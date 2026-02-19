Коген - GPS души - Путешествие в глубь человеческой души по мотивам книги Тания
Предисловие Главного раввина России Р. Берла Лазара.
Книга, которую вы сейчас держите в руках, призвана открыть для вас богатейший мир трактата «Тания» - основополагающей книги хасидизма. Как раз в этом году исполняется 200 лет, как покинул этот мир основатель движения любавичских хасидов, Ал-тер Ребе. «Тания» была трудом всей его жизни, в ней сведены воедино все теологические и философские положения, легшие в основу хасидского служения Б-гу. Сегодня, когда хасидизм реально стал самым распространенным путем для возвращения евреев к Б-гу и Торе, важность и актуальность «Тании» особенно велики.
По существу, «Тания» дает ответы на главные вопросы бытия каждого еврея: кто я? Что внутри меня? Чем я отличаюсь от других людей? Почему у меня есть проблемы в жизни? Почему какие-то задачи, которые ставит жизнь, мне даются особенно трудно? Я всегда хочу поступать хорошо - почему же у меня это не всегда получается? И т.д.
И, в самом общем плане: что более важно - мои поступки или то, что у меня внутри? То, что я люблю Б-га всем сердцем - или то, что у меня не всегда получается правильно послужить Ему? И почему Тора (а за ней и хасидизм) главный акцент делают именно на действия, а не на помыслы?
Это проблемы, встающие перед каждым человеком повседневно. Каждый из нас постоянно оценивает и свои поступки, и свои мысли. В каждом идет постоянная внутренняя борьба, в душе встают «вечные вопросы», без ответа на которые человек не может обрести мир и гармонию. И на все эти вопросы отвечает Алтер Ребе в «Тании»!
Вот уже на протяжении двух веков люди не перестают удивляться, как в книге такого сравнительно небольшого объема концентрируется столько ответов, столько уроков для самых разных жизненных ситуаций! Сам Алтер Ребе говорил, что его труд предназначен «для всех, кто хотел получить совет как улучшить жизнь», и что он писал его «так, чтобы любой мог найти ответы». Замысел удался полностью: «Тания» не только давала ответы людям того поколения, но в полной мере сохраняет свою актуальность сегодня.
Проблема, однако, в том, что далеко не все могут изучать оригинал. Причем не только в силу языкового барьера: чтобы понять мудрость «Тании», надо самому подняться на достаточно высокий уровень религиозных и философских знаний. Поэтому сегодня, чтобы черпать из духовной сокровищницы Алтер Ребе, очень многим людям не обойтись без пояснений, без своего рода гида-путеводителя по миру «Тании». И я очень рад, что сейчас такой путеводитель появился на русском языке.
Предлагаемая вашему вниманию книга Надава Коэна «GPS души» представляет собой краткое изложение основных идей «Тании» - изложение систематическое, очень логичное и, что немаловажно, написанное на простом языке, понятным для людей XXI века. Хочу за это особо поблагодарить как издателей, так и переводчиков. Уверен, что читатели получат через эту книгу ключ к нашей богатейшей духовности, ключ к собственной душе и к совершенствованию своей жизни.
Есть известная история, рассказанная основателем хасидизма Баал-Шем-Товом. Однажды он поднялся в духовные миры, чтобы спросить Мошиаха, когда тот придет, чтобы дать нашему народу окончательное избавление. Мошиах ответил: «Приду, когда распространятся твои источники наружу» - то есть, когда хасидское миропонимание дойдет до каждого еврея. И я очень надеюсь, что издание этой книги станет еще одним шагом, который приближает приход Мошиаха и помогает каждому из нас его достойно встретить.
Перевод: Реувен Куравский
Израиль, 2013, 454 с.
ISBN: 978-965-7498-32-3
Надав Коген - GPS души - Путешествие в глубь человеческой души по мотивам книги Тания - Содержание
Врата первые. Длинный путь - Ликутей Лмарим, гл. 1-17
- Глава первая. Что такое Я
- Глава вторая. Вторая душа
- Глава третья. 10 сил души
- Глава четвертая. Одеяния души
- Глава пятая. Тайна Сжатия
- Глава шестая. Другая сторона: животная душа
- Глава седьмая. Можно или нельзя?
- Глава восьмая. Поединок
- Глава девятая. Цадик
- Глава десятая. Раша
- Глава одиннадцатая. Бейнони
Врата вторые. Краткий путь - Ликутей Лмарим, гл. 18-25
- Глава двенадцатая. Наследство
- Глава тринадцатая. Где Б-г?
- Глава четырнадцатая. Почему Б-га не видать?
- Глава пятнадцатая. Внутреннее желание
- Глава шестнадцатая. Выбора не остается!
Врата третьи. Радуйся! - Ликутей Ямарим, гл. 26-34
- Глава семнадцатая. Надо радоваться!
- Глава восемнадцатая. Радоваться всегда!
