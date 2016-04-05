Ковсан - ТаНаХ - Притчи - Иов
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ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Притчи (Мишлей) - Иов
Иерусалим, Раввин общины «Йовель» (Иерусалим), преподаватель ряда дисциплин иудаизма («Мидрешет Иерушалаим», и-т им. С. Шехтера)
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Притчи (Мишлей) - Предисловие
Притчи — вторая книга третьего раздела ТАНАХа Писания, одна из трех книг, которые принято называть Литературой мудрости. Из этих трех книг она самая малая по объему, в ней 915 стихов. В книге 31 глава.
Название Притч на иврите — משלי, т.е. משל во множественном числе. У этого слова целый ряд значений (пословица, афоризм, сентенция, пророчество, философское и морализаторское рассуждение, плач, ироническое и саркастическое высказывание), что нашло выражение в жанровом многообразии книги. Притчи — дидактическое сочинение, которое, вероятно, использовалось в школах мудрости. Адресат книги — юноша, ученик, мудрость постигающий. У Притч ярко выраженный универсальный характер: достаточно отметить, что в тексте ни разу не появляется слово Израиль. Задачи Притч определены уже в начальных стихах: Познавать мудрость и поучение,// речения разума понимать. Принимать поучение, разумение,// праведность и правосудие, и справедливость (1:2-3).
Притчи — поэтический сборник афоризмов и сентенций различных авторов, один из которых царь Шломо (Соломон). Компилятивный характер Притч еще в большей степени, чем другие тексты ТАНАХа, затрудняет датировку создания книги. Как утверждается в ней (25:1), притчи, приписываемые царю Шломо, были собраны и отредактированы в царствие Хизкияѓу (727/6 – 698/7 до н.э.). О самом Шломо мы читаем: Была мудрость Шломо больше мудрости всех сынов Востока,// всей египетской мудрости; Три тысячи притч он произнес,// пять и тысяча было песен его (Цари 1 5:10, 12).
В Притчах, вероятно, как ни в одной другой книге ТАНАХа, ведущую роль играют ключевые слова. Несмотря на их многозначность, переводчик, определившись с основным значением, стремился его максимально сохранять. Например: חכמה — мудрость, בינה — разум, דעת — знание, מוסר — поучение. Притчи, возможно, в большей степени, чем другие книги ТАНАХа, — самокомментирующая, самоцитирующая книга. Притчи — «черно-белая» книга, в которой противопоставлены такие пары антонимов, как мудрец (חכם, 43 упоминания из 138 в ТАНАХе) — дурак (основное слово – כסיל, 49 упоминаний из 70 в ТАНАХе), праведник — злодей и т.д.
Перевод снабжен тремя видами комментариев: первый (с буквенной отсылкой) преследует цель познакомить читателя с важнейшими реалиями (историческими, природными и т.п.), с версиями прочтения на языке оригинала; второй (с цифровой отсылкой) посвящен исключительно вопросам перевода на русский язык, здесь иногда приводятся и варианты перевода; третий комментарий — литургический (в соответствии с законами и обычаями земли Израиля). Комментарии опираются на традиционные толкования и современные научные исследования. Прямая речь Всевышнего и основных персонажей книги приводится без кавычек. Буквой ѓ передается отсутствующая в русском языке буква ה, звучание которой схоже с украинским "г".
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Иов - Предисловие
Книга Иова — третья в книге Писаний. Она названа по имени главного героя. В книге 1070 стихов. Книга разделена на 42 главы. Святость книги Иова, в отличие от некоторых других книг ТАНАХа, никогда не подвергалась сомнению.
Важнейшая проблема книги Иова — страдания праведника, или на языке еврейских мудрецов: праведник — и плохо ему, злодей — и хорошо ему. Книга состоит из прозаического пролога (главы 1-2) и эпилога (42:7-17), обрамляющих поэтические главы, в которых — спор Иова с друзьями и Богом. Иов близок к Авраѓаму и другим праотцам: его долголетие напоминает их долголетие; как Авраѓам, Иов именуется «рабом Господним»; его испытывает Бог, и он выходит «победителем» из испытания.
Язык книги Иова — иврит со столь значительным влиянием арамейского языка, что Н.Х. Тур-Синай пришел к выводу, что книга переведена с арамейского или была составлена на севере Израиля, где влияние арамейской культуры было особенно заметно. Наиболее вероятным временем окончательного формирования текста принято считать период после возвращения из Вавилонского плена. В книге Иова — великое множество притч, так что ее жанр можно было бы определить как притчу притч. Ни в одной иной книге ТАНАХа нет столько иронии и сарказма, как в книге Иова. Обилие слов, встречающихся единственный раз, необычных значений известной лексики, множество особых поэтических форм делает книгу Иова едва ли не самой трудной для понимания книгой Священного писания.
В значительной доле стихов книги изначально заложена возможность различного толкования, заданная средствами за редким и счастливым исключением невозможными для воспроизведения в переводе, такими как аллюзии, аллитерации, многозначность слов. В таких случаях перед переводчиком стоит задача выбора главного направления движения текста, которое и определяет отношение к различным вариантам его прочтения. Текст книги Иова представляет собой поэзию, организованную по законам древнееврейской поэтики: параллелизмы, тонический метр, повторы, ассонансы, что в переводе может быть воссоздано лишь частично.
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