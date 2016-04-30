Ковсан ТаНаХ - Судьи

Судьи — седьмая книга ТАНАХа, вторая в составе Пророков. Она разделена на 21 главу, в ней 618 стихов. Период судей начинается со смертью Иеѓошуи и сменяется периодом царств. Значение слова «судья» в контексте этой книги — правитель. По содержанию книга Судей четко делится на три раздела. В первом, «географическом» (1-2:5), описывается заселение Земли обетованной, завоеванные и не завоеванные территории. Второй раздел повествует о судьях Израиля — харизматических личностях из разных слоев народа, их борьбе против врагов Израиля. Третий раздел — рассказ о завоевании коленом Дана земель на севере и о гражданской войне из-за наложницы из Гивы.

Из текста книги следует, что период судей длился 350 лет (семь «юбилеев»), в то время как исследователи полагают, что этот период составлял около двухсот лет. Согласно традиции, автор книги — пророк Шмуэль. Некоторые судьи лишь упоминаются в книге, но большинство из них — яркие личности, оказавшие огромное влияние на ход еврейской истории, борьбу с язычеством, на утверждение религиозно-национальной самобытности и формирование единого народа на большей части заповеданной Богом земли. Среди них Эѓуд, пророчица Двора и военачальник Барак, Гидон, Ифтах, Шимшон.

Большая часть книги написана ритмизованной прозой, иногда переходящей в поэзию. Значительная ее часть документальная: описание войн и отношений между отдельными коленами, а также с соседними народами. В книге множество топонимов. Топонимы, относительно которых есть взаимоисключающие или не слишком убедительные предположения, по большей части не комментируются.

ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Судьи - Текст перевода

Глава 1

1. Было после смерти Иеѓошуи: сыны Израиля Господа вопрошали, сказав:

«Кому из нас первым подняться и воевать с кнаани?»(а)

2. Сказал Господь: Поднимется Иеѓуда,

эту землю в руку его отдаю.

3. Сказал Иеѓуда своему брату Шимону: «Поднимись со мной по жребию моему

воевать с кнаани, и я с тобою пойду по жребию твоему»(б),

пошел с ним Шимон.

4. Поднялся Иеѓуда, отдал Господь кнаани и призи в их руку,

десять тысяч человек в Безеке он убил(в).

5. Найдя Адони Безека(г) в Безеке, с ним воевали,

кнаани и призи убили.

6. Адони Безек бежал, преследовали его,

схватив, большие пальцы рук, ног отсекли(д).

7. Адони-Безек сказал: «Семьдесят царей с отсеченными большими пальцами рук и ног под моим столом подбирали, что я творил, тем мне Бог отплатил»,

привели в Иерушалаим, там умер.

8. Сыны Иеѓуды с Иерушалаимом воевали, взяв его, острием меча поразили,

забросали город огнем.

9. Затем сыны Израиля спустились воевать с кнаани,

живущими на горе, на юге и низменности.

10. Пошел Иеѓуда на кнаани, живущим в Хевроне, прежнее названье Хеврона Кирьят Арба,

убил Шешая, Ахимана, Талмая.

11. Оттуда пошел на жителей Двира,

прежнее название Двира Кирьят-Сефер.

12. Сказал Калев: «Кто поразит Кирьят Сефер и захватит его,

тому отдам я Ахсу, дочь мою, в жены».

13. Захватил его Отниэль сын Кеназа, брат Калева, младше его,

отдал он ему Ахсу, дочь свою, в жены.

14. Было: придя, склонила его просить поле у отца своего, спустилась с осла,

сказал ей Калев: «Тебе что?»

15. Сказала: «Дай дар мне, земля южная мне дана, источники воды дай мне»,

и дал ей Калев источники верхние и источники нижние.

16. Сыны Кейни, тестя Моше, поднялись из города пальм с сынами Иеѓуды в пустыню Иеѓуды, на юг от Арада(е),

пошли, среди народа они поселились.

17. Поднялся Иеѓуда с братом своим Шимоном, убили кнаани, живущего в Цфате,

разрушили его и назвали город именем Хорма(ж).

18. Захватил Иеѓуда Азу и пределы ее, и Ашкелон и пределы его,

и Экрон и пределы его(з).

19. Господь был с Иеѓудой, он овладел горой,

а жителей долины он не изгнал: у них железные колесницы(и).

20. Хеврон отдали Калеву, как говорил Моше,

трех сыновей Анака он оттуда изгнал(к).

21. А иевуси, жителей Иерушалаима, не изгнали сыны Биньямина(л),

сыны Биньямина живут в Иерушалиме с иевуси до сего дня.

22. И дом Иосефа в Бейт-Эль поднялись(м),

с ними Господь.

23. Высмотрели дом Иосефа Бейт-Эль,

прежнее название Луз.

24. Стражи увидели человека, из города выходящего,

сказали ему: «Покажи нам вход в город, окажем милость тебе».

25. Показал им вход в город, и они город острием меча поразили,

а того человека и все семейство его отпустили.

26. Пошел тот человек в землю хити,

город построил, назвал его именем Луз, до сего дня это имя его.

27. Менаше не изгнал Бейт-Шеан с окрестностями и Танах с окрестностями, и жителей Дора с окрестностями, и жителей Ивлеама с окрестностями, и жителей Мегидо с окрестностями(н),

решили кнаани жить в этой земле.

28. Было: усилившись, Израиль кнаани в данников обратил(о),

а изгнать — не изгнал.

29. И Эфраим кнаани, живущих в Гезере(п), не изгнал,

жили кнаани в Гезере среди них.

30. Звулун не изгнал жителей Китрона и жителей Наѓалола,

среди них жили кнаани, данниками были они.

31. Ашер не изгнал жителей Ако и жителей Цидона(р),

Ахлава, Ахзива, Хелбы, Апика, Рехова.

32. Жил Ашер среди кнаани, жителей той земли,

ибо их не изгнал(с).

33. Нафтали жителей Бейт-Шемеша не изгнал и жителей Бейт-Аната и жил среди кнаани, жителей той земли,

и жители Бейт-Шемеша и Бейт-Аната были их данниками.

34. Сынов Дана в гору вытеснили эмори,

не давали им спуститься в долину(т).

35. Решили эмори жить на горе Херес, в Яалоне и в Шаалбим,

тяжела была рука дома Иосефа, данниками те были.

36. Граница эмори: от подъема Акрабим,

от Селы и выше.

***

Продолжение завоевания Кнаана, земли, не завоеванные коленами Израиля.

Ст. 10-15. Повторение с небольшими изменениями: Иеѓошуа 15:13-19.

(а) Было после смерти Иеѓошуи: сыны Израиля Господа вопрошали, сказав:// «Кому из нас первым подняться и воевать с кнаани?» Книга Судей продолжает повествование о завоевании земли Израиля, о котором идет речь в книге Иеѓошуа, при жизни которого завоевание не было завершено, значительное число народов продолжало жить рядом с еврейскими коленами.

(б) Сказал Иеѓуда своему брату Шимону: «Поднимись со мной по жребию моему воевать с кнаани, и я с тобою пойду по жребию твоему». Уделы коленам распределялись по жребию, поэтому значение словосочетания по жребию моему: за мой удел. Свой удел Шимон получил в границах удела Иеѓуды (Иеѓошуа 19:9), тем самым это колено оказалось наиболее ему близким.

(в) Десять тысяч человек в Безеке он убил. Смысл «круглого числа»: было убито практически все население Безека и окрестных селений. Безек. Вероятно, северо-восточнее Иерушалаима.

(г) Адони Безек. Значение имени, вероятно, титула правителя Безека: Господин Безека. Ср.: Адони-Цедек, царь Иерушалаима (Иеѓошуа 1:10). Значение имени: Господин праведный или Господь праведный. В рассказе о праотце Авраме, еще не получившем нового имени, назван Малки-цедек, царь Шалема (Царь праведный, Вначале, Брешит 14:18, а также Теѓилим 110:4).

(д) Большие пальцы рук, ног отсекли. Древний обычай. Первоначально побежденным отсекали большой палец правой руки, чтобы они не могли держать меч.

(е) Сыны Кейни, тестя Моше, поднялись из города пальм с сынами Иеѓуды в пустыню Иеѓуды, на юг от Арада. Сыны Кейни, тестя Моше. Речь идет о племени мидьян, из которого происходила жена Моше Ципора. Город пальм. Иерихо. Арад. К северо-востоку от Беер-Шевы.

(ж) Разрушили его и назвали город именем Хорма. Значение названия: Разрушенный. Разрушили ( וַיַּחֲרִימוּ ) — Разрушенный ( חָרְמָה ).

(з) Захватил Иеѓуда Азу и пределы ее, и Ашкелон и пределы его,// и Экрон и пределы его. Перечислены города плиштим, находящиеся на побережье Великого (Средиземного) моря.

(и) Господь был с Иеѓудой, он овладел горой,// а жителей долины он не изгнал: у них железные колесницы. Колено Иеѓуды сумело овладеть горами (Иудейскими горами), но дальше на запад, на равнину продвинуться не смогло, ибо не обладало колесницами, грозным и дорогим оружием, применявшимся на ровной местности.

(к) Хеврон отдали Калеву, как говорил Моше,// трех сыновей Анака он оттуда изгнал. Подробней об этом рассказывается в книге Иеѓошуи (14:6-15, 15:14).

(л) А иевуси, жителей Иерушалаима, не изгнали сыны Биньямина. Иерушалаим и окрестности по жребию был разделен между Иеѓудой и Биньямином, сам город, населенный иевуси, достался Биньямину.

(м) И дом Иосефа в Бейт-Эль поднялись. Подобно коленам Иеѓуды и Шимона, дом Иосефа (Эфраим и Менаше) поднялись продолжать завоевания обетованной Богом земли. Бейт-Эль. Прежнее название Луз. Название Бейт-Эль дано праотцем Яаковом (Вначале, Брешит 28:19). Холм, который отождествляют с древним Бейт-Элем, находится в 17 километрах севернее Иерушалаима.

(н) Менаше не изгнал Бейт-Шеан с окрестностями и Танах с окрестностями, и жителей Дора с окрестностями, и жителей Ивлеама с окрестностями, и жителей Мегидо с окрестностями. Бейт-Шеан. Древний укрепленный город кнаани в Иорданской долине, на северо-востоке удела Менаше, на границе с уделом колена Иссахара. Вокруг него было много источников воды. Имел важное стратегическое значение. Северней современного Бейт-Шеана. Мегидо. Древний укрепленный город в начале Изреэльской долины.

(о) Кнаани в данников обратил. Смысл: покоренные народы должны были время от времени выполнять определенные работы.

(п) Гезер. Древний укрепленный город, жители которого осуществляли контроль над важной дорогой из Иерушалаима к побережью.

(р) Ашер не изгнал жителей Ако и жителей Цидона. Ако. Важный город-порт в северной оконечности Хайфского залива, от которого шли удобные пути сообщения в разные места страны. Цидон. Известный кнаанский (финикийский) город-порт, северная граница Кнаана, названный именем первенца Кнаана (Вначале, Брешит 10:15).

(с) Жил Ашер среди кнаани, жителей той земли,// ибо их не изгнал. В предыдущих случаях встречается иная формулировка. См., например: И Эфраим кнаани, живущих в Гезере, не изгнал,// жили кнаани в Гезере среди них (29). Изменение формулировки связано с тем, что, в отличие от Эфраима, составлявшего большинство, среди которого жили кнаани, колено Ашера было меньшинством по сравнению с кнаани.

(т) Сынов Дана в гору вытеснили эмори,// не давали им спуститься в долину. Смысл: народность эмори вытеснила сынов Дана на западные склоны Иудейских гор, не дав поселиться в долине между Иудейскими горами и Великим (Средиземным) морем.

Глава 2

1. Взошел посланник Господа из Гилгала в Бохим(а),

сказал: Я вывел вас из Египта, привел в землю, о ней клялся отцам вашим, сказав, что не нарушу союз Свой с вами вовек.

2. И вы не заключайте союз с жителями этой земли, жертвенники их разрушьте(б),

но вы голос Мой не послушали, что сделали вы?

3. Говорю Я: не изгоню их перед вами,

будут они вам колючками, а боги их — западней.

4. Было: когда говорил посланник Господа эти слова всем сынам Израиля,

подняли голос они, зарыдали.

5. Нарекли это место Бохим,

Господу жертвы там принесли.

6. Отпустил Иеѓошуа народ,

и пошли сыны Израиля каждый в удел свой, этой землей овладевать.

7. Служил народ Господу все дни Иеѓошуи

и все дни старейшин, чьи дни после Иеѓошуи продлились, видевших деяние Господа, Израилю совершенное.

8. Умер Иеѓошуа сын Нуна1, раб Господа(в),

ста десяти лет.

9. Похоронили его в границах удела его, в Тимнат-Хересе, в горах Эфраима, севернее горы Гааш.

10. Все поколение это соединилось с отцами своими,

и после них восстало поколенье другое, не знавшее Господа и деяние, Израилю совершенное.

11. Творили сыны Израиля зло в глазах Господа,

баалам(г) служили.

12. Оставили Господа Бога отцов своих, выведшего из земли Египет, за другими богами пошли, из богов народов, их окружающих, простирались пред ними,

Господа гневили они.

13. Оставили Господа,

служили Баалу, аштартам(д).

14. На Израиль гнев Господа разгорелся, отдал в руку грабителей — грабили их,

предал в руку врагов вокруг — больше устоять перед врагами они не могли.

15. Куда ни шли, рука Господа была им во зло, как Господь говорил, как Господь им поклялся,

очень плохо им было.

16. Господь судей поставил,

которые от грабителей их спасали.

17. Они и судей не слушали, с другими богами блудили, простираясь пред ними,

быстро сбились с пути, по которому шли их отцы, слушавшие заповеди Господа, не так они поступали.

18. Господь судей поставил, Сам Господь был с судьей все дни судьи,

ибо жалел их Господь из-за их стонов от угнетателей и притеснителей.

19. Но умирал судья — вновь хуже отцов развращались, идя за богами другими, служа, простираясь пред ними,

от их деяний, от тяжких путей не отступая.

20. Разгорелся гнев Господа на Израиль,

сказал: За то, что этот народ со Мной союз, отцам их заповеданный, преступил, не слушали голос Мой.

21. И Я никого перед ними изгонять больше не буду

из народов, которые, умирая, Иеѓошуа оставил.

22. Чтобы испытать ими Израиль:

хранят путь Господа идти по нему, как хранили отцы, или нет.

23. Господь оставил эти народы, сразу их не изгнав,

в руку Иеѓошуе не отдал.

***

После смерти Иеѓошуи Израиль оставил Господа Бога отцов своих.

Ст. 7-9. Повторение с небольшими изменениями и переменой порядка стихов: Иеѓошуа 24:29-31.

(а) Взошел посланник Господа из Гилгала в Бохим. Гилгал. Полагают, что это место, в котором был стан Иеѓошуи, находилось в трех километрах от современного Иерихо. Бохим. Горное место в окрестностях Бейт-Эля.

