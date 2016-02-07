Фёдор Кривонос - Лекции по истории Православной Церкви Беларуси

Прелюдией к данной работе стал очерк «Судьбы Православия в Белоруссии», написанный автором ещё в 1993 году и опубликованный в связи с торжественным празднованием 1000-летия христианства в нашей стране.

В дальнейшем автор принял участие в подготовке обширной статьи по истории Православия в Беларуси, которая была напечатана в Православной Энциклопедии.

Первые три лекции данного курса (в сокращенном варианте) увидели свет в Трудах Минской духовной академии.

В прежние годы автором было опубликовано также множество небольших работ церковно-краеведческого содержания, вышедших в ряде периодических изданий.

Лекции, предлагаемые ныне вниманию тех, кто с интересом относится к истории Православной Церкви в Беларуси, читаются в Минской духовной семинарии. Они носят обзорный характер, в них выделены те тенденции развития местной церковной жизни, которые являются главными, определяющими в сё историческом прошлом.

Естественно, что оценки ряда личностей и событий, о которых повествуется в лекциях, отражают авторское видение церковно-исторического прошлого Беларуси, которое может не всегда соответствовать устоявшимся, прежде всего, в светской науке представлениям. Но это разномыслие не должно служить предметом пререканий для тех, кто стремится рассматривать исторический процесс с точки зрения тех свидетельств, которые открываются перед нами объективно.

Нельзя не учитывать того, что приобщение к Православной Церкви явилось немаловажным духовным фактором в формировании белорусов. И ничего удивительного нет в том, что долгие столетия своей истории наши предки называли себя в основном русью, русинами, русскими.

Формирование именно такого самосознания было бы немыслимо без их принадлежности к Православной Церкви, которая также всегда называлась в этих землях русской и сообщила это наименование тем, кто принял в Ней Святое Крещение. Это - факт несомненный и игнорировать его невозможно.

Таким же бесспорным фактом является то, что особенно со времени окончательного оформления крепостного права (XVI век) история Беларуси протекала в двойном формате, в двух параллельных мирах. Представители правящего сословия, в массе своей перешедшие в католицизм и изменившие вере предков, под влиянием порядков, существовавших в Польше, создали для себя и законодательно оформили всевозможные для того времени условия благоденствия (так называемые шляхетские вольности). Простой же народ оказался ввержеи ими в жесточайшее крепостническое рабство.

Пан-католик с презрением относился к селянам и мещанам, исповедовавшим Православие, не признавал в них человеческого достоинства, при всякой возможности унижал и оскорблял своих подданных [5] . За редким исключением, с таким же презрением он относился и кпредставителям православного духовенства, окормлявшего народ.

Вследствие этого антагонизма, постепенно вызревавшего в местной общественной жизни уже с конца XIV века (после заключения Кревской унии 1385 г.), социально-экономическое неравенство, как нигде больше в восточнославянских землях, усугублялось в Великом Княжестве Литовском межконфессиональной враждой. И это накладывало свой неизгладимый след на повседневный уклад жизни белорусов.

В связи с подобным развитием событий историю нашей страны (в том числе церковную) можно рассматривать как с точки зрения интересов магнатов и шляхты, так и с позиций простого белорусского народа и той преобладающей части духовенства [6] , которое наряду с этим народом несло тяжесть выпавших на его долю исторических испытаний.

Обозревая историю Православной Церкви в Беларуси за прошедшее тысячелетие, мы исходили из того, что вера в Господа являлась незаменимо-важным фактором в жизни многих поколений белорусов. Эта вера обрела достойное отражение в построении множества храмов и основании целого ряда монастырей, ставших центрами духовного просвещения нашего народа. Она поддерживала в нём дух бодрости и смирения, когда ему приходи-