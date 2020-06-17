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Кашкин - Устав православного богослужения

Алексей Сергеевич Кашкин - Устав православного богослужения
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Educational, Liturgical Books, Religious Studies Atheism
Среди указанных нами четырех основных пособий, посвященных Уставу богослужения (книг протоиерея К. Никольского, В. Розанова, «Настольной книги священнослужителя» и «Богослужебных указаний»), ни одно не может быть признано оптимальным для изучения Устава и ни одно из них не соответствует программе изучения Литургики, используемой в духовных школах. Есть и другие книги, не названные нами (например, «Руководство к изучению Устава богослужения Православной Церкви» священника К. Субботина), но они также имеют немало недостатков. Потому существует необходимость в таком пособии по Церковному Уставу, которое, во-первых, было бы построено в соответствии с учебной программой духовных школ, во-вторых, содержало бы максимально полное изложение всех вопросов, рассматриваемых в семинарском курсе Литургики. В настоящей книге как раз и реализуется данная цель, насколько это было возможно.

Алексей Сергеевич Кашкин - Устав православного богослужения

Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2010.— 687 с.
ISBN 978-5-98599-082-9

Алексей Сергеевич Кашкин - Устав православного богослужения - Содержание

Введение
Часть I ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЕГО ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ
Глава 1. ХРАМ КАК МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ
  • § 1. Краткая история христианского богослужения
  • § 2.Внешний вид храма
  • § 3. Внутреннее устройство храма
Глава 2. СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ
  • § 1. Церковнослужители, их функции и облачения
  • § 2. Три степени священства
  • § 3. Цвет священных облачений
Глава 3. КРУГИ БОГОСЛУЖЕНИЯ И ПОСТЫ
  • § 1 Суточный круг богослужения
  • § 2.Седмичный круг богослужения
  • § 3. Годовой круг богослужения. Важнейшие православные праздники
  • § 4. Посты
Глава 4. ВИДЫ ЦЕРКОВНЫХ МОЛИТВОСЛОВИЙ
  • § 1. Библейский песенный материал
    • § 1.1. Псалмы
    • § 1.2. Библейские песни
  • § 2. Церковная гимнография
Глава 5. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ
  • § 1. Богослужебное Евангелие
  • § 2. Богослужебный Апостол
  • § 3. Типикон
  • § 4. Псалтирь Следованная. Устав о чтении Псалтири
  • § 5. Часослов
  • § 6. Минея месячная. Приложения Минеи
  • § 7. Октоих
  • § 8. Минея Общая
  • § 9. Минея Праздничная
  • §10. Триодь
  • § 11.Ирмологий
  • § 12. Служебник
  • § 13. Требник
  • § 14. Чиновник архиерейского священнослужения
Часть II. СЛУЖБЫ СУТОЧНОГО КРУГА БОГОСЛУЖЕНИЯ
Глава 1. ВЕЧЕРНЯ
  • § 1. Виды вечерни
  • § 2. Малая вечерня
  • § 3. Вседневная вечерня
  • § 4. Великая вечерня
  • § 4.1. Определение великой вечерни, дни ее совершения
  • § 4.2. Последование великой вечерни
  • § 4.3. Особенности великой вечерни
Глава 2. ПОВЕЧЕРИЕ
  • § 1. Великое повечерие
  • § 2. Малое повечерие
Глава 3. ПОЛУНОЩНИЦА
  • § 1. Виды полунощницы и дни ее совершения
  • § 2. Последование вседневной полунощницы
  • § 3. Особенности субботней полунощницы в отличие от вседневной
  • § 4. Особенности праздничной полунощницы
  • § 5. Последование воскресной полунощницы
  • § 6. Последование пасхальной полунощницы
Глава 4. УТРЕНЯ
  • § І. Виды утрени
  • § 2. Вседневная утреня
  • § 3. Утреня с великим славословием
  • § 4. Полиелейная утреня
Глава 5. ЧАСЫ
  • § 1. Виды часов и дни их совершения
  • § 2. Последование вседневного часа
  • § 3. Последование великопостного часа
  • § 4. Особенности великопостных часов
  • § 5. Последование Великого часа
  • § 6. Последование пасхального часа
Глава 6. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ
  • § 1. Последование изобразительных на великопостных часах
  • § 2. Особенности изобразительных
Глава 7. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
  • § 1. Евхаристия: богословский аспект
  • § 2. Виды литургии и дни их совершения
  • § 3. Последование литургии святителя Иоанна Златоуста
  • § 4. Изменяемые части литургии, их особенности
  • § 5. Особенности Божественной литургии
  • § 6. Литургия святителя Василия Великого
  • § 7. Литургия Преждеосвященных Даров
Часть III. ВИДЫ СЛУЖБ МИНЕИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Глава 1. БОГОСЛУЖЕНИЯ В СЕДМИЧНЫЕ ДНИ
  • § 1. Великие праздники
  • § 2. Праздники со бдением
  • § 3. Полиелейные праздники
  • § 4. Службы с великим славословием
  • § 5. Службы в дни памяти святых, «поемых на 6»
  • § 6. Службы в дни памяти святых без знака
Глава 2. БОГОСЛУЖЕНИЯ ВОСКРЕСНЫХ ДНЕЙ
  • § 1. Общие особенности воскресного богослужения
  • § 2. Великие праздники
  • § 3. Праздники со бдением
  • § 4. Полиелейные праздники
  • § 5. Службы с великим славословием
  • § 6. Службы в дни памяти святых, «поемых на 6»
  • § 7. Службы в дни памяти святых без знака
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. КАЖДЕНИЕ
  • § 1. Идейный смысл каждения
  • § 2. Образ совершения каждения
  • § 3. Сосуды для каждения и ладан
  • § 4. Порядок совершения каждения
Приложение 2. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОТПУСТЫ
  • § 1. Краткая история и идейное значение отпуста
  • § 2. Основной принцип формирования содержания отпуста
  • § 3. Виды отпустов
  • § 4. Отпусты в период Великого поста
  • § 5. Несколько частных разъяснений по совершению отпустов
  • § 6. Таблица совершения отпустов
Приложение 3. ПАМЯТКА ПОНОМАРЯ
  • § 1. Действия пономарей при совершении всенощного бдения
  • § 2. Действия пономарей при совершении литургии
  • § 3. Включение и выключение паникадила
Приложение 4. УСТАВ О КАТАВАСИЯХ
Приложение 5. ЧИН ВЕЧЕРНЕЙ И ДНЕВНОЙ ТРАПЕЗЫ
  • § 1. Вечерняя трапеза
  • § 2. Дневная трапеза и чин о панагии
Библиография
Предметный указатель
Об авторе