(б) И вы не заключайте союз с жителями этой земли, жертвенники их разрушьте. Предостережения, в разных вариациях не раз встречающиеся в Торе. См., к примеру: Имена (Шмот) 23:24, 32-33.

(в) Умер Иеѓошуа сын Нуна, раб Господа. Раб Господа. Так Господом был назван Моше (В пустыне, Бемидбар 12:7), так был назван сам Иеѓошуа (Иеѓошуа 24:29), словосочетание превратилось в синоним слова «пророк».

(г) Баал. (בַּעַל, Ваал). В ТАНАХе, как правило, обозначает всех языческих богов. Верховное языческое божество. В семитских языках: «хозяин», «владыка», «супруг». Теофорный элемент в именах собственных. В сочетании с топонимом обозначал местного бога (Баал-Хацор, Баал-Хермон); женская форма этого слова в аналогичном сочетании означала местную богиню (Баалат-Беер, Баалат-Гвал). Евреи были подвержены влиянию культа Баала еще до прихода в Землю обетованную. Во время скитаний в пустыне они поклонялись Баал-Пеору, вкушали от заупокойных жертв и участвовали в культовых оргиях.

(д) Аштарта. Языческая богиня плодородия.

◘◘◘

1. Иеѓошуа сын Нуна. В оригинале: יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן . בִּן . Огласовка слова в сопряженной конструкции.

Глава 3

1. Это народы, которые оставил Господь испытывать ими Израиль,

всех тех, кто войн Кнаана не знали.

2. Для того только, чтоб поколения сынов Израиля знали, учась воевать,

ведь прежде не знали.

3. Пять правителей плиштим, всех кнаани, цидони, хиви, на горе Ливана живущих,

от горы Баал Хермон до входа в Хамат(а).

4. Они были оставлены испытать ими Израиль —

узнать, слушают заповеди Господа, заповеданные отцам их через Моше.

5. Жили сыны Израиля среди кнаани,

хити, эмори, призи, хиви и иевуси.

6. Брали их дочерей в жены себе и дочерей своих их сыновьям отдавали,

богам их служили(б).

7. Творили сыны Израиля зло в глазах Господа, своего Господа Бога забыли,

баалам служили, ашерам(в).

8. Разгорелся гнев Господа на Израиль, предал их в руку Кушан Ришатаима, царя Арам Наѓараима(г),

сыны Израиля служили Кушан Ришатаиму восемь лет.

9. Возопили сыны Израиля к Господу, и поставил Господь спасителя сынам Израиля, спас их

Отниэль сын Кеназа, младший брат Калева.

10. Дух Господа был на нем, судил он Израиль, на войну выходил, Господь предал в руку его Кушана Ришатаима, царя Арама,

Кушана Ришатаима рука его одолела.

11. Покоилась земля сорок лет,

умер Отниэль сын Кеназа.

12. Продолжали сыны Израиля творить зло в глазах Господа,

Эглона, царя Моава(д), Господь сделал сильней Израиля, ибо творили зло они в глазах Господа.

13. Собрав к себе сыновей Амона и Амалека(е),

пошел поразить Израиль, городом пальм они овладели.

14. Cлужили сыны Израиля Эглону, царю Моава, восемнадцать лет.

15. Возопили сыны Израиля к Господу, и поставил Господь спасителя Эѓуда сына Геры сына Ямини, левшу(ж)1

послали сыны Израиля с ним дар Эглону, царю Моава.

16. Сделал Эѓуд себе меч двуострый, в локоть длиной,

препоясал его под одеждой на правом бедре(з).

17. Поднес дар Эглону, царю Моава,

а Эглон человек очень тучный.

18. Кончив дар подносить,

отослал он людей, несших дар.

19. От идолов в Гилгале вернувшись, сказал: «Слово тайное, царь, тебе у меня»,

«Тихо!», — сказал тот, и стоявшие при нем вышли.

20. Эѓуд подошел, а он сидел в верхней холодной, что для него одного, сказал Эѓуд: «Слово Божье тебе у меня»,

встал тот со стула.

21. Протянул Эѓуд левую руку, схватил меч на правом бедре

и воткнул ему в брюхо.

22. Вошла рукоять за острием, жир покрыл острие: из брюха меч он не вынул,

вывалилось испражнение.

23. Вышел Эѓуд на галерею,

двери верхней закрыл за собой и запер.

24. Он вышел, а рабы пришли и, увидев, что заперты двери верхней,

сказали: «Верно, в холодной комнате ноги он укрывает2».

25. Долго ждали, а он двери верхней не отпирает,

взяв ключ, открыли — их господин падает мертвым на землю.

26. Пока они медлили, Эѓуд убежал,

идолов миновал, в Сеиру(и) бежал.

27. Придя, на горе Эфраим в шофар протрубил(к),

сошли сыны Израиля с ним с горы, он перед ними.

28. Сказал: «За мной спешите, отдал Господь врагов ваших, Моав, в ваши руки»,

сойдя за ним, захватили броды Ярдена к Моаву, никому не дали перебраться.

29. Поразили они в то время Моав, человек тысяч десять, всех сильных, каждого воина,

не спасся никто.

30. В тот день Моав руке Израиля покорился,

покоилась земля восемьдесят лет.

31. После него был Шамгар сын Аната, убивший шестьсот плиштим воловьим колом,

и он спас Израиль.

***

Отниэль сын Кеназа — первый судья Израиля. Судья Эѓуд убивает царя Моава Эглона и покоряет Моав.

(а) Пять правителей плиштим, всех кнаани, цидони, хиви, на горе Ливана живущих,// от горы Баал Хермон до входа в Хамат. Ливан. Название горной гряды на севере Израиля. Хамат. В настоящее время город в центре Сирии.

(б) Брали их дочерей в жены себе и дочерей своих их сыновьям отдавали,// богам их служили. Тем самым они нарушали запреты Торы: Слова (Дварим) 7:3-4.

(в) Ашера. Статуя и/или кумирное дерево, в языческом пантеоне Кнаана символизирующее жену главного бога, богиню плодородия. В честь Ашеры сажали деревья в месте служения, рядом с жертвенником.

(г) Кушан Ришатаим, царь Арам Наѓараима. Так евреи называли царя страны, находившейся между реками Прат (Эвфрат) и Хидекель, — Месопотамию. Значение имени Ришатаим на иврите: двойное зло.

(д) Моав. Народ, живший к востоку от Мертвого моря.

(е) Амон и Амалек. Амон. Народ, живший на восток от Гилада, местности в Заиорданье. Амалек. Кочующие племена к югу и востоку Израиля.

(ж) Эѓуд сын Геры сына Ямини, левша. Гера. Внук Яакова (Вначале, Брешит 46:21). Сын Ямини. Из колена Биньямина.

(з) Сделал Эѓуд себе меч двуострый, в локоть длиной,// препоясал его под одеждой на правом бедре. Чтобы обмануть царскую охрану, Эѓуд сделал себе необычный меч. Археологические находки свидетельствуют, что обычный меч периода судей был изогнутый, заточенный с одной стороны, предназначенный резать, а не колоть. В стихе не случайно указывается длина сделанного Эѓудом меча: локоть. Имеется в виду малый локоть, т.е. меч был короче обычного — тридцать-сорок сантиметров.

(и) Сеира. Здесь имеется в виду местность на юге гор Эфраима.

(к) Придя, на горе Эфраим в шофар протрубил. Гора Эфраима. Горы Эфраима. Горная гряда, тянущаяся от Изреэльской долины на севере до земли Биньямина на юге. Шофар. Рог, который употреблялся и употребляется (сегодня исключительно в ритуальных целях) для трубления. Часто — символ войны и бедствия.

◘◘◘

1. Левша. В оригинале: אִישׁ אִטֵּר יַד-יְמִינוֹ , дословно: человек, чья правая рука тяжела (медлительна и т.п.).

2. Ноги он укрывает. В оригинале: מֵסִיךְ הוּא אֶת-רַגְלָיו , перевод дословный. Эвфемизм, значение: справляет нужду.

Глава 4

1. Продолжали сыны Израиля творить зло в глазах Господа,

умер Эѓуд.

2. Предал Господь их в руку Явина, царя Кнаана, царствовавшего в Хацоре(а),

Сисра, военачальник его, жил в Харошет Гоим.

3. Возопили сыны Израиля к Господу,

девятьсот железных колесниц у него, жестоко он сынов Израиля двадцать лет угнетал.

4. Двора, женщина-пророчица, жена Лапидота,

в это время судила Израиль.

5. Она сидела под пальмой Дворы между Рамой и Бейт-Элем на горе Эфраима,

и сыны Израиля к ней на суд поднимались.

6. Послав, позвала Барака сына Авиноама из Кедеша Нафтали,

сказала: «Велел Господь Бог Израиля идти тебе на гору Тавор(б) привести, взять с собой десять тысяч человек из сынов Нафтали и из сынов Звулуна.

7. Я выведу к тебе, к потоку Кишон(в) Сисру, военачальника Явина, его колесницы и войско,

отдам их в руку твою».

8. Сказал ей Барак: «Если пойдешь со мной — я пойду,

не пойдешь со мной — не пойду».

9. Сказала: «Пойду с тобой, но на пути, по которому ты идешь, не тебе слава будет: в руки женщины предаст Господь Сисру»,

встав, Двора с Бараком в Кедеш пошла.

10. Призвал Барак Звулуна и Нафтали в Кедеш, десять тысяч человек поднял он за собой,

Двора с ним поднялась.

11. Хевер-кени отделился от Каина, от сыновей Ховава, тестя Моше,

раскинул шатер свой у Эйлон Бецаананима, что у Кедеша.

12. Сказали Сисре,

что поднялся Барак сын Авиноама на гору Тавор.

13. Созвал Сисра все свои колесницы, девятьсот колесниц железных, и весь народ, что у него,

от Харошет Гоим до потока Кишон.

14. Двора сказала Бараку: «Встань, сегодня отдал Господь Сисру в руку твою, вышел Господь пред тобою»,

с горы Тавор спустился Барак, десять тысяч человек вслед за ним.

15. Господь вверг Сисру перед мечом Барака в смятение, все колесницы, весь его стан,

с колесницы Сисра сошел, пешим бежал он.

16. Барак преследовал колесницы и стан до Харошет Гоим,

от острия меча пал весь стан Сисры, ни одного не осталось.

17. Сисра до шатра Яэли, жены Хевера-кени пешим бежал,

ибо мир между царем Хацора Явином и домом Хевера-кени.

18. Яэль, выйдя Сисре навстречу, сказала: «Заходи, мой господин, не бойся, ко мне заходи»,

зашел к ней в шатер, укрыла его одеялом.

19. Сказал ей: «Налей мне немного воды напиться — я жажду»,

открыла мех с молоком, налила ему и укрыла.

20. Сказал ей: «Встань у входа в шатер,

если придет кто-то и спросит, сказав, есть ли тут кто, ответь ему: нет».

21. Взяла Яэль, жена Хевера, кол от шатра, молот в руку вложила, подойдя тихо, в висок кол вонзила — он на землю упал,

устав, спал он — и умер.

22. Вот — Барак, Сисру преследующий, вышла Яэль навстречу, сказала: «Иди, покажу тебе человека, которого ищешь»,

подошел к ней — лежит Сисра мертвый, в виске его кол.

23. В тот день покорил Господь Явина, царя Кнаана,

сынам Израиля.

24. Была рука сынов Израиля все тяжелей на Явине, царе Кнаана,

пока Явина, царя Кнаана, они не уничтожили.

***

Двора, судья-пророчица, и военачальник Барак побеждают царя Кнаана Явина. Сбывается пророчество Дворы: кнаанский военачальник Сисра погибает от руки женщины.

(а) Явин, царь Кнаана, царствовавший в Хацоре. Явин. Не имя собственное, но имя династии. Хацор. Один из крупнейших городов-царств севера, владевший окрестными городами.

(б) Гора Тавор. Гора, возвышающаяся на северо-востоке Изреэльской долины.

(в) Поток Кишон. Месторасположение: юго-западнее Тавора. Течет рядом с горной грядой Кармель и впадает в Великое (Средиземное) море между современными Хайфой и Ако.

•••

4:4-5. Ѓафтара к Бешалах.

Глава 5

1. Воспела Двора и Барак сын Авиноама

в этот день, говоря.

2. Когда смуты в Израиле разразились,

народ доброй волей Господа благословлял.

3. Слушайте, цари, внимайте, властители(а),

я Господу, я воспою,

я буду петь Господу Богу Израиля.

4. Из Сеира Господь выходил,

шествовал с поля Эдома(б),

тряслась земля, небо сочилось,

облака изливались водою.

5. Таяли пред Господом горы,

это Синай — пред Господом Богом Израиля.

6. В дни Шамгара сына Аната,

в дни Яэли караваны пропали,

прохожие тропами шли, путями окольными.

7. Пропали селенья1 в Израиле, запропали,

пока я не встала, Двора, я, мать Израиля, встала.

8. Избрал новых богов — война у ворот,

щит видели и копье

у сорока тысяч в Израиле?(в)

9. Властителям Израиля — сердце мое,

доброй воли в народе, Господа благословите!

10. Едущие на белых ослицах,

сидящие на накидках, по дороге идущие, возвещайте!(г)

11. За голосом командующих у колодцев,

там пойте спасенье Господне,

спасение селений в Израиле,

тогда народ Господень к воротам сойдет(д).

12. Пробудись, Двора, пробудись,

пробудись, пробудись, песнь воспой!

Встань, Барак, в плен, сын Авиноама, пленных возьми!

13. Уцелевшим из сильных Он народ подчинил,

Господь храбрых мне подчинил.

14. От Эфраима — корни его в Амалеке(е),

за тобой — Биньямин с народом своим,

от Махира(ж) вышли властители,

от Звулуна — носящие трость писца.

15. Правители Иссахара с Дворой,

Иссахар, как Барак, за ним он послан в долину,

у отделенного Реувена размышления велики(з).

16. Отчего среди загонов сидел?

Слушал блеянье стад?

У отделенного Реувена сомнения велики.

17. За Ярденом живет Гилад.

Зачем на кораблях Дан обитает?

Ашер берег морей населяет,

обитает на заливах своих(и).

18. Звулун — народ, смертельно рискующий жизнью2,

за холмы в полях — Нафтали(к).

19. Пришли цари, воевали,

цари Кнаана тогда воевали

в Танахе, у вод Мегидо,

серебра, добычи не брали(л).

20. С небес воевали,

со своих путей звезды с Сисрою воевали.

21. Поток Кишон их затопил,

поток древний, поток Кишон,

душа моя, шествуй могуче3.

22. Тогда лошадиные копыта стучали

от бега, скачки4 могучих.

23. «Прокляните Мероз, — сказал посланец Господень, — кляня, жителей его, прокляните:

на помощь Господу, помощь храбрым Господа они не пришли».

