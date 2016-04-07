Ковсан - ТаНаХ - Даниэль - Эзра - Нехемья - Повести лет
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ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Даниэль - Эзра - Нехемья - Повести лет
Иерусалим, Раввин общины «Йовель» (Иерусалим), преподаватель ряда дисциплин иудаизма («Мидрешет Иерушалаим», и-т им. С. Шехтера)
Художник Дмитрий Кавсан, Киев
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Даниэль - Предисловие
Даниэль — книга третьего раздела ТАНАХа (Писания — Ктувим), позднейшая в ТАНАХе. В каноническом тексте 357 стихов, 12 глав. Книгу Даниэля, несмотря на ее характер, Традиция не относит к пророчествам. Она состоит из двух, почти равных по объему частей. Первая, более древняя часть (196 стихов) рассказывает о судьбе четырех еврейских юношей-изгнанников, избранных для обучения и служения при дворе царя Бавеля (Вавилона). Написание этой части датируется приблизительно 3 в. до н. э. Вторая, более поздняя часть (161 стих) — апокалиптические видения Даниэля — была, вероятно, создана во время правления Антиоха Эпифана (175–164 гг. до н. э.). Значительная часть книги (2:4 — 7) написана на арамейском языке, остальной текст — на иврите. Исследователи полагают, что первоначально весь текст был на арамейском, и лишь впоследствии его часть была переведена на иврит. Большая часть книги написана прозой, однако встречаются фрагменты ритмической прозы и поэзии.
Книга Даниэля — самая таинственная в ТАНАХе. В ней описаны чудесное спасение товарищей Даниэля из огненной печи, спасение его самого ото львов, рассказывается, как во время царского пира появляется рука, начертавшая непонятные слова. Вещие сны, их разгадки, видения грядущего — всё это породило на протяжении столетий великое множество толкований.
Жанр первой части книги Даниэля — придворная новелла, которая, как и книга Эстер, восходит к танахическому повествованию о Иосефе. Даниэль был свидетелем возвышения и падения нескольких империй: Ашура (Ассирии), Бавеля, Мадая и Параса (Мидии и Персии). В его книге одно могучее царство приходит на смену другому. Поколения толкователей отождествляли их с Бавелем, Мадаем и Парасом, Грецией, Римом. Были и другие варианты толкования, но всем царствам на смену в грядущем приходит пятое, вечное царство праведников — Израиль. Книга Даниэля далека от хронологической точности. Имена царей, упоминаемых в книге, не соответствуют историческим реалиям. Видения Даниэля — образец возникшей в эллинистическую эпоху апокалиптической литературы, в отличие от пророческой, видящей в человеке пассивного участника предопределенного развития истории.
Немало отдельных словосочетаний и выражений книги было использовано составителями молитвенников, молитва Даниэля (9:3-20) стала одной из моделей при выработке законов молитвы.
Даниэль почитается христианами и мусульманами. Традиция утверждает, что он дожил до преклонных лет и был похоронен в городе Сузы (другие «претенденты» на место захоронения: Киркук и Самарканд, куда его останки привез Тамерлан).
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Даниэль - 1 глава
Глава 1
1. На третьем году царствования Иеѓоякима, царя Иеѓуды,
пришел Невухаднецар, царь Бавеля, в Иерушалаим и осадил его(а).
2. Отдал Господь в руку его Иеѓоякима, царя Иеѓуды, и часть утвари Дома Божьего, и он отправил их в страну Шинар(б), в дом богов своих,
а утварь отправил в сокровищницу богов своих.
3. Велел царь Ашпеназу, главе евнухов(в),
привести знатных сыновей Израиля, царского рода.
4. Юношей без изъяна, красивых на вид, разумеющих всякую мудрость, знание понимающих, постигающих разумение, сильных — предстать в царском дворце,
и обучать их письму и языку касдим(г).
5. Царь определил им ежедневно из царской еды и вина, растить их три года,
по окончании1 предстанут они перед царем.
6. Были среди них сыны Иеѓуды
Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья(д).
7. Дал им глава евнухов имена:
Даниэлю — Белтшацар, Хананье — Шадрах, Мишаэлю — Мейшах, Азарье — Авед Него(е).
8. Решил про себя Даниэль не оскверняться едой и вином царским
и просил у главы евнухов не оскверняться.
9. Бог дал Даниэлю милость и милосердие
главы евнухов.
10. Сказал глава евнухов Даниэлю: «Я боюсь моего господина, царя, назначившего вам еду и питье,
увидит, что лица ваши хуже, чем юношей вашего возраста, и будет виновата перед царем моя голова».
