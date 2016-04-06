ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Свитки

1. Было в дни Ахашвероша,

того Ахашвероша, что царствовал от Ѓоду и до Куша над ста и двадцатью и семью областями(а).

2. В те дни,

когда сел царь Ахашверош на престол царства в Шушан-крепости(б).

3. На третьем году царствования устроил пир всем вельможам своим и рабам,

командиры Параса, Мадая(в), знатные и правители областей — перед ним.

4. Являл богатство, славу своего царства и блеск великолепия, величия своего

многие дни: сто и восемьдесят дней.

5. Когда исполнились эти дни, устроил царь всему народу, что в Шушан-крепости, от мала до велика семидневный пир

во дворе, в саду дворца царского.

6. Белое, белоснежное, голубое связано шнурами белыми, алыми на шестах серебряных и колоннах мраморных,

ложа золотые, серебряные на полу из красного, голубого, белого и черного мрамора1.

7. В золотых кубках питье, а кубки — сосуды разнообразные,

и вина царского много — царской рукою.

8. И питье по порядку, без принуждения:

так велел царь каждому домоправителю — по желанию всякого поступать.

9. И Вашти-царица устроила женщинам пир

в царском доме царя Ахашвероша.

10. В день седьмой, когда хорошо было на сердце царя от вина,

велел Меѓуману, Бизте, Харвоне, Бигте и Авагте, Зетару и Каркасу, семерым евнухам, служащим перед царем Ахашверошем.

11. Привести Вашти-царицу к царю в царской короне —

показать народам, вельможам ее красоту: хороша видом была.

12. Отказалась царица Вашти прийти по слову царя через евнухов,

очень разгневался царь, и ярость в нем загорелась.

13. Сказал царь мудрецам, знатокам сроков,

ибо таков обычай царя перед всеми знатоками порядка и права.

14. Ближайшие к нему Каршена, Шетар, Адмата, Таршиш, Мерес, Марсена, Мемухан —

семеро вельмож Параса, Мадая, лик царский зрящие, сидящие первыми в царстве.

15. Как согласно порядку поступить с царицей Вашти,

не исполнившей сказанного через евнухов царем Ахашверошем.

16. Сказал Мемухан царю и вельможам: «Не только перед одним царем виновата Вашти- царица,

но и перед всеми вельможами и всеми народами во всех областях царя Ахашвероша.

17. Ведь слово царицы пойдет ко всем женщинам: в глазах своих позорить мужей,

говорить станут: 'Царь Ахашверош сказал привести Вашти-царицу к себе, а она не пришла'.

18. И расскажут сегодня же жены вельмож Параса, Мадая, слышавшие слово царицы, всем вельможам царя

о великом позоре, и будет ярость.

19. Если угодно будет царю, выйдет от него слово царское, и будет записано в законах Параса, Мадая и не нарушено,

что не явится Вашти к царю Ахашверошу, а царство ее отдаст царь другой, лучше ее.

20. Услышат веление царское, что совершать во всем царстве огромном,

и все жены почитать будут мужей своих от мала до велика».

21. Хорошо было слово в глазах царя и вельмож,

по слову Мемухана царь поступил.

22. Во все области царя разослал он послания, в каждую область ее письмом и каждому народу на его языке:

каждому мужу господствовать в доме своем, и на языке народа его говорить(г).

***

Отказ царицы Вашти прийти на царский пир. Царь Ахашверош лишает ее царства. Царское послание во все области царства.

(а) Было в дни Ахашвероша,// того Ахашвероша, что царствовал от Ѓоду и до Куша над ста и двадцатью и семью областями. Ахашверош. В русской традиции: Артаксеркс. Династическое имя императора Персии, второе полустишие уточняет, о каком Ахашвероше идет речь. От Ѓоду и до Куша. Смысл: от юго-восточной до юго-западной окраины империи, области которой управлялись назначаемыми императором сатрапами. Ѓоду. Область на территории современного Пакистана. Куш. Область на территории юга современного Египта и севера современного Судана.

