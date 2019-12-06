История сталинизма

Привлечь симпатии масс и упрочить свои позиции пришедшие к власти в стране в октябре 1917 г. большевики могли, только решив самые злободневные проблемы: земельную, военную и национальную. Поэтому не удивительно, что одним из основных элементов формирующегося социалистического законодательства стал Декрет о земле. Он оказался действенным средством борьбы за умы крупнейшего социального страта. Наряду с национализацией в числе прочего церковно-монастырской земельной и иной недвижимой собственности, декрет одномоментно решал три системных задачи.

Во-первых, способствовал удовлетворению насущной материальной потребности сельчан. Реализация на практике эсеровской программы социализации земли позволила РСДРП(б) выполнить эти требования крестьян и тем самым привлечь на свою сторону, заручиться их поддержкой. Во-вторых, декрет изъял значительную часть церковного имущества, не покушаясь при этом на собственно религиозные представления крестьян. В-третьих, декрет на самом деле лишь узаконил уже происходившую экспроприацию церковно-монастырского землевладения.

Федор Николаевич Козлов - Государственно-церковные отношения в 1917 - начале 1940-х гг. в национальных регионах СССР (на примере республик Марий Эл, Мордовии и Чувашии)

(История сталинизма)

Москва: Политическая энциклопедия, 2017 г. - 335 с.

ISBN 978-5-8243-2179-1

Федор Николаевич Козлов - Государственно-церковные отношения в 1917 - начале 1940-х гг. в национальных регионах СССР (на примере республик Марий Эл, Мордовии и Чувашии) - Содержание

Введение

Глава первая. Антирелигиозная пропаганда как элемент антицерковной политики

1.1. Атеистическая пропаганда первых лет советской власти (1917-1923 гг.)

1.2. «Религиозный нэп» и антирелигиозная пропаганда

1.3. «Антирелигиозный фронт» конца 1920-х - начала 1940-х гг

Глава вторая. Поддержка советской властью раскольнических движений как фактор борьбы с Русской православной церковью

2.1. Обновленческое движение в Русской православной церкви: становление и организационное оформление

2.2. Внутрицерковная ситуация в 1920-е гг

2.3. «Декларация 1927 г.» митрополита Сергия и ее последствия

Глава третья. Секуляризационные действия советской власти по отношению к Русской православной церкви

3.1. Поземельные и имущественные отношения органов управления и Православной церкви в первые годы советской власти

3.2. Голод 1921-1922 гг. и кампания по изъятию церковных ценностей

3.3. Особенности государственно-церковных взаимоотношений в период «религиозного нэпа»

3.4. РПЦ в условиях форсированной модернизации советского общества конца 1920-х - начала 1940-х гг

Заключение

Список сокращенных слов

Федор Николаевич Козлов - Государственно-церковные отношения в 1917 - начале 1940-х гг. в национальных регионах СССР (на примере республик Марий Эл, Мордовии и Чувашии) - Введение

Кардинальное реформирование общественно-политических и социокультурных основ развития нашей страны после 1991 г. привело к резкому возрастанию роли религиозного фактора как одного из ключевых элементов духовного обновления общества. Люди обратились к единственной устойчиво сохранявшейся институции. Наступил своеобразный «религиозный ренессанс». С учетом этого момента в условиях кризиса одной модели управления и связанных с ней ценностных ориентиров и объявления демократических свобод приоритетной целью общественного развития вырабатывалась новая, постсоветская модель государственной политики в отношении крупнейшей религиозной структуры - Русской православной церкви. Обе стороны продекларировали (Церковь - в решении Архиерейского собора 1992 г., государство - в Конституции 1993 г.) принцип взаимного уважения и невмешательства в дела друг друга1. Государственно-церковные отношения стали неотъемлемой частью процесса формирования гражданского общества в Российской Федерации, и от баланса сил и интересов сторон зависит внутренняя стабильность страны. Научная значимость изучения ранее использовавшихся практик выстраивания государственно-церковных отношений обусловлена потребностью в адекватном анализе исторического опыта для выработки современной модели взаимоотношений государства и религиозных объединений.

Учитывая обозначенную научную и общественно-политическую актуальность темы, объектом исследования выступают государственно-церковные отношения, а его предметом - взаимоотношения Советского государства и Русской православной церкви на территории Чувашии, Мордовии и Марий Эл в 1917 - начале 1940-х гг., рассмотренные сквозь призму основных аспектов осуществления государственной религиозной политики.

Хронологические границы (1917 г. - начало 1940-х гг.) обусловлены относительной целостностью изучаемого периода. Нижняя граница является рубежом, отделившим так называемую «синодальную» эпоху от последующей истории Русской православной церкви.

Государство, ранее выступавшее ее покровителем, в годы советской власти ставило целью минимизировать, а затем и добиться полного уничтожения влияния Церкви на общество. Эта стратегическая цель оставалась неизменной, но под влиянием внешних и внутренних факторов в начале 1940-х гг. произошла коррекция государственной конфессиональной политики.