24. Благословенна в женах Яэль, жена Хевера-кени,

среди жен в шатрах благословенна.

25. Просил воду — дала молоко,

в чаше знатных поднесла ему сливки.

26. К колу руку она протянула,

к молоту рабочего — правую руку,

пронзила Сисру, голову разбила она,

поразила, висок пронзила.

27. К ногам ее склонился, упал и лежал,

к ногам ее склонился, упал,

где склонился, там сраженный упал.

28. В окно вглядываясь, плача, в окошко мать Сисры смотрела,

отчего медлит прибыть его колесница,

отчего запаздывают колеса его колесниц?

29. Мудрейшие из знатных ее утешают,

и она отвечает себе, говоря.

30. Верно, нашли, делят добычу,

на голову мужчины по бабе, по две,

цветная Сисры добыча,

цветная добыча, узорчатая,

цветная, в узорах узорчатая, на шею добыча.

31. Так сгинут все враги Твои, Господи, любящие Его — как мощь солнечного восхода;

покоилась земля сорок лет.

***

Победная песнь Дворы и Барака.

(а) Слушайте, цари, внимайте, властители. Традиционное поэтически-торжественное обращение. Встречается в ТАНАХе 25 раз. Наиболее известный пример из Торы — песнь Моше: Внимайте, небеса — и буду я говорить, слушай, земля речения уст моих (Слова, Дварим 32:1); ср. также: Слушайте, небеса, и, земля, внимай! (Иешаяѓу 1:2)

(б) Из Сеира Господь выходил, шествовал с поля Эдома. Эдом. Находился к востоку и югу от Соленого (Мертвого) моря. Здесь в соответствии с Слова (Дварим) 33:2 Сеир = Эдом, также = Паран = Синай.

(в) Щит видели и копье у сорока тысяч в Израиле? Щит и копье ( רֹמַח , короткое, до метра-полутора легкое копье с острым наконечником) — орудия ближнего, наступательного боя, в отличие от лука и стрел, орудий защитных, дальнего боя. Следует, что сорок тысяч израильтян (родов Израиля или воинов, что не ясно), т.е. весь Израиль не решался на сражения с врагами, а лишь защищался от них за крепостными стенами.

(г) Едущие на белых ослицах,// сидящие на накидках, по дороге идущие, возвещайте! В стихе содержится призыв к едущим, сидящим, идущим, т.е., ко всем, призыв возвещать, что вызывает ассоциации с Теѓилим (105:2): Пойте Ему, воспевайте,// чудеса Его возвещайте. Сидящие на накидках. Смысл: слезая с осла и входя в шатер, путник снимал верхнюю одежду (накидку) и, постелив ее, садился.

(д) С голоса командующих у колодцев, там пойте спасенье Господне, спасение селений в Израиле,// тогда народ Господень к воротам сойдет. Смысл: у колодцев, общественных мест, собирались мужи, идущие на войну, где их делили на воинские подразделения. В стихе описывается атмосфера «мобилизации». Цель войны — спасение селений (см. прим. 1), населенных пунктов, не обнесенных стеной. В заключение говорится о народе, идущем к воротам, чтобы, выйдя за стены, напасть на врага.

(е) От Эфраима — корни его в Амалеке. На северо-западе удела Эфраима находились горы Амалека.

(ж) Махир. Колено Менаше, называлось также именем его единственного сына.

(з) У отделенного Реувена размышления велики. Ирония: в отличие от других колен, вступивших в борьбу, правители колена Реувена, к тому времени отделившегося от других колен, занимаются размышлениями.

(и) За Ярденом Гилад живет. Зачем на кораблях Дан обитает?// Ашер берег морей населяет, обитает на заливах своих. В стихе перечисляются колена, уклоняющиеся от участия в войне. Гилад. Местность в Заиорданье, населенная коленом Гада и частью колена Менаше.

(к) Звулун — народ, смертельно рискующий жизнью,// за холмы в полях — Нафтали. Колена Звулуна и Нафтали первыми поднялись по призыву Дворы на войну (4:6). Холмы в полях. Вероятно, гора Тавор.

(л) Пришли цари, воевали, цари Кнаана тогда воевали в Танахе, у вод Мегидо,// серебра, добычи не брали. Смысл: в отличие от колен Израиля, не могущих объединиться, цари Кнаана приходят на помощь Явину, воюют в Танахе и у Мегидо, укрепленных городах Изреэльской долины, чтобы не допустить соединения колен Израиля, воют бескорыстно, не беря добычу.

◘◘◘

1. Селенья. В оригинале: פְרָזוֹן , значение: города, не обнесенные стеной. Смысл: жители таких городов вынуждены были скрываться в городах, защищенных стеной.

2. Смертельно рискующий жизнью. В оригинале: חֵרֵף נַפְשׁוֹ לָמוּת , дословно: легко душу свою (себя) — на смерть (отдает).

3. Душа моя, шествуй могуче. В оригинале: תִּדְרְכִי נַפְשִׁי,

עֹז . Перевод буквальный. Однако оригинал допускает иное прочтение. Вариант перевода: Мощь, душа моя, растопчи.

4. От бега, скачки. В оригинале: דַּהֲרוֹת מִדַּהֲרוֹת, , синонимы передают удвоение слов оригинала.

•••

4:4-5. Ѓафтара к Бешалах.

Глава 6

1. Творили сыны Израиля зло в глазах Господа,

отдал их Господь в руку Мидьяна(а) на семь лет.

2. Тяжела была рука Мидьяна над Израилем,

сыны Израиля делали себе от Мидьяна норы в горах, пещеры и укрепления.

3. Было: посеет Израиль —

поднимутся Мидьян, Амалек и сыны Кедема(б), на него нападут.

4. Стан против них разбивали, урожай земли уничтожали до входа в Азу,

не оставляя Израилю пропитание, ни овцы, ни вола, ни осла.

5. Со скотом поднимались, с шатрами приходили во множестве, как саранча, им и верблюдам числа нет,

приходили в страну — губить.

6. Обнищал Израиль из-за Мидьяна,

к Господу сыны Израиля возопили.

7. Было, когда возопили сыны Израиля к Господу

из-за Мидьяна.

8. Господь послал сынам Израиля человека-пророка,

сказавшего, что так Господь Бог Израиля говорил: Я вывел вас из Египта, вывел из дома рабов(в).

9. От руки египтян вас избавил, от руки всех притеснителей,

изгнал их от вас, вам отдал их землю.

10. Сказал: Я Господь Бог ваш, не бойтесь богов эмори, в земле которых живете,

но голоса Моего вы не слушали.

11. Пришел Господень посланец, сел под дубом в Офре Иоаша Авиэзера,

а его сын Гидон в давильне молотит пшеницу(г), чтобы скрыть от Мидьяна.

12. Явился ему Господень посланец

и сказал ему: «Господь с тобой, доблестный муж».

13. Сказал ему Гидон: «Мой господин, если с нами Господь, почему нас такое постигло?

Где все чудеса, о них рассказывали отцы, говоря, что Господь из Египта нас вывел? А теперь Господь нас покинул, отдал в руку Мидьяна».

14. Обратился к нему Господь и сказал: Иди, силой своей от руки Мидьяна Израиль спаси,

Я тебя посылаю.

15. Сказал ему: «Мой господин, чем я Израиль спасу?

Моя тысяча у Менаше беднейшая, я младший в доме отца моего».

16. Господь сказал ему: Я буду с тобой,

ты Мидьян поразишь, как одного человека.

17. Сказал ему: «Если нашел я милость в твоих глазах,

дай знак, что ты со мной говоришь.

18. Не уйди отсюда, пока не вернусь, вынесу дар, перед тобой положу»,

сказал: «Я останусь до твоего возвращения».

19. Пошел Гидон, приготовил козленка, из эйфы(д) муки — лепешки, положил мясо в корзину, влил похлебку в горшок,

вынес ему под дуб и подал.

20. Сказал ему Господень посланец: «Возьми мясо, лепешки и положи на эту скалу, вылей похлебку»,

сделал так.

21. Протянул Господень посланец конец посоха, который в его руке, коснулся лепешек и мяса,

от скалы поднялся огонь, пожрал лепешки и мясо, а Господень посланец ушел с его глаз.

22. Увидел Гидон, что он Господень посланец,

сказал Гидон: «Горе, Властелин Господи! Лицом к лицу видел я посланца Господня «.

23. Сказал Господь: Мир тебе, не страшись,

не умрешь.

24. Построил там Гидон жертвенник Господу, назвал его «Господь — мир»,

он еще до сего дня в Офре Авиэзера.

25. Сказал Господь ему в эту ночь: Возьми быка, что у отца твоего, и второго быка, семилетнего,

жертвенник Баала, который у отца твоего, разрушь, Ашеру, что у него, сруби.

26. Построй жертвенник Господу Богу твоему на вершине этой скалы, приготовь,

возьми второго быка и вознеси всесожжение на дровах Ашеры, которую срубишь.

27. Взял Гидон десять человек из рабов и сделал, как говорил Господь,

боялся из-за дома отца своего и жителей города делать днем — сделал ночью.



28. Встали утром жители города, и — жертвенник Баала разбит, Ашера при нем срублена,

второй бык вознесен во всесожжение на построенном жертвеннике.

29. Говорили один другому: «Кто натворил?»,

разыскивали, искали, сказали: «Гидон сын Иоаша натворил».

30. Сказали жители города Иоашу: «Выведи сына — умрет он:

жертвенник Баала разбил, ашеру при нем срубил».

31. Сказал Иоаш всем перед ним стоящим: «Вам за Баала бороться? Спасать его вам? До утра умрет борющийся за него!

Если он бог, за себя будет бороться, ибо разбит его жертвенник».

32. Назвали его в тот день Иерубаал, сказав:

«Будет с ним бороться Баал, ибо его жертвенник он разбил(е)».

33. Собрались вместе Мидьян, Амалек, сыны Кедема,

перейдя, стан в долине Изреэль разбили.

34. Дух Господа окутал Гидона,

протрубил он в шофар, воззвал за ним Авиэзер.

35. Ко всему Менаше посланцев послал, за ним тот воззвал,

послал посланцев к Ашеру, Звулуну, Нафтали, им навстречу они поднялись.

36. Сказал Богу Гидон:

«Ты спасешь моею рукой Израиль, как говорил?

37. Вот, я кладу шерсть стриженную на гумне,

если роса лишь на стриженной будет, а на земле сухо, пойму, что в моей руке спасенье Израиля, как Ты говорил».

38. Так и было, встал назавтра и стриженную отжал,

выжал росу из стриженной, полную чашу воды.

39. Сказал Гидон Богу: «Да не возгорится Твой гнев на меня, но и в этот раз я скажу,

лишь в этот раз по стриженной испытаю: пусть будет сухо на одной стриженной, а на всей земле будет роса».

40. Сделал Бог так в эту ночь,

было сухо на одной лишь стриженной, а на всей земле была роса.

***

Явление посланца Господня Гидону. Гидон разрушает жертвенник Баалу, срубает ашеру и строит жертвенник Господу. Он созывает колена на войну с Мидьяном.

(а) Мидьяне. Племена, кочевавшие на востоке Эйлатского залива и в разные периоды распространявшиеся на север.

(б) Сыны Кедема. Сыны Востока. Кочевые племена, соседи Мидьяна, которые кочевали на севере Аравийского полуострова.

(в) Я вывел вас из Египта, вывел из дома рабов. Повторение с небольшими изменениями: Имена (Шмот) 20:2.

(г) А его сын Гидон в давильне молотит пшеницу. Давильни, которые вырубали в скале, предназначались для давления винограда или маслин. Опасаясь грабителей, Гидон молотит пшеницу в необычном месте.

(д) Эйфа. Древняя мера сыпучих тел и/или жидкостей. Точный эквивалент современным мерам не известен, тем более что она отличались от места к месту и от эпохи к эпохе. Предположительно, около 22 литров.

(е) Назвали его в тот день Иерубаал, сказав:// «Будет с ним бороться Баал, ибо его жертвенник он разбил. Изначально смысл имени Иерубаал ( יְרֻבַּעַל ): страшись (страшитесь) Бала. Обстоятельства наречения, названные во втором полустишии, объясняют иронию.

Глава 7

1. Встал Иерубаал, он же Гидон, и весь народ с ним, разбили стан у Эйн Харода,

а стан Мидьяна был к северу от него, у Гиват Море, в долине(а).

2. Сказал Гидону Господь: Велик с тобою народ — Мидьян в их руки отдать,

как бы надо Мной не вознесся Израиль, сказав: «Моя рука вызволила меня».

3. А теперь возгласи в слух народа, скажи: «Трус и боязливый, вернитесь, на горе Гилад поверните(б)»,

двадцать две тысячи из народа вернулось, десять тысяч осталось.

4. Сказал Гидону Господь: Еще велик народ, сведи их к воде, там тебе отберу1,

о ком скажу, с тобою пойдет, тот с тобою пойдет, о ком скажу, с тобой не пойдет, тот не пойдет.

5. Свел он народ к воде,

сказал Гидону Господь: Каждого воду лакающего языком, как лакает собака, особо поставь, и каждого, пить ставшего на колени.

6. Триста человек было число лакающих ртом с руки,

весь остальной народ пил воду, став на колени.

7. Сказал Гидону Господь: Тремястами лакающими спасу вас, отдам Мидьян в твои руки,

а весь народ уйдет, каждый на место свое.

8. Взял народ в руки припасы, шофары, весь Израиль он отослал, каждого в свой шатер, триста человек оставил,

а стан Мидьяна под ним был, в долине.

9. В эту ночь сказал Господь: Встань, спустись в стан,

его в твою руку Я отдал.

10. Если боишься спуститься,

с Пурой, своим слугой, сойди в стан.

11. Услышишь, что они говорят, — руки твои окрепнут, и в лагерь сойдешь,

спустился он и Пура, его слуга, к краю вооруженного лагеря.

12. Мидьян, Амалек, все сыны Кедема в долине лежат, их много, как саранчи,

нет числа их верблюдам, как песок на морском берегу, их множество.

13. Подошел Гидон, и — сон один другому рассказывает,

говорит: «Сон я видел: испеченный хлеб ячменный катится станом Мидьяна, до шатра докатился — ударил, упал тот, верхом опрокинувшись, свалился шатер».

14. Отвечал другой, говоря: «Это только одно — Гидона сына Иоаша, израильтянина, меч,

Бог отдал в руку его Мидьян и весь его стан».

15. Услышав рассказ о сне и его толкование, распростерся Гидон,

вернулся в стан Израиля и сказал: «Вставайте, стан Мидьяна отдал в ваши руки Господь «.

16. Триста человек на три отряда он разделил,

дал каждому в руку шофары, пустые кувшины и факела внутри кувшинов.

17. Сказал им: «На меня смотрите и делайте то же,

к краю стана я подойду, как сделаю я, так вы делайте.