(б) Шушан-крепость. В русской традиции: Сузы. Рядом с царской крепостью, окруженной стенами, располагался одноименный город. В крепости находился царский дворец, руины которого были обнаружены во время археологических раскопок.

(в) Парас, Мадай. Персия и Мидия. Народы, жившие по соседству и близкие по культуре и языку: Персия — на территории нынешнего восточного Ирана, а Мидия — в его западной части.

(г) И на языке народа его говорить. Имеется в виду, что все жены в империи будут говорить на языке мужа.

◘◘◘

1. Белое, белоснежное, голубое шнурами белыми, алыми связано на шестах серебряных и колоннах мраморных,// ложа золотые, серебряные на полу из красного, голубого, белого и черного мрамора. В оригинале: חוּר כַּרְפַּס וּתְכֵלֶת, אָחוּז בְּחַבְלֵי-בוּץ וְאַרְגָּמָן, עַל-גְּלִילֵי כֶסֶף, וְעַמּוּדֵי שֵׁשׁ; מִטּוֹת זָהָב וָכֶסֶף, עַל רִצְפַת בַּהַט-וָשֵׁשׁ--וְדַר וְסֹחָרֶת . Перевод предположительный: значение ряда слов неясно. В стихе описано, как был декорирован занавесями из различных разноцветных материй сад.

Глава 2

1. После этого царь Ахашверош, ярость забыв,

вспомнил Вашти, и что сделала, и что ей было назначено.

2. Сказали юноши, слуги царя:

«Поищем царю девиц-девственниц, хороших видом?

3. Назначит царь начальников во всех областях царства, и соберут всех девиц-девственниц хороших видом в Шушан-крепость, в женский дом под руку евнуха царского Ѓеге, стража женщин,

и дадут им умащения.

4. И девица, которая хороша будет в глазах царя, будет царствовать вместо Вашти»,

хорошо это было в глазах царя, так он и сделал.

5. Муж-еврей был в Шушан-крепости,

и имя его Мордехай сын Яира сына Шими сына Киша, муж Иемини(а).

6. Изгнанный из Иерушалаима с изгнанием, изгнанным с Иехоньей, царем Иеѓуды,

изгнанным Невухаднецаром, царем Бавеля(б).

7. Он был воспитателем Ѓадасы, она же Эстер(в), дочери его дяди, ибо ни отца, ни матери не было у нее,

а девица станом красива и хороша видом, по смерти отца и матери взял ее Мордехай себе в дочери.

8. Было: услышав слово царя и его повеление, в Шушан-крепости под руку Ѓегая(г) собрали много девиц,

и взяли Эстер в царский дом под руку Ѓегая, стража женщин.

9. В его глазах девица была хороша, милость его снискала, и поспешил ей дать умащения и питание, и семь достойных девиц из царского дома ей дать,

к лучшему изменив ее и девиц из женского дома.

10. Ни о народе своем, ни о семье Эстер не сказала:

Мордехай велел ей не говорить.

11. И каждый день ходил Мордехай перед двором женского дома,

узнавая о благополучии Эстер, что делают с ней.

12. Когда наступал срок каждой девице войти к царю Ахашверошу по порядку для женщин в конце двенадцати месяцев, когда исполнялись дни умащений:

шесть месяцев маслом мирры и шесть месяцев благоуханиями и женскими умащениями.

13. И с этим девица входила к царю,

что бы ни сказала, давалось, с ним из женского дома в дом царский входила.

14. Вечером входила, а утром возвращалась в другой женский дом под руку Шаашгаза, царского евнуха, стража наложниц,

еще раз к царю не входила, только если желал ее царь и ее звали по имени.

15. Когда наступил срок Эстер дочери Авихаила, дяди Мордехая, взявшего ее в дочери, войти к царю, не попросила она ничего, лишь то, что евнух царский Ѓегай, страж женщин, сказал,

и снискала Эстер милость в глазах всех ее видевших.

16. Взята была Эстер к царю Ахашверошу в царский дом в десятый месяц, это месяц тевет(д),

в седьмой год царствования его.

