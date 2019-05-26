Кромпец - О человеке
Как наиболее древняя дисциплина научного познания философия приобретала разные формы. Начиная от устных преданий, в которых усматривали сокровищницу наиболее важных истин, — поскольку, как говорил Платон в «Федре», философ не доверяет бумаге самых важных вещей (τα τιμιότερα [ta timiotera], — через краткие афоризмы и поэтические формы, заканчивая учеными трактатами и философскими суммами, прослеживается стремление закрепить и передать другим истину о человеке и мире). Среди разных форм занятий философией одним из первых методов является метод беседы и диалога.
Философские диалоги, форму которых приняли философы, например, Сократ и Платон, были призваны стать самой верной дорогой приближения к истине. В беседе и посредством беседы, которую чаще всего инициировали и вели древние мудрецы, происходило приобщение к Истине. Стоит уточнить, что, согласно Платону, эта истина ранее была помещена в душах собеседников, которые в общей беседе должны были ее всего лишь осознать, вступая через это в сообщество любителей мудрости — философов. Диалог платоновских собеседников имел своей целью привести их к созерцанию предвечных идей, которые находились в душах.
Когда Аристотель открыл потомкам, что человеческий интеллект является как бы чистой табличкой (tabula rasa), которую мы заполняем содержаниями (понятиями), познавая реально существующие вещи, данные нам в опыте, произошло изменение предмета и цели диалога. Предметом диалога становится данная в опыте вещь, а его целью — прочтение помещенной в ней мысли. В результате диалога умы собеседников должны были согласоваться с этой записанной в вещах идеей и, таким образом, стать обладателями истины. Как разъясняет нам философ Фома Аквинский, живший в средние века, естественные вещи, «от которых наш интеллект принимает знание, измеряют наш интеллект. [Сами же] они измеряются интеллектом божественным, в котором все было создано. Итак, интеллект божественный является измеряющим, но не измеримым, естественные вещи — измеряющими и измеримыми, а наш интеллект является измеряемым.
Ромуальд Иаков Векслер-Вашкинель - Кромпец о человеке
Люблин, Польское общество Фомы Аквинского, 2015. - 139 с.
ISBN 978-83-60144-71-8
Ромуальд Иаков Векслер-Вашкинель - Кромпец о человеке - Содержание
Искать истину в диалоге
- Кем является человек Факт бытия человека, видимый извне и изнутри
- Отдельно существующее «я »
- Человеческая душа
- Способ познания человеческой души
- Материализм, спиритуализм (психологизм)
Человеческое познание
- Человеческое познание
- Познание бытия
- Познание и мышление
Человеческая деятельность
- Драма природы и личности
- Свобода (детерминизм, индетерминизм)
- Воля
- Личность
Человек и общество
- Общество
- Общее благо
Человек и смерть
Понимание смерти
Литературы
Понимание смерти
Литературы
- I. Классические тексты
- II. Вспомогательная литература
Ромуальд Иаков Векслер-Вашкинель - Кромпец о человеке
Профессор, Вы принадлежите к числу тех философов, для которых проблема понимания человека стоит в центре философской рефлексии. Ваша книга, посвященная философской антропологии, названа «Я— человек». Уже сам факт появления ее шести изданий в 1971 - 2005 гг. является достаточным поводом для того, чтобы поговорить именно о той проблематике, которая в ней затрагивается. Вообще, работы в этой области имеют названия «Философская антропология», «Философия человека» или в форме вопроса, поставленного уже псалмопевцем: «Кем является человек?» Вы же называете свою книгу совершенно иначе, как бы предлагая ответ, во всяком случае, указывая на то место, где надо искать ответ: «Я— человек». Правильно ли я понимаю Ваше намерение?
Да, поскольку имеется в виду личностная жизнь человека, который единственный среди множества существ говорит о себе — «я» , противопоставляя себе целый мир. Он осознает свое существование и исключительную позицию — является личностью. Как говорил А. Брюкнер, в польском и старославянском языках слово «личность» (по-польски «osoba» — прим. пер.) означает существо, как бы «стоящее отдельно», напротив всего. Именно поэтому проблема человека как личности, как «я» (разумного существа) является весьма привлекательной. Кроме того, человеку обычно кажется, что наиболее интересным является он сам, поэтому исследования тему нас самих как людей наиболее привлекают и обогащают нас, служат углублению осознания самих себя.
Есть ли в опыте человека как такового что-то специфическое, особенное?
Существуют два традиционных пути познания человека: извне и изнутри. Путь извне — это утверждение того, что мы называем определенным бытийным фактом, фактом человеческим, и того, что определяет этот факт бытия человека. Этот путь первоначальный, он как бы извне определяет для нас предмет, данный для анализа. Давайте попробуем вообразить себе инопланетян, которые из других миров наблюдают наш мир и живущего в нем человека (подобные представления можно найти хотя бы в трудах Лема). Каким предстал бы человек после нескольких сотен лет наблюдений? Мне кажется, обычным позвоночным животным, млекопитающим, как множество других млекопитающих. Однако морфологическое строение его тела иное. С точки зрения структуры мозга, позвоночника или рук человек кажется неприспособленным к своей среде. Немецкие мыслители говорили (Э. Ротхакер), что человек является Mangelswesen, то есть существом с недостатками. Ведь животное сразу рождается приспособленным к миру: с клыками, зубами, шерстью, когтями. Человек же рождается безоружным и, собственно, неприспособленным к миру, с недостатками, которые со временем восполняются посредством культуры. Наблюдая человека извне, кроме телесной стороны, можно также заметить, что он является существом стадным, которое реагирует по принципу «как все», более того, он живет в сообществе. Он нуждается в других для своего развития. Он живет нравственно: принимает решения или избегает их. Идем дальше: кем является это — рассматриваемое извне — двуногое, неоперенное, ходящее существо, как его назвал Платон? Во-первых, оно является создателем орудий труда и пользуется ими небиологических целей, отличаясь этим от животных, которые используют орудия для целей биологических. Человек пользуется орудиями труда с разными целями: случайно оказавшаяся в руках человека палка может служить для защиты от кого-либо или для опоры, если он хромает. Следовательно, человек пользуется даже самым простым, случайно найденным орудием.
Как своего рода языком?
Да, для небиологических целей. Следующий вопрос: мы видим, что на протяжении нескольких сотен тысяч лет происходит развитие орудий труда. Человек пользовался не только камнем или палкой, но изобрел также колесо. В результате те изобретения, среди которых мы живем, изменили лицо Земли. Таким образом, существует прогресс в развитии орудий труда, и уровень его таков, что даже наука называет культурные периоды, например, каменным, медным или железным веком. Когда-то у нас был период водяного пара, а сейчас атомный период.
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