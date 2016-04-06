Ковсан - ТаНаХ - Свитки - За что - Эстер
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ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Свитки
Иерусалим, Раввин общины «Йовель» (Иерусалим), преподаватель ряда дисциплин иудаизма («Мидрешет Иерушалаим», и-т им. С. Шехтера)
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Свитки - За что? - Эйха - Предисловие
За что? (Эйха?) — четвертая (согласно другим источникам, третья) часть Свитков. Книгу, которая в настоящее время именуется по первому слову, ранее было принято называть «Книга плачей», «Свиток плачей» и «Плачи». Несмотря на то, что в тексте автор не назван, Традиция приписывает авторство пророку Ирмеяѓу (Бава батра 15а), пророчествовавшему во время осады Иерушалаима и бывшему свидетелем его захвата Бавелем (Вавилоном). Поэтому еще одно принятое название книги: Плач Ирмеяѓу. В древнейших переводах: θρῆνοι (гр., «Плачи», «Плачевные песни») и Lamentationes (лат.). По-русски принятое название: Плач Иеремии. В книге 154 стиха, она разделена на 5 глав.
В первых четырех главах книги стихи расположены в алфавитном порядке, в них по 22 стиха, кроме третьей главы, в которой утроенное количество стихов: по три стиха на каждую букву алфавита. Три из пяти глав книги (1, 2, 4) начинаются одинаково: За что? (Эйха?). Ведущая идея книги: разрушение Храма и изгнание — Господне наказание за грехи народа.
Стихи начала и конца главы перекликаются между собой. Например, стих 1 первой главы перекликается с последним, 2 — с предпоследним. Сравним: нет у нее утешителя// из всех ее любящих (1:2) — Услышали — я стенаю,// нет мне утешителя (1:21).
Принято читать этот свиток 9 ава.
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Свитки - За что? - Эйха - 1-2 главы
Глава 1
1. За что1 сидит одиноко
столица2 большого народа?
Как вдова, стала
в народах великая,
владычица стран
стала данницей.
2. Ночью плачет, рыдает3,
слеза на щеке,
нет у нее утешителя
из всех ее любящих,
все близкие изменили,
стали врагами.
3. Иеѓуда ушла из-за гнета
и тяжкой работы,
поселилась среди народов,
покоя не обрела,
все преследователи настигли ее
между теснин.
4. Скорбны дороги Сиона(а),
нет идущих на праздники,
ворота пусты,
коѓены4 стонут,
девы горестны,
а она, горько ей.
5. Стали враги твои во главе,
вороги благоденствуют:
Господь наслал горе
за множество преступлений,
в плен ее дети ушли
перед врагом.
6. Покинуло дочь Сиона
всё великолепие,
стали ее вельможи,
стали ее вельможи,
как серны, пастбища не сыскавшие,
бредущие без сил
перед преследователем.
7. Вспомнил Иерушалаим
в дни гнета, скитаний
всё дорогое,
бывшее с древних дней,
пал народ в руки врага,
и поддержавшего не было,
а враги, увидев,
над разором смеялись.
8. Дочь Иерушалаима5 грех согрешила,
потому стала изгнанной, отлученной6,
презрели ее почитавшие,
увидев ее наготу,
и стенала она,
назад отступая.
9. На подоле — нечистота,
не помня о будущем,
пала она, поражая,
нет у нее утешителя.
Увидь, Господь, горе мое,
ведь враг возвеличился!
10. Враг руку простер
на всё дорогое,
ведь видела ты народы,
что входили в святилище,
о которых Ты заповедал:
В общину твою не войдут(б).
11. Всё племя стенает,
хлеб они ищут,
дорогое отдали за еду —
душу свою успокоить.
Гляди, Господь, посмотри,
обжорой я стала(в).
12. Не вам это, все проходящие,
смотрите, глядите:
есть ли боль, как боль моя,
которую Он мне причинил,
горе, что Господь насылает
в день, когда гнев Его разгорается.
13. С высот послал огонь на кости мои —
овладел ими,
раскинул ногам моим сеть,
вспять обратил,
сделал опустошенной,
день-деньской угнетенной.
