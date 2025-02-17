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Кравцова - Францисканский орден

Кравцова Елена - Францисканский орден - от апостольского движения к ученой корпорации (Франция, XIII в.)
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History, Philology Literature
Известно, что Франциск Ассизский (ок. 1182— 1226) положил начало Ордену меньших братьев. Однако дальнейшее развитие его детища, несомненно, определял образ родоначальника, представление о нем в разные моменты истории сообщества. «Благочестивая легенда» о Франциске (вместе с комплексом агиографических текстов и коротких устных рассказов) была и скрепляющим, и разъединяющим фактором для францисканцев; внимательный исследователь найдет в многочисленных житиях святого, составленных в XIII в., воззрения различных течений этой корпорации. Более того, с самого своего возникновения история о Франциске Ассизском одновременно развивалась по двум линиям: маргинальной, не утвержденной высшим руководством Ордена и папой, и официальной, ими одобренной. Эти линии в течение XIII в. пересекались, взаимно дополняли и, в то же время, жестко отрицали друг друга, полемизировали между собой.
Множественность образов Франциска во францисканской среде была связана с социальной и национальной пестротой самого Ордена. В “Ordo Fratrum Minorum” входили представители разных социальных слоев, для единения которых решением руководства Ордена создавался устраивающий всех текст — легенда о Франциске Ассизском. Впрочем, мог существовать и обратный процесс: перенос своих, актуальных представлений, сформированных братья- ми из различных географических и культурных регионов, на образ святого-основателя, и создание жития, вдохновленного устной традицией и не утвержденного высшими иерархами Ордена, но близкого именно тому слою или области, где он появился. Сопоставление и анализ цитат из сравниваемых агиографий, их развитие, дополнения автора и толкование их в историческом контексте дают ценный материал для восстановления динамики средневековых идей и влияния их на различные аспекты человеческой жизни.
Первая часть книги посвящена «благочестивой легенде» о св. Франциске, её роли и влиянию на историографию: за два века францискановедения было сформировано немало историографических мифов. Кроме того, анализ «Благочестивой легенды» позволяет проследить, как Орден — монашеская корпорация — искал и отстаивал своё место в средневековых институтах власти, прежде всего, Римской курии. Наконец, «соревнование» образов св. Франциска, созданных разными людьми в течение XIII в., дает возможность отметить этапы становления Ордена через его отношение к истории, запечатленной в устном и письменном виде.

Кравцова Елена - Францисканский орден - от апостольского движения к ученой корпорации (Франция, XIII в.)

М; СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2018, 320 с.
Серия "MEDIAEVALIA [series minor]"
ISBN 978-5-98712-825-1

Кравцова Елена - Францисканский орден - от апостольского движения к ученой корпорации (Франция, XIII в.) - Оглавление

Предисловие
Часть I. «Благочестивая легенда» о Франциске Ассизском
Глава I. Особенности и этапы францискановедения: источники и историография
Глава II. Представления Ордена об институциональной власти и о месте сообщества в «теле церкви» (1226—1274)
  • § 1. Средневековое монашество и его реформы. Между мирской и духовной властями
  • § 2. «Первое житие»: рождение, становление и экспансия Ордена (1226—1244)
  • § 3. «Второе житие»: обострение противоречий (1244—1260)
  • § 4. «Большая легенда»: стабилизация (1260—1279)
  • § 5. «Легенда трех товарищей»: после Бонавентуры
  • § 6. «Древо распятой жизни»: спиритуалы в начале XIV в.
Глава III. Переписать историю, перезапомнить прошлое
  • § 1. Особенности средневекового представления об истории: письменная и устная фиксация
  • § 2. Начало: письменная фиксация “memoria”
  • § 3. Попытка единения: Франциск Ассизский как “alter Christus”
  • § 4. Схоластический Франциск «Большой легенды»
  • § 5. Образ Франциска «после Бонавентуры»
Часть II. Францисканский орден и Парижский университет. «Конфликтная» история
Глава I. Особенности и этапы взаимодействия Францисканского ордена и Парижского университета: источники и историография
Глава II. Появление университетов и интеграция в них францисканцев (1217—1251)
  • § 1. Структура и парадоксы средневековых университетов
  • § 2. Зачем простецам кафедра?
  • § 3. Поиски новых путей
Глава III. Самоопределение и оформление средневековых корпораций (1251—1279)
  • § 1. Этапы системного кризиса: папство, нищенствующие, профессора
  • § 2. Выбор Францисканского ордена
  • § 3. Новый виток конфликтов — новый Орден
Часть III. Францисканский орден на королевской службе во Франции
Глава I. Источники и историография Францисканского ордена на службе королевской власти
Глава II. Францисканский орден и королевская курия во Франции
  • § 1. Преодоление «вакуума власти»
  • § 2. Власть Франциска Ассизского и власть короля Франции
Глава III. Францисканцы в администрации Альфонса, графа Пуату
  • § 1. Апанаж Альфонса, графа Пуату
  • § 2. Овернь
Послесловие
Список сокращений
Библиография
Summary
Views 156
Rating 5.0 / 5
Added 17.02.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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