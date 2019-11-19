Для русских первооткрывателей оказалось достаточным одного поколения, чтобы пересечь огромные пространства, быстро освоить земли Сибири и Дальнего Востока. Затем под белыми парусами русские суда начали бороздить безбрежный Тихий океан. Потомки первопроходцев волна за волной устремились еще дальше. Русская Аляска, фактории и форты в Калифорнии и на Гавайях, строительство Китайско- Восточной железной дороги - первые этапы выхода русских за пределы своего Отечества. Выхода по своей воле, следуя призыву Родины и своему внутреннему призванию.

А затем, после трагических событий 17-го года начинается исход. И уже не по своей воле, а против нее множество наших соотечественников вынужденно оказываются на чужбине. В странах и среди людей иной ментальности, культуры, веры. Чтобы все начать, вернее, продолжить, но уже с начала. В том числе, и созидание своей православной церкви.

В. В. Коростелёв, А. К. Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории

Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019 г. - 880 с.

ISBN 978-5-7429-1307-8

В. В. Коростелёв, А. К. Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории – Содержание

К читателю этой книги. Игнатий (Пологрудов), митрополит Аргентинский и Южноамериканский

Предисловие

Часть первая. Очерки истории

Раздел I. ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ В ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ (1898-1922)

1. В годы строительства КВЖД (1898-1903)

Из истории постройки дороги в Маньчжурии

Первые шаги в христианизации края

2. В ведении начальника Пекинской духовной миссии (1903-1907)

Административные меры епископа Иннокентия и руководства КВЖД

Духовенство в войне на сопках Маньчжурии

3. В составе Владивостокской епархии (1907-1922)

Храмоздательские инициативы усердствующих мирян

Сотрудничество Церковного отдела КВЖД с Владивостокской епархиальной властью

Раздел II. В ЮРИСДИКЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО СИНОДА (1922-1945)

1. Беженский поток и обстановка в Маньчжурии к началу 1920-х гг.

Изгнанническое и беженское духовенство

Эвакуированные военные священники

Пребывание в Харбине останков Алапаевских мучеников

2. Возникновение Харбинской епархии

Образование епархии

Нестроения начального периода и канонический статус епархии

3. Организация епархиальной деятельности

Епархиальные совещания духовенства и мирян

Епархиальный совет и Ревизионный комитет

Викариатства

Благочиния

Миссионерский совет

Свечной комитет, хозяйственные службы и другие епархиальные ведомства

4. Архиерейские хиротонии в Харбине

Хиротония Софрония (Старкова) во епископа Селенгинского

Хиротония Симона (Виноградова) во епископа Шанхайского

Хиротония Димитрия (Вознесенского) во епископа Хайларского

Хиротония Ювеналия (Килина) во епископа Синьцзянского

Хиротония Николая (Оно) во епископа Токийского и Японского

5. Православный уклад эмигрантской жизни

Из воспоминаний о церковных праздниках в Маньчжурии

Венчание новобрачных

Христианские погребения, поминовение усопших

Городские концерты духовной музыки

6. Благотворительность

Иверское братство и Русский Дом

Камчатское подворье и Дом Милосердия

Дом-убежище им. митрополита Мефодия и Ольгинский приют

Серафимовские благотворительные учреждения

Попечительство о бедных духовного звания

Комитет помощи русским беженцам и Благотворительный отдел БРЭМ

7. Сооружение и благоукрашение храмов

Деятельность приходских строительных комитетов

Харбинская лепта

Молитвенная память о венценосных мучениках

Ревнители церковного благолепия (сестричества и дамские комитеты)

Попечительство о церковных хорах

8. Христианское просвещение

Преподавание Закона Божьего

Пастырско-Богословские курсы

Богословский факультет института св. Владимира

Братство Святого Иоанна Богослова

Духовная семинария и Музыкальные курсы

Издательская деятельность

9. Монастыри и монашеские общины при подворьях

Мужские монастыри

Женские монастыри

Монашеские общины харбинских подворий

10. Архипастырские визиты и паломничества

Пастырские и инспекционные поездки по Харбинской епархии

Поездки в Пекинскую епархию и зарубежные визиты

Паломничества к Святым Местам

Раздел III. В юрисдикции московской патриархии (1945-1956)

1. Воссоединение с Патриаршей Церковью

Церковь и мирские стихии

Подготовка к воссоединению

Конец японского владычества

На круги своя

2. Восточно-Азиатский экзархат

Накануне образования Экзархата

Первоочередные меры экзарха

Хиротония Никандра (Викторова) во епископа Цицикарского

Проблемы в организации миссионерской работы

Арест экзарха

3. Православная епархия в «красном Китае»

Сложности управления епархией и Экзархатом

Исход православных русских из Маньчжурии

Репатриация последнего архипастыря Маньчжурии

Заключение. Вдовствующая кафедра

Приложения

Из «Положения о правах и привилегиях духовенства Маньчжурии и Российской Духовной миссии в Китае» Указ из Святейшего Правительствующего Синода начальнику Российской Духовной миссии в Пекине Преосвященному Иннокентию, епископу Переславскому Из рапорта Главного священника Приамурской Земской Рати протоиерея Леонида Викторова архиепископу Харбинскому и Маньчжурскому Мефодию Выступление архиепископа Харбинского и Маньчжурского Мефодия (Герасимова) на Первом Епархиальном собрании в Харбине Анонимное письмо «группы прихожан» архиепископу Мефодию (Герасимову) Из письма архиепископа Харбинского и Маньчжурского Мефодия (Герасимова) в Архиерейский Синод РПЦЗ Отчет Е. М. Бринер о работе благотворительного Дамского кружка при Доме Милосердия в Харбине Список законоучителей Харбинской епархии в 1931-1932 учебном году Из постановления Совещания епископов Харбинской епархии и Начальника Российской Духовной миссии в Китае Архипастырское послание Православному духовенству и мирянам Харбинской епархии Обращение Харбинских архипастырей к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию Из воспоминаний митрополита Нестора (Анисимова) в годовщину победы Российской Красной Армии над Японией Священник Григорий Разумовский. Патриаршая делегация в Харбине Письмо архиепископа Хайларского Димитрия (Вознесенского) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию Из письма архиепископа Хайларского Димитрия (Вознесенского) митрополиту Анастасию (Грибановскому), Предстоятелю РПЦЗ Священник Анатолий Козловский. Поездка в Харбин

