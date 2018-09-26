Сират - История средневековой еврейской философии
Bibliotheca Judaica
Эта книга была задумана как введение в историю еврейской средневековой философии. Она базируется непосредственно на источниках (как опубликованных, так и существующих только в рукописном виде), которые анализируются с тем, чтобы, по возможности, прояснить их содержание и поместить в исторический контекст.
Пятнадцатый век в Испании был для евреев периодом физических и интеллектуальных гонений, периодом замкнутости и духовного кризиса. Закончился этот период, как известно, изгнанием евреев из страны. Тем временем во всех средиземноморских странах еврейские ученые — отчасти по необходимости, отчасти же движимые интеллектуальным любопытством — начали пользоваться латынью и местными языками в своих литературных и философских трудах. Однако в целом этот феномен лежит уже за пределами средних веков.
Колетт Сират - История средневековой еврейской философии
Библиотека Юдаика
BIBLIOTHECA JUDAICA
М., 2003. С. 709
ISBN 5-93273-101-X
Колетт Сират - История средневековой еврейской философии - Содержание
От автора
Предисловие к английскому изданию
Предисловие к русскому изданию
Предисловие редакторов русского издания
Глава 1. Введение
-
Филон
Глава 2. Мутакаллимы и другие еврейские мыслители, вдохновлявшиеся мусульманскими теологическими течениями
Раббаниты
-
Давид ал-Мукаммис
-
Саадия Гаон
Караимы
-
Киркисани и Йефет бен Эли
-
Йусуф ал-Басир
Глава 3. Неоплатоники
-
Ицхак Исраэли
-
Ибн Габироль
-
Бахья ибн Пакуда
-
Quaestiones de Anima
-
Йосеф ибн Цаддик
-
Нетанэль бен ал-Файюми
Астрология и Израиль
-
Авраам бар Хия
-
Авраам ибн Эзра
Глава 4. Иехуда Галеви и Абу-л-Баракат
-
Иехуда Галеви
-
Абу-л-Баракат: философия вне основного течения философской мысли
Глава 5. Аристотелизм
-
Авраам ибн Дауд
Глава 6. Маймонид
Мишне Тора: ее замысел и место в творчестве Маймонида
«Путеводитель растерянных»
-
Бог и его атрибуты
-
Божественное провидение и грядущий мир
-
Сотворение мира
-
Пророчество
-
Человеческое знание
Глава 7. Тринадцатый век
В исламских странах
-
Иосеф ибн Акнин
-
Авраам, сын Маймонида, и его пиетистский кружок
Прованс
-
Шмуэль ибн Тиббон
-
Диспут о философских исследованиях
-
Яаков Анатоли
-
Моше ибн Тиббон
-
Гершом бен Шломо из Арля
-
Шем Тов Фалакера
-
Ицхак Албалаг
-
Леви бен Авраам из Вильфранша де Конфлан
Южная Испания
-
Иехуда бен Шломо ха-Кохен
-
Ицхак ибн Латиф
-
Иехуда бен Ниссим
-
Авраам Абулафия
Италия
-
Зрахия бен Шеалтиэль Грациан
-
Хиллель бен Шмуэль из Вероны
-
Иехуда Романо
Глава 8. Четырнадцатый век
-
Иедайа ха-Пнини
-
Ниссим бен Моше из Марселя
-
Герсонид
-
Авнер из Бургоса и вопрос о свободной воле и провидении
-
Ицхак Пульгар
-
Иосеф Каспи
-
Шмария бен Элияху Икрити
-
Моше Нарбони
Глава 9. Пятнадцатый век
Испанские евреи между иудаизмом и христианством
-
Иехошуа Лорки
-
Профиат Дюран (Эфоди)
-
Хасдай Крескас
-
Шимон бен Цемах Дюран
-
Иосеф Альбо
-
Иосеф бен Шем Тов ибн Шем Тов
-
Авраам Бибаго
-
Ицхак Арама
-
Авраам Шалом
-
Ицхак Абраванель
Последние еврейские философы Северной Африки, Прованса и Турции
Еврейская мысль в Йемене
-
Хотер бен Шломо
Еврейские философы в Италии периода Кватроченто
-
Элияху Дельмедиго
-
Иехуда Абраванель (Лео Хебреус)
Библиография
Указатель библейских и талмудических источников
Указатель цитируемых призведений средневековых авторов
Указатель имен и географических названий
Общий указатель понятий и терминов
Колетт Сират - История средневековой еврейской философии - Филон
Невозможно начать разговор о средневековой еврейской философии, не упомянув того факта, что первый контакт между греческой философией и библейской мыслью имел место в Александрии. Единственное дошедшее до нас свидетельство этой встречи — произведения Филона.
Филон жил в Александрии вплоть до середины первого века новой эры. Александрия была тогда очень большим городом. Это был центр (может быть, самый значительный) греческой философской традиции. К сожалению, у нас почти нет прямых данных о философской жизни того времени. Мы знаем, что существовали многочисленные философские школы; наряду со стоиками и эпикурейцами активно работали и последователи более ранних школ: платоники, скептики, аристотельянцы; однако от всего, что они говорили и писали, сохранились только цитаты в произведениях греческих и латинских авторов. Цицерон оставил нам несколько стоических и эпикурейских текстов, однако трудно их точно идентифицировать; только доктрины Эпикура известны достаточно хорошо — благодаря латинскому поэту Лукрецию.
Это означает, что Филон, в определенном смысле, является единственным значительным грекоязычным автором, который может дать нам представление о долгом (с третьего века до новой эры до второго века новой эры), чрезвычайно богатом и пестром периоде. Он — представитель эллинистической культуры и одновременно александрийского иудаизма. Будучи влиятельным членом иудейской общины, он в 40 г. н. э. отправился в качестве ее посланца в Рим к императору Калигуле, чтобы защищать интересы своих братьев по вере, и оставил нам описание этого путешествия, в котором, между прочим, отмечает, что совершил его уже старым человеком, — следовательно, можно предположить, что родился он около 20 г. до н. э. Вот, пожалуй, и все, что нам известно о его частной жизни. Он много писал: занимался библейской экзегезой, составил комментарии к некоторым библейским повествованиям, написал трактат об ессеях, а также работы чисто философского содержания, как, например, «Трактат о вечности мира».
Филон писал на греческом языке, и точно не известно, знал ли он еврейский. Он, кажется, имел некоторое представление о ранних мидрашим, но Библию цитировал по тексту Септуагинты, который считался боговдохновенным и сохранился, как и труды самого Филона, в христианской традиции. Дело в том, что Филон был забыт евреями, и его прямой вклад в развитие еврейской средневековой мысли ничтожно мал. Переводы коротких пассажей из его работ иногда встречаются у еврейских авторов, главным образом у караимов, но ни о каком подлинном, непосредственном и значимом влиянии говорить не приходится. Как мы увидим, первые века нашей эры, когда христиане, отбросив партикуляризм, завоевывали греко-римский мир его собственным оружием, для иудеев были временем разработки их собственной традиции. Филон, «ассимилированный» иудей, оказал очень большое влияние на христианских авторов первых веков новой эры и на позднейшую христианскую литературу, потому что он, подобно этим авторам, интересовался языческим миром и пытался показать, что Библия не противостоит греческой культуре и даже что та и другая вполне совместимы.
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