11. Сказал Даниэль стольнику,
назначенному главой евнухов Даниэлю, Хананье, Мишаэлю, Азарье.
12. «Испытай, прошу, рабов своих десять дней,
пусть дают нам овощи для еды и для питья воду.
13. Посмотришь на вид наш и на вид юношей, едящих царскую пищу,
увидев, поступи с рабами своими».
14. Выслушав это,
он их испытывал десять дней.
15. По окончании десяти дней их вид был лучше, а тело их здоровей,
чем юношей, которые ели царскую пищу.
16. Было: стольник уносил еду и вино,
давая им овощи.
17. Четверым этим юношам Бог даровал знание и разумение книг и мудрости,
а Даниэль понимал сны и видения.
18. По окончании срока, назначенного царем к нему привести,
глава евнухов привел их к Невухаднецару.
19. Говорил с ними царь, и среди всех не нашлось подобных Даниэлю, Ханании, Мишаэлю, Азарье,
и предстали они перед царем.
20. В мудрости и разумении, что бы ни спрашивал царь,
оказались они в десять раз выше всех мудрецов и магов во всем его царстве.
21. Был Даниэль до первого года царя Кореша(ж).
***
Царь Бавеля Невухаднецар приказывает взять четырех разумных и красивых видом юношей из сынов Иеѓуды в царский дворец, обучать их письму и языку касдим, кормить и поить с царского стола, растить их три года. Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья отказываются от царской еды и питья, питаются овощами и пьют воду, а их вид лучше, чем остальных царских питомцев. В назначенный срок они предстают перед царем и превосходят знаниями всех мудрецов царства.
(а) На третьем году царствования Иеѓоякима, царя Иеѓуды,// пришел Невухаднецар, царь Бавеля, в Иерушалаим и осадил его. Иеѓояким. Иеѓояким (Иоаким) сын Иошияѓу, царь Иеѓуды (609-598 гг. до н. э.), посаженный на престол фараоном Нехо, захватившим в плен его младшего брата Иехоахаза, который царствовал лишь три месяца. В течение первых трех лет его правления Иеѓуда была вассалом Египта, а после разгрома вавилонянами египетских сил при Кархемише в 605 г. до н. э. подпала под власть Бавеля, что продолжалось в течение трех лет, а затем восстала. На одиннадцатый год правления Иеѓоякима или уже после его смерти началась осада Иерушалаима; в 597 г. до н. э. сын Иеѓоякима Иеѓояхин сдал город вавилонянам.
Невухаднецар. Невухаднецар (Невухадрецар, в русской традиции: Навуходоносор II, на аккадском Набу-кудури-усур) — царь Бавеля в 605 г. или 604-562 гг. до н. э. В его царствование империя достигла вершины могущества, город Бавель был расширен, укреплен и украшен. Имя Невухаднецар встречается в ТАНАХе свыше 90 раз. Взошел на престол, когда борьба за территории Ашура между Бавелем и Египтом была в разгаре. В конце 601 г. до н. э. Невухаднецар предпринял попытку вторгнуться в Египет, но потерпел неудачу, что побудило государства региона, включая Иеѓуду, к восстанию против его владычества. В 598 г. до н. э. Невухаднецар вторгся в Иеѓуду, овладел Иерушалаимом, захватил в плен царя Иеѓояхина (Иехонию) и поставил царем его дядю Цидкияѓу. Царь Иеѓояхин с семьей, матерью, приближенными, воинами и ремесленниками был сослан в Бавель. В 588 г. до н. э. Невухаднецар вторгся в восставшую Иеѓуду и осадил Иерушалаим, который был взят летом 586 г. до н. э. Он разграбил Храм, ослепил царя Цидкияѓу и увел в Бавель часть населения Иеѓуды.
(б) Шинар. Древнее название Бавеля.
(в) Велел царь Ашпеназу, главе евнухов. Существует предположение, что ашпеназ на аккадском языке — имя нарицательное, в таком случае последние два слова — перевод на иврит. Евнух. Должность при дворе, которую часто исполняли скопцы.
(г) Письмо и язык касдим. Аккадский язык и аккадское письмо. Народным языком был арамейский, на котором написана часть книги Даниэль. Им владели и еврейские юноши. Но во дворце, вероятно, требовался и аккадский язык.
(д) Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья. Все эти имена встречаются в других книгах ТАНАХа и содержат теофорный элемент, а также соответственно корни, значение которых: «суд», «милость», предлог со значением принадлежности (Мишаэль — принадлежащий Богу), «помощь».
