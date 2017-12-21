Традиции мидраша и каббалы утверждают, что во времена пророчества существование Творца было гораздо более очевидным, чем в наши дни. Творец говорил в сердце человека, Небеса были на земле, и дух проникал в материю. Но правда заключается в том, что и сейчас мало что изменилось. Человек по-прежнему связан с Творцом, земля - с небесами, а в материю проникает дух, или энергия. Сегодня даже известно, что материя есть не что иное, как иная форма энергии.

Но, тем не менее, эта связь глубоко спрятана, и человечество отчаянно стремится воссоединиться с Творцом. Что же связывает Б ־ га и человека, небеса и землю, дух и материю? Есть ли мост, ведущий к Творцу? И есть ли лестница, по которой мы можем добраться до Небес и вернуть их свет в нашу жизнь? Такой мост и лестница существуют, и имя им - Тора. Что такое Тора? Тора ־־ это письменный документ, полученный Моше на горе Синай и переданный им народу Израиля немногим более 3300 лет тому назад. Существует также устная традиция, сопровождающая этот письменный документ, которая включает указания на то, как понимать Тору, (которая представляет собой очень лаконичный текст, говорящий намного больше, чем кажется на первый взгляд), и как исполнять ее заповеди.

Устная Тора связана с Письменной Торой четырьмя основными способами, определяемыми словом "пардес". Это ивритское слово является прародителем английского "paradise" (рай), означающего Эдемский сад. Помимо того, слово "ПаРДеС" - это аббревиатура четырех уровней понимания Торы: пшат (прямой смысл), ремез (аллюзия), драш (морально-нравственный смысл) и сод (каббалистическое, тайное значение). Все эти четыре уровня являются теми ключами, с помощью которых можно попасть в Рай Торы. Этими четырьмя ключами Тора открывает не только свои секреты, но и секреты вселенной, материи (пространства), истории (времени) и человека (души и сознания). Если мы хотим попасть за кулисы и понять тайны вселенной и человека, нам следует обратиться к Торе.

Причина в том, что Тора предшествовала творению. По сути Тора - это не что иное, как ясное раскрытие того, что именуется Б ־ жественной Мудростью. Это понятийное звено, связывающее Творца - и Его мир, Творца - и нас. Тора и Анатомия Вот Тора, человек! Известно, что Тора содержит 613 мицвот (заповедей, множественное число от слова мицва, Макот 236). Базовое значение глагола "леЦаВот" (заповедовать) - "связывать". Когда человек выполняет миЦВу, он "связывает" себя и окружающий его мир - с Творцом. 613 заповедей подразделяются на 248 повелений и 365 запретов. Эти заповеди затрагивают все аспекты наших отношений с Творцом, наших отношений с другими людьми и наших отношений со всем миром.

Посредством этих заповедей Всевышний дает нам механизм, с помощью которого человек может контактировать с Ним и привести все Творение к его полному совершенству. Человеческий организм содержит 248 органов, что соответствует 248 заповедям Торы категории "делай", и 365 соединительных тканей, что соответствует 365 заповедям категории "не делай" (Зогар, 1, 1706). Таким образом, человек создан по модели Торы. Не только душа, но и тело человека, которое, как иногда кажется, мешает ему подняться над материальными ограничениями этого мира, само по себе является "торой". Посредством этой связи человек может использовать все, что есть в этом мире, чтобы понять и служить Творцу своим телом. С помощью души человек может подняться выше материального мира и войти в царство духа.

С помощью своего тела он может провести духовное - в материальное, создавая то совершенство, каковым должна быть земная человеческая жизнь. Тора является тем звеном, которое помогает человеку осуществить это. Реб Носон пишет о связи между Торой и телом человека: Для того чтобы лечить, лекарь должен знать в совершенстве анатомию человека. Он должен знать все части тела - конечности, артерии, вены и т.д. Он должен знать, как каждый орган связан с другими органами и зависит от них. Он должен понимать, как один орган может повлиять на другой. И только тогда лекарь сможет понять природу заболевания, которое он лечит. Таким образом, Тора также является "телом", подобным человеческому, как сказано: "Это Тора - человек". Каждая заповедь представляет собой орган этого тела. Чтобы понять истинное значение Торы, человек должен знать ее анатомию - законы и идеи, - и то, как каждая мицва, в качестве индивидуальной, неотъемлемой части всей Торы, связана с другими.

Хаим Кремер - Анатомия души - Раби Нахман из Браслава

Институт исследования Бреславского хасидизма Иерусалим - Нью-Йорк, 2016 - 607 с.

