Нравственное богословие Симеона Полоцкого - освоение католической традиции московскими книжниками - Корзо Маргарита

В православной традиции христианское нравоучение вплоть до XVIII в. излагалось преимущественно в памятниках аскетического и агиографического жанров, а также в сборниках для нравственно-назидательного чтения, составлявшихся из сочинений Отцов и учителей Церкви.

Как самостоятельная область богословского знания нравственное богословие складывается постепенно на рубеже XVII–XVIII вв. сначала в Киевской, а затем и в Московской Духовной Академиях в первую очередь как академическая дисциплина, предмет которой оформляется под влиянием католической моральной теологии, что более верно для раннего периода её становления, и протестантской этики.

Первоначально нравственное богословие было составной частью курсов по догматике. Примерами подобных смешанных курсов могут быть лекции ректора Киевской академии, митрополита Киевского Иоасафа Кроковского (ум. 1718) и «Scientia sacra» преподавателя, а затем ректора Славяно-греко-латинской академии в Москве Феофилакта Лопатинского (ок. 1680–1741). Оба курса были схоластичны по своему характеру и в значительной степени опирались на католические образцы. Первым в образовательном процессе богословие вероучительное и нравоучительное разделил Феофан Прокопович (1681–1736), специализировав их как две самостоятельные области и точнее определив их задачи. Пытаясь противостоять схоластическим католическим моделям, Прокопович взял за основу протестантские догматики ведущих лютеранских теологов XVII в. Абрахама Каловия (Calovius, 1612–1686), профессора и ректора Виттенбергского университета Иоанна Квенштедта (Quenstedt, 1617–1688), профессоров теологии в Йене Иоанна Гергарда (Gerhardus, 1582–1637) и Иоанна Буддея (Budd dd eus, 1667–1729). Выработанная Прокоповичем система, оформленная в учебном курсе, прочитанном в 1710 – первой половине 1716 г. в Киеве, и в ряде катехетических сочинений, к середине XVIII в. утвердилась окончательно в Московской Духовной Академии.

Корзо Маргарита Анатольевна - Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века

Рос. акад. наук, Ин-т философии. – Москва.: ИФРАН, 2011. – 155 с. – 500 экз.

ISBN 978-5-9540-0186-0

Корзо Маргарита Анатольевна - Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века - Содержание

§ 1. Моральная теология и нравственное богословие до Симеона Полоцкого

§ 2. Богословское наследие Симеона Полоцкого: основные сочинения

Глава I. «Венец веры» 1670 г.

§ 1. «Hortus pastorum» Жана Маршана как основа богословской системы Симеона Полоцкого

§ 2. Композиционные особенности «Венца веры»

§ 3. Основные техники перевода и редактирования

§ 4. Библейские цитаты в «Венце веры»

§ 5. Источники exempla в «Венце веры»

Глава II. Катехетические сочинения Симеона Полоцкого

§ 1. Пространный катехизис: композиционные особенности и техники редактирования

§ 2. Краткий и букварный катехизисы Симеона Полоцкого

Глава III. Декалог в системе нравственного богословия Симеона Полоцкого

§ 1. Ветхозаветные предписания в западно- и восточнохристианской традициях

§ 2. Декалог как система социальной этики: заповедь «Не убий»

§ 3. Декалог как система социальной этики: заповедь «Не лжесвидетельствуй»

§ 4. Декалог как система социальной этики: заповедь «Не укради»

Вместо заключения. Богословие Симеона Полоцкого в оценке современников

Корзо Маргарита Анатольевна - Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века - Ветхозаветные предписания в западно и восточнохристианской традициях

В катехетической литературе XVII в. толкование ветхозаветных предписаний занимало значительное место, образуя – наряду с изъяснением Символа веры, молитвы «Отче наш» и церковных таинств – одну из основных частей катехизиса. Применительно к указанному периоду данное замечание верно для памятников всех конфессиональных ориентаций, хотя история интереса к Декалогу в разных христианских традициях имеет свою специфику. Речь не идёт о простом знании соответствующих фрагментов из Пятикнижия Моисея, но о том, какая роль отводилась Декалогу в учении и практике той или иной Церкви.

В западной традиции практика устного наставления прихожан в истинах веры восходит к ранним векам распространения христианства, но десятословие в качестве самостоятельной единицы приходской катехезы начинает использоваться не ранее второй половины XII–XIII вв., вытесняя в значительной степени концепт семи главных (или смертных) грехов, служивший до этого основным источником обращённых к верующим нравственных запретов и предписаний. Именно в эту эпоху в связи с возрождением интереса к библиистике появляются первые сочинения, посвящённые интерпретации ветхозаветных заповедей и обоснованию их акту альности для последователей Христа. По сравнению с текстами основных молитв и псалмов, Декалог было сложнее запоминать со слуха и гораздо сложнее, по сравнению с семью смертными грехами, изобразить визуально, поэтому в приходской практике первоначально использовали не содержащее какого-либо толкования простое перечисление запретов и предписаний, зачастую в удобной для запоминания со слуха рифмованной форме. Впоследствии каждая из заповедей была дополнена пространным толкованием, а десяти-двенадцати-строчный стишок превратился в многокуплетную песню, которая пропевалась или произносилась хором священником и прихожанами в конце богослужения. В эпоху Реформации в богослужебной практике многих протестантских общин также утвердился обычай совместной рецитации Декалога.