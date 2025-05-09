Красноперов Дионисий, иерей – Литургика - Учебное пособие

Литургика— богословская дисциплина, занимающаяся изучением богослужения в его различных аспектах. Литургика, являясь одновременно дисциплиной и теоретической, и практической, тесно связана с историей, богословием, филологией, археологией, религиозным искусством и другими разделами богословского знания. Изучение литургики необходимо как непосредственным совершителям богослужения, духовенству, так и остальным его участникам — для живого, осмысленного и плодотворного участия в богослужении Церкви.

История термина. В православной — восточной — традиции словом Xerroupyi'a обозначают как полный чин Евхаристии, так и особую Литургию Преждеосвященных Даров. Древнегреческий термин Xerroupyi'a в античных полисах VI-IV вв. до нашей эры обозначал общественные мероприятия: спортивные состязания, театральные действа, религиозные праздники, торжественные обеды, наймы кораблей, лошадей и пр. за личный счет состоятельных граждан. Организация такого мероприятия и называлась «литургией», т. е. «работой для народа» (от Хаб? — народ и epyov — дело, работа). Впоследствии само слово Xerroupyi'a — либо в общем смысле «служения», либо в более специальном значении «служения при храме» — было вполне распространено у раннехристианских авторов, но только с IV в. его начали применять к евхаристическому чину. Однако в западной традиции термин «литургия» используется в смысле «богослужение вообще» и обозначает богослужение не только евхаристическое, но и любое другое. Отсюда и название учебной дисциплины о богослужении — литургика.

Разделы литургики. По объектам исследования в литургике могут быть выделены некоторые подразделы. Например, эортоло- гия изучает дни церковного календаря — праздники, посты, памяти святых. Сакраментология занимается изучением Таинств Церкви. По задачам исследования можно, вслед за архимандритом Киприаном (Керном), выделить богослужебный устав, историческую литур- гику и литургическое богословие.

Богослужебный устав излагает богослужение в его современном, актуальном состоянии: что и как совершается на богослужении, как соединяются и взаимодействуют его разные компоненты, какие существуют варианты разрешения различных литургических коллизий, как писаный устав соотносится с устной традицией и т. д. Изучение литургики целесообразно начинать с изучения богослужебного устава, который закладывает основу для прохождения и понимания последующих разделов.

Историческая литургика рассматривает богослужение с точки зрения его развития во времени. Не для всех очевидно, но православное богослужение, как целостная система, возникло не одномоментно, а прошло долгий путь развития, не менее чем в полторы тысячи лет. Решающее влияние на этот процесс оказали мощные литургические традиции двух городов — Константинополя и Иерусалима, причем в русле каждой традиции присутствовало два типа богослужения — монашеское и соборное (кафедральное). В результате взаимодействия этих традиций сформировались основы современной литургической системы — византийского богослужения. Во многих отношениях развитие богослужения было остановлено изобретением печатного станка в XV в. Книги, в том числе и богослужебные, перестали переписывать и стали печатать, что довольно быстро привело к унификации и фиксации единой традиции вместо прежнего разнообразия.

Красноперов Дионисий, иерей – Литургика - Учебное пособие

Нижний Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2024. — 416 с.

ISBN 978-5-7429-0866-1

Красноперов Дионисий, иерей – Литургика - Учебное пособие – Содержание

Предисловие рецензента

От автора

Введение

1. Краткая история развития православного богослужения

2. Церковный год: классификация праздников

2.1. Праздники великие, средние и малые

2.2. Праздники неподвижные и подвижные

2.3. Праздники Господские, Богородичные и святых

2.4. История формирования праздничных циклов

2.5. Двунадесятые праздники

2.6. Предпразднство, попразднство и отдание праздников

2.7. Особые случаи предпразднства, попразднства и отдания

2.8. История формирования циклов предпразднства и попразднства

3. Общий обзор богослужения великих праздников

3.1. Общие особенности на праздники Господские, Богородичные и святых

3.2. Отличительные особенности Господских и Богородичных великих праздников

4. Календарная проблема

4.1. Юлианский и григорианский календари

4.2. Новый год и летоисчисление

Рождество Пресвятой Богородицы

5.1. Устав и практика

5.2. История

6. Введение во храм Пресвятой Богородицы

6.1. Устав и практика

6.2. История

7. Успение Пресвятой Богородицы

7.1. Устав и практика

7.2. История

7.3. Чин Погребения Божией Матери

7.3.1. Устав и практика

7.3.2. История

7.4. Успенский пост

7.4.1. Устав и практика

7.4.2. История

8. Воздвижение Креста Господня

8.1. Устав и практика

8.2. История

9. Подготовительный период к Рождеству Христову

9.1. Рождественско-богоявленский цикл

9.2.1. Устав и практика

9.2.2. История

9.3. Недели святых Праотец и Отец

9.3.1. Устав и практика

9.3.2. История

9.4. Предпразднство Рождества Христова

9.4.1. Навечерие Рождества Христова — рождественский Сочельник

9.4.2. Богослужение Навечерия в будний день

9.4.3. Богослужение Навечерия в субботу или воскресенье

9.4.4. История

10. Рождество Христово

10.1. Устав и практика

10.2. История

10.3. Святки

11. Крещение Господне

11.1. Устав и практика

11.2. История

11.3. Чин великого водоосвящения («Последование Великаго освящения воды Святых Богоявлений»)

