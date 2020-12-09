Современная библеистика

От администрации ESXATOS. Сегодня мы начинаем публиковать новые книги Михаила Ковсана, переводы автора с иллюстрациями киевского художника Дмитрия Кавсана. Публикацию книг предваряем весьма интересной книгой, о цели которой рассказал автор.

Во время многолетней работы над переводом ТАНАХа и комментариями к нему у переводчика накопилось немало вопросов, не всегда однозначные ответы на которые наверняка заинтересуют тех, кого волнует соответствие оригиналу. Анализ этого перевода, в отличие от предшествующих, выполненного одним автором, что обеспечило единство и цельность текста, и является предметом той части работы, которую следует назвать «послесловием».



Может ли какой-либо перевод ТАНАХа быть сочтён окончательным? На этот вопрос переводчик ответил новыми редакциями Восхвалений, Притч, Иова, Свитков. Поэтому эта книга не только послесловие, но и предисловие к переводу ТАНАХа, она не только об уже найденных, но и ещё не открытых путях достижения гармоничной адекватности оригиналу.

Михаил Ковсан - Послесловие и предисловие к переводу ТАНАХа

Раввин Михаил Ковсан; Серия «Современная библеистика».

Электронное издание, Иерусалим-Киев-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2020. – 192 с.

Михаил Ковсан - Послесловие и предисловие к переводу ТАНАХа - 1. Вначале Перевод всегда в той или иной степени усыновляет языковые особенности оригинала, обычно свойственные и ему, но в мере иной. В любом случае язык перевода не должен, с одной стороны, перерезывать грамматическую пуповину, соединяющую его с оригиналом, с другой — слишком назойливо ему подражать. Как обычно, это вопрос вкуса и золотой середины. Не желая рассеяться по земле, люди решили построить город и башню «вершиной в небо», но «сошел Господь увидеть город и башню», построенные людьми. Сказал Господь: Вот, народ один, и язык у всех один, и такое начали создавать, теперь от них не укроешь, что задумали сотворить. Давайте спустимся, смешаем там их язык, чтобы один язык другой не понимал. Рассеял Господь их оттуда по всей земле, строить город они прекратили. Потому назван город Бавель: там Господь смешал язык всей земли, и оттуда по всей земле Господь их рассеял (Вначале, Брешит 11:5-9). С тех пор рассеянные по земле, говорящие на семидесяти языках, люди понимают друг друга с помощью перевода, искупая грех строительства башни. Мой перевод ТАНАХа, начатый около двадцати лет назад, с публикацией в «Еврейской старине» тома, включающего Свитки, Даниэля, Эзру, Нехемью и Повести лет, а также книги Эзры, Нехемьи в «Заметках по еврейской истории» стал полной публикацией ТАНАХа на русском языке. Все книги содержат несколько видов комментариев. Приличествует эту многолетнюю публикацию завершить эпилогом. Но поскольку работу над переводом завершить невозможно, и она продолжается (в последний упомянутый печатный том вошла уже новая редакция Свитков), то ее необходимо открыть прологом. Поэтому, завершая и начиная, в который раз зададимся вопросом: переводить ТАНАХ для чего? Ведь в разные эпохи уже были созданы переводы Писания, скажем так, понятные русскому. Эта очень точная фраза нуждается в уточнении. Работая над комментированным переводом ТАНАХа на русский язык, я, говоря языком эпохи Г. Павского, одного из главных героев саги о переводе Писания на русский, положил себе за правило ни с какими переводами не знакомиться, чтобы даже невольно не подвергаться влиянию иных созвучий далеких эпох. Но теперь — дело иное. Любой перевод — коммуникация. Вот, и мой перевод — коммуникация дня сегодняшнего с постоянно длящимся прошлым, мой диалог с предшественниками по переводу. Неудивительно, что, вспоминая их дни и труды, я постоянно сравниваю свой перевод с их отстоящими во времени текстами. С чего обычно начинают работу? С начала! Одни сначала знакомятся с работой предшественников, другие сразу берут быка за рога, предшественников на потом оставляя. Работу над переводом ТАНАХа — не заслуга, так получилось — начал я с «середины». Как оказалось, это было удачей. Иначе не справиться с первыми двумя стихами книги Вначале и ТАНАХа всего. В них — три проблемы, весьма и весьма не простых.