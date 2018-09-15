Настоящая научная работа посвящена фундаментальной теме, актуальной как для академического религиоведческого и исламоведческого знания, так и для исламского богословия. Авторы поставили перед собой серьёзную теоретическую задачу: в полной мере реконструировать содержательное наполнение коранических понятий «самость» (nafs), «сердце» (qalb), «грудь» (sadr) и «предсердие» (fu’ād). Установление спектра значений этих понятий позволяет понять, как именно Коран и последующая исламская традиция представляют себе внутренний мир человека.

Несмотря на то, что в европейской арабистике Коран исследуется уже не одно столетие, восстановление коранической антропологии продолжает оставаться нерешённой научной задачей. Важно восстановление аксиологической окраски.

Авторы проделали большую работу по установлению контекстов, в которых указанные термины упоминаются в Коране, Сунне и исламской богословско-философской традиции. Благодаря этому мы сегодняшние получаем возможность взглянуть на человека глазами раннеисламской и последующей средневековой традиции. Работа П. Н. Костылева и Е. О. Бабинцева полезна не только религиоведам, но также и культурологам, историкам-арабистам, филологам. В ней анализируются термины, и по этому результату могут быть обогащены не только соответствующие словарные статьи в арабско-русских словарях, но также философские, исламоведческие, теологические и религиоведческие учебники и учебные пособия, справочники, энциклопедии.

П. Н. Костылев, Е.О. Бабинцев – Кораническая антропология: основные аспекты. монография

Москва: ООО «ИД „Медина“», 2018 г. — 104 с.

П. Н. Костылев, Е.О. Бабинцев – Кораническая антропология: основные аспекты. Монография - Содержание

Краткое предисловие

Вместо введения. Специфика исламской антропологии

1. «Самость» (nafs): краткий экскурс

2. «Сердце» (qalb)

2.1. Аксиологически негативные описания

2.2. Аксиологически позитивные описания

2.3. Страх, трепет и богобоязненность

2.4. Мягкость и твердость сердца

2.5. Процессы и трансформации сердца

2.6. Сердца нескольких людей и сердца сверхъестественных существ

2.7. Примеры суфийского контекста

3. «Грудь» (sadr)

4. «Предсердие» (fu’ad)

5. Список литературы

П. Н. Костылев, Е.О. Бабинцев – Кораническая антропология: основные аспекты. Монография - ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ. СПЕЦИФИКА ИСЛАМСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Целостное представление о человеке (insān), с совершенной полнотой представленное в Коране, не содержит прямого аналога христианского представления о душе (ψυχή), имеющего сложносоставную антично-иудейскую природу, — понятия nafs и «душа» отождествлять не вполне корректно, так как nafs представляет собой исходно аксиологически негативную сущность: «Я не оправдываю свою душу [nafsī] — ведь душа побуждает ко злу [al-nafsa laammāratun bil-sūi]» (12:53), с которой мусульманин должен вступить в борьбу (jihād an-nafs). Имеющие христианский генезис представления о плоти (σάρξ), нетождественной как телу (σωμα), так и душе, в определенной степени помогают представить значение, которым наполняется термин nafs в исламской культуре. Первоначально nafs трудно отличить от самости, но затем тенденции разводить значение самости и нетождественной человеку, враждебной ему части его же внутреннего мира (условно говоря, «[плотской] души»), постепенно развиваются (наиболее зримо это развитие проявляется в суфийской мысли).

Объем исследовательской литературы, так или иначе рассматривающей место и роль человека в исламе, весьма велик, но в массе своей литература подобного рода либо реферирует общеисламские сюжеты, либо носит, так сказать, проблематизирующий характер — ставит «проблему человека в исламе», но не анализирует подробно представления о нем. Академическая литература именно по исламской антропологии, в свою очередь, не слишком обильна: это статьи Х.Б. Смита , А. Шиммель4, Э. Хак , Р. Ви- ландта, М. Далкилика, О. С. Хака, Р. Скиннера, А. Шихаде, Р. Таппера, К.С. Васильцова, монография Ш.М. Шукурова, работы Н. Бэйга, Т. Кукконена, Н. Эль-Бизри и У. Читтика.

В области исследования коранической антропологии следует, прежде всего, указать на монографию Д. Баккера, носящую, впрочем, довольно общий характер, и монографию Т. Изуцу, к сожалению, не касающуюся проблематики исламской антропологической терминологии. Осмыслеию исламских антропологических концептов посвящены работы Д. Б. Макдональда, Э. Э. Калверли, А. С. Триттона, Дж. Смит, М. Селлса, Г. Дастагира, И. Л. Акинтолы, У. Читтика, М. Аминразави, Г. Пикена, Х. Айдын и Х. Абу-Раййи.

Уже корановед и хадисовед Ибн ал-Каййим ал-Джаузиййа (1292–1350) употребляет оборот «очищение души (tazkiyat an-nafs)и исправление сердца (iṣlāḥ al-qalb) ». В свою очередь суфий Али ибн Усман ал-Джуллаби ал-Худжвири (ок. 990–1077) использует словосочетание «полировка сердца». Другое похожее выражение принадлежит Наджм ад-Дину ал-Кубра (1145–1221), основателю и эпониму одноименного суфийского братства: «полируя сердце и очищая дух» . Все подобного рода выражения в том или ином виде указывают на трехчастную антропологическую схему «[плотская] душа» (nafs) — «сердце» (qalb) — «дух» (rūḥ).

Вместе с не вполне убедительной попыткой Н. Бэйга дополнить эту трехчастную схему «разумом» (‘aql), эти проекты фактически могут быть возведены к классической формулировке Абу Хамида ал-Газали (1058– 1111) из «Воскрешения наук о вере», довольно четко представившего проблему дифференциации исламской антропологической терминологии: «Разница в этих выражениях… приводит большинство ученых в замешательство. В итоге вы увидите, что они обсуждают [эти] понятия и говорят: “Это понятие разума (aql); это понятие духа (ruh); это понятие серд- ца (qalb); это понятие души (nafs) ”. Однако [эти] мыслители не чувствуют фактических различий между этими наименованиями». Тем не менее, поскольку термин ‘aql ни разу не встречается в Коране в форме существительного и qalb, фактически, берет на себя его функции, мы можем говорить о трехчастной схеме исламской дескриптивной антропологии.

Исследование исламской антропологии, таким образом, закономерно делится на изучение ее психологического, кардиологического и спиритуального аспектов. Необходимо также отметить, что все три области исламской антропологии предполагают еще более сложную дифференциацию. Так, исламская кардиологическая антропология предполагает разделение сердца на несколько взаимосвязанных областей — помимо собственно «сердца» (qalb), можно говорить о «груди» (ṣadr), «предсердии» или «внутреннем сердце» (fuād), «сердечной тайне» (sirr) и «сердцевине [сердца]» (lubb). Все эти антропологические термины неоднократно, в тех или иных формах и идиоматических выражениях, встречаются в Коране. В рамках предлагаемого исследования мы подвергаем анализу центральный, наряду с «[плотской] душой» (nafs), концепт исламской антропологии — «сердце» (qalb).