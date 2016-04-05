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ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Притчи (Мишлей) - Предисловие

Притчи — вторая книга третьего раздела ТАНАХа Писания, одна из трех книг, которые принято называть Литературой мудрости. Из этих трех книг она самая малая по объему, в ней 915 стихов. В книге 31 глава.

Название Притч на иврите — משלי, т.е. משל во множественном числе. У этого слова целый ряд значений (пословица, афоризм, сентенция, пророчество, философское и морализаторское рассуждение, плач, ироническое и саркастическое высказывание), что нашло выражение в жанровом многообразии книги. Притчи — дидактическое сочинение, которое, вероятно, использовалось в школах мудрости. Адресат книги — юноша, ученик, мудрость постигающий. У Притч ярко выраженный универсальный характер: достаточно отметить, что в тексте ни разу не появляется слово Израиль. Задачи Притч определены уже в начальных стихах: Познавать мудрость и поучение,// речения разума понимать. Принимать поучение, разумение,// праведность и правосудие, и справедливость (1:2-3).

Притчи — поэтический сборник афоризмов и сентенций различных авторов, один из которых царь Шломо (Соломон). Компилятивный характер Притч еще в большей степени, чем другие тексты ТАНАХа, затрудняет датировку создания книги. Как утверждается в ней (25:1), притчи, приписываемые царю Шломо, были собраны и отредактированы в царствие Хизкияѓу (727/6 – 698/7 до н.э.). О самом Шломо мы читаем: Была мудрость Шломо больше мудрости всех сынов Востока,// всей египетской мудрости; Три тысячи притч он произнес,// пять и тысяча было песен его (Цари 1 5:10, 12).

В Притчах, вероятно, как ни в одной другой книге ТАНАХа, ведущую роль играют ключевые слова. Несмотря на их многозначность, переводчик, определившись с основным значением, стремился его максимально сохранять. Например: חכמה — мудрость, בינה — разум, דעת — знание, מוסר — поучение. Притчи, возможно, в большей степени, чем другие книги ТАНАХа, — самокомментирующая, самоцитирующая книга. Притчи — «черно-белая» книга, в которой противопоставлены такие пары антонимов, как мудрец (חכם, 43 упоминания из 138 в ТАНАХе) — дурак (основное слово – כסיל, 49 упоминаний из 70 в ТАНАХе), праведник — злодей и т.д.

Перевод снабжен тремя видами комментариев: первый (с буквенной отсылкой) преследует цель познакомить читателя с важнейшими реалиями (историческими, природными и т.п.), с версиями прочтения на языке оригинала; второй (с цифровой отсылкой) посвящен исключительно вопросам перевода на русский язык, здесь иногда приводятся и варианты перевода; третий комментарий — литургический (в соответствии с законами и обычаями земли Израиля). Комментарии опираются на традиционные толкования и современные научные исследования. Прямая речь Всевышнего и основных персонажей книги приводится без кавычек. Буквой ѓ передается отсутствующая в русском языке буква ה, звучание которой схоже с украинским "г".