Коткин - Предотвращенный Армагеддон
Мое знакомство с советским блоком произошло летом 1983 года. Как аспирант, занимающийся историей Габсбургской монархии, я приехал из северной Калифорнии в Прагу, полный желания усовершенствоваться в языке и проникнуться духом давно исчезнувшей империи. Но едва оказавшись в древней столице Богемии, я стал свидетелем массового шествия – «социалистического марша мира». С удивлением я обнаружил, что из громкоговорителей гремит знакомый голос, и протолкался в первые ряды толпы. Конечно, это был он: тогдашний мэр моего университетского города Беркли, социалист.
Существовавший в странах советского блока социализм, как оказалось, не имел ничего общего с теми представлениями о нем, какие я получил в Америке. Он не был ни железной диктатурой в изолированном и живущем по своим правилам мире, ни малоинтересной разновидностью западной системы, неуклонно стремящейся к слиянию с ней. Выяснилось, что этот мир непохож на Запад и в то же время пронизан все более заметным западным влиянием. Жесткость его правил и структур компенсировалась тем, что их постоянно игнорировали и обходили. Он был преисполнен неизбывным недовольством и одновременно – всепроникающим конформизмом, а относительно бедная материальная культура сочеталась в нем с необычайно притягательной культурой общения. Я принял решение, что по возвращении в Калифорнийский университет начну учить русский и переключусь на изучение другой империи.
То были времена польской «Солидарности» с ее подпольными «летучими университетами», которые были провозглашены на Западе симптомом триумфа гражданского общества. Правда, один из моих профессоров, знаменитый француз, убедил меня, что к самому понятию «гражданское общество», которое он именовал не иначе как «новой идеологией класса интеллектуалов», стоит относиться с большой осторожностью. Другой профессор, специалист по французской истории, говорил мне, что гражданское общество не может существовать без частной собственности. Два блестящих профессора-русиста помогли мне освоиться с реалиями страны, о которой я мало что знал. Так что когда в Советском Союзе (где, как известно, частной собственности не было) неожиданно разразилась перестройка, я благополучно избежал того, что стало у американских интеллектуалов наиболее типичной (и ошибочной) версией происходившего в СССР, а затем и в России. Вместо попыток найти в этой стране то, чего в ней не было, я пытался понять характер ее государственных институтов и особенности мышления.
Коткин Стивен - Предотвращенный Армагеддон - Распад Советского Союза, 1970–2000
«НЛО», 2008
Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»
ISBN 978-5-4448-1049-1
Коткин Стивен - Предотвращенный Армагеддон - Распад Советского Союза, 1970–2000 - Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Жестокие шутки истории
Нефтяной дождь и институциональный застой
- Великий поворот XX века
- Паника, унижение, вероотступничество
- Социалистический идеализм
Глава 2. Воскрешение мечты
- Воспитание настоящего идеалиста
- Ползучая интервенция Запада
- Неизменная преданность делу социализма
- Инвалиды в погоне за властью
- Неизбежная смена поколений
Глава 3. Драма реформ
- Экономика «сидения на двух стульях»
- Идеологическое саморазрушение
- Виртуоз тактики
- Несостоявшийся Суслов
Глава 4. В ожидании конца света
- Любитель «хождения в народ»
- Пивной путч
- Национальные деревья и обвал Союза
- Контрпутч
Глава 5. Выживание и каннибализм в индустриальном поясе
- Иллюзии реформы…
- …и реалии псевдорынка
- Неопределенность собственности…
- …и бартер банкротов
Глава 6. Демократия без либерализма?
- Хромая президентская система феодальных вотчин
- Двигаясь к правовому государству?
- Институциональная каша
Глава 7. Идеализм и предательство
- Уничтоженный собственными идеалами и элитой
- Армагеддон, которого не было
- Не столько «реформы», сколько продолжение распада
- Куда идет Россия? Она в Евразии. А вот куда идет остальной мир?
Эпилог. Окончание распада. Путинские годы и далее
- Ничто не обременяет больше, чем успех
- Русские идут
- Рыночный ленинизм
Георгий Дерлугьян
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