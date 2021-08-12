Иосиф Рабинович - Мессианское движение - Кай Кьер-Хансен

Эта книга посвящена российскому еврею Иосифу Рабиновичу, который в 1882 году совершил путешествие в Палестину для того, чтобы изучить возможность создания там еврейского поселения, и вернулся в Россию с вновь обретенной верой в то, что Иисус Христос был Мессией и братом еврейского народа.

Кай Кьер-Хансен - Иосиф Рабинович и мессианское движение

Библия для всех, Санкт-Петербург, 1997 г. - 160 с.

ISBN 5-7454-0169-9

Кай Кьер-Хансен - Иосиф Рабинович и мессианское движение - Предисловие к русскому изданию

В последние пятнадцать лет XIX столетия о Рабиновиче и возглавляемом им мессианском движении узнали все, кого в то время волновала тема Иисуса и Израиля. После его смерти в 1899 году интерес к нему в некоторых кругах, которые прежде его поддерживали, постепенно угас, хотя полностью забыт он никогда не был. Имя Рабиновича обычно включается в доклады о современном еврейском христианском движении, однако все его описания чересчур поверхностны. Они не являются в должной мере ни серьезными, ни самостоятельными.

Тем не менее, Рабинович и сегодня заслуживает нашего внима­ния, в том числе и внимания со стороны российских евреев и христиан, ибо проблемы, которым он пытался противостоять, сам являясь евреем и веря в Иисуса, все еще не нашли окончательного решения. И в наши дни верующие в Иисуса евреи, которые называют себя либо христианскими евреями, либо верующими евреями, либо мессианскими евреями, борются все с теми же проблемами.

Некоторые из этих проблем являются жизненно важными для той небольшой части народа Израиля, которая верит в Иисуса как Мессию, и могут быть охарактеризованы нами благодаря исторической оценке, сделанной в свое время Рабиновичем. Борьба за его идеи в том виде, в котором она велась в нееврейских христианских кругах, тоже имеет связь с современностью — конечно, лишь в случае, если люди способны учитывать уроки истории. Знакомство с жизнью Рабиновича проливает свет на проблемы, ответ на кото­рые приходилось искать еще первохристианам. Они ведь были евреями. Иисус тоже.

Я не стремился изображать Рабиновича в таком свете, чтобы какая-либо группа людей, которых в настоящее время волнует проблема Иисуса и Израиля, получила большее преимущество, нежели другие группы. В конце концов, вряд ли сегодня найдется хоть один человек, который смог бы подписаться подо всем, что отстаивал Рабинович.

Можно с уверенностью утверждать, что на его позицию по некоторым вопросам повлияли время, в которое он жил, и место, где он жил. Особенно же мешали ему те политические обстоятельства, которым ему приходилось подчиняться, так как они не оставляли ему возможности развивать свою деятельность в том русле, в котором он хотел. Но изучение его борьбы за создание независимой еврейской христианской конгрегации — это поистине захватывающее занятие. В любом случае, его основные взгляды вызывают большой интерес; и к ним мы можем обратиться.

Английский оригинал этой книги основан на самостоятельном изучении материала источников. Данное русское издание представляет собой сокращенный вариант оригинала, и в нем нет ссылок на источники. Я попытался подать материал таким образом, чтобы у читателей не возникало особых трудностей при чтении. Именно для удобства читателей я не придерживался строгой хронологии, что повлекло за собой некоторые повторы и переплетения событий, которые, как я надеюсь, не вызовут раздражения, поскольку в целом этот прием позволяет облегчить усвоение материа­ла. В начале книги дается объяснение того, почему в некоторых случаях при датировке одного события приводится две даты.

В 1888 году Рабинович сказал о себе: «У меня есть два пристрастия, которым я отдаю всего себя. Первое — это Господь Иисус Христос, а второе — Израиль».

Во время посещения Лондона в 1889 году он попытался облечь в словесную форму свои взгляды на собственное положение. При этом он воспользовался притчей, то есть использовал прием, к которому евреи обычно прибегают охотнее, чем остальные народы. Сам Рабинович также не был исключением из этого правила.

Он сказал:

Мое положение следует сравнивать с положением человека, который вышел на корабле в открытое море и вместе со всеми членами команды попал в кораблекрушение. И вот все, кто плыл на том корабле, пытаются обрести твердую почву под ногами и спастись. Если один из них, оказавшись у берега, сумеет встать на дно, он прилагает все усилия, чтобы докричаться до тех, кто еще борется за жизнь в открытом море; а если люди находятся далеко от этого человека и не могут его услышать, то он начинает размахивать палкой или флагом, чтобы привлечь к себе внимание и побудить всех плыть к берегу.

Теперь о моем положении. Россия — это океан, евреи — это потерпевшие кораблекрушение люди, и поскольку, по благодати Господней, мои ноги стоят на Камне (который есть Иисус), я попытался сделать то же самое, что и тот человек, о котором я рассказывал: я кричу и подаю сигналы моему попавшему в кораблекрушение народу, направляя его к этому Камню.

То, как сам Рабинович достиг Камня, как он «подавал сигналы» своим братьям евреям, и стало главной темой этой книги. Пользуясь словами приведенной выше метафоры, я лишь добавлю, что небезынтересной может оказаться и попытка выяснить, как к его акции спасения присоединились христиане других национальностей, которые сначала лишь наблюдали за его деятельностью. Так как с тех пор, как все люди, обеспокоенные проблемой Иисуса и Израиля, услышали о мессианском движении, прошло уже ровно сто лет, то мне кажется, настало время рассказать об этом интереснейшем еврее, принявшем Иисуса Христа и давшем, кроме всего прочего, жизнь выражению «наш брат Иисус».

Сегодня, приблизительно через сто лет после смерти Рабиновича, в его родном городе Кишиневе снова есть евреи, верующие в Иисуса Христа.

Кай Кьер-Хансен

Август 1996 года