(е) Белтшацар, Шадрах, Авед Него. В этих именах есть намек на имена языческих богов. Белтшацар. Смысл имени: жизнь царя хранить. Шадрах. Смысл имени, возможно: раб (бога) Него.
(ж) Был Даниэль до первого года царя Кореша. Смысл: находился Даниэль при дворе год после воцарения царя Параса Кореша над Бавелем. Кореш. Царь Параса, который разрешил изгнанникам во главе со Зрубавэлем вернуться в Иеѓуду и построить Храм (Эзра 1:1-4, Повести лет, Диврей ѓайамим 2 36:22-23).
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1. По окончании. В оригинале: וּמִקְצָתָם. Перевод буквальный (по р. Саадии Гаону). Возможно другое прочтение: часть из них, т.е., лучшие.
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Эзра - Нехемья - Предисловие
Согласно свидетельству Талмуда (Бава батра 14б), книга Эзры, Нехемьи представляла в древности единую книгу, именовавшуюся Эзра и включавшую в себя текст книги Нехемья. Она располагалась после книг Даниэля и Эстер, действие которых происходило в Парасе (Персии) и перед Повестью лет (Диврей ѓайамим). Тем не менее, содержание Эзры и Нехемьи не позволяет однозначно назвать их единой книгой. Начиная с 15 в. во многих еврейских рукописных и во всех печатных изданиях указывается, где заканчивается книга Эзры и начинается книга Нехемьи. Вероятно, наиболее точным было бы определение Эзры, Нехемьи, как одной книги, состоящей из двух равноправных частей.
В книге Эзра (в русской традиции: Ездра) 280 стихов, разделенных на 10 глав. В книге Нехемья (в русской традиции: Неемия) 404 стиха, разделенных на 13 глав. Названы книги именами главных героев и, возможно, их авторов.
Книга Эзры начинается сообщением о том, что «свершилось слово Господа из уст» пророка Ирмеяѓу (1:1), пророчившего возвращение изгнанников из Бавеля (Вавилона), что царь Кореш (Кир) разрешил евреям вернуться на родину, восстановить Храм и вернуть увезенную храмовую утварь. Первая группа изгнанников во главе с Шешбацаром, правителем Иеѓуды, возвращается в Иерушалаим и близлежащие города. Затем следует рассказ о восстановлении храмового жертвенника и в канун праздника Сукот возобновлении жертвоприношений и закладке Храма.
И далее: отказ Зрубавэля и глав родов строить Храм вместе с «народом этой земли», донос царю Параса, остановка строительства. Лишь царь Дарьявеш (Дарий) возобновляет строительство Храма. Далее — рассказ о завершении строительства и освящении в 516 г. до н.э. Храма. Драматическим событием в жизни возвратившихся было требование Эзры изгнать чужеземных жен.
Книга Эзры представляет собой историческое повествование, изобилующее различными списками, изложением царских указов, в ней приводится рассказ о публичном чтении Учения (Торы), речи, обращенные к народу, молитвы. Большая часть книги написана на иврите, во многом отличающемся от иврита других книг ТАНАХа, фрагменты — на арамейском языке. Особенность книги в том, что в ней чередуются повествования от первого и третьего лица.
Книга Нехемьи начинается с рассказа о том, как он, царский виночерпий, получив печальные известия из Иеѓуды, молится и просит царя послать его в «город могил отцов». Нехемью поражает вид разрушенного города, и он начинает отстраивать стену, принимая меры для защиты от врагов. Несмотря на трудности, стена была отстроена в кратчайший срок. Книга повествует о публичном чтении и толковании книги Учения (Торы), подписании союза с Господом — обязательстве соблюдать заповеди.
В обоих текстах используются архивные документы. Большинство исследователей датирует книгу Эзры, Нехемьи приблизительно 400 г. до н. э.
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Нехемья - Глава 1
Глава 1
1. Слова Нехемьи сына Хахальи.
Было в месяце кислев двадцатого года. Я был в Шушане, столице(а).
2. Пришел Ханани, один из братьев моих, он и мужи из Иеѓуды,
я их расспрашивал об уцелевших евреях, оставшихся после пленения, и о Иерушалаиме.
3. Сказали мне: «Оставшиеся, те, что после пленения там, в стране уцелели, в великой беде и унижении,
проломлена стена Иерушалаима, ворота в огне сожжены».
4. Было: услышав эти слова, сел я, заплакал, дни горевал,
постился, пред Богом небес я молился.