18. Затрублю в шофар я и все, кто со мной,

и вы в шофары трубите вокруг всего стана и говорите: 'За Господа и Гидона!'«

19. Подошел Гидон и с ним сто человек в начале средней стражи(в) к краю стана, сторожей только поставили,

затрубили в шофары, разбили кувшины, которые в их руках.

20. Затрубили три отряда в шофары, разбили кувшины, факела взяв в левую руку, в правую руку — шофары, трубить,

закричали: «Меч за Господа и Гидона!»

21. Вокруг стана стояли, каждый на месте своем,

и весь стан побежал — неслись и орали.

22. Триста шофаров трубили, обратил Господь в стане меч одного на другого,

бежал стан до Бейт Шиты, до Цреры, до берега Авел Мехола, что у Табата(г).

23. Созвали израильтян от Нафтали, от Ашера, всего Менаше,

преследовали Мидьян.

24. Послал Гидон посланцев на все горы Эфраима, сказав: «Спускайтесь навстречу Мидьяну, захватите воду у них(д) до Бейт Бары и до Ярдена»,

созвал всех людей Эфраима, воду они захватили до Бейт Бары и до Ярдена.

25. Двух вельмож Мидьяна схватили: Орева, Зеева, Орева убили в Цур-Ореве,

Зеева убили в Иекев-Зееве, и преследовали Мидьян,

а головы Орева, Зеева Гидону принесли за Ярден.

***

Триста воинов Гидона, избранных Господом, побеждают войско Мидьян.

(а) Встал Иерубаал, он же Гидон, и весь народ с ним, разбили стан у Эйн Харода,// а стан Мидьяна был к северу от него, у Гиват Море, в долине. Эйн Харод. Источник у северо-западной оконечности подножия горы Гильбоа, недалеко от которого сегодня расположен одноименный кибуц. Гиват Море. Один из холмов гряды восточней современной Афулы.

(б) На горе Гилад поверните. Имеется в виду северо-восток гор Эфраима, а не Гилад в Заиорданье.

(в) Начало средней стражи. Ночь обычно делилась на три стражи. Начало средней стражи приходилось на полночь, самое трудное время.

(г) Бежал стан до Бейт Шиты, до Цреры, до берега Авел Мехола, что у Табата. Точное расположение упомянутых в стихе мест неизвестно. Общее направление бегства: к Ярдену (Иордану) и в Заиорданье.

(д) Захватите воду у них. Источники воды.

◘◘◘

1. Отберу. В оригинале: וְאֶצְרְפֶנּוּ . Дословно: Я их изберу. Для понимания стиха важно знать, что основное значение этого слова: очищать; обычно это слово используется, когда говорится об очищении золота, серебра от примесей.

Глава 8

1. Сказали ему люди Эфраима: «Что это сделал нам, не позвав, когда с Мидьяном шел воевать?»

Они с ним сильно бранились.

2. Сказал им: «Что я сделал ныне, как вы?

Разве лучше Эфраима незрелые виноградины Эвиезера урожая?

3. В ваши руки Бог отдал вельмож Мидьяна Орева, Зеева, мог я, как вы, поступить?»

Их дух против него ослабел, когда это слово сказал он.

4. Гидон к Ярдену пришел,

перебрался он и триста человек с ним, устав, но преследуя.

5. Сказал людям Сукота(а): «Дайте, прошу, народу за мной хлеба буханки,

изнурены они, преследую я Зеваха и Цалмуну, царей Мидьяна».

6. Сказали вельможи Сукота: «Разве теперь рука Зеваха и Цалмуны в твоей руке,

чтоб войску твоему хлеб мы давали?»(б)

7. Сказал Гидон: «За это, когда отдаст Господь Зеваха и Цалмуну в руку мою,

колючками пустынными и терновником тела ваши измолочу».

8. Оттуда он поднялся в Пнуэль, такое же им сказал,

жители Пнуэля ему ответили так же, как жители Сукота ответили.

9. И жителям Пнуэля он говорил, сказав:

«С миром вернусь — эту башню разрушу».

10. Зевах и Цалмуна в Каркоре, с ними их станы, около пятнадцати тысяч человек — всё от стана сынов Кедема оставшееся,

павших — сто двадцать тысяч меч обнажающих.

11. Поднялся Гидон дорогой в шатрах обитающих к востоку от Новаха и Иогбеѓи,

стан поразил, а стан был спокоен.

12. Зевах и Цалмуна бежали — преследовал их,

захватил обоих царей Мидьяна Зеваха и Цалмуну, а весь стан в ужас поверг.

13. Гидон сын Иоаша вернулся с войны

от солнечного восхода.

14. Захватив юношу из людей Сукота, его расспросил,

и тот ему записал вельмож Сукота и старейшин его, семьдесят семь человек.

15. Придя к людям Сукота, сказал: «Вот Зевах, Цалмуна,

вы ими меня срамили и говорили: 'Разве рука Зеваха и Цалмуны нынче в твоей руке, чтоб изнуренным людям твоим хлеб мы давали?'«

16. Взял городских старейшин, колючки пустынные и терновник,

и людей Сукота ими учил.

17. Башню Пнуэля разрушил,

а жителей города перебил.

18. Сказал он Зеваху и Цалмуне: «Что за люди, которых вы убили в Таворе?»(в)

Отвечали: «Они такие, как ты, вид каждого, как у царского сына».

19. Сказал: «Они братья мои, сыновья моей матери,

жив Господь, если бы оставили их в живых, я бы вас не убил».

20. Сказал Иетеру, первенцу своему: «Встань и убей их»,

не обнажил юноша меч, испугался: был еще юным.

21. Зевах и Цалмуна сказали: «Встань, сам нас убей, по человеку сила его»,

встал Гидон и убил Зеваха и Цалмуну, и взял полумесяцы(г), которые на шеях верблюдов их.

22. Сказали израильтяне Гидону: «Властвуй над нами и ты, и сыновья твои, и сыновья твоих сыновей(д),

ибо от руки Мидьяна ты спас нас».

23. Сказал им Гидон: «Не буду над вами властвовать, и не будет над вами властвовать сын мой,

Господь властвовать будет над вами».

24. Сказал им Гидон: «Попрошу у вас, пусть каждый мне даст по серьге от добычи своей»,

серьги золотые были у тех, ибо они ишмаэлиты(е).

25. Сказали они: «Дадим мы, дадим»,

разостлали накидку, и каждый бросил туда серьгу из добычи.

26. Был вес золотых серег, что просил, тысяча семьсот золотых(ж),

кроме полумесяцев, подвесок, пурпурных одежд царей Мидьяна, кроме ожерелий на шеях верблюдов.

27. Из этого сделал Гидон эфод(з), поместил его в своем городе Офре, а после него там совратился Израиль,

было это Гидону и дому его ловушкой.

28. Сынам Израиля Мидьян покорился, головы больше не поднимали,

покоилась земля сорок лет в дни Гидона.

29. Пошел Гидон сын Иоаша, жил в доме своем.

30. Было у Гидона семьдесят сыновей, из чресл его вышедших,

ибо у него было множество жен.

31. А его наложница в Шхеме, и она сына ему родила,

нарек имя ему Авимелех.

32. В седине доброй умер Гидон сын Иоаша,

был он похоронен в гробнице Иоаша, отца своего, в Офре Авиэзера.

33. Было: когда умер Гидон, сыны Израиля вновь совратились баалами,

Баал Брита богом себе поставили.

34. Не помнили сыны Израиля Господа Бога,

от всех врагов вокруг их спасавшего.

35. Дому Иерубаала, Гидона милости не оказывали,

подобно добру, которое народу Израиля он творил.

***

Окончательная победа Гидона над Мидьяном. Наказание жителям Сукота и Пнуэля. Рождение сына Авимелеха.

(а) Сукот. Древний, известный со времен праотца Яакова город (Вначале, Брешит 33:17).

(б) Сказали вельможи Сукота: «Разве теперь рука Зеваха и Цалмуны в твоей руке,// чтоб войску твоему хлеб мы давали?» Вельможи Сукота, как и жители Пнуэля (8), городов на границе, не верят, что Гидону удастся одолеть кочевников, с которыми у них был союз. Согласно союзу за то, что кочевники их не грабили и защищали от других кочевников, те давали им часть урожая и скота.

(в) Сказал он Зеваху и Цалмуне: «Что за люди, которых вы убили в Таворе?» Зевах и Цалмуна убили созванных Гидоном воинов из колен Ашера, Звулуна, Нафтали (6:35).

(г) Полумесяцы. Украшения в виде полумесяцев, которые вешали на шеи верблюдов.

(д) Властвуй над нами и ты, и сыновья твои, и сыновья твоих сыновей. Израильтяне предлагают судье Гидону стать царем, главное отличие которого от судьи в том, что царская власть передается по наследству.

(е) Ишмаэлиты. Здесь: обобщающее название кочевых народов.

(ж) Тысяча семьсот золотых. Общий вес составляет около двадцати килограммов.

(з) Эфод. Сделав эфод, подобный предмету одеяния Великого коѓена (Имена, Шмот 28:6), служивший для вопрошания Господа о будущем, Гидон нарушил запрет Торы, согласно которому эфод должен был быть в Храме, в месте, которое изберет Всевышний.

Глава 9

1. Пошел Авимелех сын Иерубаала в Шхем к братьям матери,

сказал им и всей семье дома отца своей матери, говоря(а).

2. «Скажите в слух жителей Шхема, что лучше, власть над вами семидесяти человек, всех сынов Иерубаала, или власть над вами одного человека?

Вспомните, что я кость ваша и плоть».

3. Братья матери говорили о нем в слух жителей Шхема все эти слова,

и склонились их сердца к Авимелеху, ибо сказали: «Он брат наш».

4. Дали ему семьдесят серебряных из дома Баал Брита(б),

на них он нанял людей ветреных и пустых, пошедших за ним.

5. Пришел в дом отца, в Офру, убил братьев своих, сыновей Иерубаала, семьдесят человек на камне одном,

остался Иотам сын Иерубаала, младший, он спрятался.

6. Собрались жители Шхема и всего Бейт Мило, пошли, Авимелеха воцарили

возле дуба, что в Шхеме.

7. Сообщили Иотаму, он пошел и, встав на вершине горы Гризим, возвысил голос, воззвал(в),

сказал: «Слушайте меня, жители Шхема, и услышит вас Бог.

8. Пошли деревья помазать над собою царя,

сказали маслине: 'Царствуй над нами!'

9. Сказала маслина: 'Оставлю я масло свое, которое чтят во мне Бог и люди,

и пойду по деревьям скитаться?'

10. Сказали смоковнице:

'Иди ты, царствуй над нами!'

11. Смоковница им сказала: 'Оставлю я сладость свою, свой добрый плод

и пойду по деревьям скитаться?'

12. Сказали деревья лозе:

'Иди ты, царствуй над нами!'

13. Лоза им сказала: 'Оставлю я сок свой, веселящий Бога, людей,

и пойду по деревьям скитаться?'

14. Терновнику все деревья сказали:

'Иди ты, царствуй над нами!'

15. Сказал терновник деревьям: 'Если истинно помажете меня над вами царем, идите, в тени моей укрывайтесь,

если нет, из терновника выйдет огонь и пожрет кедры ливанские'.

16. А теперь, честно и справедливо вы поступили, воцарив Авимелеха?

Хорошо с Иерубаалем и домом его поступили? По деяним рук воздали ему?

17. Отец мой за вас воевал,

отдавая душу свою, избавлял вас от рук Мидьяна.

18. А вы ныне восстали против дома отца моего, семьдесят человек, его сыновей на одном камне убили,

воцарили Авимелеха сына рабыни его над жителями Шхема, ибо он брат ваш.

19. Если ныне честно и справедливо вы поступили с Иерубаалем и домом его,

то радуйтесь Авимелеху, и он будет вам рад.

20. Если нет, выйдет огонь от Авимелеха, пожрет жителей Шхема и Бейт Мило,

и выйдет огонь от жителей Шхема и Бейт Мило и пожрет Авимелеха».

21. Бежал Иотам, убежав, в Беер пошел,

поселился там из-за брата своего Авимелеха.

22. Властвовал над Израилем Авимелех три года.

23. Наслал Бог злой дух между Авимелехом и жителями Шхема,

предали Авимелеха жители Шхема.

24. Чтобы расправа над семьюдесятью сыновьями Иерубаала

и кровь их пали на брата их Авимелеха, убившего их, и на жителей Шхема, укрепивших руки его убить братьев своих.

25. Устроили против него жители Шхема засады на горных вершинах и грабили всякого, мимо них проходившего по дороге;

Авимелеху сообщили.

26. Пришел Гаал сын Эведа с братьями, ходили они по Шхему,

уверились в нем жители Шхема.

27. Выходили в поле, в виноградниках урожай собирали, давили, празднества совершали(г),

в дом бога своего приходили, ели, пили, Авимелеха проклинали.

28. Сказал Гаал сын Эведа: «Кто Авимелех и кто Шхем, чтоб мы служили ему? Ведь он сын Иерубаала, Зевул распорядитель его,

служите людям Хамора, отца Шхема(д), а ему к чему нам служить?

29. Кто отдаст этот народ в руки мои? Авимелеха изгоню!

Сказал Авимелеху: «Умножь войско свое и выходи!».

30. Услышал Зевул, городской управитель, слова Гаала сына Эведа —

гнев его возгорелся.

31. Послал тайно посланцев к Авимелеху, говоря:

«Явился Гаал сын Эведа с братьями в Шхем, город против тебя возмущают.

32. Нынче ночью встань ты и народ, что с тобой,

устрой в поле засаду.

33. Утром на восходе солнца встань и обрушься на город,

он и народ с ним пойдут на тебя, сделай ему, что рука твоя сможет».

34. Встал Авимелех и народ, что с ним, ночью,

четырьмя отрядами устроили засаду у Шхема.

35. Вышел Гаал сын Эведа, стал у входа в городские ворота,

поднялся Авимелех и народ, что с ним, из засады.

36. Увидел Гаал народ и Зевулу сказал: «Народ спускается с горных вершин»,

сказал Зевул: «Тень горы ты за людей принимаешь».

37. Продолжая говорить, Гаал сказал: «Народ спускается с возвышенности,

один отряд идет от дороги Элон Меонаним».

38. Сказал Зевул: «Где уста твои, сказавшие: 'Кто Авимелех, чтоб мы служили ему?'

Ведь это народ, которым ты брезговал, теперь иди и сразись с ним».

39. Вышел Гаал перед жителями Шхема,

с Авимелехом воевал.

40. Преследовал его Авимелех, от него он бежал,

убитых множество пало, до входа в ворота.

41. Жил Авимелех в Аруме,

изгнал Зевул Гаала и братьев его, чтоб им в Шхеме не жить.

42. Было: на другой день народ вышел в поле,

Авимелеху сообщили.

43. Взял он народ, разделил на три отряда, устроил в поле засаду,

увидел: народ выходит из города, поднялся — их поразил.

44. Авимелех и отряды, что с ним, обрушились, встав у входа в ворота города,

а два отряда обрушились на всех, которые в поле, их поразили.

