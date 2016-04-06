Рут — первая (согласно другим источникам, вторая) часть Свитков. Название книга получила по имени главной героини. По-русски принятое название: Руфь. В книге 85 стихов, она разделена на 4 главы.

Текст не содержит даже намека на автора. Традиция приписывает авторство Рут пророку Шмуэлю (Бава батра 14б). Исследователи относят создание книги к середине 5 в. до н.э.

В книге нет отрицательных образов. Даже «выкупающий», который отказывается взять Рут в жены, не нарушает закон. Но книга выдвигает на первый план тех, кто совершает более того, что закон требует. В центре повествования — образ праведной прозелитки, чей сын станет дедом царя Давида, родословием которого книга и завершается. Тем самым, возможно, в книге заключена скрытая полемика против требования Эзры и Нехемьи об изгнании иноземных жен.

Стремительно и непредсказуемо развивающийся сюжет, обилие диалогов, в которых слышны отголоски живой речи далекой эпохи, — таковы особенности ритмически организованной прозы первого свитка.

Сегодня приняты две традиции чтения книги Рут: в праздник Шавуот (в большинстве общин) или в субботу, предшествующую празднику.

ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Рут

Глава 1

1. Было в дни правления судей: был голод в стране,

пошел муж из Бейт Лехема в Иеѓуде в полях Моава пожить, он и жена его, и двое его сыновей(а).

2. А имя мужа Элимелех, а имя жены его Наоми, а имена двух сыновей его Махлон и Кильон, жители Эфрата из Бейт Лехема в Иеѓуде(б),

и пришли они в поля Моава, и были там.

3. Умер Элимелех, муж Наоми,

осталась она и два сына.

4. Женились они на женщинах из Моава: одной имя Орпа, а другой имя Рут,

около десяти лет там они жили.

5. И умерли оба, Махлон и Кильон,

осталась женщина без двух детей своих и без мужа.

6. Поднялась она и невестки ее и вернулась с полей Моава:

услышала в поле Моава, что вспомнил Господь Свой народ, дал им хлеб.

7. Ушла с места, где была она и с ней две невестки,

пошли по дороге — в страну Иеѓуда вернуться.

8. Сказала Наоми двум невесткам своим: «Идите, вернитесь каждая в дом своей матери(в),

Господь вам милость окажет, как вы умершим и мне оказали.

9. Даст вам Господь, и найдете покой, каждая в доме мужа».

Поцеловала их, а они подняли голос, заплакали.

10. Сказали ей:

«С тобой, к твоему народу вернемся».

11. Сказала Наоми: «Дочери мои, возвращайтесь, зачем со мною пойдете?

Есть ли еще сыновья в чреве моем — стать вам мужьями?(г)

12. Возвращайтесь, дочери мои, уходите, ведь стара я с мужчиною быть,

ну, сказала бы, что у меня есть надежда, даже была этой ночью с мужчиной и даже родила сыновей.

13. Будете вы дожидаться, пока они вырастут? Будете связанными, будете вы без мужа?

Нет, мои дочери, очень мне горько за вас, ведь меня рука Господня настигла».

14. Они подняли голос и вновь заплакали,

поцеловала Орпа свекровь, а Рут к ней присоединилась.

15. Сказала: «Вот, невестка твоя к народу своему и к богу своему возвратилась,

возвращайся за невесткой своей».

16. Сказала Рут: «Не моли меня оставить тебя, от тебя обратно вернуться,

но куда ты пойдешь — я пойду, где ты заночуешь — я заночую, твой народ — мой народ, твой Бог — мой Бог.

17. Где ты умрешь — я умру, и там похоронена буду,

так Господь сделает мне и такое прибавит, только смерть разлучит меня и тебя».

18. Увидев, что упорствует с нею идти,

перестала ее уговаривать.

19. Шли вдвоем, пока в Бейт Лехем они не пришли,

было по приходе в Бейт Лехем: из-за них весь город шумел, говоря: «Это Наоми?!»

20. Сказала им: «Не зовите меня Наоми,

Горькая зовите меня: послал мне Всемогущий горечь великую.