14. Скручено ярмо моих преступлений,
Его рукой сплетено,
на шею надето —
силы лишил,
отдал меня Господь
в их руки — не сумею подняться.
15. Всех могучих моих уничтожил
у меня, мой Господь,
срок мне возгласил —
юношей моих сокрушить,
в давильне Господь топтал
деву, дочь Иеѓуды.
16. О них плачу я,
воду мои глаза, глаза мои изливают(г):
удалился от меня утешитель,
душу мою успокаивающий,
опустошенными стали мои сыновья —
враг одолел.
17. Простер Сион руки свои —
нет утешителя,
повелел Господь Яакова
врагам окружить —
стала дочь Иерушалаима7
среди них изгнанной, отлученной8.
18. Господь праведен,
а я Его слову противилась,
слушайте, все народы,
на боль мою посмотрите:
мои девы и юноши,
в плен уходят они.
в плен уходят они.
19. Любимых звала —
они обманули,
коѓены, старейшины мои
в городе умирали:
искали себе еду —
душу утешить.
20. Смотри, Господи, горе мне,
нутро мое закипело,
перевернулось сердце внутри,
Тебе сопротивлялась, противилась9:
снаружи меч губит,
а в доме — смерть.
21. Услышали — я стенаю,
нет мне утешителя,
услышали вороги о беде — ликовали,
ибо Ты совершил,
приведи день, возгласи:
как я, они будут.
22. Явится все их зло пред Тобой,
причини им,
что мне причинил,
за все мои преступления,
ведь стенания мои велики,
угнетено мое сердце.
***
(а) Сион. Изначально название горы и крепости на ней, которое употребляется в качестве поэтического имени Иерусалима.
(б) Ведь народы ты видела,// они входили в святилище,// о которых Ты заповедал:// В общину твою не войдут. Ср.: Обитатель Амона и обитатель Моава в общину Господа не войдут,// и десятое поколение их в общину Господа вовек не войдет (Слова, Дварим 23:4).
(в) Обжорой я стала. Вероятный смысл: из-за голода все мои мысли о еде.
(г) Воду мои глаза, глаза мои изливают. Повтор — одна из характерных особенностей жанра плача.
◘◘◘
1. За что. В оригинале: אֵיכָה. Редкая, поэтическая форма словаאיך , встречается еще несколько раз в ТАНАХе (см., например: Слова, Дварим 1:12, Иешаяѓу 1:21). Слово выражает горестное удивление, им начинаются плачи (2:1, 4:1).
2. Столица. В оригинале: עיר. Дословно: город. Дословный перевод невозможен, поскольку «город» в иврите женского рода, а риторика плача выстроена вокруг образа одинокой, покинутой женщины, ставшей подобной вдове.
3. Плачет, рыдает. В оригинале: בָּכוֹ תִבְכֶּה. Удвоение однокоренных в иврите имеет значение усиления.
4. Коѓен. В оригинале: כהן. Слово, употребляющееся и по отношению к жрецам Господа и по отношению к языческим жрецам. Поэтому переводчик, когда идет речь о еврейском жреце, прибегает к транслитерации.
5. Дочь Иерушалаима. В оригинале: יְרוּשָׁלִַם. Дословно: Иерушалаим. Поскольку в стихе сказано: «отлученная», дословный перевод в мужском роде невозможен. См. прим. 2 к 1.
6. Стала изгнанной, отлученной. В оригинале: לְנִידָה הָיָתָה. У слова נִידָה два значения: женщина в период, когда она запрещена мужу для интимных отношений; изгнанная. В переводе реализованы оба значения слова.
7. Дочь Иерушалаима. См. прим. 4 к 8.
8. Изгнанная, отлученная. См. прим. 5 к 8.
9. Сопротивлялась, противилась. В оригинале: מָרוֹ מָרִיתִי. Удвоение однокоренных в иврите имеет значение усиления.
•••
• 3. Между теснин. Выражение дало название периоду между 17 тамуза и 9 ава, периоду гибели осажденного Иерушалаима, который отмечается ограничениями траурного характера.
Глава 2
1. За что гневом, словно тучей, окутал,
дочь Сиона, Господь?
дочь Сиона, Господь?
