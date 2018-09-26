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Сират - История средневековой еврейской философии

Сират - История средневековой еврейской философии
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Series Bibliotheca Judaica (10 books)
Bibliotheca Judaica
Эта книга была задумана как введение в историю еврейской средневековой философии. Она базируется непосредственно на источниках (как опубликованных, так и существующих только в рукописном виде), которые анализируются с тем, чтобы, по возможности, прояснить их содержание и поместить в исторический контекст.
Пятнадцатый век в Испании был для евреев периодом физических и интеллектуальных гонений, периодом замкнутости и духовного кризиса. Закончился этот период, как известно, изгнанием евреев из страны. Тем временем во всех средиземноморских странах еврейские ученые — отчасти по необходимости, отчасти же движимые интеллектуальным любопытством — начали пользоваться латынью и местными языками в своих литературных и философских трудах. Однако в целом этот феномен лежит уже за пределами средних веков.

Колетт Сират - История средневековой еврейской философии

Библиотека Юдаика
BIBLIOTHECA JUDAICA
М., 2003. С. 709
ISBN 5-93273-101-X

Колетт Сират - История средневековой еврейской философии - Содержание

От автора
Предисловие к английскому изданию
Предисловие к русскому изданию
Предисловие редакторов русского издания
Глава 1. Введение
  • Филон
Глава 2. Мутакаллимы и другие еврейские мыслители, вдохновлявшиеся мусульманскими теологическими течениями
Раббаниты
  • Давид ал-Мукаммис
  • Саадия Гаон
Караимы
  • Киркисани и Йефет бен Эли
  • Йусуф ал-Басир
Глава 3. Неоплатоники
  • Ицхак Исраэли
  • Ибн Габироль
  • Бахья ибн Пакуда
  • Quaestiones de Anima
  • Йосеф ибн Цаддик
  • Нетанэль бен ал-Файюми
Астрология и Израиль
  • Авраам бар Хия
  • Авраам ибн Эзра
Глава 4. Иехуда Галеви и Абу-л-Баракат
  • Иехуда Галеви
  • Абу-л-Баракат: философия вне основного течения философской мысли
Глава 5. Аристотелизм
  • Авраам ибн Дауд
Глава 6. Маймонид
Мишне Тора: ее замысел и место в творчестве Маймонида
«Путеводитель растерянных»
  1. Бог и его атрибуты
  2. Божественное провидение и грядущий мир
  3. Сотворение мира
  4. Пророчество
  5. Человеческое знание
Глава 7. Тринадцатый век
В исламских странах
  • Иосеф ибн Акнин
  • Авраам, сын Маймонида, и его пиетистский кружок
Прованс
  • Шмуэль ибн Тиббон
  • Диспут о философских исследованиях
  • Яаков Анатоли
  • Моше ибн Тиббон
  • Гершом бен Шломо из Арля
  • Шем Тов Фалакера
  • Ицхак Албалаг
  • Леви бен Авраам из Вильфранша де Конфлан
Южная Испания
  • Иехуда бен Шломо ха-Кохен
  • Ицхак ибн Латиф
  • Иехуда бен Ниссим
  • Авраам Абулафия
Италия
  • Зрахия бен Шеалтиэль Грациан
  • Хиллель бен Шмуэль из Вероны
  • Иехуда Романо
Глава 8. Четырнадцатый век
  • Иедайа ха-Пнини
  • Ниссим бен Моше из Марселя
  • Герсонид
  • Авнер из Бургоса и вопрос о свободной воле и провидении
  • Ицхак Пульгар
  • Иосеф Каспи
  • Шмария бен Элияху Икрити
  • Моше Нарбони
Глава 9. Пятнадцатый век
Испанские евреи между иудаизмом и христианством
  • Иехошуа Лорки
  • Профиат Дюран (Эфоди)
  • Хасдай Крескас
  • Шимон бен Цемах Дюран
  • Иосеф Альбо
  • Иосеф бен Шем Тов ибн Шем Тов
  • Авраам Бибаго
  • Ицхак Арама
  • Авраам Шалом
  • Ицхак Абраванель
Последние еврейские философы Северной Африки, Прованса и Турции
Еврейская мысль в Йемене
  • Хотер бен Шломо
Еврейские философы в Италии периода Кватроченто
  • Элияху Дельмедиго
  • Иехуда Абраванель (Лео Хебреус)
Библиография
Указатель библейских и талмудических источников
Указатель цитируемых призведений средневековых авторов
Указатель имен и географических названий
Общий указатель понятий и терминов

Колетт Сират - История средневековой еврейской философии - Филон

Невозможно начать разговор о средневековой еврейской философии, не упомянув того факта, что первый контакт между греческой философией и библейской мыслью имел место в Александрии. Единственное дошедшее до нас свидетельство этой встречи — произведения Филона.
Филон жил в Александрии вплоть до середины первого века новой эры. Александрия была тогда очень большим городом. Это был центр (может быть, самый значительный) греческой философской традиции. К сожалению, у нас почти нет прямых данных о философской жизни того времени. Мы знаем, что существовали многочисленные философские школы; наряду со стоиками и эпикурейцами активно работали и последователи более ранних школ: платоники, скептики, аристотельянцы; однако от всего, что они говорили и писали, сохранились только цитаты в произведениях греческих и латинских авторов. Цицерон оставил нам несколько стоических и эпикурейских текстов, однако трудно их точно идентифицировать; только доктрины Эпикура известны достаточно хорошо — благодаря латинскому поэту Лукрецию.
Это означает, что Филон, в определенном смысле, является единственным значительным грекоязычным автором, который может дать нам представление о долгом (с третьего века до новой эры до второго века новой эры), чрезвычайно богатом и пестром периоде. Он — представитель эллинистической культуры и одновременно александрийского иудаизма. Будучи влиятельным членом иудейской общины, он в 40 г. н. э. отправился в качестве ее посланца в Рим к императору Калигуле, чтобы защищать интересы своих братьев по вере, и оставил нам описание этого путешествия, в котором, между прочим, отмечает, что совершил его уже старым человеком, — следовательно, можно предположить, что родился он около 20 г. до н. э. Вот, пожалуй, и все, что нам известно о его частной жизни. Он много писал: занимался библейской экзегезой, составил комментарии к некоторым библейским повествованиям, написал трактат об ессеях, а также работы чисто философского содержания, как, например, «Трактат о вечности мира».
Филон писал на греческом языке, и точно не известно, знал ли он еврейский. Он, кажется, имел некоторое представление о ранних мидрашим, но Библию цитировал по тексту Септуагинты, который считался боговдохновенным и сохранился, как и труды самого Филона, в христианской традиции. Дело в том, что Филон был забыт евреями, и его прямой вклад в развитие еврейской средневековой мысли ничтожно мал. Переводы коротких пассажей из его работ иногда встречаются у еврейских авторов, главным образом у караимов, но ни о каком подлинном, непосредственном и значимом влиянии говорить не приходится. Как мы увидим, первые века нашей эры, когда христиане, отбросив партикуляризм, завоевывали греко-римский мир его собственным оружием, для иудеев были временем разработки их собственной традиции. Филон, «ассимилированный» иудей, оказал очень большое влияние на христианских авторов первых веков новой эры и на позднейшую христианскую литературу, потому что он, подобно этим авторам, интересовался языческим миром и пытался показать, что Библия не противостоит греческой культуре и даже что та и другая вполне совместимы.
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Rating 5.0 / 5
Added 26.09.2018
Author RomChers
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