21. Я полной ушла, а Господь пустой возвращает!

Почему меня зовете Наоми? Господь свидетельствовал обо мне! Всемогущий мне зло сотворил!»

22. Вернулась Наоми и с ней Рут из Моава, невестка ее, с полей Моава вернулась,

в начале жатвы ячменя(д) они в Бейт Лехем пришли.

***

Элимелех с семьей уходит из Бейт Лехема в Моав, спасаясь от голода. Смерть мужа и двух сыновей Наоми. Вместе с невесткой Рут она возвращается в Бейт Лехем.

(а) Было в дни правления судей: был голод в стране,// муж из Бейт Лехема в Иеѓуде пошел пожить в полях Моава, он и жена его, и двое его сыновей. Правление судей. Одно из значений слова «судья» в иврите ТАНАХа — «правитель». Бейт Лехем в Иеѓуде. Текст отделяет Бейт Лехем (дословно: Дом хлеба) южней Иерушалаима от одноименного города в Галилее, в колене Звулун (Иеѓошуа 19:15). Поле Моава. Поэтическое название страны Моав, находившейся к востоку от Соленого (Мертвого) моря.

(б) А имя мужа Элимелех, а имя жены его Наоми, а имена двух сыновей его Махлон и Кильон, жители Эфрата из Бейт Лехема в Иеѓуде. Элимелех. Значение имени: мой Бог — царь. Наоми. От корня со значением «приятное». Махлон и Кильон. Имена могут быть истолкованы и с положительной и, что в данном контексте более вероятно, отрицательной коннотацией: Махлон — от слова «болезнь», Кильон — от слова «заканчиваться». Эфрат. Эфрата. Название от корня со значением «плодиться». Ср.: Умерла Рахель,// похоронена она у дороги в Эфрату, она же Бейт Лехем. (Вначале, Брешит 35:19).

(в) Идите, вернитесь каждая в дом своей матери. Бездетные вдовы возвращались в родительский дом (см.: Воззвал, Ваикра 22:13).

(г) Есть ли еще сыновья в чреве моем — стать вам мужьями? Наоми говорит о левиратном (levir — деверь, лат.) браке, смысл которого в том, что, если человек умирает бездетным, один из братьев обязан взять жену умершего в жены, чтобы «установить ему имя».

(д) Начало жатвы ячменя. В месяце, который впоследствии был назван нисан, близко к празднику Песах, в марте-апреле.

Рисунок Дмитрия Кавсана, Киев

Глава 2

1. У Наоми по мужу родня, муж доблестный из рода Элимелеха,

а имя его Боаз.

2. Сказала Рут из Моава Наоми: «Пойду собирать в поле колосья(а) за тем, в чьих глазах милость найду»,

сказала ей: «Иди, дочь моя»

3. Пошла, придя, за жнецами в поле она собирала,

случилось1 — на участке поля Боаза, из рода Элимелеха.

4. И вот, Боаз пришел из Бейт Лехема и жнецам говорит: «С вами Господь!»

Сказали ему: «Господь тебя благословит!»

5. Сказал Боаз юноше2 своему, со жнецами стоящему(б):

«Чья эта девушка?»

6. Отвечал юноша, со жнецами стоящий, сказав:

«Девушка, она из Моава, вернулась из полей Моава с Наоми.

7. Сказала: 'Подбирать и собирать между снопами буду я за жнецами'.

Пришла, встала с утра и до сего часа, в доме недолго сидела».

8. Сказал Боаз Рут: «Слышала, дочь моя? На другое поле собирать не ходи и с этого не уходи,

а здесь к юношам моим присоединяйся.

9. На поле твои глаза: где жнут, за ними иди, я, ведь, юношам приказал не трогать тебя,

пить захочешь — иди к сосудам и пей, что юноши начерпают».

10. Ниц упав, распростерлась она на земле,

сказала ему: «Чем нашла я милость в твоих глазах, что признал меня, а я чужестранка?!»

11. Отвечал ей Боаз, сказав: «Мне говорили, рассказывали3, что после смерти твоего мужа сделала свекрови своей,

оставила отца своего и свою мать, и землю рождения своего, ушла к народу, которого не знала ни вчера, ни позавчера.