Сбросил с неба на землю
Израиля великолепие?(а)
Не вспомнил Свое подножие(б)
в день Своего гнева?
2. Разбил, не жалея, Господь,
все обители Яакова,
в ярости сокрушил,
крепости дочери Иеѓуды на землю поверг,
царство и вельмож его осквернил.
3. В пылу гнева срубил
рог(в) Израиля,
его десницу(г) отвел
перед врагом,
словно огонь пылающий, в Яакове зажег,
окрестности пожирающий.
4. Натянул лук Свой, как ворог,
утвердил десницу, как враг,
все дорогое глазу убил,
на шатер дочери Сиона,
как огонь, Свою ярость излил.
5. Стал, как ворог, Господь:
Израиль разбил,
разбил все дворцы,
крепости его истребил,
умножил дочери Иеѓуды
рев и рыдания1.
6. Как садовник бросает шалаш,
Он праздник Свой истребил(д),
в Сионе заставил Господь позабыть
праздники и субботы,
в гневе и ярости опозорил
царя и коѓена.
7. Оставил Господь жертвенник Свой,
презрел Он святилище,
в руки ворогу предал
стены дворцов,
подняли в доме Господа шум,
словно в день праздника(е).
8. Задумал Господь уничтожить
Сиона дочери стену:
шнур(ж) простер,
руку от истребления не отвел,
вал и стену разбил,
были вместе сокрушены.
9. Утонули стены в земле,
сломал, уничтожил запоры,
царь и вельможи — среди народов,
не стало Учения,
и пророки
не нашли пророчеств Господних.
10. Молча сели на землю
старейшины дочери Сиона,
прах на головы возложили,
вретищем опоясались,
головы к земле опустили
девы Иерушалаима(з).
11. Слезами глаза мои истощились,
нутро мое закипело(и),
на землю пролита печень моя(к)
из-за крушения дочери племени моего,
изнеможения детей и младенцев
на городских площадях.
12. Говорят матерям:
«Где хлеб и вино?»,
изнемогая, как мертвые,
на городских площадях,
дух испуская
на грудь матерей.
на грудь матерей.
13. Кого приведу — тебе уподобить,
дочь Иерушалаима,
с кем сравню — тебя успокоить,
дева, Сиона дочь,
ведь, как море, огромно твое крушение,
кто тебя исцелит?
14. Пророки твои прозревали
пустое, негодное,
не открывали твое прегрешение —
плен возвратить,
прозревали
пророчества путающие, пустые.
15. О тебе всплескивали руками
все проходящие,
свистели, головою качали(л)
о дочери Иерушалаима,
о городе, о котором сказали: «Красы совершенство,
земли всей отрада(м)».
16. На тебя пасти раскрыли
враги,
свистели, скрежетали зубами,
«Разобьем, — говорили, —
вот этот день, на него уповали,
отыскали, увидели!»
отыскали, увидели!»
17. Сделал Господь,
что задумал,
Свое реченье исполнил,
что в дни древние заповедал,
сокрушил, не жалея,
над тобой ворог возрадуется,
враг рог вознесет.
18. Сердце их к Господу возопило,
дочери Сиона стена,
лей слезы ручьем,
день и ночь остановки себе не давай,
не молчи, ока зеница!
19. Вставай, ночью кричи,
в начале страж(н),
изливай сердце, как воду,
стоя пред Господом,
руки к Нему возноси(о)
о душах младенцев,
изнеможенных от голода
по углам улиц!
20. Гляди, Господи, посмотри,
кому причинил Ты такое!
Разве пожирали жены свой плод —
взлелеянных чад?!(п)
Убивали в святилище Господа
коѓена и пророка?!
21. На земле лежали, на улицах
юноша и старик,
мои девы и юноши,
павшие от меча,
павшие от меча,
Ты их в день гнева убил,
не жалея, их уничтожил.
22. Как в день праздника, Ты созвал
моих соседей в округе2,
и не было в день гнева Господня
спасшегося и уцелевшего,
которого лелеяла и растила,
ворог их уничтожил.
***
(а) Израиля великолепие. Храм.
