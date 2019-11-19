Коростелёв, Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956)
Для русских первооткрывателей оказалось достаточным одного поколения, чтобы пересечь огромные пространства, быстро освоить земли Сибири и Дальнего Востока. Затем под белыми парусами русские суда начали бороздить безбрежный Тихий океан. Потомки первопроходцев волна за волной устремились еще дальше. Русская Аляска, фактории и форты в Калифорнии и на Гавайях, строительство Китайско- Восточной железной дороги - первые этапы выхода русских за пределы своего Отечества. Выхода по своей воле, следуя призыву Родины и своему внутреннему призванию.
А затем, после трагических событий 17-го года начинается исход. И уже не по своей воле, а против нее множество наших соотечественников вынужденно оказываются на чужбине. В странах и среди людей иной ментальности, культуры, веры. Чтобы все начать, вернее, продолжить, но уже с начала. В том числе, и созидание своей православной церкви.
В. В. Коростелёв, А. К. Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории
Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019 г. - 880 с.
ISBN 978-5-7429-1307-8
В. В. Коростелёв, А. К. Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории – Содержание
К читателю этой книги. Игнатий (Пологрудов), митрополит Аргентинский и Южноамериканский
Предисловие
Часть первая. Очерки истории
Раздел I. ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ В ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ (1898-1922)
1. В годы строительства КВЖД (1898-1903)
- Из истории постройки дороги в Маньчжурии
- Первые шаги в христианизации края
2. В ведении начальника Пекинской духовной миссии (1903-1907)
- Административные меры епископа Иннокентия и руководства КВЖД
- Духовенство в войне на сопках Маньчжурии
3. В составе Владивостокской епархии (1907-1922)
- Храмоздательские инициативы усердствующих мирян
- Сотрудничество Церковного отдела КВЖД с Владивостокской епархиальной властью
Раздел II. В ЮРИСДИКЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО СИНОДА (1922-1945)
1. Беженский поток и обстановка в Маньчжурии к началу 1920-х гг.
- Изгнанническое и беженское духовенство
- Эвакуированные военные священники
- Пребывание в Харбине останков Алапаевских мучеников
2. Возникновение Харбинской епархии
- Образование епархии
- Нестроения начального периода и канонический статус епархии
3. Организация епархиальной деятельности
- Епархиальные совещания духовенства и мирян
- Епархиальный совет и Ревизионный комитет
- Викариатства
- Благочиния
- Миссионерский совет
- Свечной комитет, хозяйственные службы и другие епархиальные ведомства
4. Архиерейские хиротонии в Харбине
- Хиротония Софрония (Старкова) во епископа Селенгинского
- Хиротония Симона (Виноградова) во епископа Шанхайского
- Хиротония Димитрия (Вознесенского) во епископа Хайларского
- Хиротония Ювеналия (Килина) во епископа Синьцзянского
- Хиротония Николая (Оно) во епископа Токийского и Японского
5. Православный уклад эмигрантской жизни
- Из воспоминаний о церковных праздниках в Маньчжурии
- Венчание новобрачных
- Христианские погребения, поминовение усопших
- Городские концерты духовной музыки
6. Благотворительность
- Иверское братство и Русский Дом
- Камчатское подворье и Дом Милосердия
- Дом-убежище им. митрополита Мефодия и Ольгинский приют
- Серафимовские благотворительные учреждения
- Попечительство о бедных духовного звания
- Комитет помощи русским беженцам и Благотворительный отдел БРЭМ
7. Сооружение и благоукрашение храмов
- Деятельность приходских строительных комитетов
- Харбинская лепта
- Молитвенная память о венценосных мучениках
- Ревнители церковного благолепия (сестричества и дамские комитеты)
- Попечительство о церковных хорах
8. Христианское просвещение
- Преподавание Закона Божьего
- Пастырско-Богословские курсы
- Богословский факультет института св. Владимира
- Братство Святого Иоанна Богослова
- Духовная семинария и Музыкальные курсы
- Издательская деятельность
9. Монастыри и монашеские общины при подворьях
- Мужские монастыри
- Женские монастыри
- Монашеские общины харбинских подворий
10. Архипастырские визиты и паломничества
- Пастырские и инспекционные поездки по Харбинской епархии
- Поездки в Пекинскую епархию и зарубежные визиты
- Паломничества к Святым Местам