12. Господь воздаст за дела твои,

и будет полной плата тебе от Господа Бога Израиля за то, что под Его крылами пришла ты укрыться(в)».

13. Сказала: «Да найду я милость в глазах твоих, мой господин, ты утешил меня, сердцу твоей слуги говоря,

но как одна из твоих слуг я не буду(г)».

14. Сказал ей Боаз: «Во время еды есть хлеб сюда подойди и ломоть свой в уксус макай».

Рядом со жнецами села она, а он протянул ей жареных зерен, она ела, наевшись, оставила.

15. Поднялась она собирать,

и приказал Боаз юношам своим, говоря: «И между снопов пусть собирает, а вы ее не позорьте».

16. И бросайте, оставляйте4 ей от охапок,

оставляйте ей собирать и не укоряйте.

17. Собирала на поле до вечера

и собранное смолотила: ячменя было около эйфы(д).

18. Понесла, пришла в город, собранное свекровь увидала,

она, вынув, ей дала то, что, наевшись, оставила.

19. Свекровь ей сказала: «Где собирала сегодня и где работала? Да будет признавший тебя благословен!»

Рассказала свекрови, как работала у него, и сказала: «Имя человека, у которого сегодня работала, Боаз».

20. Сказала Наоми невестке: «Благословен он у Господа, ни живых, ни мертвых милостью не оставляющего»,

сказала Наоми: «Муж этот родственник наш, он из выкупающих наших(е)».

21. Сказала Рут из Моава:

«И еще мне сказал: 'К юношам, что у меня, присоединись, пока всю жатву мою не закончат'».

22. Сказала Наоми Рут, невестке своей:

«Хорошо, дочь моя, что с его юношами будешь ты выходить, и на другом поле тебя не обидят».

23. Присоединилась она к девушкам Боаза собирать до окончания жатвы ячменя и жатвы пшеницы(ж)

и возвратилась к свекрови своей.

***

Рут идет собирать колосья. Боаз привечает Рут, и та остается собирать колосья до окончания жатвы пшеницы.

(а) Пойду собирать в поле колосья. Ср.: И при вашей жатве, жатве вашей земли до конца край поля не жни// и опавшее при жатве не собирай (Воззвал, Ваикра 19:9).

(б) Со жнецами стоящий. Руководящий жнецами.

(в) Под Его крылами пришла ты укрыться. Распространенный образ. Ср., например: Крылом укроет тебя — под Его крылами укроешься (Теѓилим, Псалмы 91:4).

(г) Как одна из твоих слуг я не буду. Смысл: я недостойна быть одной из твоих слуг.

(д) Ячменя было около эйфы. Эйфа. Мера сыпучих тел, которая составляет 25.5 литра (по другим данным — 38.7 литра). В эйфе десять омеров, а омер — достаточное пропитание человека на день. Таким образом, Рут собрала пропитание одному человеку на десять дней.

(е) Муж этот родственник наш, он из выкупающих наших. Согласно закону самый близкий родственник должен был выкупить надел, проданный его обедневшим родственником: Если, обеднев, брат твой продаст из владения своего,// то выкупающий самый близкий, придя, выкупит то, что брат его продал (Воззвал, Ваикра 25:25).

(ж) До окончания жатвы ячменя и жатвы пшеницы. Весь этот период продолжался около трех месяцев.

◘◘◘

1. Случилось. В оригинале: וַיִּקֶר מִקְרֶהָ . Дословно: случился случай.

2. Юноша. В оригинале: נַּעַר . Возможные переводы: отрок, слуга, ученик, молодой человек, молодой воин.

3. Говорили, рассказывали. В оригинале: הֻגֵּד הֻגַּד . Удвоение однокоренных в иврите имеет значение усиления.

4. Бросайте, оставляйте. В оригинале: שֹׁל-תָּשֹׁלּוּ . Удвоение однокоренных в иврите имеет значение усиления.

Глава 3

1. Сказала ей Наоми, ее свекровь:

«Дочь моя, ведь я ищу покоя тебе, чтобы было тебе хорошо.

