Как наиболее древняя дисциплина научного познания философия приобретала разные формы. Начиная от устных преданий, в которых усматривали сокровищницу наиболее важных истин, — поскольку, как говорил Платон в «Федре», философ не доверяет бумаге самых важных вещей (τα τιμιότερα [ta timiotera], — через краткие афоризмы и поэтические формы, заканчивая учеными трактатами и философскими суммами, прослеживается стремление закрепить и передать другим истину о человеке и мире). Среди разных форм занятий философией одним из первых методов является метод беседы и диалога.

Философские диалоги, форму которых приняли философы, например, Сократ и Платон, были призваны стать самой верной дорогой приближения к истине. В беседе и посредством беседы, которую чаще всего инициировали и вели древние мудрецы, происходило приобщение к Истине. Стоит уточнить, что, согласно Платону, эта истина ранее была помещена в душах собеседников, которые в общей беседе должны были ее всего лишь осознать, вступая через это в сообщество любителей мудрости — философов. Диалог платоновских собеседников имел своей целью привести их к созерцанию предвечных идей, которые находились в душах.

Когда Аристотель открыл потомкам, что человеческий интеллект является как бы чистой табличкой (tabula rasa), которую мы заполняем содержаниями (понятиями), познавая реально существующие вещи, данные нам в опыте, произошло изменение предмета и цели диалога. Предметом диалога становится данная в опыте вещь, а его целью — прочтение помещенной в ней мысли. В результате диалога умы собеседников должны были согласоваться с этой записанной в вещах идеей и, таким образом, стать обладателями истины. Как разъясняет нам философ Фома Аквинский, живший в средние века, естественные вещи, «от которых наш интеллект принимает знание, измеряют наш интеллект. [Сами же] они измеряются интеллектом божественным, в котором все было создано. Итак, интеллект божественный является измеряющим, но не измеримым, естественные вещи — измеряющими и измеримыми, а наш интеллект является измеряемым.

Ромуальд Иаков Векслер-Вашкинель - Кромпец о человеке

Люблин, Польское общество Фомы Аквинского, 2015. - 139 с.

ISBN 978-83-60144-71-8

Ромуальд Иаков Векслер-Вашкинель - Кромпец о человеке - Содержание

Искать истину в диалоге

Кем является человек Факт бытия человека, видимый извне и изнутри

Отдельно существующее «я »

Человеческая душа

Способ познания человеческой души

Материализм, спиритуализм (психологизм)

Человеческое познание

Человеческое познание

Познание бытия

Познание и мышление

Человеческая деятельность

Драма природы и личности

Свобода (детерминизм, индетерминизм)

Воля

Личность

Человек и общество

Общество

Общее благо

Человек и смерть

Понимание смерти

Литературы

I. Классические тексты

II. Вспомогательная литература