45. Авимелех в городе весь этот день воевал, захватил город, а народ, бывший в городе, он убил,

разрушив город, его солью засеял(е).

46. Услышав, все обитавшие в башне Шхема,

ушли в башню дома Эль Брита.

47. Сообщили Авимелеху,

что собрались все обитавшие в башне Шхема.

48. Поднялся Авимелех на гору Цалмон, он и весь народ с ним, взял Авимелех в руку топор, срубил ветвь дерева, поднял, положил себе на плечо,

сказал народу, что с ним: «Видели, что я сделал, быстро, как я, сделайте то же».

49. И весь народ, каждый срубил ветвь, и пошли за Авимелехом, и, обложив башню, подожгли башню огнем,

погибли все люди, все обитавшие в башне Шхема, мужчины и женщины, около тысячи.

50. Пошел Авимелех в Тевец,

разбил в Тевеце стан и его захватил.

51. Была в городе защитная башня(ж), туда бежали мужчины, женщины, все жители города и заперлись,

поднялись на крышу башни они.

52. Пришел Авимелех к башне и воевал,

подошел к входу башни в огне ее сжечь.

53. Одна женщина, бросив обломок жернова на голову Авимелеха,

череп ему проломила.

54. Тотчас призвал слугу, оруженосца, сказал: «Меч обнажи, убей меня, чтоб не сказали: женщина убила его»,

пронзил его юноша — умер.

55. Увидели израильтяне, что Авимелех умер,

и каждый пошел на место свое.

56. Воздал Бог за зло Авимелеху,

которое сделал отцу своему, убив семьдесят братьев.

57. Зло жителей Шхема обратил Бог на их голову,

постигло их проклятие Иотама сына Иерубаала.

***

Авимелех убивает семьдесят братьев и становится царем. Уцелел один из сыновей Иерубаала Иотам, который произносит притчу о деревьях, избирающих себе царя. Война Авимелеха за царство и его гибель.

(а) Пошел Авимелех сын Иерубаала в Шхем к братьям матери,// сказал им и всей семье дома отца своей матери, говоря. Сын наложницы, Авимелех относился не к дому отца, а к дому матери.

(б) Дали ему семьдесят серебряных из дома Баал Брита. Речь идет об общественных деньгах, деньгах города, которые хранились в языческом храме.

(в) Сообщили Иотаму, он пошел и, встав на вершине горы Гризим, возвысил голос, воззвал. Моше и старейшины заповедали народу, когда перейдут Ярден, чтобы шесть колен стали на горе Эйвал, а шесть — на горе Гризим, и с горы Эйвал благословляли народ Израиля, а с горы Гризим — произносили проклятия (Слова, Дварим 27).

(г) Выходили в поле, в виноградниках урожай собирали, давили, празднества совершали. Празднества. Очевидно, речь идет о празднестве окончания сбора урожая.

(д) Хамор, отец Шхема. Впервые упоминается в рассказе о Дине. См.: Вначале (Брешит) 34:2.

(е) Разрушив город, его солью засеял. В знак того, что вместо города будет засоленная безжизненная земля.

(ж) Защитная башня. Часто внутри городских стен был еще один защищенный участок, внутренняя крепость с башней.

Глава 10

1. После Авимелеха встал Израиль спасать Тола сын Пуи сына Додо человек Иссахара,

жил он в Шамире, в горах Эфраима.

2. Судил он двадцать три года Израиль,

умер и похоронен в Шамире.

3. После него встал Яир из Гилада,

судил он двадцать два года Израиль.

4. Было тридцать сыновей у него, ездивших на тридцати ослах, и городов у них тридцать,

их до сего дня называют селениями Яира, в земле Гилад они.

5. Умер Яир и похоронен в Камоне.

6. Опять творили сыны Израиля зло в глазах Господа, служили баалам, аштартам, богам Арама, богам Цидона, богам Моава, богам сыновей Амона, богам плиштим,

оставили Господа, Ему не служили.

7. Возгорелся гнев Господа на Израиль,

предал их в руку плиштим и в руку сынов Амона.

8. С того года сынов Израиля они били, губили1

восемнадцать лет всех сынов Израиля, что за Ярденом, в земле эмори, в Гиладе.

9. Перешли сыны Амона Ярден воевать также с Иеѓудой, и Биньмином, и домом Эфраима,

очень плохо было Израилю.

10. Возопили сыны Израиля к Господу, говоря:

«Согрешили перед Тобой, нашего Бога оставили, баалам служили».

11. Сказал Господь сынам Израиля:

Ведь от Египта, и от эмори, и от сынов Амона, и от плиштим…

12. И Цидон, и Амалек, и Маон вас угнетали,

взывали ко Мне — от рук их спасал вас.

13. Оставили Меня, богам иным вы служили,

потому больше спасать вас не буду.

14. Идите, возопите к богам, которых избрали,

спасут они в час беды.

15. Сказали сыны Израиля Господу: «Согрешили, сделай нам, как в глазах Твоих хорошо,

только в этот день нас спаси!»

16. Богов чужих изгнали, Господу служили они,

душа Его опечалилась от страданий Израиля.

17. Созвали сыны Амона, стали станом в Гиладе,

собрались сыны Израиля и стали станом в Мицпе.

18. Сказал народ, вельможи Гилада друг другу: «Муж, начавший воевать с сынами Амона,

всех жителей Гилада будет главою».

***

Гилад ищет главу для войны с сынами Амона.

◘◘◘

1. Били, губили. В оригинале: וַיִּרְעֲצוּ וַיְרֹצְצוּ . Перевод дословный. В оригинале аллитерация.

Глава 11

1. Ифтах из Гилада, муж отважный, был сыном блудницы,

родил Ифтаха Гилад.

2. Жена Гилада родила ему сыновей,

выросли сыновья этой женщины и Ифтаха изгнали, сказав: «Не будет тебе удела в доме отца нашего: ты сын другой женщины».

3. Бежал от братьев Ифтах, в земле Тов поселился,

прибились к Ифтаху люди пустые, с ним выходили.

4. Спустя время было:

воевали сыны Амона с Израилем.

5. Было: когда воевали сыны Амона с Израилем,

пошли старейшины Гилада забрать из земли Тов Ифтаха.

6. Сказали Ифтаху: «Иди, будь нам командиром,

будем воевать с сынами Амона».

7. Сказал старейшинам Гилада Ифтах: «Не вы ли, ненавидя меня, из дома отца изгнали,

зачем пришли ко мне нынче, когда вы в беде?»

8. Старейшины Гилада сказали Ифтаху: «Потому теперь к тебе возвратились, чтобы с нами пошел — воевать с сынами Амона,

будь нам, всем жителям Гилада главой».

9. Сказал старейшинам Гилада Ифтах: «Если возвращаете меня воевать с сынами Амона, и Господь мне их предаст,

буду главой вам».

10. Старейшины Гилада сказали Ифтаху:

«Господь будет свидетелем между нами1, по слову твоему точно исполним».

11. Пошел со старейшинами Гилада Ифтах, и поставил его народ себе главой и командиром,

говорил Ифтах все слова в Мицпе перед Господом.

12. Послал Ифтах посланцев к царю сынов Амона, сказав:

«Что мне до тебя, что пришел ты ко мне в моей земле воевать?»

13. Сказал царь сынов Амона посланцам Ифтаха: «Потому что забрал Израиль землю мою, выходя из Египта, от Арнона и до Ябока, и до Ярдена(а),

теперь верни ее с миром».

14. И вновь, опять Ифтах

посланцев к царю сынов Амона послал.

15. Сказал ему, так сказал Ифтах:

«Не забирал Израиль землю Моава и землю сынов Амона.

16. Выходя из Египта,

Израиль шел до Ям Суф(б) по пустыне, пришел он в Кадеш.

17. Послал Израиль посланцев царю Эдома, сказав, по твоей земле мы пройдем, но царь Эдома не слушал, и к царю Моава послал, но тот не пожелал,

поселился Израиль в Кадеше.

18. Пошел по пустыне, обходя землю Эдом и землю Моав, с восхода солнца подошел он к земле Моав, разбил стан за Арноном,

в предел Моава они не вошли, ибо Арнон — граница Моава.

19. Послал Израиль посланцев к Сихону, царю эмори, царю Хешбона,

сказал Израиль: 'Пройду я по стране твоей на место свое'.

20. Сихон Израилю не доверил пройти в пределах своих, собрал Сихон весь свой народ, стан в Яѓце разбили,

с Израилем воевали.

21. Отдал Господь Бог Израиля Сихона с народом в руку Израиля — разбил их,

завладел Израиль всей землей эмори, на этой земле живущих.

22. Завладели всем пределом эмори

от Арнона и до Ябока, от пустыни и до Ярдена.

23. А ныне Господь Бог Израиля изгнал эмори перед Своим народом Израилем,

а ты завладеть ею хочешь?

24. Ведь то, чем овладеть тебе даст Кемош, бог твой, тем овладеешь,

а всем, откуда пред нами изгнал Господь Бог наш, тем владеть нам.

25. Что, ты лучше, лучше Балака сына Ципора, царя Моава?

Спорил, судился он с Израилем, с нами сражался он, воевал?

26. Живет триста лет Израиль в Хешбоне и селениях его, в Ароре и селениях его, во всех городах рядом с Арноном,

почему вы все это время их не вызволяли?

27. Я перед тобой не грешил, а ты зло творил, со мною воюя,

рассудит Господь, ныне судящий, между сынами Израиля и сынами Амона».

28. Не слушал царь сынов Амона

слова Ифтаха, которые он послал.

29. Был дух Господа на Ифтахе, прошел он Гилад и Менаше,

прошел Мицпе Гилад, а из Мицпе Гилад к сынам Амона прошел.

30. Дал Ифтах обет Господу, говоря:

«Если дашь, сынов Амона отдашь Ты в руку мою.

31. Будет: кто не выйдет из дверей дома навстречу мне при возвращении с миром от сыновей Амона,

Господу будет, в жертву всесожжения его вознесу».

32. Пошел Ифтах к сынам Амона воевать с ними,

отдал Господь их в руку его.

33. Поразил их тяжким ударом от Ароера до входа в Минит — двадцать городов, и до Авэль Крамим,

сыны Амона сынам Израиля покорились.

34. Подходит Ифтах к Мицпе, своему дому — дочь навстречу выходит, танцуя, с тимпанами,

единственная она, кроме нее никого, ни сына, ни дочери.

35. Было: увидев ее, рвал одежды он, говоря: «Ой, дочь моя, разорвала ты меня, разодрала, стала моим растерзанием,

я рот отворил — к Господу, невмоготу воротить».

36. Сказала ему: «Мой отец! Отверз уста к Господу — делай, как вышло из уст,

после того, как Господь тебе отмщение врагам твоим, Амона сынам, даровал».

37. Сказала отцу: «Сделай мне так:

оставь на два месяца, уйду, плачем в горах изойду, девственность с подругами я оплачу».

38. Сказал он: «Иди», на два месяца отпустил,

пошла в горы оплакивать с подругами девственность.

39. Было: в конце двух месяцев вернулась к отцу, и он над ней данный обет исполнил,

мужа она не познала; в Израиле это стало обычаем.

40. Из года в год дочери Израиля ходили дочь Ифтаха из Гилада воспеть,

четыре дня в году.

***

Сын блудницы Ифтах становится судьей Израиля. Его исторический спор с царем Амона. Обет Господу, победа над Амоном. Жертвоприношение единственной дочери.

(а) Потому что забрал Израиль землю мою, выходя из Египта, от Арнона и до Ябока, и до Ярдена. Речь идет о южной половине Гилада, территории, принадлежавшей до исхода Израиля из Египта двум родственным народам Амону и Моаву. Арнон. Обозначает южную границу этой территории. Ябок. Обозначает северную границу. Ярден. Обозначает западную границу.

(б) Ям Суф. Чермное море. Красное море.

◘◘◘

1. Господь будет свидетелем между нами. В оригинале: יְהוָה, יִהְיֶה שֹׁמֵעַ בֵּינוֹתֵינוּ , дословно: Господь будет слышать между нами.

•••

1-33. Ѓафтара к Хукат.

Глава 12

1. Собрались люди Эфраима, к Цафону они перешли(а),

сказали Ифтаху: «Почему пошел воевать с сынами Амона, нас идти с собой, не позвав? Дом твой сожжем в огне!»

2. Сказал им Ифтах: «В тяжкой распре я был, я и народ мой с сынами Амона,

я звал — вы от их рук меня не спасли.

3. Увидев, что не спасаешь, душу в руку свою положив1, пошел на сынов Амона, и Господь отдал их в руку мою,

зачем ныне вы на меня поднялись со мной воевать?»

4. Собрал Ифтах всех людей Гилада с Эфраимом воевать,

побили люди Гилада Эфраима, говоря: «Беглецы Эфраима вы из Гилада, что у Эфраима и Менаше»(б).

5. Захватил Гилад у Эфраима броды в Ярдене,

было: говорили беглецы Эфраима «переправлюсь», люди Гилада им отвечали: «Ты Эфраим?», говорили им: «Нет».

6. Говорили ему: «Скажи-ка шиболет», говорил он сиболет(в), не мог сказать верно, схватив, у бродов Ярдена его убивали,

в это время сорок две тысячи из Эфраима пало.

7. Судил Ифтах Израиль шесть лет,

умер Ифтах из Гилада, в одном из городов Гилада он похоронен.

8. После него судил Израиль Ивцан из Бейт Лехема.

9. Было у него тридцать сыновей, тридцать дочерей он отпустил и тридцать дочерей привел своим сыновьям,

семь лет судил он Израиль.

10. Умер Ивцан, в Бейт Лехеме он похоронен.

11. После него судил Израиль Эйлон из Звулуна,

десять лет судил он Израиль.

12. Умер Эйлон из Звулуна,

он похоронен в Аялоне в земле Звулуна.

13. После него судил Израиль

Авдон сын Ѓилела из Пиратона.

14. Было у него сорок сыновей и тридцать сынов сыновей, ездивших на семидесяти ослах,

восемь лет судил он Израиль.

15. Умер сын Ѓилела из Пиратона,

он похоронен в Пиратоне в земле Эфраима, на горе Амалека.

***

Победа Гилада в войне с Эфраимом. Смерть Ифтаха.

(а) Собрались люди Эфраима, к Цафону они перешли. Направляясь в Гилад, к Мицпе, городу Ифтаха, люди колена Эфраима переходят Ярден, подходят к городу Цафон, где их, вероятно, и встречают люди Ифтаха, посланные предотвратить войну.

(б) Побили люди Гилада Эфраима, говоря: «Беглецы Эфраима вы из Гилада, что у Эфраима и Менаше». Смысл: люди Гилада преследовали людей Эфраима, бежавших с поля битвы, которые, спасая жизнь, говорили, что они не из Эфраима, а из Гилада. На это отвечали люди Гилада, что они действительно из Гилада, но того, который находится в горах Эфраима. См. также: 7:3 и прим. (б) к этому стиху.

