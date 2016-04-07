ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Даниэль - Эзра - Нехемья - Повести лет

Глава 1

1. На третьем году царствования Иеѓоякима, царя Иеѓуды,

пришел Невухаднецар, царь Бавеля, в Иерушалаим и осадил его(а).

2. Отдал Господь в руку его Иеѓоякима, царя Иеѓуды, и часть утвари Дома Божьего, и он отправил их в страну Шинар(б), в дом богов своих,

а утварь отправил в сокровищницу богов своих.

3. Велел царь Ашпеназу, главе евнухов(в),

привести знатных сыновей Израиля, царского рода.

4. Юношей без изъяна, красивых на вид, разумеющих всякую мудрость, знание понимающих, постигающих разумение, сильных — предстать в царском дворце,

и обучать их письму и языку касдим(г).

5. Царь определил им ежедневно из царской еды и вина, растить их три года,

по окончании1 предстанут они перед царем.

6. Были среди них сыны Иеѓуды

Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья(д).

7. Дал им глава евнухов имена:

Даниэлю — Белтшацар, Хананье — Шадрах, Мишаэлю — Мейшах, Азарье — Авед Него(е).

8. Решил про себя Даниэль не оскверняться едой и вином царским

и просил у главы евнухов не оскверняться.

9. Бог дал Даниэлю милость и милосердие

главы евнухов.

10. Сказал глава евнухов Даниэлю: «Я боюсь моего господина, царя, назначившего вам еду и питье,

увидит, что лица ваши хуже, чем юношей вашего возраста, и будет виновата перед царем моя голова».

11. Сказал Даниэль стольнику,

назначенному главой евнухов Даниэлю, Хананье, Мишаэлю, Азарье.

12. «Испытай, прошу, рабов своих десять дней,

пусть дают нам овощи для еды и для питья воду.

13. Посмотришь на вид наш и на вид юношей, едящих царскую пищу,

увидев, поступи с рабами своими».

14. Выслушав это,

он их испытывал десять дней.

15. По окончании десяти дней их вид был лучше, а тело их здоровей,

чем юношей, которые ели царскую пищу.

16. Было: стольник уносил еду и вино,

давая им овощи.

17. Четверым этим юношам Бог даровал знание и разумение книг и мудрости,

а Даниэль понимал сны и видения.

18. По окончании срока, назначенного царем к нему привести,

глава евнухов привел их к Невухаднецару.

19. Говорил с ними царь, и среди всех не нашлось подобных Даниэлю, Ханании, Мишаэлю, Азарье,

и предстали они перед царем.

20. В мудрости и разумении, что бы ни спрашивал царь,

оказались они в десять раз выше всех мудрецов и магов во всем его царстве.

21. Был Даниэль до первого года царя Кореша(ж).

***

Царь Бавеля Невухаднецар приказывает взять четырех разумных и красивых видом юношей из сынов Иеѓуды в царский дворец, обучать их письму и языку касдим, кормить и поить с царского стола, растить их три года. Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья отказываются от царской еды и питья, питаются овощами и пьют воду, а их вид лучше, чем остальных царских питомцев. В назначенный срок они предстают перед царем и превосходят знаниями всех мудрецов царства.

(а) На третьем году царствования Иеѓоякима, царя Иеѓуды,// пришел Невухаднецар, царь Бавеля, в Иерушалаим и осадил его. Иеѓояким. Иеѓояким (Иоаким) сын Иошияѓу, царь Иеѓуды (609-598 гг. до н. э.), посаженный на престол фараоном Нехо, захватившим в плен его младшего брата Иехоахаза, который царствовал лишь три месяца. В течение первых трех лет его правления Иеѓуда была вассалом Египта, а после разгрома вавилонянами египетских сил при Кархемише в 605 г. до н. э. подпала под власть Бавеля, что продолжалось в течение трех лет, а затем восстала. На одиннадцатый год правления Иеѓоякима или уже после его смерти началась осада Иерушалаима; в 597 г. до н. э. сын Иеѓоякима Иеѓояхин сдал город вавилонянам.

Невухаднецар. Невухаднецар (Невухадрецар, в русской традиции: Навуходоносор II, на аккадском Набу-кудури-усур) — царь Бавеля в 605 г. или 604-562 гг. до н. э. В его царствование империя достигла вершины могущества, город Бавель был расширен, укреплен и украшен. Имя Невухаднецар встречается в ТАНАХе свыше 90 раз. Взошел на престол, когда борьба за территории Ашура между Бавелем и Египтом была в разгаре. В конце 601 г. до н. э. Невухаднецар предпринял попытку вторгнуться в Египет, но потерпел неудачу, что побудило государства региона, включая Иеѓуду, к восстанию против его владычества. В 598 г. до н. э. Невухаднецар вторгся в Иеѓуду, овладел Иерушалаимом, захватил в плен царя Иеѓояхина (Иехонию) и поставил царем его дядю Цидкияѓу. Царь Иеѓояхин с семьей, матерью, приближенными, воинами и ремесленниками был сослан в Бавель. В 588 г. до н. э. Невухаднецар вторгся в восставшую Иеѓуду и осадил Иерушалаим, который был взят летом 586 г. до н. э. Он разграбил Храм, ослепил царя Цидкияѓу и увел в Бавель часть населения Иеѓуды.

(б) Шинар. Древнее название Бавеля.

(в) Велел царь Ашпеназу, главе евнухов. Существует предположение, что ашпеназ на аккадском языке — имя нарицательное, в таком случае последние два слова — перевод на иврит. Евнух. Должность при дворе, которую часто исполняли скопцы.

(г) Письмо и язык касдим. Аккадский язык и аккадское письмо. Народным языком был арамейский, на котором написана часть книги Даниэль. Им владели и еврейские юноши. Но во дворце, вероятно, требовался и аккадский язык.

(д) Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья. Все эти имена встречаются в других книгах ТАНАХа и содержат теофорный элемент, а также соответственно корни, значение которых: «суд», «милость», предлог со значением принадлежности (Мишаэль — принадлежащий Богу), «помощь».

(е) Белтшацар, Шадрах, Авед Него. В этих именах есть намек на имена языческих богов. Белтшацар. Смысл имени: жизнь царя хранить. Шадрах. Смысл имени, возможно: раб (бога) Него.

(ж) Был Даниэль до первого года царя Кореша. Смысл: находился Даниэль при дворе год после воцарения царя Параса Кореша над Бавелем. Кореш. Царь Параса, который разрешил изгнанникам во главе со Зрубавэлем вернуться в Иеѓуду и построить Храм (Эзра 1:1-4, Повести лет, Диврей ѓайамим 2 36:22-23).

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