Но у крайнего в крайностях Ирмеяѓу и здесь нет места надежде. Ему самому Господь запрещает жениться: дети в этой грешной земле обречены на страдания, муки и гибель. В страдании роженицы пророк видит одно лишь страдание без разрешения, без исхода: подобно Иову, пророк проклинает тот день, когда он родился.

© Михаил Ковсан.

© Рисунок обложки – Дмитрий Кавсан.

Не молись за этот народ

1. Раб Господа Избрание Проклят день, когда я родился Голое слово Невеста, жена, блудница

2. Там и тогда Время-пространство Долина Бен Ѓином Где собака зарыта?

3. Зримое слово Купчая Слово Господне Кувшин и инжир Пейте, пьянейте

4. Друзья и враги Свиток Куши Смех и рыдание Пророк и пророки

5. Рассею вас мякиной летучей Ужас, позор Засуха Бич и меч За это не покараю? Изгнание и Исход

Обреченность

Михаил Ковсан - Три пророка - Ирмеяѓу (Иеремия) - Не молись за этот народ

Все пророки Израиля молили Всевышнего о народе, грешном, в грязь на дно колодца упавшем, Бога отвергнувшем, справедливость поправшем. Ирмеяѓу Господь запрещает молиться за этот народ. Судьба Ирмеяѓу — отчаяние, безысходность. Слово Господне пророку: жены не бери! Настоящее страшно, темно. Будущее ужасно и беспросветно. Нет надежды. Нет утешения.

Авраѓам «торгуется» с Богом за Сдом и Амору. Моше обращается к Многомилостивому простить грешный народ. Ирмеяѓу не смеет обратиться к Нему с молением, молитвой, мольбой.

Засуха. Люди, птицы, животные — всё и вся умирает. Уста безнадежностью затворены. Обессилел. Слово его, не задевая сегодняшний день, устремлено в никуда. В вечность? Которой он не знал, не знает и не узнает? Изнемогающий, он лишь слух, которого слово Господне коснулось — иди и скажи: «Не молись во благо за этот народ» (14:11).

Что это значит? Молиться во зло? Такого безжалостного запрета ни один пророк до Ирмеяѓу не слышал.

Создатель жестоко суров. Не оставляет надежду не только на слабость и обычную жизнь — от Сотворения данную свободу воли и выбора. Всё предвидено, всё предначертано. Народу молиться не запретишь: не слышат Голоса, не верят пророку — молятся, жертвы приносят, не ведая и надеясь, что Бог услышит, спасет, исцелит.

А ты не молись за этот народ, не возноси за них мольбу и молитву, Меня не моли,

ибо тебя Я не услышу.

Разве не видишь, что в городах Иеѓуды творят,

на улицах Иерушалаима?

(7:16-17; здесь и далее все цитаты из ТАНАХа даны в моем переводе. Без указания источника — из Ирмеяѓу. М.К.)