(в) Скажи-ка шиболет», говорил он сиболет. Люди колена Эфраима не могли правильно выговорить слово «колос», произнося вместо «ш» — «с».

◘◘◘

1. Душу в руку свою положив. В оригинале: וָאָשִׂימָה נַפְשִׁי בְכַפִּי . Перевод буквальный. Переводчик прибегает к кальке, ибо у идиомы два значения: подвергнул себя опасности, риску; положился на себя.

Глава 13

1. Опять творили сыны Израиля зло в глазах Господа,

отдал Господь их на сорок лет в руку плиштим.

2. Был один человек из Цоры из семейства Дан(а), имя его Маноах,

его жена бесплодна была, не рожала.

3. Явился посланец Господень жене,

сказал ей: «Вот, бесплодна ты, не рожаешь — зачнешь, сына родишь.

4. Остерегайся теперь, не пей вина и шехара(б),

не ешь ничего нечистого.

5. Зачнешь, сына родишь, бритва на голову его не поднимется: назиром(в) Божьим от чрева будет ребенок,

он начнет вызволять Израиль от рук плиштим».

6. Пришла жена, сказала мужу она, говоря: «Человек Божий ко мне приходил, как вид посланца Бога, вид его чуден,

откуда он, не спросила, имени своего он мне не сказал.

7. Сказал мне, зачнешь, сына родишь,

а теперь не пей вина и шехара, не ешь ничего нечистого: назиром Божьим ребенок будет до дня смерти своей от чрева(г)».

8. Молился Маноах Господу, говорил:

«Молю, Господи, чтобы Божий человек, которого Ты посылал, к нам снова пришел и научил, что делать с ребенком, который родится».

9. Бог голос Маноаха услыхал,

пришел еще посланец Бога к жене, сидит она в поле, Маноаха, мужа, нет с ней.

10. Торопясь, жена бежала мужу сказать,

говорила: «Явился мне человек, в тот день ко мне приходивший».

11. Встал Маноах, пошел за женой,

подошел к нему и сказал: «Ты человек, с женой говоривший?» Ответил тот: «Я».

12. Сказал Маноах: «Теперь сбудется слово твое,

как будет с ребенком, что делать?»

13. Сказал Маноаху Господень посланец:

«Пусть остерегается всего, о чем сказал я жене.

14. Ничего из винной лозы не ест, вина, шехара не пьет, нечистого ничего не ест,

все, что велел, соблюдает».

15. Сказал Маноах посланцу Господню:

«Задержу тебя, козленка тебе приготовим».

16. Сказал посланец Господень Маноаху: «Задержишь меня — есть твой хлеб я не буду, приготовишь всесожжение — Господу вознеси»,

не знал Маноах, что посланец Господа он.

17. Сказал Маноах Господню посланцу: «Каково имя твое?

Сбудется твое слово, чтить тебя будем».

18. Сказал ему посланец Господень:

«К чему спрашиваешь о моем имени? Чудно оно».

19. Взял Маноах козленка, приношение хлеба и вознес Господу на скале,

тот чудо творит, а Маноах и жена его видят.

20. Было: когда пламя над жертвенником к небесам поднималось, в пламени жертвенника посланец Господень вознесся,

видя, Маноах с женой лицами пали на землю.

21. Больше не являлся посланец Господа Маноаху и жене,

тогда понял Маноах, что посланец Господа он.

22. Сказал Маноах жене:

«Смертью умрем, ибо Бога мы видели».

23. Сказала жена: «Если бы желал Господь нас убить, не принял бы из наших рук всесожжение и приношение хлеба и все это нам не явил,

не дал бы ныне услышать такое».

24. Родила жена сына, нарекла ему имя Шимшон,

ребенок рос, Господом благословенный.

25. Начал дух Господа стан Дана ошеломлять

между Цорой и Эштаолом(д).

***

Явление жене Маноаха и ему самому посланца Господня, возвестившего рождение сына-назира. Рождение Шимшона.

(а) Был один человек из Цоры из семейства Дан. Цора. Город поблизости от Бейт Шемеша, рядом с потоком Сорек. Семейство Дан. Все колена делились на семейства, лишь колено Дана состояло из одного семейства.

(б) Вино и шехар. Словосочетание характерное для ТАНАХа. Шехар. Алкогольный напиток.

(в) Назир. Стать назиром (назореем), дав обет и пройдя особую церемонию, могли как мужчина, так и женщина. Обет состоял: 1. в отказе от винограда и всех продуктов, из него произведенных, в первую очередь, от вина, а также от шехара (по Раши: крепкий напиток также из винограда); 2. «Во все дни обета назирейства его бритва да не пройдет по голове его…» (В пустыне, Бемидбар 6:5); 3. запрет приближаться к мертвому даже «из-за отца своего и матери своей, из-за брата своего и сестры своей» (там же 7).

(г) Назиром Божьим ребенок будет до дня смерти своей от чрева. Обычно обет назирейства давался на определенное время. Если период не обуславливался, то на тридцать дней.

(д) Эштаол. Город северо-восточнее Цоры.

•••

Эта глава — ѓафтара к Насо.

Глава 14

1. Сошел Шимшон в Тимнату

и увидел в Тимнате женщину из дочерей плиштим.

2. Поднявшись, сказал отцу и матери, говоря: «Видел я в Тимнате женщину из дочерей плиштим,

ее мне в жены возьмите».

3. Сказали ему отец и мать: «Из дочерей братьев твоих, во всем народе моем нет женщины, что ты идешь брать жену из дочерей плиштим необрезанных?»

Сказал Шимшон отцу своему: «Ее возьми, она мне полюбилась».

4. Не знали отец и мать, что это от Господа, предлога ищущего к плиштим,

в это время властвовали плиштим над Израилем.

5. Спустились Шимшон, отец его, мать в Тимнату,

подошли к виноградникам, и — на него львенок рычит.

6. Дух Господень вошел в него, разорвал его, как разрывают козленка, а в руке его ничего,

и ни отцу, ни матери не сказал, что он сделал.

7. Сошел, говорил с этой женщиной,

полюбилась она Шимшону.

8. Через несколько дней вернулся он ее взять, свернул посмотреть на труп льва,

и — рой пчел в трупе льва и мед.

9. Взяв на ладонь, ушел, шел и ел, пришел к отцу и матери, дал им, и ели,

не сказал им, что из трупа льва взят мед.

10. Сошел отец его к этой женщине,

устроил там Шимшон пир, так юноши делали.

11. Было: увидев его,

взяли тридцать дружек, чтобы с ним были они.

12. Сказал им Шимшон: «Загадаю я вам загадку,

отгадаете за семь дней пира ее, разгадаете — дам вам тридцать накидок и тридцать перемен одежды.

13. Не сможете отгадать — вы мне дадите тридцать накидок и тридцать перемен одежды»,

сказали ему: «Загадывай загадку свою — послушаем».

14. Сказал им: «Из едака вышла еда, из сильного вышло сладкое(а)»,

не могли отгадать загадку три дня.

15. Было: на седьмой день сказали жене Шимшона: «Обольсти мужа разгадать нам загадку, не то сожжем тебя и дом отца твоего огнем,

или вы обобрать нас позвали?»

16. Плакала жена Шимшона перед ним, говорила: «Ты только ненавидишь меня — не любишь, загадал сынам моего народа загадку, а мне не говоришь»,

сказал ей: «Отцу и матери не сказал — тебе я скажу?»

17. Семь дней пира плакала перед ним,

было в седьмой день(б): сказал ей, потому что замучила, а она сынам своего народа разгадала загадку.

18. Жители города сказали ему в день седьмой, пока солнце еще не зашло: «Что слаще меда и кто сильней льва?»

Сказал им: «Если бы телицей моей не пахали, загадки моей не разгадали б».

19. Дух Господень вошел в него, спустившись в Ашкелон, тридцать человек из них он убил, взял их одежду и отдал перемены отгадавшим загадку,

гнев его возгорелся, поднялся он в дом отца своего.

20. Жена Шимшона стала

друга его, бывшего дружкой.

***

Свадебный пир. Загадка Шимшона и ее разгадка.

(а) Из едака вышла еда, из сильного вышло сладкое. Очевидно, что, не зная обстоятельства приближения Шимшона к Тимнате, городу невесты, эту загадку разгадать невозможно. В чем же смысл? Загадывая эту загадку, Шимшон говорит дружкам об их недостойном поведении и пренебрежении своими обязанностями, в чем отразилось отношение к чужаку. По обычаям того времени, дружки должны были встретить Шимшона при подходе к городу и проводить к дому невесты. Если бы они это сделали, то в загадке не было б смысла.

(б) Было в седьмой день. Пиры продолжались семь дней.

Глава 15

1. Было: спустя несколько дней, в дни жатвы пшеницы Шимшон, принеся козленка жене, сказал: «Войду к жене в ее комнату»,

но отец ее не дал войти.

2. Сказал отец ее: «Думал, ты возненавидел ее, и другу твоему ее отдал,

младшая сестра лучше ее, пусть вместо нее тебе будет».

3. Сказал Шимшон: «На сей раз я буду чист перед плиштим,

если зло им причиню».

4. Пошел Шимшон, поймал триста лис,

взял факела, хвост привязал к хвосту, по факелу вставив в промежуток между двумя хвостами.

5. Зажег огонь в факелах и пустил их на несжатое у плиштим,

выжег стога и несжатое, и рощу маслин

6. Сказали плиштим: «Кто это сделал?», сказали: «Шимшон, зять человека из Тимны, за то, что жену его взял и отдал другу его»,

поднялись плиштим и огнем сожгли ее и ее отца.

7. Сказал им Шимшон: «Если вы творите такое,

то я прекращу, лишь вам отомстив».

8. Сильным ударом вдребезги1 их разбил

и, спустившись, на выступе скалы Эйтам поселился.

9. Поднялись плиштим, стан в Иеѓуде разбили,

по Лехи(а) распространились.

10. Сказали люди Иеѓуды: «Зачем вы к нам поднялись?»,

сказали: «Шимшона связать поднялись, поступить, как с нами он поступил».

11. Три тысячи человек из Иеѓуды, спустившись на выступ скалы Эйтам, сказали Шимшону: «Знаешь, что властвуют над нами плиштим, что ты натворил?»

сказал им: «Как со мной поступили, так с ними я поступил».

12. Сказали ему: «Связать тебя мы спустились, отдать в руку плиштим»,

сказал им Шимшон: «Клянитесь, что не убьете».

13. Сказали ему, говоря: «Нет, лишь свяжем, в руки их отдадим, убить — не убьем»,

двумя веревками новыми связали его и подняли со скалы.

14. Дошел он до Лехи — плиштим радостно орут навстречу ему,

дух Господень вошел в него, и на руках его веревки стали, как лен, сгоревший в огне, — на руках узы растаяли.

15. Отыскал он свежую ослиную челюсть(б),

протянув руку, взял ее и убил ею тысячу человек.

16. Сказал Шимшон: «Челюстью осла, осленка,

челюстью осла убил я тысячу человек».

17. Было: сказав, челюсть из руки отшвырнул,

и это место назвал Рамат Лехи(в).

18. В мучительной жажде воззвал он к Господу, говоря: «Ты дал руке раба Своего это спасенье великое,

а теперь я умру от жажды и в руку необрезанных попаду?»

19. Расколол Господь котловину, которая в Лехи, хлынули воды, пил он, утих дух его, ожил,

потому назвали его Эйн Ѓакоре(г), в Лехи он до сего дня.

20. Судил он Израиль в дни плиштим двадцать лет.

***

Месть Шимшона плиштим. Плиштим сжигают его бывшую жену и ее отца. Шимшона выдают плиштим, и он ослиной челюстью убивает тысячу человек.

(а) Лехи. Месторасположение неизвестно. Возможно, это «литературное название». Значение топонима: челюсть. Обыгрывается в ст. 15-17.

(б) Свежая ослиная челюсть. Еще не высохшая, челюсть была тяжелой.

(в) Рамат Лехи. Значение: Высота челюсти.

(г) Эйн Ѓакоре. Значение: Источник взывающего.

◘◘◘

1. Вдребезги. В оригинале: שׁוֹק עַל-יָרֵךְ , дословно: от голени до бедра (идиома).

Глава 16

1. Пошел Шимшон в Азу,

там увидел женщину-блудницу, вошел к ней.

2. Сказали жителям Азы: «Сюда явился Шимшон», искали всю ночь, в городских воротах его стерегли,

замышляли всю ночь, говоря: «До утреннего света убьем».

3. Пролежав до полуночи, встал Шимшон в полночь, схватил двери городских ворот(а) с обоими столбами, вырвал с засовом, положил на плечи

и поднял их на вершину горы против Хеврона.

4. После этого было: полюбил он женщину у потока Сорек(б),

имя ее Делила.

5. Поднялись к ней вельможи плиштим и сказали: «Обольсти его, выпытай, в чем его великая сила, чем его одолеть, мы свяжем его, чтоб обессилить,

каждый из нас даст тебе тысячу сто серебряных».

6. Делила сказала Шимшону: «Скажи мне, в чем твоя великая сила?

Чем связать тебя, чтоб обессилить?»

7. Сказал ей Шимшон: «Если свяжите меня семью тетивами сырыми, не засохшими,

обессилев, стану, как любой человек».

8. Принесли ей вельможи плиштим семь сырых тетив, не засохших,

она его ими связала.

9. У нее в комнате сидела засада, сказала ему: «Плиштим на тебя, Шимшон!»,

разорвал тетивы, как рвут из пакли фитиль близко к огню, и силу его не узнали.

10. Делила сказала Шимшону: «Потешался ты надо мной, ложь мне говорил,

теперь скажи, чем же тебя связать?»

11. Сказал ей: «Коль связывать, свяжите веревками новыми, не бывшими в работе,

обессилев, стану, как любой человек».

12. Веревки новые Делила взяла, связала, сказала ему: «Плиштим на тебя, Шимшон!», а в комнате сидела засада,

он сорвал их с рук, словно нитку.

13. Делила сказала Шимшону: «До сих пор потешался ты надо мной, ложь мне говорил, скажи, чем же тебя связать?»

Сказал ей: «Сплети с тканью семь кос моей головы».

14. Воткнув в станок, сказала она: «Плиштим на тебя, Шимшон!»,

пробудившись от сна, унес он прядильный станок вместе с тканью.

15. Сказала ему: «Говоришь, что любишь меня, а сердце твое не со мной,

три раза надо мной потешался, не сказав, в чем твоя великая сила».

16. Было: когда она ему целыми днями надоедала и докучала словами своими,

стало душе его до смерти тяжко.

17. Открыл ей сердце свое, сказав: «Бритва на голову мою не поднималась, от чрева матери я Божий назир,

побреют — уйдет от меня сила моя, обессилев, стану, как любой человек».

18. Увидела Делила, что сердце свое открыл, послав, вельмож плиштим позвала, сказав: «Теперь подниметесь: он открыл мне сердце свое»,

поднялись к ней вельможи плиштим, в руках серебро принесли.