2. Ныне — ведь Боаз из наших родственников, с девушками его ты была —

вот, ночью веет он ячмень на гумне(а).

3. Умойся, умастись, платье надень, спустись на гумно,

не показывайся этому мужу, пока есть и пить не закончит.

4. Будет: ляжет спать, разузнай место, где будет спать, приди, открой в ногах его, ляг —

он скажет, что тебе делать».

5. Сказала ей:

«Всё, что скажешь ты, сделаю».

6. Спустилась она на гумно,

сделала всё, что свекровь ей велела.

7. Ел Боаз, пил, стало хорошо на сердце его, пошел, лег у края скирды,

она подошла тихо, открыла в ногах его и легла.

8. Было в полночь: вздрогнув, муж повернулся,

и — в ногах его лежит женщина.

9. Сказал он: «Ты кто?»

Сказала: «Я Рут, рабыня твоя, простри полу свою на рабыню твою: ты выкупающий!(б)»

10. Сказал: «Благословенна ты у Господа, дочь моя, лучше первой последняя милость твоя(в),

не идешь за молодыми: ни за бедным, ни за богатым.

11. А теперь, не бойся, дочь моя, всё, что скажешь, я тебе сделаю,

ибо у ворот народа моего знает каждый(г), что ты женщина добродетельная.

12. А теперь, хотя действительно я выкупающий,

но есть выкупающий ближе меня.

13. Ночуй эту ночь, и будет утром: если выкупит тебя — хорошо, выкупит он, а если не пожелает он тебя выкупить, тебя выкуплю я, жив Господь(д),

ложись до утра».

14. Пролежав у ног его до утра, встала прежде, чем человек ближнего своего узнавал, сказал: «Пусть не знают, что на гумно женщина приходила».

15. Сказал: «Дай платок, что на тебе, и его подержи», подержала,

а он, шестую часть ячменя1 отмерив, на нее положил и в город пошел.

16. Пришла к свекрови своей, та спросила: «Ты кто, дочь моя?(е)»

Рассказала ей всё, что ей сделал тот муж.

17. Сказала: «Эту шестую часть ячменя мне дал он,

говоря: 'Не приходи пустой к свекрови своей'».

18. Сказала: «Посиди, дочь моя, пока не узнаешь, как все обернется,

ибо этот муж не будет спокоен, если сегодня же это дело не кончит».

***

Наоми посылает Рут лечь ночью в ногах у Боаза. Наутро Боаз, дав ей ячмень, отсылает Рут домой, и она возвращается к Наоми.

(а) Ныне — ведь Боаз из наших родственников, с девушками его ты была —// вот, ночью веет он ячмень на гумне. В стихе несколько «лишних» слов, передающих волнение Наоми.

(б) Я Рут, рабыня твоя, простри полу свою на рабыню твою: ты выкупающий! Простри полу свою. Знак того, что готов взять ее в жены. Выкупающий. См. прим. (е) к 2:20.

(в) Лучше первой последняя милость твоя. «Первая милость», очевидно, поступок Рут с Наоми.

(г) У ворот народа моего знает каждый. Смысл: знает каждый уважаемый человек. Городские ворота — место суда.

(д) Жив Господь. Традиционная формула клятвы.

(е) Ты кто, дочь моя? Наиболее вероятное объяснение фразы: было еще недостаточно светло, и Наоми Рут не узнала.

◘◘◘

1. Шестая часть ячменя. В оригинале: שֵׁשׁ-שְׂעֹרִים . Дословно: шесть ячменя. В оригинале не указано, о какой мере идет речь. Вероятно, имеется в виду шестая часть эйфы.

Глава 4

1. А Боаз, поднявшись к воротам, там сел, и — выкупающий, Боаз о нем говорил, тот проходит, сказал: «Сверни, сядь здесь, такой-то(а)»,

тот, свернув, сел.

2. Взял десять человек(б) из старейшин города и сказал: «Здесь сядьте».

Сели.

3. Сказал выкупающему: «Участок поля Элимелеха, нашего брата(в),

продает Наоми, с полей Моава вернувшаяся.

