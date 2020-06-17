Среди указанных нами четырех основных пособий, посвященных Уставу богослужения (книг протоиерея К. Никольского, В. Розанова, «Настольной книги священнослужителя» и «Богослужебных указаний»), ни одно не может быть признано оптимальным для изучения Устава и ни одно из них не соответствует программе изучения Литургики, используемой в духовных школах. Есть и другие книги, не названные нами (например, «Руководство к изучению Устава богослужения Православной Церкви» священника К. Субботина), но они также имеют немало недостатков. Потому существует необходимость в таком пособии по Церковному Уставу, которое, во-первых, было бы построено в соответствии с учебной программой духовных школ, во-вторых, содержало бы максимально полное изложение всех вопросов, рассматриваемых в семинарском курсе Литургики. В настоящей книге как раз и реализуется данная цель, насколько это было возможно.

Алексей Сергеевич Кашкин - Устав православного богослужения

Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2010.— 687 с.

ISBN 978-5-98599-082-9

Алексей Сергеевич Кашкин - Устав православного богослужения - Содержание

Введение

Часть I ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Глава 1. ХРАМ КАК МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

§ 1. Краткая история христианского богослужения

§ 2.Внешний вид храма

§ 3. Внутреннее устройство храма

Глава 2. СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ

§ 1. Церковнослужители, их функции и облачения

§ 2. Три степени священства

§ 3. Цвет священных облачений

Глава 3. КРУГИ БОГОСЛУЖЕНИЯ И ПОСТЫ

§ 1 Суточный круг богослужения

§ 2.Седмичный круг богослужения

§ 3. Годовой круг богослужения. Важнейшие православные праздники

§ 4. Посты

Глава 4. ВИДЫ ЦЕРКОВНЫХ МОЛИТВОСЛОВИЙ

§ 1. Библейский песенный материал § 1.1. Псалмы § 1.2. Библейские песни

§ 2. Церковная гимнография

Глава 5. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ

§ 1. Богослужебное Евангелие

§ 2. Богослужебный Апостол

§ 3. Типикон

§ 4. Псалтирь Следованная. Устав о чтении Псалтири

§ 5. Часослов

§ 6. Минея месячная. Приложения Минеи

§ 7. Октоих

§ 8. Минея Общая

§ 9. Минея Праздничная

§10. Триодь

§ 11.Ирмологий

§ 12. Служебник

§ 13. Требник

§ 14. Чиновник архиерейского священнослужения

Часть II. СЛУЖБЫ СУТОЧНОГО КРУГА БОГОСЛУЖЕНИЯ

Глава 1. ВЕЧЕРНЯ

§ 1. Виды вечерни

§ 2. Малая вечерня

§ 3. Вседневная вечерня

§ 4. Великая вечерня

§ 4.1. Определение великой вечерни, дни ее совершения

§ 4.2. Последование великой вечерни

§ 4.3. Особенности великой вечерни

Глава 2. ПОВЕЧЕРИЕ

§ 1. Великое повечерие

§ 2. Малое повечерие

Глава 3. ПОЛУНОЩНИЦА

§ 1. Виды полунощницы и дни ее совершения

§ 2. Последование вседневной полунощницы

§ 3. Особенности субботней полунощницы в отличие от вседневной

§ 4. Особенности праздничной полунощницы

§ 5. Последование воскресной полунощницы

§ 6. Последование пасхальной полунощницы

Глава 4. УТРЕНЯ

§ І. Виды утрени

§ 2. Вседневная утреня

§ 3. Утреня с великим славословием

§ 4. Полиелейная утреня

Глава 5. ЧАСЫ

§ 1. Виды часов и дни их совершения

§ 2. Последование вседневного часа

§ 3. Последование великопостного часа

§ 4. Особенности великопостных часов

§ 5. Последование Великого часа

§ 6. Последование пасхального часа

Глава 6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ

§ 1. Последование изобразительных на великопостных часах

§ 2. Особенности изобразительных

Глава 7. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

§ 1. Евхаристия: богословский аспект

§ 2. Виды литургии и дни их совершения

§ 3. Последование литургии святителя Иоанна Златоуста

§ 4. Изменяемые части литургии, их особенности

§ 5. Особенности Божественной литургии

§ 6. Литургия святителя Василия Великого

§ 7. Литургия Преждеосвященных Даров

Часть III. ВИДЫ СЛУЖБ МИНЕИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Глава 1. БОГОСЛУЖЕНИЯ В СЕДМИЧНЫЕ ДНИ

