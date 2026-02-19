Хасидизм Предисловие Главного раввина России Р. Берла Лазара.

Книга, которую вы сейчас держите в руках, призвана открыть для вас богатейший мир трактата «Тания» - основополагающей книги хасидизма. Как раз в этом году исполняется 200 лет, как покинул этот мир основатель движения любавичских хасидов, Ал-тер Ребе. «Тания» была трудом всей его жизни, в ней сведены воедино все теологические и философские положения, легшие в основу хасидского служения Б-гу. Сегодня, когда хасидизм реально стал самым распространенным путем для возвращения евреев к Б-гу и Торе, важность и актуальность «Тании» особенно велики.

По существу, «Тания» дает ответы на главные вопросы бытия каждого еврея: кто я? Что внутри меня? Чем я отличаюсь от других людей? Почему у меня есть проблемы в жизни? Почему какие-то задачи, которые ставит жизнь, мне даются особенно трудно? Я всегда хочу поступать хорошо - почему же у меня это не всегда получается? И т.д.

И, в самом общем плане: что более важно - мои поступки или то, что у меня внутри? То, что я люблю Б-га всем сердцем - или то, что у меня не всегда получается правильно послужить Ему? И почему Тора (а за ней и хасидизм) главный акцент делают именно на действия, а не на помыслы?

Это проблемы, встающие перед каждым человеком повседневно. Каждый из нас постоянно оценивает и свои поступки, и свои мысли. В каждом идет постоянная внутренняя борьба, в душе встают «вечные вопросы», без ответа на которые человек не может обрести мир и гармонию. И на все эти вопросы отвечает Алтер Ребе в «Тании»!

Вот уже на протяжении двух веков люди не перестают удивляться, как в книге такого сравнительно небольшого объема концентрируется столько ответов, столько уроков для самых разных жизненных ситуаций! Сам Алтер Ребе говорил, что его труд предназначен «для всех, кто хотел получить совет как улучшить жизнь», и что он писал его «так, чтобы любой мог найти ответы». Замысел удался полностью: «Тания» не только давала ответы людям того поколения, но в полной мере сохраняет свою актуальность сегодня.

Проблема, однако, в том, что далеко не все могут изучать оригинал. Причем не только в силу языкового барьера: чтобы понять мудрость «Тании», надо самому подняться на достаточно высокий уровень религиозных и философских знаний. Поэтому сегодня, чтобы черпать из духовной сокровищницы Алтер Ребе, очень многим людям не обойтись без пояснений, без своего рода гида-путеводителя по миру «Тании». И я очень рад, что сейчас такой путеводитель появился на русском языке.

Предлагаемая вашему вниманию книга Надава Коэна «GPS души» представляет собой краткое изложение основных идей «Тании» - изложение систематическое, очень логичное и, что немаловажно, написанное на простом языке, понятным для людей XXI века. Хочу за это особо поблагодарить как издателей, так и переводчиков. Уверен, что читатели получат через эту книгу ключ к нашей богатейшей духовности, ключ к собственной душе и к совершенствованию своей жизни.

Есть известная история, рассказанная основателем хасидизма Баал-Шем-Товом. Однажды он поднялся в духовные миры, чтобы спросить Мошиаха, когда тот придет, чтобы дать нашему народу окончательное избавление. Мошиах ответил: «Приду, когда распространятся твои источники наружу» - то есть, когда хасидское миропонимание дойдет до каждого еврея. И я очень надеюсь, что издание этой книги станет еще одним шагом, который приближает приход Мошиаха и помогает каждому из нас его достойно встретить.