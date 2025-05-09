Красноперов Дионисий, иерей – Литургика - Учебное пособие

Красноперов – Литургика - Учебное пособие
Литургика— богословская дисциплина, занимающаяся изучением богослужения в его различных аспектах. Литургика, являясь одновременно дисциплиной и теоретической, и практической, тесно связана с историей, богословием, филологией, археологией, религиозным искусством и другими разделами богословского знания. Изучение литургики необходимо как непосредственным совершителям богослужения, духовенству, так и остальным его участникам — для живого, осмысленного и плодотворного участия в богослужении Церкви.
История термина. В православной — восточной — традиции словом Xerroupyi'a обозначают как полный чин Евхаристии, так и особую Литургию Преждеосвященных Даров. Древнегреческий термин Xerroupyi'a в античных полисах VI-IV вв. до нашей эры обозначал общественные мероприятия: спортивные состязания, театральные действа, религиозные праздники, торжественные обеды, наймы кораблей, лошадей и пр. за личный счет состоятельных граждан. Организация такого мероприятия и называлась «литургией», т. е. «работой для народа» (от Хаб? — народ и epyov — дело, работа). Впоследствии само слово Xerroupyi'a — либо в общем смысле «служения», либо в более специальном значении «служения при храме» — было вполне распространено у раннехристианских авторов, но только с IV в. его начали применять к евхаристическому чину. Однако в западной традиции термин «литургия» используется в смысле «богослужение вообще» и обозначает богослужение не только евхаристическое, но и любое другое. Отсюда и название учебной дисциплины о богослужении — литургика.
Разделы литургики. По объектам исследования в литургике могут быть выделены некоторые подразделы. Например, эортоло- гия изучает дни церковного календаря — праздники, посты, памяти святых. Сакраментология занимается изучением Таинств Церкви. По задачам исследования можно, вслед за архимандритом Киприаном (Керном), выделить богослужебный устав, историческую литур- гику и литургическое богословие.
Богослужебный устав излагает богослужение в его современном, актуальном состоянии: что и как совершается на богослужении, как соединяются и взаимодействуют его разные компоненты, какие существуют варианты разрешения различных литургических коллизий, как писаный устав соотносится с устной традицией и т. д. Изучение литургики целесообразно начинать с изучения богослужебного устава, который закладывает основу для прохождения и понимания последующих разделов.
Историческая литургика рассматривает богослужение с точки зрения его развития во времени. Не для всех очевидно, но православное богослужение, как целостная система, возникло не одномоментно, а прошло долгий путь развития, не менее чем в полторы тысячи лет. Решающее влияние на этот процесс оказали мощные литургические традиции двух городов — Константинополя и Иерусалима, причем в русле каждой традиции присутствовало два типа богослужения — монашеское и соборное (кафедральное). В результате взаимодействия этих традиций сформировались основы современной литургической системы — византийского богослужения. Во многих отношениях развитие богослужения было остановлено изобретением печатного станка в XV в. Книги, в том числе и богослужебные, перестали переписывать и стали печатать, что довольно быстро привело к унификации и фиксации единой традиции вместо прежнего разнообразия.
Красноперов Дионисий, иерей – Литургика - Учебное пособие
Нижний Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2024. — 416 с.
ISBN 978-5-7429-0866-1
Красноперов Дионисий, иерей – Литургика - Учебное пособие – Содержание
Предисловие рецензента
От автора
Введение
1. Краткая история развития православного богослужения
2. Церковный год: классификация праздников
2.1. Праздники великие, средние и малые
2.2. Праздники неподвижные и подвижные
2.3. Праздники Господские, Богородичные и святых
2.4. История формирования праздничных циклов
2.5. Двунадесятые праздники
2.6. Предпразднство, попразднство и отдание праздников
2.7. Особые случаи предпразднства, попразднства и отдания
2.8. История формирования циклов предпразднства и попразднства
3. Общий обзор богослужения великих праздников
3.1. Общие особенности на праздники Господские, Богородичные и святых
3.2. Отличительные особенности Господских и Богородичных великих праздников
4. Календарная проблема
4.1. Юлианский и григорианский календари
4.2. Новый год и летоисчисление
Рождество Пресвятой Богородицы
5.1. Устав и практика
5.2. История
6. Введение во храм Пресвятой Богородицы
6.1. Устав и практика
6.2. История
7. Успение Пресвятой Богородицы
7.1. Устав и практика
7.2. История
7.3. Чин Погребения Божией Матери
7.3.1. Устав и практика
7.3.2. История
7.4. Успенский пост
