Приложения

Ольга Крашенинникова - Древнеславянский Октоих св. Климента, архиепископа Охридского - По древнерусским и южнославянским спискам XIII-XV - Введение

Перед автором настоящей монографии стояла задача исследовать малоизученный пласт церковнославянской книжности - древнейшие списки славянского и древнерусского Октоиха (Осмогласника), хранящиеся в архивах нашей страны. Поначалу в нашу задачу не входило выявление оригинального славянского репертуара в составе древнейшего Октоиха. Первоочередными целями была систематизация того разнообразного и пестрого рукописного наследия кон. XII — нач. XV веков, которое дошло до нас из эпохи господства на Руси Студийского богослужебного устава - см. Крашенинникова 1996. Когда были выделены основные типы древнерусского и древнеславянского Осмогласника, определены их характерные особенности, изучены их структура и состав, усилия были направлены на поиски типологически родственных им византийских литургических книг. Главный вывод, который удалось сделать, состоял в том, что именно древнерусский, а не южнославянский Октоих соответствует по своему типу наиболее раннему этапу в развитии византийского Осмогласника, формирование которого мы предположительно отнесли к концу IX-X векам (см. Крашенинникова 2000а). Следующим важнейшим этапом была аналитическая работа над текстами древнерусского Октоиха, связанная с поиском греческих оригиналов его основных песнопений.

С самого начала наше внимание привлекли редкие в славянской гимнографии тексты канонов и стихир 1-8 гласов в честь апостолов Петра и Павла. В наиболее полном виде эти произведения были представлены именно в древнерусских Осмогласниках, отличающихся наиболее архаической структурой. Несмотря на все наши усилия, поиски греческого первоисточника этого богослужебного цикла не увенчались успехом. Тем не менее мы продолжали отстаивать мнение о переводном характере этих песнопений (Крашенинникова 1998). Счастливая случайность помогла установить истину. Акростихи КЛИМЕНТА, КЛИМ, обнаруженные в 8-9 песнях канонов в честь апостолов Петра и Павла 2, 6 и 8 гласов, совершенно определенно указывали на авторство ближайшего ученика свв. Константина и Мефодия - св. Климента Охридского - и свидетельствовали об оригинальном, непереводном характере песнопений всего цикла, состоящего из 8 канонов и 24 стихир. Когда готовилась журнальная публикация канонов Петру 2 и 6 гласов и Божией Матери 4 гласа (Крашенинникова 20006), вышла в свет статья болгарской исследовательницы М. Йовчевой, в которой были опубликованы каноны Климента из Октоиха апостолам Петру и Павлу 8 гласа, св. Иоанну Предтече 1 гласа и Св. Троице 8 гласа (Йовчева 1999).

Становилось очевидным, что новооткрытые тексты могут послужить началом в обнаружении и других оригинальных песнопений древнеславянского Октоиха.

Перед нами, таким образом, встала задача сплошного текстологического обследования всех известных списков Октоиха с кон. XII - нач. XIII по XV век. Наше исследование было основано прежде всего на рукописях древнерусского извода, преобладающих в собраниях нашей страны и представляющих наиболее архаический тип Осмогласника.

В Приложении I настоящего издания помещается еще один цикл произведений славянского происхождения - шесть пар канонов в честь Св. Троицы 2-4, 6-8 гласов с акростихом КЛИМ в последней песне одного из канонов 8 гласа (первая публикация канона 8 гласа по списку ГИМ, Хлуд. 135 - см.: Йовчева 1999). Эти произведения характерны только для западноболгарских и сербских редакций Октоиха (ГИМ, Хлуд. 135, НБКМ 172 и др.) и в древнерусских рукописях они не встречаются. В наиболее полном виде эти каноны были обнаружены нами в единственном списке сербского Октоиха 1-8 гласов первой половины XIV века РНБ, Гильф. 26.

В издание не был включен единственный в своем роде покаянный канон Климента 6 гласа, найденный Е. Федоскиной в Изборном Октоихе нач. XIV века сербского извода ГИМ, Увар. 521-1° (см.: Федоскина 2000), поскольку он не встречается более ни в одном из известных списков Октоиха и, по мнению некоторых исследователей, мог быть заимствован в уваровском списке из других богослужебных книг.

В Приложении II вниманию читателя предлагаются тексты молебных стихир Св. Троице 1-8 гласов со славянским фразовым акростихом БОЖЕ МОИ ТРОИЦЕ ПОМОЗИ МИ ИАМН, составляющих одно целое с циклом канонов Св. Троице Климента. Они печатаются по наиболее полному списку Шестоднева Син. тип. 72 XIV века с разночтениями по четырем древнерусским спискам Октоиха и Шестоднева. В Приложении III публикуются также молебные стихиры ап. Петру 1-8 гласов по списку XIV века Син. тип. 74 с разночтениями по двум другим спискам древнерусского Изборного Октоиха.

В приложении IV помещено исследование, в котором делается попытка наметить основные этапы формирования византийского и славянского Октоиха IX-X веков на основании текстологического анализа наиболее важных литургических источников, относящихся к этому периоду.

К изданию приложены необходимые иллюстрации.