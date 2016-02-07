Кривонос - Лекции по истории Православной Церкви Беларуси
История Православной Церкви в Беларуси связана как с событиями тысячелетней давности, так и нашего времени. Созданная Спасителем, Церковь Божия обладает поразительным долголетием. Целый ряд государств, существовавших столетия назад, давно отошли в небытие.
И только Церковь Христова по-прежнему сохраняет непреходящее значение в жизни тех поколений белорусов, которые не представляют своего земного бытия без веры в Господа Бога. «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Её» (Мф. 16: 18), - сказал Спаситель.
Эти пророческие слова подтверждаются всем ходом отечественной истории.
Протоиерей Фёдор Кривонос - Лекции по истории Православной Церкви Беларуси
Минск : ВРАТА, 2012. - 240 с.
ISBN 978-985-6912-07-1
Фёдор Кривонос - Лекции по истории Православной Церкви Беларуси - Содержание
Введение
- Лекция 1 Древнейший период церковной истории Беларуси (Х-XII века): основные вехи и главный итог
- Лекция 2 Церковная жизнь в Великом Княжестве Литовском: со времени образования государства в XIII веке до учреждения в его пределах особой митрополии (1458 г.)
- Лекция 3 Православная Церковь в Великом Княжестве Литовском во второй половине XV-XVI столетиях: на пути к провозглашению Брестской унии
- Лекция 4 Православная Церковь в Великом Княжестве Литовском с конца XVI до конца XVIII столетия: в противостоянии католикам и униатам
- Лекция 5 Православная Церковь Беларуси в период её вхождения в состав Российской империи (конец XVIII - начало XX веков)
- Лекция 6 Основные события церковной жизни Беларуси с 1917 года до начала XXI столетия
Заключение
Библиография
Приложения
- Рогнеда-Анастасия: почему она приняла христианство?
- Полоцкий собор Святой Софии
- Минская икона Божией Матери
- Жизнь и архипастырское служение Мелхиседека (Паевского) во время его пребывания на Минской кафедре (1919 - 1925 годы)
- Миссионеры военных лет
Фёдор Кривонос - Лекции по истории Православной Церкви Беларуси
В данном лекционном курсе история Православия рассматривается в контексте существования в пределах Беларуси различных государственных образований, оказывавших большое влияние на течение местной церковной жизни: благоприятствовавших ей или, наоборот, создававших всевозможные препятствия.
Давно уже нет ни Полоцкого и Туровского княжений, ни Великого Княжества Литовского, Русского и Жамойтского, ни Речи Посполитой, ни Российской империи. Недавно, на глазах у многих современников, трагически закончился земной путь богоборческой советской империи[1]. А Церковь есть и пребудет вовеки, по тому что Она выражает чаяния и стремления человека к Жизни Вечной и Бессмертной, без которой всё земное превращается в тлен и прах,..
Прелюдией к данной работе стал очерк «Судьбы Православия в Белоруссии», написанный автором ещё в 1993 году и опубликованный в связи с торжественным празднованием 1000-летия христианства в нашей стране.
В дальнейшем автор принял участие в подготовке обширной статьи по истории Православия в Беларуси, которая была напечатана в Православной Энциклопедии.
Первые три лекции данного курса (в сокращенном варианте) увидели свет в Трудах Минской духовной академии.
В прежние годы автором было опубликовано также множество небольших работ церковно-краеведческого содержания, вышедших в ряде периодических изданий.
Лекции, предлагаемые ныне вниманию тех, кто с интересом относится к истории Православной Церкви в Беларуси, читаются в Минской духовной семинарии. Они носят обзорный характер, в них выделены те тенденции развития местной церковной жизни, которые являются главными, определяющими в сё историческом прошлом.