19. Усыпив на коленях, позвала человека, семь кос с головы его сбрила,

начала пробовать — сила его покинула.

20. Сказала: «Плиштим на тебя, Шимшон!»

Пробудившись от сна, сказал: «Как в тот раз, выйду, и в этот раз отряхнусь, не знал, что покинул его Господь.

21. Плиштим, схватив, выкололи ему глаза,

спустили в Азу, медными цепями сковали, и он молол в доме узников(в).

22. Начали волосы на его голове отрастать после того, как побрили.

23. Собрались вельможи плиштим принести великую жертву своему богу Дагону(г) и на веселье,

сказали: «Бог наш дал в руку нашу Шимшона, врага нашего».

24. Увидев его, народ бога своего прославлял,

говоря: «Дал наш бог нам в руку врага нашего, нашей земли опустошителя, множество наших убившего».

25. Было: когда стало их сердцам хорошо, сказали: «Позовите Шимшона нас тешить»,

из дома узников позвали Шимшона, чтоб потешал, поставили его между столбами.

26. Сказал Шимшон слуге, державшему его за руку: «Пусти меня ощупать столбы, на которых держится дом,

я на них обопрусь».

27. Дом был полон мужчин и женщин, там — все вельможи плиштим,

на крыше около трех тысяч мужчин, женщин, глазеющих на потеху Шимшона.

28. Воззвал Шимшон к Господу, говоря:

«Господи Боже, вспомни, лишь в этот раз меня укрепи, Боже, одной местью отомщу плиштим за один из двух моих глаз».

29. Схватил Шимшон два средних столба, дом держался на них, уперся в них:

в один правой рукой, левой — в другой.

30. Сказал Шимшон: «Душа моя, погибни с плиштим», с силой рванул — упал дом на вельмож, в нем весь народ,

было убитых, которых, умирая, убил, больше, чем убил он при жизни.

31. Спустились братья и весь дом отца его, подняли, понесли, похоронили его между Цорой и Эштаолом в могиле Маноаха, отца его,

судил двадцать лет он Израиль.

***

Делила выведывает секрет силы Шимшона. Плиштим выкалывают ему глаза, и слепой Шимшон в доме узников мелет муку. Шимшон молит Господа вернуть прежнюю силу и, убивая врагов, погибает.

(а) Двери городских ворот. Городские ворота представляли собой сооружение, в котором были комнаты для охраны и для таможенников. Частью сооружения были собственно ворота.

(б) Поток Сорек. Поток, текущий с Иудейских гор в долину и впадающий в Великое (Средиземное) море.

(в) Спустили в Азу, медными цепями сковали, и он молол в доме узников. Аза. Один из пяти крупных городов плиштим. Молол. Молоть зерно было тяжелой и презренной работой, которую выполняли рабы и пленники. Дом узников. Обычно яма, в которой содержали узников.

(г) Дагон. Кнаанское, месопотамское божество, ставшее национальным богом плиштим, «ответственным» за урожай.

Глава 17

1. Был человек с гор Эфраима именем Михаяѓу.

2. Сказал матери: «Тысяча и сто серебряных, у тебя взятых, за которые проклинала, даже в мой слух говоря; это серебро у меня, я его взял»,

мать сказала: «Благословен ты Господом, сын мой!»

3. Вернул матери тысячу и сто серебряных,

мать сказала: «Это серебро я Господу посвятила, от себя сыну идола сделать, литого кумира, а теперь тебе возвращаю».

4. Он матери вернул серебро,

взяла мать двести серебряных(а), дала их плавильщику, он сделал идола и литого кумира, в доме Михаяѓу были они.

5. У человека этого Михи был божий дом,

он сделал эфод и трафим(б), одного из сыновей посвятил, стал тот жрецом.

6. В те дни царя в Израиле не было,

каждый в своих глазах творил справедливое.

7. Был юноша в Бейт Лехеме, что в Иеѓуде, из семейства Иеѓуда,

левит, жил там(в).

8. Ушел тот человек из города Бейт Лехема, что в Иеѓуде, жить, где удастся,

идя дорогой своей, дошел до гор Эфраима, до дома Михи.

9. Сказал ему Миха: «Откуда идешь?»,

ответил левит: «Из Бейт Лехема, что в Иеѓуде, иду жить, где удастся».

10. Сказал ему Миха: «Живи у меня, будь отцом мне(г), жрецом, буду давать тебе десять серебряных в год, всю одежду и пропитание»,

пошел на это левит.

11. Согласился левит жить у этого человека,

стал ему этот юноша, как один из сыновей.

12. Посвятил Миха левита, стал жрецом этот юноша,

был в доме Михи.

13. Сказал Миха: «Теперь я понял, что Господь ко мне будет добр,

ибо жрецом стал у меня левит».

***

Миха, владеющий божьим домом, приглашает жить у себя юношу-левита из Бейт-Лехема.

(а) Двести серебряных. Двести серебряных шекелей, т.е., около двух с половиной килограммов.

(б) Трафим. Идолы, амулеты, служившие для предсказания будущего.

(в) Был юноша в Бейт Лехеме, что в Иеѓуде, из семейства Иеѓуда,// левит, жил там. Бейт Лехем, что в Иеѓуде. Объяснение вызвано необходимостью отделить Бейт Лехем, который находился южнее Иерушалаима, от Бейт Лехема в Галилее. Из семейства Иеѓуда, левит. Колено Леви не получило своего удела, им предназначались особые города в разных коленах, однако немало левитов жило среди других колен и как бы принадлежали к различным семействам, на которые делились колена.

(г) Будь отцом мне. Т.е., будь мне учителем, ведь левиты должны были обучать законам, молитвам, правилам жертвоприношения и т.п.

Глава 18

1. В те дни царя в Израиле не было,

в те дни колено Дана искало себе удел — поселиться: среди колен Израиля до того дня не выпал ему удел(а).

2. Послали сыны Дана от своего семейства пять человек, мужей доблестных из Цоры и Эштаола, разведать эту землю и вызнать, сказали: «Идите, вызнайте эту землю»,

пришли на гору Эфраима, к дому Михи, там ночевали.

3. У дома Михи, узнав голос левита-юноши,

свернули, сказав: «Кто привел тебя, что ты здесь делаешь, что тебе здесь?»

4. Сказал им, так, мол, и так, Миха мне сделал,

нанял меня, жрецом ему стал.

5. Сказали ему: «Господа вопроси,

узнаем, успешен будет наш путь, которым идем».

6. Жрец им сказал: «С миром идите,

пред Господом путь ваш, которым идете».

7. Пошли эти пять человек, пришли в Лаиш,

увидели в нем народ, сам с собой живущий спокойно, подобно людям Цидона, спокойным, уверенным, нет в стране грабителя и наследника власти, от людей Цидона они далеки, ни с кем дел у них нет(б).

8. Пришли они к братьям в Цору, Эштаол,

сказали им братья: «Как вы?»

9. Сказали: «Вставайте, поднимемся на них: видели землю, хороша она очень.

Что молчите? Не ленитесь идти, придя, этой землей овладеть(в).

10. Пойдя, придете к народу спокойному, в землю обширную, в руки ваши Господом данную,

в место, где ни в чем, что на земле, нет недостатка».

11. Отправились оттуда, из семейства Дан, из Цоры и Эштаола

шестьсот мужей, оружием опоясанные.

12. Поднялись, стан в Кирьят Иеарим(г), в Иеѓуде поставили,

потому до сего дня место это Махане Дан(д) называют, оно за Кирьят Иеарим.

13. Оттуда пошли в горы Эфраима,

в дом Михи пришли.

14. Говорили те пять человек, ходившие землю Лаиш разведать, сказали братьям своим: «Знаете, есть в этих домах эфод и трафим, идол, литой кумир.

Теперь знайте, что делать».

15. Зашли туда, вошли в дом левита-юноши, в дом Михи,

о благополучии спросили его.

16. А шестьсот человек, оружием опоясанные, стоят у ворот городских,

из сынов Дана они.

17. Поднялись пять человек, ходившие землю разведать, войдя туда, взяли идола, эфод, трафим и литого кумира,

а жрец стоял у дверей ворот с шестьюстами мужами, оружием опоясанными.

18. Те в дом Михи вошли, взяли идола, эфод, трафим и литого кумира,

жрец сказал им: «Что вы творите?»

19. Сказали: «Молчи, руку на рот положи, иди, будь нам отцом и жрецом,

разве лучше быть жрецом в доме одного человека, чем быть жрецом колена, семейства в Израиле?»

20. Согласился1 жрец, взял эфод, трафим, идола,

с народом пошел.

21. Повернув, пошли они,

поставив детей, скот, имущество перед собой.

22. От дома Михи они удалились,

а люди из домов, что у дома Михи, всполошились и сынов Дана догнали.

23. Кричали сынам Дана, те, обернувшись,

Михе сказали: «Чего тебе, что всполошился?»

24. Сказал: «Бога моего, сделал его я, и жреца забрали, ушли, что еще у меня?

А мне говорите 'чего тебе?'«

25. Сыны Дана сказали: «Чтоб твой голос при нас не был слышен,

а то в душевной горечи люди набросятся, свою душу и душу дома погубишь».

26. Пошли сыны Дана своей дорогой,

увидел Миха: сильнее они, повернул, вернулся домой.

27. Сделанное Михой и жреца, бывшего у него, забрав, пришли в Лаиш, к народу спокойному, уверенному, острием меча его поразили,

огнем город сожгли.

28. Спасителя не было: от Цидона далек, ни с кем дел у них не было, был он в долине у Бейт-Рехова,

а они построили город, в нем поселились.

29. Город назвали Дан именем своего отца Дана, родившегося у Израиля,

а вначале имя города было Лаиш.

30. Поставили идола себе сыны Дана,

Иеѓонатан сын Гершома сына Менаше(е) с сыновьями были в колене Дана жрецами до дня изгнания из этой земли.

31. Поставили себе идола, сотворенного Михой, —

во все дни пребывания Божьего дома в Шило(ж).

***

(а) Среди колен Израиля до того дня не выпал ему удел. Колено Дано не сумело овладеть землей, выпавшей ему по жребию.

(б) Пошли эти пять человек, пришли в Лаиш,// увидели в нем народ, сам с собой живущий спокойно, подобно людям Цидона, спокойным, уверенным, нет в стране грабителя и наследника власти, от людей Цидона они далеки, ни с кем дел у них нет. Лаиш. Город, находившийся рядом с источниками Ярдена на севере долины Хула. В описываемое время прежние близкие отношения Лаиша с Цидоном пресеклись, и разведчики видят безмятежный город, живущий крайне уединенно и не имеющий поддержки извне, тем самым, по их мнению, представляющий легкую добычу.

(в) Что молчите? Не ленитесь идти, придя, этой землей овладеть. Ср.: Сказал Иеѓошуа сынам Израиля:// «Доколе будете вы слабы, чтобы идти наследовать землю, данную вам Господом Богом ваших отцов?» (Иеѓошуа 18:3)

(г) Кирьят Иеарим. Город, соседствующий с главными дорогами, ведущими с Иудейских гор в долину Аялон. Ныне селение Абу Гош в одиннадцати километрах северо-западней Иерушалаима.

(д) Махане Дан. Значение: Стан Дана.

(е) Иеѓонатан сын Гершома сына Менаше. Это имя левита-юноши. В оригинале в слове Менаше буква «нун» пишется над строкой, на основании чего (или: отражая известное) возникла традиция видеть в левите-юноше внука Моше. Чтобы не позорить память Моше, было принято именовать его потомка особым образом.

(ж) Шило. Древний город, который получило колено Эфраима. О месторасположении см.: Судьи 21:19. В Шило из Гилгаля был перенесен шатер собрания.

◘◘◘

1. Согласился. В оригинале: וַיִּיטַב, לֵב , дословно: Хорошо стало на сердце.

Глава 19

1. Было в те дни: царя в Израиле не было,

был человек-левит, живший на склоне горы Эфраима, взял он себе наложницей женщину из Бейт Лехема, что в Иеѓуде.

2. Наложнице надоело, ушла в дом отца своего, в Бейт Лехем в Иеѓуде,

год и четыре месяца1 там была.

3. Встал муж, за ней пошел сердцу ее говорить — вернуть, с ним слуга, пара ослов,

ввела его в дом отца, увидел отец той девицы — и с радостью навстречу ему.

4. Задержал его тесть, отец той девицы, три дня жил у него,

ели, пили, там ночевали.

5. Было в четвертый день: утром встали, поднялся идти,

отец девицы зятю и говорит: «Куском хлеба укрепи сердце, затем и пойдете».

6. Сели оба, вместе ели и пили,

отец девицы человеку этому говорит: «Давай ночуй, хорошо будет на сердце твоем».

7. Поднялся тот человек уходить,

но упросил его тесть остаться, и он там ночевал.

8. Поднялся в пятый день утром идти, отец девицы ему говорит: «Укрепи сердце, задержитесь, пока не склонится день»,

оба ели они.

9. Поднялся тот человек уходить, он, наложница и слуга,

сказал тесть, отец той девицы: «Вот, ослабел день, вечереет, ночуйте, сегодня останься, здесь заночуй, хорошо будет на сердце твоем, встанете завтра в дорогу, пойдешь в свой шатер».

10. Не пожелал тот человек ночевать, встал, пошел, дошел до Иевуса, он же Иерушалаим,

с ним пара ослов навьюченных, и наложница с ним.

11. Они у Иевуса, а день сильно склонился,

сказал слуга господину: «Пойдем, свернем в этот город иевуси, в нем заночуем».

12. Сказал ему господин: «Не свернем в город чужих, они не из сынов Израиля,

до Гивы(а) доберемся».

13. Сказал слуге: «Иди, к одному из этих мест подойдем,

в Гиве или Раме(б) мы заночуем».

14. Повернули, пошли,

закатилось солнце — они у Гивы Биньямина.

15. Повернули туда, зайти в Гиву ночевать,

пришел, сел на площади города — никто в свой дом ночевать не берет.

16. Вот, старик идет с работы вечером, с поля, человек с гор Эфраима, живущий в Гиве,

а люди этого места — сыны Ямини(в).

17. Подняв глаза, увидел прохожего на площади города,

сказал этот старик: «Куда идешь, откуда пришел ты?»

18. Сказал ему: «Идем из Бейт-Лехема в Иеѓуде к склону горы Эфраима, оттуда я в Бейт Лехем ходил в Иеѓуде,

в дом Господень иду(г), никто в дом меня не берет.

19. И солома, и корм для ослов, и хлеб, и вино для меня, и рабы, и слуги есть у рабов твоих,

ни в чем нет недостатка».

20. Сказал старик: «Мир тебе, все, в чем у тебя недостаток — на мне,

только на площади не ночуй».

21. Привел его к себе в дом, ослам намешал,

ноги омыли они, ели и пили.

