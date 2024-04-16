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Коткин - Предотвращенный Армагеддон

Коткин Стивен - Предотвращенный Армагеддон - Распад Советского Союза, 1970–2000
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Category ESXATOS BOOKS, History, **Persecution Secret Services, Sociology Political Science
Мое знакомство с советским блоком произошло летом 1983 года. Как аспирант, занимающийся историей Габсбургской монархии, я приехал из северной Калифорнии в Прагу, полный желания усовершенствоваться в языке и проникнуться духом давно исчезнувшей империи. Но едва оказавшись в древней столице Богемии, я стал свидетелем массового шествия – «социалистического марша мира». С удивлением я обнаружил, что из громкоговорителей гремит знакомый голос, и протолкался в первые ряды толпы. Конечно, это был он: тогдашний мэр моего университетского города Беркли, социалист.
Существовавший в странах советского блока социализм, как оказалось, не имел ничего общего с теми представлениями о нем, какие я получил в Америке. Он не был ни железной диктатурой в изолированном и живущем по своим правилам мире, ни малоинтересной разновидностью западной системы, неуклонно стремящейся к слиянию с ней. Выяснилось, что этот мир непохож на Запад и в то же время пронизан все более заметным западным влиянием. Жесткость его правил и структур компенсировалась тем, что их постоянно игнорировали и обходили. Он был преисполнен неизбывным недовольством и одновременно – всепроникающим конформизмом, а относительно бедная материальная культура сочеталась в нем с необычайно притягательной культурой общения. Я принял решение, что по возвращении в Калифорнийский университет начну учить русский и переключусь на изучение другой империи.
То были времена польской «Солидарности» с ее подпольными «летучими университетами», которые были провозглашены на Западе симптомом триумфа гражданского общества. Правда, один из моих профессоров, знаменитый француз, убедил меня, что к самому понятию «гражданское общество», которое он именовал не иначе как «новой идеологией класса интеллектуалов», стоит относиться с большой осторожностью. Другой профессор, специалист по французской истории, говорил мне, что гражданское общество не может существовать без частной собственности. Два блестящих профессора-русиста помогли мне освоиться с реалиями страны, о которой я мало что знал. Так что когда в Советском Союзе (где, как известно, частной собственности не было) неожиданно разразилась перестройка, я благополучно избежал того, что стало у американских интеллектуалов наиболее типичной (и ошибочной) версией происходившего в СССР, а затем и в России. Вместо попыток найти в этой стране то, чего в ней не было, я пытался понять характер ее государственных институтов и особенности мышления.

Коткин Стивен - Предотвращенный Армагеддон - Распад Советского Союза, 1970–2000

«НЛО», 2008
Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»
ISBN 978-5-4448-1049-1

Коткин Стивен - Предотвращенный Армагеддон - Распад Советского Союза, 1970–2000 - Содержание

Предисловие
Введение
Глава 1. Жестокие шутки истории
Нефтяной дождь и институциональный застой
  • Великий поворот XX века
  • Паника, унижение, вероотступничество
  • Социалистический идеализм
Глава 2. Воскрешение мечты
  • Воспитание настоящего идеалиста
  • Ползучая интервенция Запада
  • Неизменная преданность делу социализма
  • Инвалиды в погоне за властью
  • Неизбежная смена поколений
Глава 3. Драма реформ
  • Экономика «сидения на двух стульях»
  • Идеологическое саморазрушение
  • Виртуоз тактики
  • Несостоявшийся Суслов
Глава 4. В ожидании конца света
  • Любитель «хождения в народ»
  • Пивной путч
  • Национальные деревья и обвал Союза
  • Контрпутч
Глава 5. Выживание и каннибализм в индустриальном поясе
  • Иллюзии реформы…
  • …и реалии псевдорынка
  • Неопределенность собственности…
  • …и бартер банкротов
Глава 6. Демократия без либерализма?
  • Хромая президентская система феодальных вотчин
  • Двигаясь к правовому государству?
  • Институциональная каша
Глава 7. Идеализм и предательство
  • Уничтоженный собственными идеалами и элитой
  • Армагеддон, которого не было
  • Не столько «реформы», сколько продолжение распада
  • Куда идет Россия? Она в Евразии. А вот куда идет остальной мир?
Эпилог. Окончание распада. Путинские годы и далее
  • Ничто не обременяет больше, чем успех
  • Русские идут
  • Рыночный ленинизм
Георгий Дерлугьян
Views 436
Rating 5.0 / 5
Added 16.04.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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