11.3.1. Устав и практика

11.3.2. История

12. Преображение Господне

12.1. Устав и практика

12.2. История

13. Заупокойное годичное богослужение

13.1. Устав и практика

13.2. История

14. Храмовые (престольные) праздники

15. Великие (недвунадесятые) праздники

15.1. Устав и практика

15.2. История

16. Общий обзор периода пения Постной и Цветной Триодей

16.1. Устав и практика

16.2. История

17. Великий пост: история возникновения поста и формирования великопостного цикла памятей

18. Подготовительный период к Великому посту

18.1. Воскресные дни подготовительного периода

18.1.1. Устав и практика

18.1.2. История

18.1.2.1. Неделя мытаря и фарисея

18.1.2.2. Неделя о блудном сыне

18.1.2.3. Неделя Мясопустная

18.1.2.4. Неделя Сыропустная

18.2. Седмичные дни подготовительного периода

18.2.1. Сырная седмица

18.2.1.1. Пост Сырной седмицы

18.2.1.2. Устав и практика

18.2.1.3. История

18.3. Вселенская Мясопустная суббота

18.4. Суббота Сырной седмицы

18.4.1. Устав и практика

18.4.2. История

19. Сретение Господне

19.1. Устав и практика

19.2. История

20. Суточный круг богослужения Великого поста. Общий обзор

20.1. Устав и практика

20.2. История

21. Великопостная вечерня в Неделю вечера

22. Великопостная утреня

23. Великопостные часы

24. Великопостные изобразительны

25- Великопостная вечерня (без Литургии Преждеосвященных Даров)

26. Великое повечерие в будние дни Великого поста

26.1. Службы святым на великом повечерии

26.2. Великое повечерие, совершаемое в пятницу вечером

27. Литургия Преждеосвященных Даров

27.1. Устав и практика

27.1.1. Дни и время служения Литургии Преждеосвященных Даров

27.1.2. Чинопоследование Литургии Преждеосвященных Даров

27.2. История

27.2.1. Авторство Литургии Преждеосвященных Даров

27.3. Святая чаша на Литургии Преждеосвященных Даров

28. Полиелейное и бденное богослужение в седмичные дни Великого поста

29. Недели 1,2,3,4 и 5-я Великого поста

30. Субботы 2, з и 4-й седмиц Великого поста

31. Крестопоклонная седмица

32. Стояние Марии Египетской — четверг 5-й седмицы. Великий покаянный канон

32.1. Устав и практика

32.2. История

33. Суббота Акафиста

33.1. Устав и практика

33.2. История

34. Лазарева суббота

34.1. Устав и практика

34.2. История

35. Неделя 6-я Великого поста, Ваий (Цветоносная, Вербное воскресенье)

35.1. Устав и практика

35.2. История

36. Страстная (Великая) седмица: общие замечания

37. Великие понедельник, вторник и среда

37.1. Устав и практика

37.2. История

38. Великий четверток (четверг)

38.1. Устав и практика

38.2. История

38.3. Особые чинопоследования Великого четверга: освящение мира, омовение престола, общее елеосвящение и умовение ног

39. Великий пяток (пятница)

39.1. Устав и практика

39.2. История

40. Великая суббота

40.1. Устав и практика

40.2. История

41. Светлое Воскресение Христово. Святая Пасха. Светлая седмица

41.1. Дата празднования Пасхи

41.1.1. Пасха православная и иудейский Песах

41.2. Устав и практика

41.3. История

41.3.1. Пасха Ветхого Завета

41.3.2. Пасха Ветхого Завета и Тайная вечеря

41.3.3. Установление празднования христианской Пасхи

41.3.4. История развития пасхального богослужения

42. Благовещение Пресвятой Богородицы

42.1. Устав и практика

42.1.1. Дополнительные замечания о богослужении Благовещения

42.2. История

43. Антипасха

43.1. Устав и практика

43.2. История

44. Богослужение в период до отдания Пасхи. Недели 3,4,5,6 и 7-я Цветной Триоди

44.1. Устав и практика

44.2. История богослужения 3,4, 5, 6 и 7-й Недель периода Цветной Триоди

45. Радоница

45.1. Устав и практика

45.2. История

46. Преполовение Пятидесятницы

46.1. Устав и практика

46.2. История

47- Отдание Пасхи

48. Вознесение Господне

48.1. Устав и практика

48.2. История

49. Пятидесятница — день Святой Троицы

49.1. Устав и практика

49.1.1. Коленопреклонения Троицкой вечерни

49.2. История

50. Неделя Всех святых

50.1. Устав и практика

50.2. История

51- Петров пост

51.1. Устав и практика

51.2. История

52. Неделя Всех святых, в земле Русской просиявших

52.1. Устав и практика

52.2. История

Литература

Таблица частотности дат Пасхи в 532-летнем цикле Великого индиктиона