17. Полюбил царь Эстер больше всех женщин, больше всех девиц она снискала милость и благосклонность его,

возложил он царскую корону на ее голову, воцарив вместо Вашти.

18. Устроил царь пир великий всем вельможам своим и рабам, пир Эстер,

областям послабления сделал, рукой царской яства раздал.

19. Когда вторично девственницы собрались,

Мордехай сидел в царских воротах(е).

20. Не сказала Эстер о своей семье и народе, как ей велел Мордехай,

а слово Мордехая Эстер исполняла так, когда была у него на воспитании.

21. В те дни, когда Мордехай сидел в царских воротах,

разгневавшись, Бигтан и Тереш, два царских евнуха из стражей порога, задумали поднять руку на царя Ахашвероша.

22. Мордехаю это стало известно, он Эстер-царице сказал,

Эстер от имени Мордехая сказала царю.

23. И было расследовано и раскрыто, оба на дереве были повешены,

и было записано царю в книгу повестей лет.

***

Избрание царицей Эстер, воспитанницы Мордехая.

(а) И имя его Мордехай сын Яира сына Шими сына Киша, муж Иемини. Муж Иемини. Муж из колена Биньямина. Родословную Мордехая некоторые комментаторы возводили к царю Шаулю.

(б) Изгнанный из Иерушалаима с изгнанием, изгнанным с Иехоньей, царем Иеѓуды,// изгнанным Невухаднецаром, царем Бавеля. Изгнанный из Иерушалаима. Мордехай, вероятно, был потомком изгнанников. Об этой волне изгнания рассказывается в книге Цари (2 24:14-15): Изгнал весь Иерушалаим, всех вельмож, всех доблестных воинов — десять тысяч изгнанников, и всех ремесленников и кузнецов,// кроме простого бедного народа, никого не осталось. Изгнал в Бавель Иеѓояхина// и мать царя, и царских жен, и придворных его, могучих страны, увел изгнанников в Бавель из Иерушалаима. Невухаднецар. Невухадрецар, в русской традиции: Навуходоносор II, на аккадском Набу-кудури-усур. Царь Бавеля (Вавилона) в 605 г. или 604-562 гг. до н. э. Взошел на престол, когда борьба за территории Ашура (Ассирийской империи) между Бавелем и Египтом была в разгаре. В конце 601 г. до н. э. Невухаднецар предпринял попытку вторгнуться в Египет, но потерпел неудачу, что побудило государства региона, включая Иеѓуду, к восстанию. В 598 г. до н. э. Невухаднецар вторгся в Иеѓуду, овладел Иерушалаимом, захватил в плен царя Иеѓояхина (Иехонью) и поставил царем его дядю Матанью, дав ему имя Цидкияѓу. Царь Иеѓояхин с семьей, матерью, приближенными, воинами и ремесленниками был отослан в Бавель. В 588 г. до н. э. Невухаднецар вторгся в восставшую Иеѓуду и осадил Иерушалаим, который был взят летом 586 г. до н. э. Он разграбил Храм, ослепил царя Цидкияѓу и увел в Бавель значительную часть населения Иеѓуды. В царствование Невухаднецара империя достигла вершины могущества, город Бавель был расширен, укреплен и украшен. Имя Невухаднецар встречается в ТАНАХе свыше 90 раз. Бавель. Вавилон. Крупнейшая мировая держава древности, государство в Западной Азии; по территории приблизительно соответствует современному Ираку. Начало еврейского поселения в Бавеле было положено, когда царь Бавеля Невухаднецар переселил в Бавель тысячи евреев: аристократов и ремесленников.

(в) Ѓадаса, она же Эстер. Ѓадаса. Еврейское имя, значение: мирт. Эстер. Нееврейское имя, вероятное значение на фарси: звезда.

(г) Ѓегай. То же, что Ѓеге (3).

(д) Десятый месяц, это месяц тевет. Вначале дается древнее название месяца, а затем — вавилонское, принятое евреями после изгнания.

(е) Мордехай сидел в царских воротах. Смысл: исполнял важную должность при царе.