Раздел III. В юрисдикции московской патриархии (1945-1956)
1. Воссоединение с Патриаршей Церковью
- Церковь и мирские стихии
- Подготовка к воссоединению
- Конец японского владычества
- На круги своя
2. Восточно-Азиатский экзархат
- Накануне образования Экзархата
- Первоочередные меры экзарха
- Хиротония Никандра (Викторова) во епископа Цицикарского
- Проблемы в организации миссионерской работы
- Арест экзарха
3. Православная епархия в «красном Китае»
- Сложности управления епархией и Экзархатом
- Исход православных русских из Маньчжурии
- Репатриация последнего архипастыря Маньчжурии
Заключение. Вдовствующая кафедра
Приложения
- Из «Положения о правах и привилегиях духовенства Маньчжурии и Российской Духовной миссии в Китае»
- Указ из Святейшего Правительствующего Синода начальнику Российской Духовной миссии в Пекине Преосвященному Иннокентию, епископу Переславскому
- Из рапорта Главного священника Приамурской Земской Рати протоиерея Леонида Викторова архиепископу Харбинскому и Маньчжурскому Мефодию
- Выступление архиепископа Харбинского и Маньчжурского Мефодия (Герасимова) на Первом Епархиальном собрании в Харбине
- Анонимное письмо «группы прихожан» архиепископу Мефодию (Герасимову)
- Из письма архиепископа Харбинского и Маньчжурского Мефодия (Герасимова) в Архиерейский Синод РПЦЗ
- Отчет Е. М. Бринер о работе благотворительного Дамского кружка при Доме Милосердия в Харбине
- Список законоучителей Харбинской епархии в 1931-1932 учебном году
- Из постановления Совещания епископов Харбинской епархии и Начальника Российской Духовной миссии в Китае
- Архипастырское послание Православному духовенству и мирянам Харбинской епархии
- Обращение Харбинских архипастырей к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию
- Из воспоминаний митрополита Нестора (Анисимова) в годовщину победы Российской Красной Армии над Японией
- Священник Григорий Разумовский. Патриаршая делегация в Харбине
- Письмо архиепископа Хайларского Димитрия (Вознесенского) Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию
- Из письма архиепископа Хайларского Димитрия (Вознесенского) митрополиту Анастасию (Грибановскому), Предстоятелю РПЦЗ
- Священник Анатолий Козловский. Поездка в Харбин
Часть вторая. Храмы и часовни
I. Город Харбин
II. Восточная линия КВЖД
III. Южная линия КВЖД
IV. Западная линия КВЖД
V. Трёхречье
VI. Север Маньчжурии и переселенческие районы
VII. Храмы Харбинской епархии за пределами Маньчжурии
Часть третья. Краткие биографии
- Священноначалие Полосы отчуждения КВЖД
- Правящие архиереи Харбинской епархии
- Викарии Харбинской епархии
- Архипастыри, рукоположенные в архиерейский сан в Харбине
- Архиереи, посещавшие Маньчжурию и служившие в ее храмах
- Священнослужители, возведенные в архиерейский сан после выезда из Маньчжурии
- Пресвитеры, диаконы и монашествующие
- Священнослужители, посещавшие Маньчжурию и служившие в её храмах
- Церковнослужители Харбинской епархии, преподаватели и студенты богословского факультета св. Владимира, принявшие священный сан после отъезда из Маньчжурии
- Маньчжурские церковнослужители и усердствующие миряне
Полковые и госпитальные священники, участвовавшие в китайском походе при подавлении ихэтуаньского восстания (1900-1901)
Священнослужители и церковнослужители, находившиеся в Маньчжурии в период Русско-японской войны (1904-1905)
Список сокращений
Библиография
Указатель имен
Об авторах
В. В. Коростелёв, А. К. Караулов - Православие в Маньчжурии (1898-1956): Очерки истории – Предисловие
Каждому читателю исторической литературы, и тем более профессиональному историку, хорошо известны методологические затруднения, возникающие при выполнении исторического исследования. Что должно быть в нем приоритетным: история политическая, военная или экономическая, история вождей или народных масс, история идей или история людей? В чем состоит задача историка - в беспристрастном изложении «совокупности событий» (как если бы таковое было возможно) либо в попытках найти им объяснение через вскрытие причинно-следственных отношений (как если бы можно было проследить все причинно-следственные взаимосвязи)? Наконец, что в историческом процессе господствует - неумолимая закономерность или случайность? Перечень можно легко продолжить. Обилие конкурирующих исторических школ, по-разному отвечающих на приведенные вопросы, не позволяет надеяться, что в обозримом будущем найдется общее, удовлетворяющее всех решение.