§ 1. Великие праздники

§ 2. Праздники со бдением

§ 3. Полиелейные праздники

§ 4. Службы с великим славословием

§ 5. Службы в дни памяти святых, «поемых на 6»

§ 6. Службы в дни памяти святых без знака

Глава 2. БОГОСЛУЖЕНИЯ ВОСКРЕСНЫХ ДНЕЙ

§ 1. Общие особенности воскресного богослужения

§ 2. Великие праздники

§ 3. Праздники со бдением

§ 4. Полиелейные праздники

§ 5. Службы с великим славословием

§ 6. Службы в дни памяти святых, «поемых на 6»

§ 7. Службы в дни памяти святых без знака

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. КАЖДЕНИЕ

§ 1. Идейный смысл каждения

§ 2. Образ совершения каждения

§ 3. Сосуды для каждения и ладан

§ 4. Порядок совершения каждения

Приложение 2. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОТПУСТЫ

§ 1. Краткая история и идейное значение отпуста

§ 2. Основной принцип формирования содержания отпуста

§ 3. Виды отпустов

§ 4. Отпусты в период Великого поста

§ 5. Несколько частных разъяснений по совершению отпустов

§ 6. Таблица совершения отпустов

Приложение 3. ПАМЯТКА ПОНОМАРЯ

§ 1. Действия пономарей при совершении всенощного бдения

§ 2. Действия пономарей при совершении литургии

§ 3. Включение и выключение паникадила

Приложение 4. УСТАВ О КАТАВАСИЯХ

Приложение 5. ЧИН ВЕЧЕРНЕЙ И ДНЕВНОЙ ТРАПЕЗЫ

§ 1. Вечерняя трапеза

§ 2. Дневная трапеза и чин о панагии

Библиография

Предметный указатель

Об авторе

Алексей Сергеевич Кашкин - Устав православного богослужения - Краткая история Типикона

Современный богослужебный устав, употребляемый в Русской Церкви, формировался на протяжении более чем десяти столетий. В истории Устава с очень раннего времени выявились две тенденции развития — мирская и монашеская. Уставами монастырского типа, оказавшими основное влияние на современный Устав, являются Студийский и Иерусалимский. Устав мирской, соборный отличался торжественностью служб, в нем преобладало не чтение, а песненное исполнение. Мирские уставы были преимущественным достоянием церквей соборных, особенно архиерейских. К этому типу можно отнести устав Великой церкви в Константинополе.

Студийский устав — это устав Студийского монастыря, основанного в 463 году в Константинополе при церкви во имя Иоанна Предтечи римским патрицием и сенатором Студием. В Константинополе этот монастырь играл важную роль, особенное же значение Студийский монастырь приобрел в период иконоборческих споров, так как иноки этого монастыря были ревностными защитниками иконопочитания и вынесли на себе всю тяжесть борьбы с иконоборчеством. Потому после IX века обитель заняла первенствующее место в монашеской жизни столицы, а богослужение ее было образцовым.

По Студийскому уставу служба совершалась в храмах Константинопольского Патриархата, в некоторых областях Малой Азии, на Афоне, в Южной Италии, первоначально на Руси (особенно в монастырях). Именно Студийским был тот устав, который преподобный Феодосий Печерский перенес в Киев около 1065 года в свою Лавру, откуда он распространился по всем русским обителям.

Иерусалимский устав, или преподобного Саввы Освященного, является отображением литургической жизни и монашеских традиций палестинских монастырей. Его происхождение связывают с именем преподобного Саввы Освященного (VI в.) и с известной под его именем знаменитой палестинской Лаврой близ Иерусалима.

До XI века богослужение совершалось по Иерусалимскому уставу в Иерусалимской, Александрийской и Антиохийской Церквах, затем он стал входить в практику других Церквей. Способствовали распространению этого устава и такие, в частности, обстоятельства, как устройство подворья иерусалимской Лавры святого Саввы в Константинополе, приезды Иерусалимских Патриархов в Константинополь, наконец, занесение святым Саввой Сербским Иерусалимского устава в афонский монастырь Хиландар и в Сербию, откуда он стал распространяться и в другие области.

Переход на Иерусалимский устав в Константинополе произошел около XII века. После периода Крестовых походов Студийская Лавра в Константинополе перестала иметь свое первенствующее значение, и ее Студийский устав полностью вытесняется Иерусалимским. Но и в последний входят, однако, студийские особенности. В восстановленном императором Константином Палеологом Студийском монастыре в 1293 году был введен уже не чисто Студийский Типикон, а сводный из уставов Иерусалимского, Студийского и Великой церкви.