5. Сказал: «Молю, Господи, Боже небес, Бог великий и грозный(б),
хранящий союз и милость к любящим Его, заповеди Его хранящим(в).
6. Да будет, молю, Твое ухо внимающим, глаза Твои будут открытыми — услышать молитву раба Твоего, ныне пред Тобой днем и ночью молящегося о сынах Израиля, рабах Твоих,
каюсь в грехах сынов Израиля, пред Тобою грешивших, я и дом отца моего, мы грешили.
7. Виновны пред Тобой мы, повинны1,
не хранили заповеди, законы, установления, которые Ты заповедал рабу Своему Моше.
8. Вспомни слово, которое Ты заповедал рабу Своему Моше, говоря:
Преступите предо Мной — Я вас среди народов рассею.
9. Ко Мне возвратитесь, заповеди Мои будете хранить, исполнять,
на край неба заброшены будете, оттуда верну, приведу на место, которое Я избрал
имени Моему там обитать.
10. Они Твои рабы, Твой народ,
который вызволил Ты мощью великой, рукою могучей.
11. Молю, Господи, да внемлет ухо Твое молитве раба Твоего, молитве рабов Твоих, жаждущих страшиться имени Твоего, молю, дай ныне достичь рабу Твоему, пошли ему милосердие этого человека»;
был я у царя виночерпием.
***
Нехемья, царский виночерпий, получает печальные известия из Иеѓуды. Его молитва.
(а) Было в месяце кислев двадцатого года. Я был в Шушане, столице. Двадцатый год. Двадцатый год царствования персидского царя Артахшасты, 446 г. до н.э. Шушан. Город и внутри города крепость Шушан, место пребывания царей Параса (Персии). Месторасположение: на юго-западе современного Ирана.
(б) Великий и грозный. Словосочетание восходит к словам Моше: Слова (Дварим) 10:17.
(в) Хранящий союз и милость к любящим Его, заповеди Его хранящим. Выражение восходит к словам Моше: Слова (Дварим) 7:9.
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1. Виновны пред Тобой мы, повинны. В оригинале: חֲבֹל, חָבַלְנוּ לָךְ. Два однокоренных слова имеют значение усиления. Основное значение глагола: вредить.
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Повести лет - Предисловие
Повести лет (Диврей ѓайамим, принятое название также: Книга хроник) — последняя книга в составе Писаний (Ктувим) и всего ТАНАХа. Она разделена на 65 глав, в древнейших рукописях насчитывалось 1765 стихов, в старинных печатных изданиях — 1787. Изначально единая книга была разделена на две части в Септуагинте, где она именуется Паралипоменон (пропущенное, гр.), а с 15 в. это деление перешло и в еврейские издания.
В Повестях лет рассказывается история Израиля со времен Давида (10 в. до н.э.) до падения Иеѓуды (6 в. до н. э.). Особенность книги в большом количестве генеалогий: царей, глав колен, коѓенов и левитов, различных списков, перемежающихся повествованиями, большая часть которых известна из других книг ТАНАХа. Завершаются Повести лет выдержкой из указа персидского царя Кореша (Кира), которая является цитатой из книги Эзры.
Талмуд приписывает авторство Повестей лет Эзре и Нехемье (Бава Батра 15а). Между этими книгами существует определенное сходство, однако исследователи полагают, что различия исключают возможность единого авторства, а книга Повести лет была написана в персидский период, скорей всего в 4 в. до н.э.
В Повестях лет упоминается более двадцати книг, не дошедших до нашего времени. Среди них такие источники, как Книга царей Израиля и Иеѓуды, писания пророков, списки Давида и Шломо.
Автор Повестей лет широко использует другие книги ТАНАХа, в первую очередь книги Шмуэль и Цари. Некоторые места являются точными цитатами, в других случаях он пересказывает текст, добавляя и корректируя. Общая тенденция Повестей лет по сравнению с параллельными местами может быть определена как стремление к исторической апологетике.
Так, в повествовании о Давиде отсутствует рассказ о восстании сына Авшалома, рассказ о Бат-Шеве; деятельность царя, в первую очередь, была направлена на организацию административного государственного устройства и религиозной жизни. В центре повествования о Шломо — строительство Храма, из девяти глав о его царствовании шесть посвящено деталям сооружения Храма, в нем не упоминается о грехе Шломо, умножившего число иноземных жен.
