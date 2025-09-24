В книге Бытие перед нами предстает начало тех дел, завершение которых описано в Откровении. Бытие - это весьма важная книга, являющаяся основанием всего Священного Писания и представляющая большинство главных библейских тем. Сотворение, грех, суд, обетование, жертва, воскресение, Божье избрание по благодати и Его завет, отделение Его народа от мира, странническая жизнь по вере, переселение, окончательный ввод Израиля и народов в благословение под Христом, Которого символизирует Иосиф, - все это мы находим здесь, а также немало драгоценных прообразов Христа и Церкви.

Нам особенно важно быть утвержденными в истине этой первой главы в нынешнем неверующем веке, когда широко распространяются всевозможные теории происхождения мира. Нам необходимо пребывать в вере в Божью созидающую мудрость и силу. Именно «верою познаём, что веки устроены словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3). Я сомневаюсь, что человеческий разум способен постигнуть творение; это мысль, которая может действительно питаться только верой. «В начале сотворил Бог небо и землю». Человеческий ум не принимает Бога во внимание и истощается в бесконечных спекуляциях; вера признает Его, и все очень просто. Никому не нужно бояться того, что открытия геологии или любой другой науки когда-либо поколеблют истину этой главы. Это Божье повествование, и вся истинная наука будет состоять в гармонии с ней. Всякая теория, которая вступает в конфликт с повествованием, изложенным здесь, несомненно, является ложной.

«В начале сотворил Бог небо и землю». Это все, что мы узнаем о первоначальном творении. Затем мы находим материю в состоянии хаоса: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Конечно, не в таком виде она была создана, так как нам специально говорится, что «не напрасно [то же слово, что и в Быт. 1:2] сотворил ее» (Ис. 45:18). Эти же слова употреблены в отношении Едома («разорения», Ис. 34:11) и Израиля («разорена», Иер. 4:23), когда эти народы оказались под мщением и яростным гневом Иеговы. Таким образом, радикальная перемена произошла между событиями, описанными в текстах Быт. 1:1 и Быт. 1:2. Мы не знаем, какой промежуток времени истек между этими двумя стихами; возможно, здесь могли пройти длительные периоды, о которых говорят геологи. В стихе Быт. 1:2 мы видим картину беспорядка и тьмы на земле. Именно на таком фоне нам представлены Божьи действия и дела, которые приходят к завершению в шестой день, так что в седьмой день Бог покоился.

Чарльз Эндрю Коутс - Обзор книги Бытие

Ровно: «Живое слово», 2010. - 256 с.

ISВN 978-966-8466-75-5

Чарльз Эндрю Коутс - Обзор книги Бытие - Содержание

Введение

ОБЗОР КНИГИ БЫТИЕ