Естественно, что оценки ряда личностей и событий, о которых повествуется в лекциях, отражают авторское видение церковно-исторического прошлого Беларуси, которое может не всегда соответствовать устоявшимся, прежде всего, в светской науке представлениям. Но это разномыслие не должно служить предметом пререканий для тех, кто стремится рассматривать исторический процесс с точки зрения тех свидетельств, которые открываются перед нами объективно.
Нельзя не учитывать того, что приобщение к Православной Церкви явилось немаловажным духовным фактором в формировании белорусов. И ничего удивительного нет в том, что долгие столетия своей истории наши предки называли себя в основном русью, русинами, русскими.
Формирование именно такого самосознания было бы немыслимо без их принадлежности к Православной Церкви, которая также всегда называлась в этих землях русской и сообщила это наименование тем, кто принял в Ней Святое Крещение. Это - факт несомненный и игнорировать его невозможно.
Таким же бесспорным фактом является то, что особенно со времени окончательного оформления крепостного права (XVI век) история Беларуси протекала в двойном формате, в двух параллельных мирах. Представители правящего сословия, в массе своей перешедшие в католицизм и изменившие вере предков, под влиянием порядков, существовавших в Польше, создали для себя и законодательно оформили всевозможные для того времени условия благоденствия (так называемые шляхетские вольности). Простой же народ оказался ввержеи ими в жесточайшее крепостническое рабство.
Пан-католик с презрением относился к селянам и мещанам, исповедовавшим Православие, не признавал в них человеческого достоинства, при всякой возможности унижал и оскорблял своих подданных[5]. За редким исключением, с таким же презрением он относился и кпредставителям православного духовенства, окормлявшего народ.
Вследствие этого антагонизма, постепенно вызревавшего в местной общественной жизни уже с конца XIV века (после заключения Кревской унии 1385 г.), социально-экономическое неравенство, как нигде больше в восточнославянских землях, усугублялось в Великом Княжестве Литовском межконфессиональной враждой. И это накладывало свой неизгладимый след на повседневный уклад жизни белорусов.
В связи с подобным развитием событий историю нашей страны (в том числе церковную) можно рассматривать как с точки зрения интересов магнатов и шляхты, так и с позиций простого белорусского народа и той преобладающей части духовенства[6], которое наряду с этим народом несло тяжесть выпавших на его долю исторических испытаний.
Обозревая историю Православной Церкви в Беларуси за прошедшее тысячелетие, мы исходили из того, что вера в Господа являлась незаменимо-важным фактором в жизни многих поколений белорусов. Эта вера обрела достойное отражение в построении множества храмов и основании целого ряда монастырей, ставших центрами духовного просвещения нашего народа. Она поддерживала в нём дух бодрости и смирения, когда ему приходи-
лось переживать те или иные природные бедствия или социальные потрясения.
Без этой веры невозможно достойно прожить белорусу и сегодня. Именно поэтому осмысление опыта, который был явлен в жизни наших соотечественников в прежние столетия, выглядит поучительным и служит в назидание тем, кто и сегодня, в наше непростое время, не представляет своей жизни без веры в Господа Иисуса Христа.
[1] Советская империя, как очень многим казалось, должна была существовать чуть ли не вечно, и мало кто верил ещё лет тридцать назад, что очень скоро СССР развалится и и счешет как государство навсегда...
[5] Жесточайшую неприязнь паны сохраняли к простолюдинам и в период активного распространения унии в наших землях (XVII в.), и во время её преобладания среди белорусов (XVIII в.).
[6] К сожалению, с XVI века разделение на шляхту и простолюдинов проникло и в среду православного духовенства. Тогда в этой среде образовалась так называемая «шляхта стана духовного», представители которой занимали высшие церковные должности и нередко с пренебрежением относились к своим собратьям - рядовым священникам. В XVIII столетии распря между высшими и низшими представителями духовного сословия приобрела ообенно болезненный, удручающий характер. Недоразумения, возникавшие на почве социального происхождения, разъединяли православных верующих, ослабляли местную Церковь и способствовали более активному распространению в Речи Посполитой католицизма и униатства.
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