Часть вторая. Храмы и часовни

I. Город Харбин

II. Восточная линия КВЖД

III. Южная линия КВЖД

IV. Западная линия КВЖД

V. Трёхречье

VI. Север Маньчжурии и переселенческие районы

VII. Храмы Харбинской епархии за пределами Маньчжурии

Часть третья. Краткие биографии

Священноначалие Полосы отчуждения КВЖД Правящие архиереи Харбинской епархии Викарии Харбинской епархии Архипастыри, рукоположенные в архиерейский сан в Харбине Архиереи, посещавшие Маньчжурию и служившие в ее храмах Священнослужители, возведенные в архиерейский сан после выезда из Маньчжурии Пресвитеры, диаконы и монашествующие Священнослужители, посещавшие Маньчжурию и служившие в её храмах Церковнослужители Харбинской епархии, преподаватели и студенты богословского факультета св. Владимира, принявшие священный сан после отъезда из Маньчжурии Маньчжурские церковнослужители и усердствующие миряне

Полковые и госпитальные священники, участвовавшие в китайском походе при подавлении ихэтуаньского восстания (1900-1901)

Священнослужители и церковнослужители, находившиеся в Маньчжурии в период Русско-японской войны (1904-1905)

Список сокращений

Библиография

Указатель имен

Об авторах

В. В. Коростелёв, А. К. Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории – Предисловие

Каждому читателю исторической литературы, и тем более профессиональному историку, хорошо известны методологические затруднения, возникающие при выполнении исторического исследования. Что должно быть в нем приоритетным: история политическая, военная или экономическая, история вождей или народных масс, история идей или история людей? В чем состоит задача историка - в беспристрастном изложении «совокупности событий» (как если бы таковое было возможно) либо в попытках найти им объяснение через вскрытие причинно-следственных отношений (как если бы можно было проследить все причинно-следственные взаимосвязи)? Наконец, что в историческом процессе господствует - неумолимая закономерность или случайность? Перечень можно легко продолжить. Обилие конкурирующих исторических школ, по-разному отвечающих на приведенные вопросы, не позволяет надеяться, что в обозримом будущем найдется общее, удовлетворяющее всех решение.

Церковь как объект исторического исследования привносит ряд дополнительных проблем. Некоторые из них, по-видимому, неразрешимы. Будучи рассмотрена в «горизонтальной» плоскости, история Церкви - не вполне история. Историк, если прибегнуть к филологическим терминам, работает «в категориях перфекта», имея дело с неповторимыми событиями, которые завершились в прошедшем времени. Но в Церкви отношение ко времени иное. Конечно, и у Церкви есть свое прошлое, однако, благодаря охранению традиции, прошлое в ней «прорастает» в настоящее, подчас до неразличимости смешиваясь с ним и оспаривая принцип неповторимости.

Приведем только один пример. В праздник Рождества Церковь поет: «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Это «днесь» ставит в тупик мирское историческое сознание.

Что же касается плоскости «вертикальной», то здесь ситуация и вовсе неопределенная. Можно в комплексе или по отдельным направлениям изучать историю первоиерархов, высших органов церковного управления, влиятельных церковных институций, тех или иных богословских направлений, отношений Церкви с обществом и государством, но будет ли это историей Церкви, понимаемой во всей Ее полноте? Ведь Церковь - это Божественное установление, существующее в единстве двух частей - видимой и невидимой, земной и Небесной, причем как раз невидимая часть является для целого Церкви важнейшей.

Воцерковленное сознание исходит из того, что Бог направляет течение истории, осуществляет в ней Свои цели, превышающие пределы человеческого разумения, что все события развиваются в соответствии с предначертанием и волей Божественного Провидения. Какими «документами» из каких «архивов», какими апробированными историческими методами засвидетельствовать участие Промысла Божия, невидимо присутствующего в жизни Церкви и проявляющего себя сверхъестественным образом, ускользающим от попыток научной фиксации? Добросовестным историкам остается одно: описывать и интерпретировать видимый ряд, постоянно ощущая наличие невидимого, и соответствующим образом ориентировать читателей.

Книга посвящена истории православия в Маньчжурии. Речь идет не о Маньчжурии в целом как неотъемлемой части китайского государства, а о русском анклаве на ее территории в Полосе отчуждения КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), возникшем в конце XIX столетия и сохранявшемся в меняющихся политических условиях на протяжении более полувека.

Разумеется, этот анклав в подавляющем большинстве был русскоговорящим. Поэтому чисто лингвистически существовавшее в Маньчжурии православие можно было бы назвать «русским», понимая, что авторы имеют в виду одну из Поместных Православных Церквей, неразрывно связанную с вселенским православием, исторически возникшую на российской территории, использующую в богослужении церковнославянский язык и объединяющую в совершении спасительных таинств многонациональную паству и духовенство. До 1956 г. православие в Маньчжурии существовало именно как составляющая часть Церкви Российской, внеся лепту в процесс создания Китайской Автономной Православной Церкви.