По мысли автора Повестей лет история Израиля — это исключительно история отношений Господа, волю которого являют Его пророки, и избранного народа. За грехи Всевышний наказывает вторжением врагов, за добродетели — дарует благоденствие. За самые страшные прегрешения, измену союзу с Всевышним, служение чужим богам, Господь наказывает Свой народ изгнанием.
Большое количество документальных материалов, меньшая доля по сравнению с параллельными местами повествований делает Повести лет менее драматичным, более «сухим» текстом исторически документального характера.
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Повести лет 2 - Глава 1
Глава 1
1. Укрепился на царстве Шломо сын Давида,
с ним Господь Бог, высоко его Он возвысил.
2. Обратился Шломо ко всему Израилю, командирам тысяч и сотен, судьям, правителям всего Израиля, главам родов.
3. Пошли Шломо и с ним весь народ в Гивон(а), на высоту,
ибо там Переносной храм собрания Божьего, который сделал раб Господень Моше в пустыне.
4. Ковчег Божий поднял Давид из Кирьят Иеарим(б) туда, где для него Давид приготовил,
разбил для него шатер в Иерушалаиме.
5. И жертвенник медный, который сделал Бецалэль сын Ури сына Хура(в), поставил
перед Переносным храмом Господним,
и вопрошали Его Шломо и народ.
6. Там поднялся Шломо пред Господом к медному жертвеннику у Переносного храма собрания,
вознес на нем тысячу всесожжений.
7. Той ночью Бог явился Шломо,
сказал ему: Проси, что тебе дать.
8. Сказал Шломо Богу: «Великую милость Ты оказал Давиду, отцу моему,
меня вместо него воцарив.
9. Теперь, Господи Боже, утверди слова Свои Давиду, отцу моему,
ведь Ты меня воцарил над народом, как земной прах, огромным(г).
10. Теперь мудрость и знание мне даруй, буду я перед этим народом выходить и входить,
ибо этот великий народ кто судить будет?»
ибо этот великий народ кто судить будет?»
11. Сказал Бог Шломо: За то, что это было на сердце у тебя, и не просил ты богатство, состояние, славу и душу своих ненавистников, а также долгие дни не просил,
а просил мудрость и знание, чтобы народ Мой судить, над которым Я тебя воцарил.
12. Даны тебе мудрость и знание,
а богатство, состояние, славу дам, каких не было у царей до тебя и после тебя такого не будет.
13. Пришел Шломо от Переносного храма собрания на высоте в Гивоне в Иерушалаим,
царствовал он над Израилем.
14. Собирал Шломо колесницы и всадников, у него было тысяча четыреста колесниц,
двенадцать тысяч всадников,
он их в городах колесниц поместил и при царе в Иерушалаиме.
15. Сделал царь серебро и золото в Иерушалаиме, как камни,
сделал кедр, как сикоморы, которых в низине во множестве(д).
16. Коней привозили Шломо из Египта
и из Кеве(е): купцы царские покупали в Кеве за деньги.
17. За шестьсот серебряных(ж) из Египта вывозили и доставляли они колесницу, коня — за сто пятьдесят,
и так всем царям хити и царям Арама(з) через них вывозили.
18. Сказал Шломо дом построить имени Господа и царский дом.
***
Ст. 1-13. Явление Господа ночью царю. Ср.: Цари 1 3:4-15.
Ст. 14-18. Расцвет страны в царствование Шломо. Ст. 14-17. Точное повторение: Цари 1 10:27-29.
(а) Гивон. См. прим. (г) к 1 14:16.
(б) Кирьят Иеарим. См. прим. (п) к 1 2:50.
(в) Бецалэль сын Ури сына Хура. См. прим. (ж) к 1 2:20.
(г) Народ, как земной прах, огромный. Выражение восходит к сказанному Авраѓаму (Вначале, Брешит 13:16) и Яакову (там же 28:14).
(д) Сделал кедр, как сикоморы, которых в низине во множестве. Ливанский кедр — высокое и крепкое дерево, символ мощи. Его дорогостоящая древесина была использована царем Шломо при строительстве Храма. Сикомора. Дерево, во множестве произраставшее в Израиле, древесина которого не слишком ценилась.
(е) Кеве. Место у северо-западной границы царства Шломо, в области, которую греки называли Киликия.
(ж) Серебряные. Имеются в виду серебряные шекели или серебро, измеренное в шекелях.
(з) Цари хити и цари Арама. Хити. Ряд народностей, населявших землю, обетованную Господом Израилю, ныне — на территории северной Сирии. Арам. Так евреи называли страны, находящиеся между реками Прат (Эвфрат) и Хидекель, — Месопотамию.
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