(б) Свое подножие. Ср.: Войдем в обитель Его// подножию ног Его поклониться (Теѓилим, Псалмы 132:7).
(в) Рог. Символ силы, могущества, величия, красоты. Ср.: Рог Своего народа вознес Он, слава всем верным Его, сынам Израиля — народу Его (Теѓилим, Псалмы 148:14).
(г) Десница. Ср. в Песни моря: Твоя десница, Господь, — сила могучая!// Сокрушила врага, Твоя десница, Господь! (Имена, Шмот 15:6)
(д) Как садовник бросает шалаш,// Он праздник Свой истребил. Праздник. Имеется в виду место, где происходят праздники, храм. Господь бросил Свой храм, словно садовник бросает шалаш, временное жилье в период сельскохозяйственных работ.
(е) Подняли в доме Господа шум,// словно в день праздника. Речь идет о врагах.
(ж) Шнур. Имеется в виду шнур, который используют строители для измерений.
(з) Молча сели на землю// старейшины дочери Сиона,// прах на головы возложили,// вретищем опоясались,// головы к земле опустили// девы Иерушалаима. Перечислены траурные обычаи.
(и) Нутро мое закипело. Повторение 1:20.
(к) Пролита печень моя. Имеется в виду, видимо, желчь.
(л) О тебе всплескивали руками// все проходящие,// свистели, головою качали. Проявления насмешки и глумления.
(м) Красы совершенство,// земли всей отрада. Ср.: Отрада земли прекрасная — гора Сион севера на краю (Теѓилим, Псалмы 48:3), Бог из Сиона, красы совершенства, явился (там же 50:2).
(н) В начале страж. Ночь была разделена на три или четыре стражи.
(о) Руки к Нему возноси. Вознесение рук в древности было принято при молитве.
(п) Разве пожирали жены свой плод —// взлелеянных чад?! Ср.: Плод своего чрева будешь ты пожирать, мясо сыновей и дочерей своих, которых дал тебе Господь Бог,// в осаде, отчаянии, в которые враг тебя ввергнет (Слова, Дварим 28:53, см. также: там же 54-58, Воззвал, Ваикра 26:29).
◘◘◘
1. Рев и рыдания. В оригинале: תַּאֲנִיָּה, וַאֲנִיָּה. Удвоение однокоренных в иврите имеет значение усиления.
2. Как в день праздника, Ты созвал// моих соседей в округе. В оригинале: תִּקְרָא כְיוֹם מוֹעֵד מְגוּרַי מִסָּבִיב. Перевод практически дословный, но слово מְגוּרַי может быть прочитано иначе: страхи мои. Вариант перевода: Как в день праздника, Ты созвал отовсюду страхи мои.
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Свитки - Эстер - Предисловие
Эстер — пятая часть Свитков. Книга названа по имени главной героини. По-русски принятое название: Эсфирь. В книге 167 стихов, она разделена на 10 глав.
Жанр книги — дворцовая новелла, стилизованная как историческое повествование о жизни евреев после изгнания, повествование, изобилующее неправдоподобными деталями, такими, к примеру, как позволение царя уничтожить семьдесят пять тысяч ненавистников евреев.
Композиция книги построена на резких контрастах: «униженный — возвышенный» (Мордехай и Ѓаман) по ходу событий меняются местами, равно как «уничтожаемые — уничтожающие» (евреи и их ненавистники). В книге Эстер содержится ряд аллюзий на рассказ об Иосефе.
Написана книга прозой, хотя некоторые стихи имеют отчетливый поэтический ритм, на иврите с некоторым количеством слов на фарси, часть которых объясняется в тексте. Особенность книги — отсутствие упоминаний о Боге, заповедях и т.п. Вероятно, это обстоятельство и определило трудную судьбу канонизации книги, текст которой принял окончательный вид не ранее последней трети 4 в. до н.э.
Эстер — единственная книга ТАНАХа, не обнаруженная среди свитков Мертвого моря. Это, вероятно, свидетельствует, что во 2-ой половине 2 в. до н. э. — 1-ой половине 1 в. н. э., когда складывалась библиотека Кумранской общины, книга не была частью канона. И. Флавий также не считал ее канонической. Некоторые историки датируют ее включение в канон около 140 г., когда Санѓедрин находился в Уше.
