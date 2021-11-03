Критика Иудейской религии

Классика советского атеизма

Иудаизм — религия, распространенная главным образом среди евреев. Признание единого бога Ягве (Иегова или Адонай) и «избранности» еврейского народа, вера в небесного избавителя (мессию), долженствующего судить всех живых и мертвых, а поклонников Ягве привести в «землю обетованную»; святость Ветхого завета, исполнение предписаний которого «обеспечивает» вечное блаженство в загробной жизни,—таковы, по учению раввинов, основные догматы иудаизма. Чтобы понять характер и социальную природу иудаизма, необходимо решительно отбросить богословский и буржуазно-националистический взгляд, рассматривающий религию Ягве как особую, «богом данную», «откровенную» религию, якобы изначально монотеистическую.

К изучению иудаизма следует подходить точно так же, как к исследованию любой другой религии. Всякая религия есть превратное отражение в умах людей тех внешних сил, которые властвуют над ними в их повседневной жизни. Происхождение, историю и классовую роль иудейской религии можно понять и объяснить только в свете реальной истории евреев. Первые сведения о религии древних евреев восходят к XV в. до н. э., к тому времени, когда кочевые их племена появились в Аравийской пустыне. В XIII в. до н. э. древнееврейские номады завоевали Ханаан (Палестину) и стали заниматься земледелием. «Мы не знаем,— пишет Скворцов-Степанов,— каков был строй родовых групп (миспах) во время жизни в пустыне. Но еще в первые столетия по занятии Ханаана у каждой миспахи была своя особая область, во главе которой был свой особый родовой или местный бог» .Среди многих местных богов почитался и бог Ягве, который стал впоследствии главным богом евреев (у христиан— он принял образ бога-отца).

В условиях кочевой жизни Ягве был божеством скотоводческого племени Иуды. Когда же его поклонники заняли определенную область в Палестине и стали заниматься земледелием, то он постепенно превратился в бога-хранителя полей и виноградников, в покровителя земледелия. Древнейшая религия евреев представляла собой совокупность верований, характерных для первобытнообщинного и родового строя. У них существовали культы духов, природы, стихий, культ предков и т. п. В современном иудаизме сохранилось немало пережитков, верований этой древнейшей эпохи. К их числу могут быть отнесены такие обряды и запреты, как обрезание, запрещение есть мясо некоторых животных, смешивать мясные и молочные; продукты 3 и т. п. В условиях разложения родового строя происходило расширение представлений о божестве и о тех функциях, которые оно исполняет. Оно теперь ведает не только вопросами урожая и дождя, но и взаимоотношениями людей внутри рода. Божества становятся жадными и ненасытными, воплощая в себе черты восточных деспотов со всеми их капризами и прихотями. Боги непрестанно требовали жертв, и верующие в обилии приносили жрецам произведения земли и первородных или единственных детей. По представлениям древних евреев, излюбленным местом этих 'богов были холмы. На их вершинах строили святилища и воздвигали жертвенники. Обычай совершать богослужение на высотах существовал и у многих древних народов. Гомер рассказывает, что троянцы приносили Зевсу жертву на горе Иде (Илиада, X, 171). Древние персы также считали высоты местом пребывания богов (Геродот, I, 131).

Критика Иудейской религии

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА МОСКВА» 1964 г. - 477 с.

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