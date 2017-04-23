Святые, давно отошедшие от земной жизни, не остаются безучастными к судьбам мира и своего Отечества. С самого своего основания Церковь духовно объединила всех своих членов, как ныне живущих, так и давно отошедших от земной жизни. Ведь у Бога все живы. Любовь соединяет святых угодников с их земными почитателями. Поэтому, почитая святых Русской земли, мы благоговейно вспоминаем их земные дела и подвиги, а они содействуют нам в достижении спасения, будучи орудиями Промысла Божия. Жизнь преподобного Мартиниана Белозерского чудотворца совпала с трудным периодом русской истории, когда в обстановке противостояния татарскому игу, тяготевшему над русской землей, и бесконечных княжеских усобиц рождалась российская государственность.

В это тревожное время роль Православной Церкви в собирании русских земель и формировании духа национального единства оказалась решающей. Когда светская великокняжеская власть начинала слабеть в кровопролитных усобицах, постоянно оспариваемая разными претендентами на московское княжение, власть духовная не раз приходила ей на помощь. Своим духовным авторитетом Церковь освящала новые права наследования великокняжеского престола, запрещая борьбу непокорных против законной власти, вплоть до закрытия церквей в мятежных уделах. Русская Церковь, воспринявшая у Византии идею государственного единовластия, помогла московскому князю укрепить великокняжескую власть, которую позднее возвысила до царского величия.

В середине XV века впервые Русская Церковь становится автокефальной, теряя свою изначальную зависимость от константинопольского патриархата. Следуя воле великого князя московского, Собор русских епископов самостоятельно избирает митрополита Иону. С этого времени интересы великокняжеской и церковной власти оказались связанными воедино. В эти годы Церковь дала России множество учителей, святителей, преподобных подвижников и аскетов, основателей и устроителей новых обителей. Следуя духовной традиции, идущей от преподобного Сергия Радонежского, иерархи Русской Церкви становились миротворцами между соперничавшими князьями, а при необходимости помогали созывать дружины из разных уделов на совместную защиту Русской земли от татарских набегов. Среди многих мудрых мужей святой жизни, которым при содействии Промысла Божия удалось благотворно повлиять на события, определившие всю дальнейшую историю России, оказался и преподобный Мартиниан.

Елена Сизова - Память о преподобном Мартиниане Белозерском

Москва, Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2010

Рецензенты прот. Александр Салтыков, проф., художник-реставратор высшей категории Г. С. Клокова

Рекомендовано для издания кафедрой реставрации факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

ISBN 978-5-7429-0578-3

Елена Сизова - Память о преподобном Мартиниане Белозерском - Содержание

Глава 1. Сяма

Глава 2. Ученик прп. Кирилла

Глава 3. Книжник

Глава 4. Начало княжеских усобиц

Глава 5. Воже

Глава 6. Ферапонтов монастырь

Глава 7. Великий князь

Глава 8. Флорентийский собор

Глава 9. Время испытаний

Глава 10. Игумен Троице-Сергиева монастыря

Глава 11. Насельники Троице-Сергиева монастыря

Глава 12. Почитание чудотворца Сергия

Глава 13. Ученик и продолжатель традиций прп. Сергия

Глава 14. Управление монастырским хозяйством

Глава 15. Прп. Мартиниан и Василий Темный

Глава 16. Игумен Мартиниан и князь Василий Ярославич

Глава 17. Возвращение в Ферапонтов монастырь

Глава 18. Пр п. Мартиниан и князь Иоасаф Оболенский

Глава 19. Игумен Мартиниан и Григорий Львов

Глава 20. Ученики прп. Мартиниана

Глава 21. Посмертные чудеса

Елена Сизова - Память о преподобном Мартиниане Белозерском - Отрывок из книги - Глава 4. Начало княжеских усобиц

Великий князь Московский, старший сын Дмитрия Донского, Василий Дмитриевич, преставился в 1425 году. В тот же час митрополит Фотий, находившийся у постели умирающего, послал своего боярина Акинфа Слебятева в Звенигород к князю Юрию Дмитриевичу с требованием, чтобы он вместе с младшими братьями признал племянника великим князем, согласно завещанию Василия Дмитриевича. Завещание было составлено еще в 1408 году и подписано митрополитом Фотием, который видел, что древний закон родового старейшинства, при котором великое княжение должно было переходить от старшего брата к младшему, порождал кровопролитные междоусобицы. При каждой смене княжения по необходимости следовал передел властных полномочий между боярами из других уделов, приезжавших со своим князем в Москву.