В память событий, описанных в книге, установлен праздник Пурим (14 адара; в городах, обнесенных стеной в период описываемых событий, — 15 адара), которому предшествует соблюдаемый с античных времен пост Эстер. Свиток Эстер принято читать в праздник Пурим.
ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Свитки - Эстер - 1-2 главы
1. Было в дни Ахашвероша,
того Ахашвероша, что царствовал от Ѓоду и до Куша над ста и двадцатью и семью областями(а).
2. В те дни,
когда сел царь Ахашверош на престол царства в Шушан-крепости(б).
3. На третьем году царствования устроил пир всем вельможам своим и рабам,
командиры Параса, Мадая(в), знатные и правители областей — перед ним.
4. Являл богатство, славу своего царства и блеск великолепия, величия своего
многие дни: сто и восемьдесят дней.
5. Когда исполнились эти дни, устроил царь всему народу, что в Шушан-крепости, от мала до велика семидневный пир
во дворе, в саду дворца царского.
6. Белое, белоснежное, голубое связано шнурами белыми, алыми на шестах серебряных и колоннах мраморных,
ложа золотые, серебряные на полу из красного, голубого, белого и черного мрамора1.
7. В золотых кубках питье, а кубки — сосуды разнообразные,
и вина царского много — царской рукою.
8. И питье по порядку, без принуждения:
так велел царь каждому домоправителю — по желанию всякого поступать.
9. И Вашти-царица устроила женщинам пир
в царском доме царя Ахашвероша.
10. В день седьмой, когда хорошо было на сердце царя от вина,
велел Меѓуману, Бизте, Харвоне, Бигте и Авагте, Зетару и Каркасу, семерым евнухам, служащим перед царем Ахашверошем.
11. Привести Вашти-царицу к царю в царской короне —
показать народам, вельможам ее красоту: хороша видом была.
12. Отказалась царица Вашти прийти по слову царя через евнухов,
очень разгневался царь, и ярость в нем загорелась.
13. Сказал царь мудрецам, знатокам сроков,
ибо таков обычай царя перед всеми знатоками порядка и права.
14. Ближайшие к нему Каршена, Шетар, Адмата, Таршиш, Мерес, Марсена, Мемухан —
семеро вельмож Параса, Мадая, лик царский зрящие, сидящие первыми в царстве.
15. Как согласно порядку поступить с царицей Вашти,
не исполнившей сказанного через евнухов царем Ахашверошем.
16. Сказал Мемухан царю и вельможам: «Не только перед одним царем виновата Вашти- царица,
но и перед всеми вельможами и всеми народами во всех областях царя Ахашвероша.
17. Ведь слово царицы пойдет ко всем женщинам: в глазах своих позорить мужей,
говорить станут: 'Царь Ахашверош сказал привести Вашти-царицу к себе, а она не пришла'.
18. И расскажут сегодня же жены вельмож Параса, Мадая, слышавшие слово царицы, всем вельможам царя
о великом позоре, и будет ярость.
19. Если угодно будет царю, выйдет от него слово царское, и будет записано в законах Параса, Мадая и не нарушено,
что не явится Вашти к царю Ахашверошу, а царство ее отдаст царь другой, лучше ее.
20. Услышат веление царское, что совершать во всем царстве огромном,
и все жены почитать будут мужей своих от мала до велика».
21. Хорошо было слово в глазах царя и вельмож,
по слову Мемухана царь поступил.
22. Во все области царя разослал он послания, в каждую область ее письмом и каждому народу на его языке:
каждому мужу господствовать в доме своем, и на языке народа его говорить(г).
***
Отказ царицы Вашти прийти на царский пир. Царь Ахашверош лишает ее царства. Царское послание во все области царства.
(а) Было в дни Ахашвероша,// того Ахашвероша, что царствовал от Ѓоду и до Куша над ста и двадцатью и семью областями. Ахашверош. В русской традиции: Артаксеркс. Династическое имя императора Персии, второе полустишие уточняет, о каком Ахашвероше идет речь. От Ѓоду и до Куша. Смысл: от юго-восточной до юго-западной окраины империи, области которой управлялись назначаемыми императором сатрапами. Ѓоду. Область на территории современного Пакистана. Куш. Область на территории юга современного Египта и севера современного Судана.