4. А я говорю, в твой слух открываю, сказав: купи перед сидящими и перед старейшинами народа, выкупишь — выкупай, а не выкупишь, то скажи, чтобы я знал, ибо кроме тебя некому выкупить, а я после тебя».

Сказал: «Выкуплю я».

5. Сказал Боаз: «В день, когда поле купишь ты у Наоми,

и Рут из Моава, жену умершего, купишь — восстановить имя умершего уделу его»(г).

6. Сказал выкупающий: «Не смогу себе выкупить, чтобы свой удел не порушить,

себе выкуп мой выкупай: я выкупить не смогу».

7. И это прежде в Израиле при выкупе и при обмене, совершая всякое дело: снимал муж свой башмак и давал его ближнему своему,

и в Израиле это свидетельство.

8. Сказал выкупающий Боазу: «Себе покупай!»

Снял свой башмак(д).

9. Сказал Боаз старейшинам и народу всему: «Вы свидетели ныне: я купил всё, что Авимелеха, и всё, что Кильона и Махлона,

у Наоми.

10. И Рут из Моава, жену Махлона, купил себе в жены — восстановить имя умершего уделу его, и не истребится имя умершего из братьев его и от ворот места его,

свидетели вы сегодня».

11. Сказал весь народ, что в воротах, старейшины: «Свидетели!

Сделает Господь жену, в дом твой входящую, как Рахель и Лея, дом Израиля обе построившие, твори добро в Эфрате, имя в Бейт Лехеме назовут.

12. Будет твой дом, как дом Переца, которого родила Иеѓуде Тамар(е),

в потомстве, которое тебе даст Господь от девушки этой».

13. Взял Боаз Рут, она ему стала женой, вошел к ней,

Господь ей беременность даровал, родила она сына.

14. Женщины сказали Наоми: «Благословен Господь, ныне выкупающего тебя не лишивший,

будет в Израиле названо его имя(ж).

15. Он будет тебе души утешителем, кормильцем твоей седины,

ибо невестка, любящая тебя, которая лучше тебе семерых сыновей, его родила».

16. Взяла Наоми ребенка, прижала к груди, стала нянькой ему.

17. Нарекли ему имя соседки, сказав: «Родился сын у Наоми»,

нарекли ему имя Овед, он отец Ишая, отца Давида(з).

18. И это родословие Переца: Перец родил Хецрона.

19. И Хецрон родил Рама, и Рам родил Аминадава.

20. И Аминадав родил Нахшона, и Нахшон родил Салму.

21. И Салмон(и) родил Боаза, и Боаз родил Оведа.

22. И Овед родил Ишая, и Ишай родил Давида.

***

Церемония выкупа. Выкупающий отказывается взять в жены Рут. Боаз выкупает и берет ее в жены. Рождение сына Оведа. Родословие царя Давида.

(а) Такой-то. Возможно, человек не назван по имени, чтобы его не позорить.

(б) Взял десять человек. На основании этого стиха было установлено минимальное число человек для молитвы — миньян.

(в) Брат. Не только собственно брат, но любой близкий родственник.

(г) Сказал Боаз: «В день, когда поле купишь ты у Наоми,// и Рут из Моава, жену умершего, купишь — восстановить имя умершего уделу его». Боаз соединяет две заповеди: заповедь искупителя (см. прим. (е) к 2:20) и левиратного брака (см. прим. (г) к 1:11).

(д) Снял свой башмак. Неясно, кто, отказавшийся выкупить или Боаз, снимает башмак.

(е) Будет твой дом, как дом Переца, которого родила Иеѓуде Тамар. Рассказ о Иеѓуде и Тамар, первенцем которых был Перец: Вначале, Брешит 38.

(ж) Женщины сказали Наоми: «Благословен Господь, ныне выкупающего тебя не лишивший,// будет в Израиле названо его имя. Стих — образец многозначности. Чье имя будет названо в Израиле (кто будет прославлен в Израиле)? Благословение может быть отнесено и к Господу, и к Боазу, и к умершему, и к родившемуся сыну.

(з) Давид. Царь Давид.

(и) Салмон. То же, что Салма (20).