Алексей Сергеевич Кашкин - Устав православного богослужения - Краткая история Типикона

Современный богослужебный устав, употребляемый в Русской Церкви, формировался на протяжении более чем десяти столетий. В истории Устава с очень раннего времени выявились две тенденции развития — мирская и монашеская. Уставами монастырского типа, оказавшими основное влияние на современный Устав, являются Студийский и Иерусалимский. Устав мирской, соборный отличался торжественностью служб, в нем преобладало не чтение, а песненное исполнение. Мирские уставы были преимущественным достоянием церквей соборных, особенно архиерейских. К этому типу можно отнести устав Великой церкви в Константинополе.
Студийский устав — это устав Студийского монастыря, основанного в 463 году в Константинополе при церкви во имя Иоанна Предтечи римским патрицием и сенатором Студием. В Константинополе этот монастырь играл важную роль, особенное же значение Студийский монастырь приобрел в период иконоборческих споров, так как иноки этого монастыря были ревностными защитниками иконопочитания и вынесли на себе всю тяжесть борьбы с иконоборчеством. Потому после IX века обитель заняла первенствующее место в монашеской жизни столицы, а богослужение ее было образцовым.
По Студийскому уставу служба совершалась в храмах Константинопольского Патриархата, в некоторых областях Малой Азии, на Афоне, в Южной Италии, первоначально на Руси (особенно в монастырях). Именно Студийским был тот устав, который преподобный Феодосий Печерский перенес в Киев около 1065 года в свою Лавру, откуда он распространился по всем русским обителям.
Иерусалимский устав, или преподобного Саввы Освященного, является отображением литургической жизни и монашеских традиций палестинских монастырей. Его происхождение связывают с именем преподобного Саввы Освященного (VI в.) и с известной под его именем знаменитой палестинской Лаврой близ Иерусалима.
До XI века богослужение совершалось по Иерусалимскому уставу в Иерусалимской, Александрийской и Антиохийской Церквах, затем он стал входить в практику других Церквей. Способствовали распространению этого устава и такие, в частности, обстоятельства, как устройство подворья иерусалимской Лавры святого Саввы в Константинополе, приезды Иерусалимских Патриархов в Константинополь, наконец, занесение святым Саввой Сербским Иерусалимского устава в афонский монастырь Хиландар и в Сербию, откуда он стал распространяться и в другие области.
Переход на Иерусалимский устав в Константинополе произошел около XII века. После периода Крестовых походов Студийская Лавра в Константинополе перестала иметь свое первенствующее значение, и ее Студийский устав полностью вытесняется Иерусалимским. Но и в последний входят, однако, студийские особенности. В восстановленном императором Константином Палеологом Студийском монастыре в 1293 году был введен уже не чисто Студийский Типикон, а сводный из уставов Иерусалимского, Студийского и Великой церкви.
Views 2 259
Rating 5.0 / 5
Added 17.06.2020
Author brat christifid
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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