22. Хорошо им на сердце было, и — жители города, негодяи, окружив дом, в двери стучат,

говорили этому старику, хозяину дома, сказав: «Выведи человека, в твой дом пришедшего, и мы познаем его»(д).

23. Человек этот, хозяин дома к ним вышел, сказал: «Нет, братья мои, не делайте зла,

после того, как этот человек в дом мой вошел, не делайте этой мерзости.

24. Вот, дочь моя, девственница, и наложница его, выведу — их насилуйте,

делайте им, что хорошо в ваших глазах,

но этому человеку не делайте этой мерзости».

25. Но те люди слушать не пожелали, человек, взяв наложницу, к ним ее вывел,

познали ее, всю ночь до утра над ней издевались и бросили, когда занялась заря.

26. Под утро пришла эта женщина,

у входа в дом того человека, в котором ее господин, упала — до света.

27. Ее господин, встав утром, двери дома открыл, вышел — дорогой своей идти,

и — женщина, его наложница, лежит у входа в дом, и руки ее на пороге.

28. Сказал ей: «Поднимайся, пойдем», — нет ответа,

взял ее на осла, встал тот человек и пошел на место свое.

29. Придя домой, взял нож, наложницу взяв, на части разрезал, на двенадцать кусков,

послал ее во все пределы Израиля.

30. Было: всякий видевший говорил: «Не бывало, не видано такое со дня восхождения сынов Израиля из земли Египет до сего дня,

смотрите, думайте, говорите».

***

(а) Гива. Город в колене Биньямина в часе ходьбы на север от Иерушалаима.

(б) Рама. Около четырех километров северней Гивы.

(в) Сыны Ямини. Сыны Биньямина.

(г) В дом Господень иду. Дом Господень (переносной храм) находился в Шило.

(д) Хорошо им на сердце было, и — жители города, негодяи, окружив дом, в двери стучат,// говорили этому старику, хозяину дома, сказав: «Выведи человека, в твой дом пришедшего, и мы познаем его». Рассказ о наложнице из Гивы во многом повторяет рассказ о Сдоме (Вначале, Брешит 19).

◘◘◘

1. Год и четыре месяца. В оригинале: יָמִים אַרְבָּעָה חֳדָשִׁים . Дословно: дней (год?) четыре месяца. Вариант: Четыре месяца.

Глава 20

1. Все сыны Израиля вышли, как один человек, собралась вся община от Дана до Беер Шевы и до земли Гилад(а)

в Мицпу к Господу.

2. Собрались главы всего народа, всех колен Израиля в собранье народа Божьего,

четыреста тысяч пеших, обнажающих меч.

3. Услышали сыны Биньямина, что сыны Израиля поднялись в Мицпу,

сказали сыны Израиля: «Говорите, как злодеяние это случилось».

4. Отвечал тот человек, левит, муж той убитой женщины:

«В Гиву Биньямина пришел я с наложницей ночевать.

5. Жители Гивы на меня поднялись, ночью в доме меня окружили,

меня хотели убить, а наложницу мою насиловали, она умерла.

6. Взял я наложницу, разрезал и послал повсюду в уделе Израиля,

ибо блуд и мерзость в Израиле они сотворили.

7. Вот, вы все, сыны Израиля,

думайте, здесь и решите».

8. Встал весь народ, как один человек, и сказал:

«Никто в свой шатер не уйдет, в свой дом никто не вернется.

9. Теперь, вот что сделаем мы Гиве:

по жребию — на нее!

10. Десять человек из сотни возьмем от каждого колена Израиля, сотню — из тысячи, тысячу — из десяти тысяч, чтобы доставить народу припасы,

придя в Гиву Биньямина, воздать за всю мерзость, что в Израиле сотворила».

11. Собрались все люди Израиля против города, едины, как один человек.

12. Послали людей колена Израиля во все семейства Биньямина сказать:

«Что у вас за злодеяние было?

13. Выдайте сейчас людей из Гивы, мерзавцев, убьем их — зло в Израиле истребим»,

не желали сыны Биньямина слушать голос братьев, сынов Израиля.

14. Собрались сыны Биньямина из городов в Гиву —

идти на войну с сынами Израиля.

15. В этот день насчитывалось сынов Биньямина из городов двадцать шесть тысяч человек, обнажающих меч,

кроме жителей Гивы, насчитывавших семьсот человек отборных.

16. Из всего этого народа семьсот человек левши, отборные,

в волос бросит камень любой — не промахнется.

17. Людей Израиля без Биньямина насчитывалось четыреста тысяч человек, обнажающих меч,

все они — воины.

18. Встали, в Бейт-Эль поднялись, вопросили Бога(б), сказали сыны Израиля: «Кто первым с сынами Биньямина поднимется на войну?»

Сказал Господь: Первым — Иеѓуда.

19. Встали сыны Израиля утром,

стан у Гивы разбили.

20. Вышел Израиль на войну с Биньямином,

в боевой порядок Израиль построился против них у Гивы.

21. Из Гивы вышли сыны Биньямина,

двадцать две тысячи из Израиля в тот день — на землю, убил.

22. Укрепился народ, люди Израиля,

опять в боевой порядок построились там же, где строились в первый день.

23. Сыны Израиля поднялись, плакали до вечера пред Господом, вопрошали Господа, говоря: «Вновь с сынами Биньямина, братом моим, в бой нам вступать?»

Сказал Господь: На него подниметесь!

24. Во второй день подступили сыны Израиля к сынам Биньямина.

25. Биньямин из Гивы во второй день вышел навстречу, еще восемнадцать тысяч из Израиля в тот день — на землю, убил,

все они — меч обнажающие.

26. Поднялись все сыны Израиля и весь народ, придя в Бейт-Эль, в тот день плакали, сидели пред Господом, постились до вечера,

вознесли всесожжения и жертвы мира пред Господом.

27. Вопрошали сыны Израиля Господа,

ковчег завета Божия был там в эти дни.

28. Пинхас сын Элазара сына Аѓарона(в) стоял перед ним в эти дни, говоря: «Вновь с сынами Биньямина, братом моим, в бой вступать или нам прекратить?»

Сказал Господь: Подниметесь, завтра в вашу руку отдам их.

29. Устроил Израиль засады вокруг Гивы.

30. На третий день поднялись сыны Израиля на сынов Биньямина,

в боевой порядок построились против Гивы в этот раз, как и в прежний.

31. Вышли сыны Биньямина навстречу народу, отрезав себя от города;

людей из народа в этот раз, как и в прежний, начали убивать, около тридцати человек из Израиля в поле и на дорогах, одна из них поднималась к Бейт-Элю, другая — к Гиве.

32. Сказали сыны Биньямина: «Гибнут они от нас, как прежде»,

и сказали сыны Израиля: «Побежим, от города их к дорогам отрежем».

33. Все люди Израиля, вскочив с мест, в Баал Тамаре в боевой порядок построились,

засада Израиля ринулась со своих мест из Мааре-Гивы.

34. Пришли тем временем на Гиву из всего Израиля десять тысяч людей отборных,

а те не знали, что беда их настигла(г).

35. Разбил Господь Биньямина перед сынами Израиля, в этот день сыны Израиля двадцать пять тысяч и сто человек из Биньямина убили,

все они — меч обнажающие.

36. Увидели сыны Биньямина, что те разбиты,

а люди Израиля, уверенные в засаде, поставленной у Гивы, Биньямину место освободили(д).

37. Засада быстро набросилась на Гиву,

устремилась засада и острием меча поразила весь город.

38. Был знак между людьми Израиля и засадой:

поднять в городе столб дыма огромный.

39. Повернули в бою люди Израиля,

начал Биньямин людей убивать, убили из людей Израиля около тридцати человек, говоря: «Гибнет, погибает1 он перед нами, как в первом сражении!»

40. Начал столб подниматься, столб дыма из города,

Биньямин оглянулся назад, и — город полностью в небо восходит.

41. Повернули люди Израиля — люди Биньямина задрожали от страха,

увидели: беда их постигла(е).

42. Перед людьми Израиля свернули на дорогу в пустыню, но бой их настиг,

а тех, из городов, среди себя они убивали(ж).

43. Окружили Биньямина, преследовали, в Менухе(з) настигли

в месте восточней2 Гивы.

44. Восемнадцать тысяч человек пало из Биньямина,

все мужи доблестные они.

45. Свернув, бежали в пустыню, к скале Римон, но те на дорогах пять тысяч добили,

гнались за ним до Гидома, две тысячи людей из него поразили.

46. Всех падших Биньямина в тот день двадцать пять тысяч человек, меч обнажающих,

все мужи доблестные они.

47. Повернув, бежали в пустыню, к скале Римон шестьсот человек,

четыре месяца на скале Римон они жили.

48. Люди Израиля, к сынам Биньямина вернувшись, острием меча все полностью в городе поразили: и скот, и все, что там было,

и все оставшиеся города в пламя швырнули.

***

(а) От Дана до Беер Шевы и до земли Гилад. От северной границы до южной и до восточной (с запада — море). Смысл: весь Израиль.

(б) Встали, в Бейт-Эль поднялись, вопросили Бога. В то время ковчег завета находился в Бейт-Эле. Почему он был перенесен из Шило, неизвестно.

(в) Пинхас сын Элазара сына Аѓарона. Если речь идет о Великом коѓене внуке Аѓарона, то действие, очевидно, происходит вскоре после смерти Иеѓошуи.

(г) Пришли тем временем на Гиву из всего Израиля десять тысяч отборных людей,// а те не знали, что беда их настигла. Войско Израиля было разделено на отряды, один из них, состоящий из лучших воинов всех колен, воспользовавшись тем, что сыны Биньямина увлеклись преследованием и отрезали себя от города, подошел к Гиве.

(д) А люди Израиля, уверенные в засаде, поставленной у Гивы, Биньямину место освободили. Смысл: отряд, сражавшийся у ворот города, бежал, освобождая место для преследования сынам Биньямина.

(е) Повернули люди Израиля — люди Биньямина дрожали от страха,// увидели: беда их постигла. Люди Биньямина, увидев повернувших назад людей Израиля, поняли, что те сделали вид, что бегут от их натиска, выманивая от города.

(ж) А тех, из городов, среди себя они убивали. Смысл: людей Биньямина, но не жителей Гивы, а пришедших им на помощь из других городов колена, люди Израиля, находившиеся в главном лагере в Баал Тамаре, убивали.

(з) Менуха. На арабском: Малха. В настоящее время район Иерусалима.

◘◘◘

1. Гибнет, погибает. В оригинале: נִגּוֹף נִגָּף . Два однокоренных слова имеют значение усиления.

2. Восточней. В оригинале: מִמִּזְרַח-שָׁמֶשׁ , дословно: с восхода солнца.

Глава 21

1. Люди Израиля поклялись в Мицпе, говоря:

«Никто из нас в жены Биньямину свою дочь не отдаст».

2. Пришел народ в Бейт-Эль, сидели там до вечера пред Богом,

возвысили голос, плакали плачем великим.

3. Говорили: «Почему, Господи, Бог Израиля, в Израиле это случилось,

сегодня в Израиле одно колено пропало?»

4. Было: на завтра встал народ, жертвенник там построили,

вознесли всесожжения и жертвы мира.

5. Сказали сыны Израиля: «Кто из всех колен Израиля не поднимался в собрание пред Господом?

Ведь была клятва великая: кто не взойдет в Мицпу к Господу, о том сказано: смертью умрет».

6. Пожалели сыны Израиля брата своего Биньямина,

сказали: «Одно колено отрезано от Израиля ныне.

7. Что будем делать с женами для уцелевших?

Мы клялись Господом из дочерей наших в жены им не давать».

8. Сказали: «Какое одно из колен Израиля, к Господу в Мицпу не поднялось?»

Никто из Явеш Гилада в собрание в стан не приходил(а).

9. Проверили народ,

и — из жителей Явеш Гилада там никого.

10. Послала туда община двенадцать тысяч человек из мужей доблестных,

наказала, сказав: «Идите, острием меча жителей Явеш Гилада убейте, женщин, детей.

11. Сделайте вот что:

всех мужчин и всех женщин, ложе мужа познавших, вы уничтожьте.

12. Из жителей Явеш Гилада четыреста девственных дев, ложа мужа не знавших, найдите,

в Шило, в землю Кнаан их приведите».

13. Послала вся община к сынам Биньямина на скале Римон им сказать,

к миру призвать.

14. Биньямин в это время вернулся, и дали им жен, оставленных в живых из людей Явеш Гилада,

но оказалось, что недостаточно.

15. Пожалел народ Биньямина,

ибо Господь пробил в коленах Израиля брешь.

16. Старейшины общины сказали: «Что будем делать с женами тем, кто остался?(б)

Истреблены женщины в Биньямине».

17. Сказали: «Наследие спасенного Биньямина!(в)

Не будет стерто колено в Израиле!

18. Из дочерей наших дать жен им не можем,

ибо сыны Израиля, поклявшись, сказали: 'Проклят жену Биньямину дающий'«.

19. Сказали: «Вот, ежегодный праздник Господень(г) в Шило, севернее Бейт-Эля, к востоку от дороги, ведущей в Шхем(д) от Бейт-Эля,

южнее Левоны».

20. Велели сынам Биньямина, сказав:

«Идите в виноградники, сделайте там засаду.

21. Увидев дочерей Шило, выходящих танцевать в хороводах, из виноградников выбегайте, жену каждый себе из дочерей Шило забирайте,

в землю Биньямин уходите».

22. «Если отцы или братья к нам придут требовать, скажем: 'Отдайте их, ведь взяли мы каждый себе жену не в бою,

ведь не вы их давали, чтоб теперь быть виноватыми'«.

23. Так и сделали сыны Биньямина, взяли жен, по количеству своему танцевавших похитив,

пошли, вернулись в уделы свои, отстроили города, в них поселились.

24. В это время оттуда сыны Израиля разошлись по коленам, семействам своим,

каждый оттуда пошел в свой удел.

25. В те дни царя в Израиле не было,

каждый в своих глазах творил справедливое.

***

(а) Никто из Явеш Гилада в собрание в стан не приходил. Преступление жителей города Явеш, который в Гиладе, было в том, что, не участвуя в наказании Биньямина, они стали сопричастны мерзости, совершенной этим коленом.

(б) Что будем делать с женами тем, кто остался? Ср.: Что сделаем с женами для уцелевших? (7) В обоих случаях оригинал идентичен. Однако в ст. 7 речь идет о шестистах сынах Биньямина, уцелевших после расправы над ними, а во втором — о двухстах оставшихся, которым не хватило жен (женщин, оставленных в живых в Явеш Гиладе, было только четыреста).

(в) Наследие спасенного Биньямина! Смысл: удел Биньямина останется его потомкам, и не будет заселен другими коленами.

(г) Ежегодный праздник Господень. Вероятно, праздник урожая.

(д) Шхем. Город, известный еще в эпоху праотцев (Вначале, Брешит 12:6). Находится между горами Гризим и Эйвал, у важного перекрестка дорог.