ISBN 978-1-928822-90-5

Хаим Кремер - Анатомия души - Раби Нахман из Браслава - Содержание

Введение

Часть I. Душа анатомии

Часть II. Тело и душа

Часть III. Пищеварительная система. Внутренние органы

Часть IV. Центральная нервная система

Часть V. Система кровообращения

Часть VI. Дыхательная система

Часть VII. Периферическая нервная система.

Часть VIII. Скелетная и мускульная системы. Туловище, руки и ноги

Часть IX. Репродуктивная система

Часть X. Жизнь и смерть

Приложение 1. О сыне царя и сыне служанки О сыне царя и сыне служанки

Приложение 2. Тело и заповеди Сефер Харедим

Приложение 3. Сфирот и черты характера Книга "Томер Двора"

Приложение 4. Схемы и диаграммы

Хаим Кремер - Анатомия души - - Раби Нахман из Браслава - В Саду Эдемском

Одним из первых шагов, который мы сможем сделать на пути к обретению настоящей духовности, является осознание духовного значения человеческого организма. Чтобы прийти к этому, мы должны в первую очередь понять величие души и узнать, как она связана с телом. В книге Зогар (III, 105а, 281а; Тикуней Зогар №26, с.72а) душа описывается стоящей настолько высоко над телом, что тело может считаться "башмаком" по отношению к душе. И только нижним своим краем душа соотносится с телом. Посредством нашего стремления к Творцу, через мысли, чувства, эмоции, слова и дела мы можем провести все больше и больше света в наши души. Таким образом, у нас есть возможность сделать наше физическое тело колесницей или храмом для высших сторон души, как это сделал Моше.

Человеческое тело не всегда было таким, каким мы его знаем. Тело Адама было телом из света. Он излучал Б ־ жественность (Берейшит Раба 20:12). Он внушал такой трепет, что ангелы по ошибке думали поклониться ему (там же, 8:10). И даже когда он согрешил, он остался духовной сущностью, одетой в физическое тело и излучающей духовность. И все же, в сравнении с тем уровнем, на котором он стоял до своего падения, и, конечно же, относительно того уровня, которому он должен был соответствовать, его действия создали преграду для Б ־ жественного света. Его тело из света (котнот ор, где слово "ор" (свет) пишется " ״אור - алеф-вав-рейш), открывавшее душу, огрубело, превратившись в оболочку из тканей и кожи (котнот ор, где слово "ор" (кожа) пишется " עור ” - аин-вав-реш), скрыв его душу (там же, 20:12).

Свет ( אור ) и кожа ( עור ) соответствуют двум особым деревьям Эдемского сада. В Торе написано: "И насадил Г ־ сподь Б ־ г сад в Эйдене с востока, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Г-сподь из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее в пищу, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла" (Берейшит 2:8-9), Вскоре после предупреждения А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, когда поешь от него, - смертью умрешь!" (там же, 2:17). Тора четко констатирует, что Адаму было велено не есть плодов Древа Познания. Согласно Каббале, этот запрет включал и Древо Жизни, но лишь до заката, до наступления первого в мире Шаббата (см. Сефер ГаЛикутим №3, с. 25-27). В этот момент вкушение плодов Древа Жизни стало бы мицвой.

И как только Адам вкусил бы плодов Древа Жизни, ему было бы позволено есть и плоды Древа Познания, так как у него были бы возможности вновь поднять Древо Познания к своему корню в Древе Жизни, поскольку высший уровень всегда включает низший. Таким образом, только ради того, чтобы дать Адаму возможность достичь высшего уровня духовности, Творец поселил его в Саду, где росли эти два дерева. Оба эти дерева были созданы Б-гом, но, как и все в Творении, Всевышний создал их таким образом, чтобы они представляли собой противоположные или же взаимодополняющие энергии, потенциалы - в зависимости от того, как человек будет использовать их. Древо Жизни соответствует душе, духовности.

Древо Познания добра и зла соответствует телу, а именно возможности тела выражать душу и сиять святостью или же скрывать и подавлять душу. Адам был призван превратить Древо Познания в Древо Жизни и наполнить тело светом ( אור ) души. Вместо этого он сделал так, что душу скрыла кожа ( עור ) (см. Аикутей Ґалахот, Орла 4:2). Адам был создан с умением различать добро и зло. Почему же тогда зло так его соблазнило? Он стремился к своему духовному источнику. Он хотел познать Творца, познать Его присутствие во всем, включая зло. Но человек был дерзок. Он был тщеславен. Он хотел быть как Б ־ г, он хотел создавать миры. Поэтому его соблазнили мыслью, что именно Творец желает его проступка! Тогда он сможет почтить Творца! Или, по крайней мере, так он думал ...