Перемены, связанные с переделом влияния и собственности, являлись почвой для нескончаемых обид и раздоров. В случае же наследования великого княжения от отца к сыну все сложившиеся отношения могли оставаться неизменными, и бояре, служившие отцу, могли продолжать свою службу и при его сыне. Понимая, что изменения в порядке наследования великокняжеского престола необходимы для укрепления государства, митрополит Фотий подписал завещание великого князя Василия Дмитриевича, в котором впервые к титулу великого князя московского добавилась приписка «и всея Руси». Авторитет «митрополита всея Руси» придавал легитимность завещанию с подписью Василия Дмитриевича, «великого князя московского и всея Руси».

Митрополит Фотий был пастырем попечительным и ревностным, принимавшим живое участие в судьбах своих пасомых. Под опекой такого достойного мужа оказался с первых шагов своего княжения юный князь Василий Васильевич, будущий духовный сын прп. Мартиниана, которому в то время едва исполнилось десять лет. Еще с младенчества его начали именовать «великим» в связи необычными обстоятельствами его рождения. Когда его мать, великая княгиня Софья Витовтовна, долго не могла разрешиться от бремени и терпела ужасные муки, великокняжеский духовник, священник Спасского Кремлевского монастыря, сидел в своей келье и вдруг услышал голос: «Иди и дай имя великому князю Василию». Священник с удивлением стал искать, кто бы это мог сказать, но, осмотрев все вокруг и никого не найдя, отправился в княжеский дворец, где и узнал, что в эту минуту великая княгиня родила сына.

Княжение Василия Васильевича началось в смутное время продолжавшейся грозной эпидемии, сулившей новые государственные бедствия. Великокняжеская власть казалась нетвердой, так как звенигородский князь Юрий Дмитриевич, младший брат Василия Дмитриевича, был несогласен с новым уставом наследования великого княжения и хотел сам быть преемником старшего брата по древнему обычаю. Вместо того чтобы ехать в Москву, как просил его митрополит, он удалился в свой удельный Галич. Когда же до него дошли слухи о восшествии юного племянника Василия Васильевича на московский великокняжеский престол, он отправил к нему посла с угрозами. Было заключено перемирие до Петрова дня, но Юрий начал спешно собирать войско в городах своего удела. Тогда из Москвы послали великокняжеские полки под командованием младшего брата Юрия, князя Константина Дмитриевича, к Костроме. Князь Юрий не стал принимать сражение и отступил в Нижний Новгород и далее, за реку Суру.

Константин Дмитриевич, избежав таким образом кровопролития, возвратился в Москву. Юный Василий по совету матери и своего деда Витовта Литовского послал в Галич митрополита Фотия. В ходе переговоров Юрий не уступал и так разгневал митрополита, что тот, не благословив ни князя, ни города, немедленно уехал. Летописи говорят, что в этот же день сделался мор в городе Галиче, и князь Юрий, пришедший в ужас, верхом поскакал за митрополитом и, догнав его за озером в селе Пасынкове, со слезами умолял благословить его город и прекратить болезнь. В Москву он отправил двух бояр заключить мир, обещая не искать московского княжения, пока царь ордынский не решит спор между дядей и племянником, кому из них должно принадлежать великое княжение.

Духовный авторитет митрополита Фотия еще несколько лет, до самой смерти святителя в 1431 году, удерживал князя Юрия от вооруженной борьбы. После его смерти борьба за великое княжение вспыхнула вновь с небывалой силой.