(б) Шушан-крепость. В русской традиции: Сузы. Рядом с царской крепостью, окруженной стенами, располагался одноименный город. В крепости находился царский дворец, руины которого были обнаружены во время археологических раскопок.
(в) Парас, Мадай. Персия и Мидия. Народы, жившие по соседству и близкие по культуре и языку: Персия — на территории нынешнего восточного Ирана, а Мидия — в его западной части.
(г) И на языке народа его говорить. Имеется в виду, что все жены в империи будут говорить на языке мужа.
◘◘◘
1. Белое, белоснежное, голубое шнурами белыми, алыми связано на шестах серебряных и колоннах мраморных,// ложа золотые, серебряные на полу из красного, голубого, белого и черного мрамора. В оригинале: חוּר כַּרְפַּס וּתְכֵלֶת, אָחוּז בְּחַבְלֵי-בוּץ וְאַרְגָּמָן, עַל-גְּלִילֵי כֶסֶף, וְעַמּוּדֵי שֵׁשׁ; מִטּוֹת זָהָב וָכֶסֶף, עַל רִצְפַת בַּהַט-וָשֵׁשׁ--וְדַר וְסֹחָרֶת. Перевод предположительный: значение ряда слов неясно. В стихе описано, как был декорирован занавесями из различных разноцветных материй сад.
Глава 2
1. После этого царь Ахашверош, ярость забыв,
вспомнил Вашти, и что сделала, и что ей было назначено.
2. Сказали юноши, слуги царя:
«Поищем царю девиц-девственниц, хороших видом?
3. Назначит царь начальников во всех областях царства, и соберут всех девиц-девственниц хороших видом в Шушан-крепость, в женский дом под руку евнуха царского Ѓеге, стража женщин,
и дадут им умащения.
4. И девица, которая хороша будет в глазах царя, будет царствовать вместо Вашти»,
хорошо это было в глазах царя, так он и сделал.
5. Муж-еврей был в Шушан-крепости,
и имя его Мордехай сын Яира сына Шими сына Киша, муж Иемини(а).
6. Изгнанный из Иерушалаима с изгнанием, изгнанным с Иехоньей, царем Иеѓуды,
изгнанным Невухаднецаром, царем Бавеля(б).
7. Он был воспитателем Ѓадасы, она же Эстер(в), дочери его дяди, ибо ни отца, ни матери не было у нее,
а девица станом красива и хороша видом, по смерти отца и матери взял ее Мордехай себе в дочери.
8. Было: услышав слово царя и его повеление, в Шушан-крепости под руку Ѓегая(г) собрали много девиц,
и взяли Эстер в царский дом под руку Ѓегая, стража женщин.
9. В его глазах девица была хороша, милость его снискала, и поспешил ей дать умащения и питание, и семь достойных девиц из царского дома ей дать,
к лучшему изменив ее и девиц из женского дома.
10. Ни о народе своем, ни о семье Эстер не сказала:
Мордехай велел ей не говорить.
11. И каждый день ходил Мордехай перед двором женского дома,
узнавая о благополучии Эстер, что делают с ней.
12. Когда наступал срок каждой девице войти к царю Ахашверошу по порядку для женщин в конце двенадцати месяцев, когда исполнялись дни умащений:
шесть месяцев маслом мирры и шесть месяцев благоуханиями и женскими умащениями.
13. И с этим девица входила к царю,
что бы ни сказала, давалось, с ним из женского дома в дом царский входила.
14. Вечером входила, а утром возвращалась в другой женский дом под руку Шаашгаза, царского евнуха, стража наложниц,
еще раз к царю не входила, только если желал ее царь и ее звали по имени.
15. Когда наступил срок Эстер дочери Авихаила, дяди Мордехая, взявшего ее в дочери, войти к царю, не попросила она ничего, лишь то, что евнух царский Ѓегай, страж женщин, сказал,
и снискала Эстер милость в глазах всех ее видевших.
