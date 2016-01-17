Нет необходимости говорить о важности изучения богослужения будущим пастырям, миссионерам, катехизаторам и вообще всем желающим жить полнокровной церковной жизнью.

Участие в богослужении является самым простым, самым естественным и легким способом воцерковления, а по большому счету и единственно возможным.

Есть и другие, не менее важные и значимые церковные служения: например, служение миссионерское или подвиг христианского милосердия, однако именно участие в Таинствах и проживание богослужебных кругов вводит человека в Церковь.

Когда мы познакомимся с Уставом, когда мы узнаем богослужение, нам не просто станет известна последовательность тех или иных его элементов – мы почувствуем замечательную структуру церковной службы, ее динамику, законы ее развития, смысл, вложенный в ее структуру.

Все мы с нетерпением ждем рождественских или пасхальных песнопений, и как они замечательно звучат для нас первый раз в году!

Также нам откроются очень и очень многие песнопения других, пока, может быть, менее известных праздников.

Мария Сергеевна Красовицкая - Литургика - Курс лекций

Красовицкая М. С.Литургика: курс лекций / М. С. Красовицкая. – 7-е изд., испр. и доп. – М.:

Изд-во ПСТГУ, 2014. – 225 с.

ISBN 978-5-7429-0866-1

Мария Красовицкая - Литургика - Курс лекций - Содержание

ЛЕКЦИЯ 1. Общие проблемы изучения Устава

ЛЕКЦИЯ 2. Основные этапы истории богослужебного Устава

ЛЕКЦИЯ 3. Богослужебное время

ЛЕКЦИЯ 4. Богослужебные книги

ЛЕКЦИЯ 5. Богослужебные тексты

ЛЕКЦИЯ 6. Богослужение седмичных дней периода пения Октоиха, кроме предпразднства и попразднства, при одном святом, имеющем службу без знака или шестеричную, или при двух малых святых

ЛЕКЦИЯ 7. Особенности и составные части праздничного богослужения

ЛЕКЦИЯ 8. Воскресное богослужение

ЛЕКЦИЯ 9. Суббота в годовом и седмичном богослужебном круге

ЛЕКЦИЯ 10. Изменяемые части чина Божественной литургии свтт. Василия Великого и Иоанна Златоуста

ЛЕКЦИЯ 11. Годовой круг неподвижных праздников. Великие праздники Месяцеслова

ЛЕКЦИЯ 12. Подготовительный период к Великому посту

ЛЕКЦИЯ 13. Богослужение будних дней св. Четыредесятницы. Чтение покаянного канона прп. Андрея Критского в первые дни Великого поста

ЛЕКЦИЯ 14. Совершение Литургии в дни Великого поста

ЛЕКЦИЯ 15. Недели и субботы Великого поста

ЛЕКЦИЯ 16. Лазарева суббота. Неделя ваий. Понедельник, Вторник и Среда Страстной седмицы

ЛЕКЦИЯ 17. Великий Четверг и Великая Пятница

ЛЕКЦИЯ 18. Утреня и Божественная литургия в Субботу Преблагословенную

ЛЕКЦИЯ 19. Богослужение в период пения Триоди Цветной

Мария Красовицкая - Литургика - Курс лекций - Введение

Мы уже говорили о том, что значит историческое исследование для литургического богословия. В дальнейшем, рассматривая схемы тех или иных богослужений, мы обязательно будем говорить об истории того или иного песнопения, текста, целых частей богослужения, ссылаясь при этом и на различные этапы формирования богослужебного Устава. Чтобы эти отсылки направлялись не в пустоту, нам необходимо предпринять краткое исследование истории богослужебного Устава.

Сразу скажем, что если заняться этим вопросом более углубленно и обратиться к научной литературе, то можно встретить целый ряд уточнений, изменений или даже своего рода опровержений того, что вы прочитаете на этих страницах. И на это есть свои серьезные причины. Дело в том, что история богослужебного Устава – это область чрезвычайно сложная, противоречивая, связанная с изучением рукописных источников, что само по себе очень трудно и часто бывает связано с субъективным подходом того или иного исследователя. При составлении настоящей главы автор старался приводить такие данные, от которых впоследствии не придется отказываться; тем не менее надо быть готовым к возможным уточнениям. Данный краткий очерк истории Устава можно уподобить рассмотрению пути путешественника или экспедиции через разные страны, у каждой из которых есть своя история, своя география, своя культура. Эти путешественники прошли свой путь; что-то их коснулось, что-то нет; нам же важно лишь то, что отразилось на дальнейшей судьбе этой экспедиции.