Мое знакомство с советским блоком произошло летом 1983 года. Как аспирант, занимающийся историей Габсбургской монархии, я приехал из северной Калифорнии в Прагу, полный желания усовершенствоваться в языке и проникнуться духом давно исчезнувшей империи. Но едва оказавшись в древней столице Богемии, я стал свидетелем массового шествия – «социалистического марша мира». С удивлением я обнаружил, что из громкоговорителей гремит знакомый голос, и протолкался в первые ряды толпы. Конечно, это был он: тогдашний мэр моего университетского города Беркли, социалист.

Существовавший в странах советского блока социализм, как оказалось, не имел ничего общего с теми представлениями о нем, какие я получил в Америке. Он не был ни железной диктатурой в изолированном и живущем по своим правилам мире, ни малоинтересной разновидностью западной системы, неуклонно стремящейся к слиянию с ней. Выяснилось, что этот мир непохож на Запад и в то же время пронизан все более заметным западным влиянием. Жесткость его правил и структур компенсировалась тем, что их постоянно игнорировали и обходили. Он был преисполнен неизбывным недовольством и одновременно – всепроникающим конформизмом, а относительно бедная материальная культура сочеталась в нем с необычайно притягательной культурой общения. Я принял решение, что по возвращении в Калифорнийский университет начну учить русский и переключусь на изучение другой империи.

То были времена польской «Солидарности» с ее подпольными «летучими университетами», которые были провозглашены на Западе симптомом триумфа гражданского общества. Правда, один из моих профессоров, знаменитый француз, убедил меня, что к самому понятию «гражданское общество», которое он именовал не иначе как «новой идеологией класса интеллектуалов», стоит относиться с большой осторожностью. Другой профессор, специалист по французской истории, говорил мне, что гражданское общество не может существовать без частной собственности. Два блестящих профессора-русиста помогли мне освоиться с реалиями страны, о которой я мало что знал. Так что когда в Советском Союзе (где, как известно, частной собственности не было) неожиданно разразилась перестройка, я благополучно избежал того, что стало у американских интеллектуалов наиболее типичной (и ошибочной) версией происходившего в СССР, а затем и в России. Вместо попыток найти в этой стране то, чего в ней не было, я пытался понять характер ее государственных институтов и особенности мышления.

Коткин Стивен - Предотвращенный Армагеддон - Распад Советского Союза, 1970–2000

«НЛО», 2008

Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

ISBN 978-5-4448-1049-1

Коткин Стивен - Предотвращенный Армагеддон - Распад Советского Союза, 1970–2000 - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Жестокие шутки истории

Нефтяной дождь и институциональный застой

Великий поворот XX века

Паника, унижение, вероотступничество

Социалистический идеализм

Глава 2. Воскрешение мечты

Воспитание настоящего идеалиста

Ползучая интервенция Запада

Неизменная преданность делу социализма

Инвалиды в погоне за властью

Неизбежная смена поколений

Глава 3. Драма реформ

Экономика «сидения на двух стульях»

Идеологическое саморазрушение

Виртуоз тактики

Несостоявшийся Суслов

Глава 4. В ожидании конца света

Любитель «хождения в народ»

Пивной путч

Национальные деревья и обвал Союза

Контрпутч

Глава 5. Выживание и каннибализм в индустриальном поясе

Иллюзии реформы…

…и реалии псевдорынка

Неопределенность собственности…

…и бартер банкротов

Глава 6. Демократия без либерализма?

Хромая президентская система феодальных вотчин

Двигаясь к правовому государству?

Институциональная каша

Глава 7. Идеализм и предательство

Уничтоженный собственными идеалами и элитой

Армагеддон, которого не было

Не столько «реформы», сколько продолжение распада

Куда идет Россия? Она в Евразии. А вот куда идет остальной мир?

Эпилог. Окончание распада. Путинские годы и далее

Ничто не обременяет больше, чем успех

Русские идут

Рыночный ленинизм

Георгий Дерлугьян