16. Взята была Эстер к царю Ахашверошу в царский дом в десятый месяц, это месяц тевет(д),
в седьмой год царствования его.
17. Полюбил царь Эстер больше всех женщин, больше всех девиц она снискала милость и благосклонность его,
возложил он царскую корону на ее голову, воцарив вместо Вашти.
18. Устроил царь пир великий всем вельможам своим и рабам, пир Эстер,
областям послабления сделал, рукой царской яства раздал.
19. Когда вторично девственницы собрались,
Мордехай сидел в царских воротах(е).
20. Не сказала Эстер о своей семье и народе, как ей велел Мордехай,
а слово Мордехая Эстер исполняла так, когда была у него на воспитании.
21. В те дни, когда Мордехай сидел в царских воротах,
разгневавшись, Бигтан и Тереш, два царских евнуха из стражей порога, задумали поднять руку на царя Ахашвероша.
22. Мордехаю это стало известно, он Эстер-царице сказал,
Эстер от имени Мордехая сказала царю.
23. И было расследовано и раскрыто, оба на дереве были повешены,
и было записано царю в книгу повестей лет.
***
Избрание царицей Эстер, воспитанницы Мордехая.
(а) И имя его Мордехай сын Яира сына Шими сына Киша, муж Иемини. Муж Иемини. Муж из колена Биньямина. Родословную Мордехая некоторые комментаторы возводили к царю Шаулю.
(б) Изгнанный из Иерушалаима с изгнанием, изгнанным с Иехоньей, царем Иеѓуды,// изгнанным Невухаднецаром, царем Бавеля. Изгнанный из Иерушалаима. Мордехай, вероятно, был потомком изгнанников. Об этой волне изгнания рассказывается в книге Цари (2 24:14-15): Изгнал весь Иерушалаим, всех вельмож, всех доблестных воинов — десять тысяч изгнанников, и всех ремесленников и кузнецов,// кроме простого бедного народа, никого не осталось. Изгнал в Бавель Иеѓояхина// и мать царя, и царских жен, и придворных его, могучих страны, увел изгнанников в Бавель из Иерушалаима. Невухаднецар. Невухадрецар, в русской традиции: Навуходоносор II, на аккадском Набу-кудури-усур. Царь Бавеля (Вавилона) в 605 г. или 604-562 гг. до н. э. Взошел на престол, когда борьба за территории Ашура (Ассирийской империи) между Бавелем и Египтом была в разгаре. В конце 601 г. до н. э. Невухаднецар предпринял попытку вторгнуться в Египет, но потерпел неудачу, что побудило государства региона, включая Иеѓуду, к восстанию. В 598 г. до н. э. Невухаднецар вторгся в Иеѓуду, овладел Иерушалаимом, захватил в плен царя Иеѓояхина (Иехонью) и поставил царем его дядю Матанью, дав ему имя Цидкияѓу. Царь Иеѓояхин с семьей, матерью, приближенными, воинами и ремесленниками был отослан в Бавель. В 588 г. до н. э. Невухаднецар вторгся в восставшую Иеѓуду и осадил Иерушалаим, который был взят летом 586 г. до н. э. Он разграбил Храм, ослепил царя Цидкияѓу и увел в Бавель значительную часть населения Иеѓуды. В царствование Невухаднецара империя достигла вершины могущества, город Бавель был расширен, укреплен и украшен. Имя Невухаднецар встречается в ТАНАХе свыше 90 раз. Бавель. Вавилон. Крупнейшая мировая держава древности, государство в Западной Азии; по территории приблизительно соответствует современному Ираку. Начало еврейского поселения в Бавеле было положено, когда царь Бавеля Невухаднецар переселил в Бавель тысячи евреев: аристократов и ремесленников.
(в) Ѓадаса, она же Эстер. Ѓадаса. Еврейское имя, значение: мирт. Эстер. Нееврейское имя, вероятное значение на фарси: звезда.
(г) Ѓегай. То же, что Ѓеге (3).
(д) Десятый месяц, это месяц тевет. Вначале дается древнее название месяца, а затем — вавилонское, принятое евреями после изгнания.
(е) Мордехай сидел в царских воротах. Смысл: исполнял важную должность при царе.
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