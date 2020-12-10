Современная библеистика

От администрации Эсхатоса. Свершилось - удивительная книга, сделанная в сотрудничестве двух талантливых людей - переводчика, теолога и художника - перед вами!

Восхваления (Псалмы) на русский язык, стремясь к точности, переводили, увы, люди далёкие от поэзии, и создавали перепевы по законам русской поэзии люди, далёкие от понимания оригинала. Перевести великую поэзию, стремясь передать особенности древней поэтики (параллелизмы, тонический метр, повторы и т.д.), — такую задачу поставил перед собой М. Ковсан, гебраист и поэт. Перевод сопровождают два комментария. В одном - объяснение реалий, особенностей оригинала. Второй посвящён переводу:

почему по-русски должно звучать именно так. В ряде случаев — в некоторых стихах изначально заложена возможность различного толкования — даётся вариант перевода.

Восхваления — первая книга третьего раздела ТАНАХа Писания — сборник древней еврейской поэзии, значительная часть которой исполнялась под аккомпанемент музыкальных инструментов и являлась частью храмового служения. Восхваления (תהלים) — по-гречески ψαλμοί, по-русски — псалмы.

В книге около 2527 стихов. Еврейский канонический текст разделен на 150 глав, хотя согласно различным источникам количество глав и стихов в книге колеблется.

Восхваления есть стремление к безусловному аскетизму, это поэтические тексты, организованные по законам древнееврейской поэтики: параллелизмы, тонический метр, повторы, ассонансы, устойчивые сочетания слов, созвучия слов, повторы слов или однокоренных, что в переводе может быть воссоздано лишь частично.

ТАНАХ. Восхваления. Новая редакция - Перевод с иврита - раввин Михаил Ковсан

(Серия «Современная библеистика»)

Электронное издание, Иерусалим-Киев-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2020. - 472 с.

© Компьютерная верстка ESXATOS

© Михаил Ковсан (переводчик)

© Дмитрий Кавсан (художник

ТАНАХ. Восхваления. Новая редакция - Содержание

Предисловие

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Часть четвертая

Часть пятая

Об авторах книги

ТАНАХ. Восхваления. Новая редакция - Часть первая - 1

1. Счастлив человек,

что на совет злодеев не шел1,

на путь грешников не ступал,

в месте насмешников не сидел.

2. Только Учение2 Господа3 — желанье его:

дни и ночи об Учении размышляет.

3. Будет, как дерево, посаженное у потоков воды,

что плод в срок дает,

а листья не вянут,

всего, что будет делать, добьется.

4. Не так злодеи,

их, как мякину, ветер развеет.

5. Потому не устоят злодеи в суде,

в общине праведных — грешники.

6. Господь ведает праведных путь,

сгинет дорога злодеев.

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Глава трехчастная: 1. деяния праведника и злодеев (1-2); 2. воздаяние и награда (3-4); 3. противопоставление праведников и злодеев (5-6).

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1. Что на совет злодеев не шел. В оригинале: אשר לא הלך בעצת בעצת .רשעים может быть прочитано: по совету. Вариант перевода: что по совету злодеев не шел. Выбор основного варианта продиктован параллелизмом: что на совет злодеев не шел,// на путь грешников не ступал,// в месте насмешников не сидел.

2. Учение. В оригинале: תורה. Перевод дословный. Здесь и в дальнейшем — с заглавной буквы.