- Глава девятнадцатая. Разбитое сердце - целое сердце
- Глава двадцатая. Истинная радость
- Глава двадцать первая. Радость души
- Глава двадцать вторая. Любить каждого еврея
Врата четвертые. Главное - дело - Ликутей Ямарим, гл. 35-37
- Глава двадцать третья. Свеча Всевышнего - душа человека
- Глава двадцать четвертая. Цель
- Глава двадцать пятая. Раскрыть искру
- Глава двадцать шестая. Сделать мир чище
Врата пятые. Кавана - правильный настрой - Ликутей Ямарим, гл. 38-50
- Глава двадцать седьмая. Кавана
- Глава двадцать восьмая. Крылья
- Глава двадцать девятая. Во имя Единства
- Глава тридцатая. Страх перед Небесами
- Глава тридцать первая. Любовь
- Глава тридцать вторая. Отражение в воде
- Глава тридцать третья. Выше всего
Врата шестые. Сделайте Мне святилище - Ликутей Ямарим, гл. 51-53
- Глава тридцать четвертая. Сделайте Мне святилище
- Глава тридцать пятая. И буду обитать среди них
Врата седьмые. Врата Единства и веры - Шаар гаихуп вегаэмуна, гл. 1-12
- Глава тридцать шестая. Верить и понимать
- Глава тридцать седьмая. Нечто из ничего
- Глава тридцать восьмая. Построенный добром
- Глава тридцать девятая. Высшее Единение
- Глава сороковая. Простое Единство
Врата восьмые. Послание о покаянии - Игерет гатшува, гл. 1-12
- Глава сорок первая. Тшува: Возвращение
- Глава сорок вторая. Тшува - Вернись, Гей!
- Глава сорок третья. Тшува Татаа
- Глава сорок четвертая. Тшува Илаа
- Глава сорок пятая. Тшува с радостью
Надав Коген - GPS души - Путешествие в глубь человеческой пуши по мотивам книги Тания - Слово переводчика
О книге
До 70-х годов Тания - книга, выдержавшая больше изданий, чем любая другая еврейская книга[1] - оставалась недоступной русскоязычному читателю.
В 1976 г. Голда Липш начала работать над переводом Тании. Издание первых частей книги совпало с началом возрождения еврейской жизни в Советском Союзе. Книги тайно переправлялись за железный занавес, и молодые Баалей-Тшува, став на путь возвращения к истокам, с упоением стали изучать философию хасидизма по новому переводу.
К 1979 году были переведены первые три части книги, составляющие основную ее часть[2]. Перевод редактировался руководителем издательства «Шамир» проф. Ирмиягу Брановером и раввинами 3. Левиным и Д. Окуневым. Любавичский Ребе активно интересовался переводом на всех стадиях его выполнения; черновики перевода передавались Ребе, и его примечания были внесены в книгу. В конце 1990-х перевод Тании на русский язык был завершен усилиями р. Н.З. Рапопорта и М. Шнейдера.
Популярность перевода все возрастала,и круг изучающих постоянно расширялся, однако перевод Тании оставался доступным в полной мере лишь человеку, готовому серьезно заняться изучением нелегкого текста, пестрящего такими терминами, как аспект, эманация или Эйн Соф.
Времена меняются, меняются с ними и потребности, а спрос порождает предложение. В 2000-х годах количество издаваемых книг на русском языке, связанных с Торой, значительно возросло. На этой волне появились первые издания, комментирующие Танию, наиболее известными среди которых стали книга Д. Сегаля «Тания для начинающих» и серия брошюр Э. Ховкина «Ворота в Танию». Появились и аудиоуроки по Тании, в т.ч. лекции р. Дов-Бера Байтмана и уроки р. Д. Эльдина.
Однако упомянутые печатные издания охватили лишь первые главы книги, оставив большую ее часть неведомой для широкого читателя. Наша книга стремится, в известной мере, восполнить этот пробел.
С другой стороны, это издание ни коей мере не должно и не может заменить изучение оригинального текста Тании с компетентным преподавателем. Об этом пишет Любавичский Ребе в предисловии к первому переводу Тании на английский язык (полный текст предисловия в переводе на русский язык можно найти в Тании с русским переводом издательства Шамир):
...Разумеется, любой перевод в лучшем случае не более, чем неадекватный эрзац подлинника. Однако можно надеяться, что настоящее издание ... явится большой помощью изучающим хасидизм вообще и хасидизм Хабада в частности.
В этом, 5773 году весь мир отмечает 200 лет от Гисталкус (вознесения души) Алтер Ребе, автора книги Тания. Без сомнения, изучение его Торы приблизит тот день, когда мы лично встретимся с автором Тании, а также удостоимся слышать от Короля Мо-шиаха «новую Тору», в которой полностью раскроется великий свет, содержащийся в книге Тания.
О переводе
Этот перевод рассчитан на широкого читателя, не знакомого с учением хасидизма и его терминами, поэтому большинству терминов в книге сопутствует перевод или краткое пояснение. Знак г везде соответствует еврейской букве п и читается как английское h.
Как пишет Алтер Ребе, автор книги Тания «...каждый читатель читает по-своему, согласно своей способности понять и охватить
разумом то, что перед ним». Возможно, какие-то темы в книге читатель пожелает перечитать дважды и трижды, чтобы усвоить информацию и разобраться в ней. Следует учитывать, что формат книги не позволил включить в нее многие из комментариев и пояснений к книге Тания, содержащихся в учении хасидизма.
Еврейские мудрецы говорят: «Как нет зерна без соломы, так нет книги без ошибки». Моя просьба к читателю: если в книге найдена опечатка или ошибка в изложении текста, сообщите об этом в редакцию, и ошибка будет исправлена в следующем тираже книги. Если же у вас возникают вопросы, связанные с содержанием книги - помните сказанное в трактате Авот: «Стыдливый не способен учиться». Обращайтесь, и с Б-жьей помощью постараюсь ответить удобным для читателя способом.
Возношу молитву Всевышнему, чтобы эта книга помогла читателю в поисках собственной души.
[1] На данный момент, по инициативе Любавичского Ребе, Тания выдержала примерно 5,5 тыс. тиражей, изданных в большинстве стран мира, в т.ч. была переведена на идиш, английский, итальянский, французский, испанский, арабский, русский, португальский, грузинский языки.
[2] В книге, которую вы держите в руках, пересказаны именно эти три части: Ликутей Амарим, Шаар Гаихуд Вегаэмуна, Игерет Гатшува.