7.4.1. Устав и практика
7.4.2. История
8. Воздвижение Креста Господня
8.1. Устав и практика
8.2. История
9. Подготовительный период к Рождеству Христову
9.1. Рождественско-богоявленский цикл
9.2.1. Устав и практика
9.2.2. История
9.3. Недели святых Праотец и Отец
9.3.1. Устав и практика
9.3.2. История
9.4. Предпразднство Рождества Христова
9.4.1. Навечерие Рождества Христова — рождественский Сочельник
9.4.2. Богослужение Навечерия в будний день
9.4.3. Богослужение Навечерия в субботу или воскресенье
9.4.4. История
10. Рождество Христово
10.1. Устав и практика
10.2. История
10.3. Святки
11. Крещение Господне
11.1. Устав и практика
11.2. История
11.3. Чин великого водоосвящения («Последование Великаго освящения воды Святых Богоявлений»)
11.3.1. Устав и практика
11.3.2. История
12. Преображение Господне
12.1. Устав и практика
12.2. История
13. Заупокойное годичное богослужение
13.1. Устав и практика
13.2. История
14. Храмовые (престольные) праздники
15. Великие (недвунадесятые) праздники
15.1. Устав и практика
15.2. История
16. Общий обзор периода пения Постной и Цветной Триодей
16.1. Устав и практика
16.2. История
17. Великий пост: история возникновения поста и формирования великопостного цикла памятей
18. Подготовительный период к Великому посту
18.1. Воскресные дни подготовительного периода
18.1.1. Устав и практика
18.1.2. История
18.1.2.1. Неделя мытаря и фарисея
18.1.2.2. Неделя о блудном сыне
18.1.2.3. Неделя Мясопустная
18.1.2.4. Неделя Сыропустная
18.2. Седмичные дни подготовительного периода
18.2.1. Сырная седмица
18.2.1.1. Пост Сырной седмицы
18.2.1.2. Устав и практика
18.2.1.3. История
18.3. Вселенская Мясопустная суббота
18.4. Суббота Сырной седмицы
18.4.1. Устав и практика
18.4.2. История
19. Сретение Господне
19.1. Устав и практика
19.2. История
20. Суточный круг богослужения Великого поста. Общий обзор
20.1. Устав и практика
20.2. История
21. Великопостная вечерня в Неделю вечера
22. Великопостная утреня
23. Великопостные часы
24. Великопостные изобразительны
25- Великопостная вечерня (без Литургии Преждеосвященных Даров)
26. Великое повечерие в будние дни Великого поста
26.1. Службы святым на великом повечерии
26.2. Великое повечерие, совершаемое в пятницу вечером
27. Литургия Преждеосвященных Даров
27.1. Устав и практика
27.1.1. Дни и время служения Литургии Преждеосвященных Даров
27.1.2. Чинопоследование Литургии Преждеосвященных Даров
27.2. История
27.2.1. Авторство Литургии Преждеосвященных Даров
27.3. Святая чаша на Литургии Преждеосвященных Даров
28. Полиелейное и бденное богослужение в седмичные дни Великого поста
29. Недели 1,2,3,4 и 5-я Великого поста
30. Субботы 2, з и 4-й седмиц Великого поста
31. Крестопоклонная седмица
32. Стояние Марии Египетской — четверг 5-й седмицы. Великий покаянный канон
32.1. Устав и практика
32.2. История
33. Суббота Акафиста
33.1. Устав и практика
33.2. История
34. Лазарева суббота
34.1. Устав и практика
34.2. История
35. Неделя 6-я Великого поста, Ваий (Цветоносная, Вербное воскресенье)
35.1. Устав и практика
35.2. История
36. Страстная (Великая) седмица: общие замечания
37. Великие понедельник, вторник и среда
37.1. Устав и практика
37.2. История
38. Великий четверток (четверг)
38.1. Устав и практика
38.2. История
38.3. Особые чинопоследования Великого четверга: освящение мира, омовение престола, общее елеосвящение и умовение ног
39. Великий пяток (пятница)
39.1. Устав и практика
39.2. История
40. Великая суббота
40.1. Устав и практика
40.2. История
41. Светлое Воскресение Христово. Святая Пасха. Светлая седмица
41.1. Дата празднования Пасхи
41.1.1. Пасха православная и иудейский Песах
41.2. Устав и практика
41.3. История
41.3.1. Пасха Ветхого Завета
41.3.2. Пасха Ветхого Завета и Тайная вечеря
41.3.3. Установление празднования христианской Пасхи
41.3.4. История развития пасхального богослужения
42. Благовещение Пресвятой Богородицы
42.1. Устав и практика
42.1.1. Дополнительные замечания о богослужении Благовещения
42.2. История
43. Антипасха
43.1. Устав и практика
43.2. История
44. Богослужение в период до отдания Пасхи. Недели 3,4,5,6 и 7-я Цветной Триоди
44.1. Устав и практика
44.2. История богослужения 3,4, 5, 6 и 7-й Недель периода Цветной Триоди
45. Радоница
45.1. Устав и практика
45.2. История
46. Преполовение Пятидесятницы
46.1. Устав и практика
46.2. История
47- Отдание Пасхи
48. Вознесение Господне
48.1. Устав и практика
48.2. История
49. Пятидесятница — день Святой Троицы
49.1. Устав и практика
49.1.1. Коленопреклонения Троицкой вечерни
49.2. История
50. Неделя Всех святых
50.1. Устав и практика
50.2. История
51- Петров пост
51.1. Устав и практика
51.2. История
52. Неделя Всех святых, в земле Русской просиявших
52.1. Устав и практика
52.2. История
Литература
Таблица частотности дат Пасхи в 532-летнем цикле Великого индиктиона
Большое спасибо!