Маньчжурского Мефодия (Герасимова) на Первом Епархиальном собрании в Харбине
  5. Анонимное письмо «группы прихожан» архиепископу Мефодию (Герасимову)
  6. Из письма архиепископа Харбинского и Маньчжурского Мефодия (Герасимова) в Архиерейский Синод РПЦЗ
  7. Отчет Е. М. Бринер о работе благотворительного Дамского кружка при Доме Милосердия в Харбине
  8. Список законоучителей Харбинской епархии в 1931-1932 учебном году
  9. Из постановления Совещания епископов Харбинской епархии и Начальника Российской Духовной миссии в Китае
  10. Архипастырское послание Православному духовенству и мирянам Харбинской епархии
  11. Обращение Харбинских архипастырей к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию
  12. Из воспоминаний митрополита Нестора (Анисимова) в годовщину победы Российской Красной Армии над Японией
  13. Священник Григорий Разумовский. Патриаршая делегация в Харбине
  14. Письмо архиепископа Хайларского Димитрия (Вознесенского) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию
  15. Из письма архиепископа Хайларского Димитрия (Вознесенского) митрополиту Анастасию (Грибановскому), Предстоятелю РПЦЗ
  16. Священник Анатолий Козловский. Поездка в Харбин

Часть вторая. Храмы и часовни

I. Город Харбин
II. Восточная линия КВЖД
III. Южная линия КВЖД
IV. Западная линия КВЖД
V. Трёхречье
VI. Север Маньчжурии и переселенческие районы
VII. Храмы Харбинской епархии за пределами Маньчжурии

Часть третья. Краткие биографии

  1. Священноначалие Полосы отчуждения КВЖД
  2. Правящие архиереи Харбинской епархии
  3. Викарии Харбинской епархии
  4. Архипастыри, рукоположенные в архиерейский сан в Харбине
  5. Архиереи, посещавшие Маньчжурию и служившие в ее храмах
  6. Священнослужители, возведенные в архиерейский сан после выезда из Маньчжурии
  7. Пресвитеры, диаконы и монашествующие
  8. Священнослужители, посещавшие Маньчжурию и служившие в её храмах
  9. Церковнослужители Харбинской епархии, преподаватели и студенты богословского факультета св. Владимира, принявшие священный сан после отъезда из Маньчжурии
  10. Маньчжурские церковнослужители и усердствующие миряне
Полковые и госпитальные священники, участвовавшие в китайском походе при подавлении ихэтуаньского восстания (1900-1901)
Священнослужители и церковнослужители, находившиеся в Маньчжурии в период Русско-японской войны (1904-1905)
Список сокращений
Библиография
Указатель имен
Об авторах

В. В. Коростелёв, А. К. Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории – Предисловие

Каждому читателю исторической литературы, и тем более профессиональному историку, хорошо известны методологические затруднения, возникающие при выполнении исторического исследования. Что должно быть в нем приоритетным: история политическая, военная или экономическая, история вождей или народных масс, история идей или история людей? В чем состоит задача историка - в беспристрастном изложении «совокупности событий» (как если бы таковое было возможно) либо в попытках найти им объяснение через вскрытие причинно-следственных отношений (как если бы можно было проследить все причинно-следственные взаимосвязи)? Наконец, что в историческом процессе господствует - неумолимая закономерность или случайность? Перечень можно легко продолжить. Обилие конкурирующих исторических школ, по-разному отвечающих на приведенные вопросы, не позволяет надеяться, что в обозримом будущем найдется общее, удовлетворяющее всех решение.
Церковь как объект исторического исследования привносит ряд дополнительных проблем. Некоторые из них, по-видимому, неразрешимы. Будучи рассмотрена в «горизонтальной» плоскости, история Церкви - не вполне история. Историк, если прибегнуть к филологическим терминам, работает «в категориях перфекта», имея дело с неповторимыми событиями, которые завершились в прошедшем времени. Но в Церкви отношение ко времени иное. Конечно, и у Церкви есть свое прошлое, однако, благодаря охранению традиции, прошлое в ней «прорастает» в настоящее, подчас до неразличимости смешиваясь с ним и оспаривая принцип неповторимости.
Приведем только один пример. В праздник Рождества Церковь поет: «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Это «днесь» ставит в тупик мирское историческое сознание.
Что же касается плоскости «вертикальной», то здесь ситуация и вовсе неопределенная. Можно в комплексе или по отдельным направлениям изучать историю первоиерархов, высших органов церковного управления, влиятельных церковных институций, тех или иных богословских направлений, отношений Церкви с обществом и государством, но будет ли это историей Церкви, понимаемой во всей Ее полноте? Ведь Церковь - это Божественное установление, существующее в единстве двух частей - видимой и невидимой, земной и Небесной, причем как раз невидимая часть является для целого Церкви важнейшей.
Воцерковленное сознание исходит из того, что Бог направляет течение истории, осуществляет в ней Свои цели, превышающие пределы человеческого разумения, что все события развиваются в соответствии с предначертанием и волей Божественного Провидения. Какими «документами» из каких «архивов», какими апробированными историческими методами засвидетельствовать участие Промысла Божия, невидимо присутствующего в жизни Церкви и проявляющего себя сверхъестественным образом, ускользающим от попыток научной фиксации? Добросовестным историкам остается одно: описывать и интерпретировать видимый ряд, постоянно ощущая наличие невидимого, и соответствующим образом ориентировать читателей.
Книга посвящена истории православия в Маньчжурии. Речь идет не о Маньчжурии в целом как неотъемлемой части китайского государства, а о русском анклаве на ее территории в Полосе отчуждения КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), возникшем в конце XIX столетия и сохранявшемся в меняющихся политических условиях на протяжении более полувека.
Разумеется, этот анклав в подавляющем большинстве был русскоговорящим. Поэтому чисто лингвистически существовавшее в Маньчжурии православие можно было бы назвать «русским», понимая, что авторы имеют в виду одну из Поместных Православных Церквей, неразрывно связанную с вселенским православием, исторически возникшую на российской территории, использующую в богослужении церковнославянский язык и объединяющую в совершении спасительных таинств многонациональную паству и духовенство. До 1956 г. православие в Маньчжурии существовало именно как составляющая часть Церкви Российской, внеся лепту в процесс создания Китайской Автономной Православной Церкви.
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Added 19.11.2019
Author brat Warden
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