Церковь как объект исторического исследования привносит ряд дополнительных проблем. Некоторые из них, по-видимому, неразрешимы. Будучи рассмотрена в «горизонтальной» плоскости, история Церкви - не вполне история. Историк, если прибегнуть к филологическим терминам, работает «в категориях перфекта», имея дело с неповторимыми событиями, которые завершились в прошедшем времени. Но в Церкви отношение ко времени иное. Конечно, и у Церкви есть свое прошлое, однако, благодаря охранению традиции, прошлое в ней «прорастает» в настоящее, подчас до неразличимости смешиваясь с ним и оспаривая принцип неповторимости.
Приведем только один пример. В праздник Рождества Церковь поет: «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Это «днесь» ставит в тупик мирское историческое сознание.
Что же касается плоскости «вертикальной», то здесь ситуация и вовсе неопределенная. Можно в комплексе или по отдельным направлениям изучать историю первоиерархов, высших органов церковного управления, влиятельных церковных институций, тех или иных богословских направлений, отношений Церкви с обществом и государством, но будет ли это историей Церкви, понимаемой во всей Ее полноте? Ведь Церковь - это Божественное установление, существующее в единстве двух частей - видимой и невидимой, земной и Небесной, причем как раз невидимая часть является для целого Церкви важнейшей.
Воцерковленное сознание исходит из того, что Бог направляет течение истории, осуществляет в ней Свои цели, превышающие пределы человеческого разумения, что все события развиваются в соответствии с предначертанием и волей Божественного Провидения. Какими «документами» из каких «архивов», какими апробированными историческими методами засвидетельствовать участие Промысла Божия, невидимо присутствующего в жизни Церкви и проявляющего себя сверхъестественным образом, ускользающим от попыток научной фиксации? Добросовестным историкам остается одно: описывать и интерпретировать видимый ряд, постоянно ощущая наличие невидимого, и соответствующим образом ориентировать читателей.
Книга посвящена истории православия в Маньчжурии. Речь идет не о Маньчжурии в целом как неотъемлемой части китайского государства, а о русском анклаве на ее территории в Полосе отчуждения КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги), возникшем в конце XIX столетия и сохранявшемся в меняющихся политических условиях на протяжении более полувека.
Разумеется, этот анклав в подавляющем большинстве был русскоговорящим. Поэтому чисто лингвистически существовавшее в Маньчжурии православие можно было бы назвать «русским», понимая, что авторы имеют в виду одну из Поместных Православных Церквей, неразрывно связанную с вселенским православием, исторически возникшую на российской территории, использующую в богослужении церковнославянский язык и объединяющую в совершении спасительных таинств многонациональную паству и духовенство. До 1956 г. православие в Маньчжурии существовало именно как составляющая часть Церкви Российской, внеся лепту в процесс создания Китайской Автономной Православной Церкви.
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