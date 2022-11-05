Данное учебное пособие предназначено для учащихся московской Школы Церковных Звонарей и направлено на помощь в освоении теоретических знаний. В нем приведены краткие сведения по истории колокольного звона, производству колоколов, их подбору и подвеске на звонницах и колокольнях.

В приложении данного пособия вы найдете пример устава колокольного звона, подготовленного нашей школой как пример осуществления богослужебных звонов в вашем храме.

Стоит отметить, что до недавнего времени звонарское мастерство передавалось от учителя к ученику непосредственно на колокольне по принципу «делай как я». До революции школ звонарей не было, в годы большевистского лихолетья храмы и колокольни были разрушены, большая часть колоколов уничтожена, преемственность звонарей нарушена.

Учебное пособие для звонарей храмов и монастырей

Издание третье, исправленное и дополненное

М. : ООО «Мастерская Ильи Дроздихина», 2013, 2011, 2009. - 144 с.

Учебное пособие для звонарей храмов и монастырей - Содержание

Раздел 1. Вступление

Раздел 2. Общие понятия и классификация колоколов

Раздел 3. Богослужебный звон

Раздел 4. История колокольного искусства и колокольного дела

Раздел 5. Производство колоколов

Раздел 6. Архитектура русских колокольных сооружений

Раздел 7. Подбор колоколов и их размещение на звоннице

Раздел 8. Техника безопасности

Приложение 1. Пример устав колокольного звона (рекомендации)

Приложение 2. Устав-схема Всенощного бдения и Литургии

Приложение 3. Чин благословения кампана сиесть колокола или звона

Приложение 4. Программа обучения Школы Церковных Звонарей

Приложение 5. Памятка звонаря

Приложение 6. Техническое состояние колокольни

Приложение 7. Профилактический осмотр колокольни

Приложение 8. Советы по обустройству колокольни

Приложение 9. Билеты по теории

Приложение 10. Ответы на билеты по теории

Приложение 11. Сборник партитур и нотных примеров

Приложение 12. Параметры отливаемых колоколов

Приложение 13. Надписи на колоколах

Раздел 9. Над книгой работали