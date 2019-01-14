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Kostenberger - Kruger - The Heresy of Orthodoxy - Костенбергер

Add to Favorites Category ESXATOS BOOKS, FOREIGN, Biblical Studies, Theology Каким образом получилось, что из всего количества Евангелий, имевших хождение в первые века христианства, в канон вошло только четыре? По моим собственным наблюдениям на разных религиозных форумах имеет тенденцию реинкарнироваться одна и та же тема. Так, непременно появляется некто, кто обязательно с умным видом менторским тоном заявляет, что на самом деле, отбор был произведен чуть ли не методом тыка. При этом, именно административные ресурсы императора Константина становятся чуть ли не главными в вопросах становления канона. В художественной литературе этот тип аргументации был воспроизведен в нашумевшем “коде да Винчи” При этом, не все христиане обладают должными знаниями, что бы такую аргументацию поставить под сомнение. На академическом уровне ситуация, в принципе, похожая. Есть научно-популярные работы Елен Пейглз и гораздо более известного русскоязычным читателям Барта Эрмана, в которых этот же тезис отстаивается с разной степенью убедительности. Но и Эрман, и Пейглз, и другие авторы вообще-то привнесли в тему мало оригинального. Есть действительно одна работа в научном мире, чьи выводы повторяются с постоянной регулярностью в десятках других трудов. Это фундаментальный труд профессора Тюбингена Вальтера Баура “Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum”. В английском переводе труд вышел под названием Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity. Работе этой уже более 80 лет, но именно аргументация Баура с незначительными модификациями кочует из одной книги в другую. А иногда преподносится чуть ли не как последним достижением библеистики. Основной тезис работы Баура довольно прост: в первые века не существовало “нормативного” варианта христианства,

а, значит, нет возможности говорить об ортодоксии или ереси,

а, значит, окончательное формирование канона зависело исключительно от победы одной фракции над другими путем подавления их воззрений,

а, значит, т.н. “гностические” тексты являются не менее важными (если не более важными!), чем канонические, для реконструкции раннего христианства,

а, значит, предавать какой-то особый статус каноническим Евангелиям – просто не имеет смысла. Не особо утруждают себя современные авторы и аргументацией этих тезисов. Собственно говоря, просто повторяется аргументация, приведенная Бауром, причем, таким образом, что как бы и добавить тут нечего. Все по полочкам ученый немец разложил… Однако, как это часто бывает, добавить тут можно много чего. И тезисы Баура, и его аргументация, и работы его современных эпигонов уже давно критически рассмотрены коллегами библеистами, приходящими в результате исследований к совершенно иным выводам. К сожалению, как и по многим другим направлениям библеистики, эти работы недоступны русскоязычным читателям. Но те, кто владеет английским, несомненно получат удовольствие от работ Костенбергера и Крюгера The Heresy of Orthodoxy: How Contemporary Culture's Fascination with Diversity Has Reshaped Our Understanding of Early Christianity и Хилла WHO CHOSE THE GOSPELS? Probing the Great Gospel Conspiracy. Их мы и представляем вашему вниманию. Андреас Костенбергер является одним из ведущих специалистов по четвертому Евангелию (он автор технического комментария и фундаментального труда по богословию иоаннового корпуса). Он известен нашим читателям как один из авторов работы Ветхий Завет на страницах Нового. И еще есть на сайте на английском одна из его главных работ A Theology of John's Gospel and Letters Andreas J. Kostenberger - Michael J. Kruger - The Heresy of Orthodoxy: How Contemporary Culture's Fascination with Diversity Has Reshaped Our Understanding of Early Christianity 2010 by Andreas J. Kostenberger and Michael J. Kruger Foreword by I. Howard Marshall

Published by Crossway

1300 Crescent Street

Wheaton, Illinois 60187 Trade paperback ISBN: 978-1-4335-0143-2

PDF ISBN: 978-1-4335-1813-3 Andreas J. Kostenberger - Michael J. Kruger - The Heresy of Orthodoxy: How Contemporary Culture's Fascination with Diversity Has Reshaped Our Understanding of Early Christianity - Contents Foreword: I. Howard Marshall

List of Abbreviations

Introduction: The Contemporary Battle to Recast the Origins of the New Testament and Early Christianity Part 1: The Heresy of Orthodoxy: Pluralism and the Origins of the New Testament 1 . The Bauer-Ehrman Thesis: Its Origins and Influence

2. Unity and Plurality : How Diverse Was Early Christianity?

3. Heresy in the New Testa ment: How Early Was It ? Part 2: Picking the Books: Tracing the Development of the New Testament Canon 4. Starting in the Right Place: The Meaning of Canon in Early Christianity

5. Interpreting the Historical Evidence: The Emerging Canon in Early Christianity

6. Establishing the Bo undaries: Apocryphal Books and the Limits of the Canon Part 3: Changing the Story: Manuscripts, Scribes, and Textual Transmission 7. Keepers of the Text: How Were Texts Copied and Circulated in the Ancient World ?

8 . Ta mpering with the Text: Was the New Testament Text Changed Along the Way ? Concluding Appeal: The Heresy of Orthodoxy in a Topsy-turvy World

General Index

Scripture Index Andreas J. Kostenberger - Michael J. Kruger - The Heresy of Orthodoxy: How Contemporary Culture's Fascination with Diversity Has Reshaped Our Understanding of Early Christianity - Foreword

Old heresies and arguments against Christianity have a habit of reappearing long after they have been tho ught dead. So mebody has co mmented that most objections to the faith were voiced by Cels us (who was relentlessly answered by Origen) . Nevertheless, there is a sufficient appearance of plausibility in so me of them to j ustify their being taken off the shelf, dusted down , and given a makeover. W'hen this happens, they need fresh exa mination to save a new generation of readers fro m being taken in by them.

Such is the case with the thesis of the German lexicographer Walter Bauer, who single-handedly read the entire corp us of ancient Greek literature in order to produce his magnificent Lexicon to the New Testament. Its worth is entirely independent of the fact that its co mpiler was in so me respects a radical critic who claimed on the basis of his researches into second-century hristianity that there was no co mmon set of "orthodox" beliefs in the vario us Christian centers but rather a set of disparate theologies, out of which the strongest (associated with Rome) assumed the do minant position and portrayed itself as true, or " orthodox." Views 327 Rating 5.0 / 5 Added 14.01.2019 Author Стоик