Ковсан - Три пророка - Часть 2 - Ирмеяѓу
Но у крайнего в крайностях Ирмеяѓу и здесь нет места надежде. Ему самому Господь запрещает жениться: дети в этой грешной земле обречены на страдания, муки и гибель. В страдании роженицы пророк видит одно лишь страдание без разрешения, без исхода: подобно Иову, пророк проклинает тот день, когда он родился.
- Здесь, на этой земле нет искупления. В изгнании — искупление, в изгнании — возрождение.
- Потому — спасутся изгнанники, оставшиеся — погибнут, меч, голод и мор — Господни орудия гнева и мщения — сделают свое дело.
- Потому — Господень завет: женить сыновей, замуж дочерей выдавать, плодиться и размножаться в изгнании, становиться достойными возрождения-возвращения.
Михаил Ковсан - Три пророка - Часть 2 - Ирмеяѓу (Иеремия)Электронное издание, 2020. - 76 с.
© Михаил Ковсан.
© Рисунок обложки – Дмитрий Кавсан.
Михаил Ковсан - Три пророка - Ирмеяѓу (Иеремия) - Содержание
- Не молись за этот народ
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1. Раб Господа
- Избрание
- Проклят день, когда я родился
- Голое слово
- Невеста, жена, блудница
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2. Там и тогда
- Время-пространство
- Долина Бен Ѓином
- Где собака зарыта?
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3. Зримое слово
- Купчая
- Слово Господне
- Кувшин и инжир
- Пейте, пьянейте
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4. Друзья и враги
- Свиток
- Куши
- Смех и рыдание
- Пророк и пророки
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5. Рассею вас мякиной летучей
- Ужас, позор
- Засуха
- Бич и меч
- За это не покараю?
- Изгнание и Исход
- Обреченность
Михаил Ковсан - Три пророка - Ирмеяѓу (Иеремия) - Не молись за этот народ
Все пророки Израиля молили Всевышнего о народе, грешном, в грязь на дно колодца упавшем, Бога отвергнувшем, справедливость поправшем. Ирмеяѓу Господь запрещает молиться за этот народ. Судьба Ирмеяѓу — отчаяние, безысходность. Слово Господне пророку: жены не бери! Настоящее страшно, темно. Будущее ужасно и беспросветно. Нет надежды. Нет утешения.
Авраѓам «торгуется» с Богом за Сдом и Амору. Моше обращается к Многомилостивому простить грешный народ. Ирмеяѓу не смеет обратиться к Нему с молением, молитвой, мольбой.
Засуха. Люди, птицы, животные — всё и вся умирает. Уста безнадежностью затворены. Обессилел. Слово его, не задевая сегодняшний день, устремлено в никуда. В вечность? Которой он не знал, не знает и не узнает? Изнемогающий, он лишь слух, которого слово Господне коснулось — иди и скажи: «Не молись во благо за этот народ» (14:11).
Что это значит? Молиться во зло? Такого безжалостного запрета ни один пророк до Ирмеяѓу не слышал.
Создатель жестоко суров. Не оставляет надежду не только на слабость и обычную жизнь — от Сотворения данную свободу воли и выбора. Всё предвидено, всё предначертано. Народу молиться не запретишь: не слышат Голоса, не верят пророку — молятся, жертвы приносят, не ведая и надеясь, что Бог услышит, спасет, исцелит.
А ты не молись за этот народ, не возноси за них мольбу и молитву, Меня не моли,
ибо тебя Я не услышу.
Разве не видишь, что в городах Иеѓуды творят,
на улицах Иерушалаима?
(7:16-17; здесь и далее все цитаты из ТАНАХа даны в моем переводе. Без указания источника — из Ирмеяѓу. М.К.)
спасибо
Спасибо, Михаил, за книгу и за сотрудничество с Эсхатосом! Господних благословений!