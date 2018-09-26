Bibliotheca Judaica Эта книга была задумана как введение в историю еврейской средневековой философии. Она базируется непосредственно на источниках (как опубликованных, так и существующих только в рукописном виде), которые анализируются с тем, чтобы, по возможности, прояснить их содержание и поместить в исторический контекст. Пятнадцатый век в Испании был для евреев периодом физических и интеллектуальных гонений, периодом замкнутости и духовного кризиса. Закончился этот период, как известно, изгнанием евреев из страны. Тем временем во всех средиземноморских странах еврейские ученые — отчасти по необходимости, отчасти же движимые интеллектуальным любопытством — начали пользоваться латынью и местными языками в своих литературных и философских трудах. Однако в целом этот феномен лежит уже за пределами средних веков.

Колетт Сират - История средневековой еврейской философии Библиотека Юдаика BIBLIOTHECA JUDAICA М., 2003. С. 709 ISBN 5-93273-101-X Колетт Сират - История средневековой еврейской философии - Содержание От автора Предисловие к английскому изданию Предисловие к русскому изданию Предисловие редакторов русского издания Глава 1. Введение Филон Глава 2. Мутакаллимы и другие еврейские мыслители, вдохновлявшиеся мусульманскими теологическими течениями Раббаниты Давид ал-Мукаммис

Саадия Гаон Караимы Киркисани и Йефет бен Эли

Йусуф ал-Басир

Глава 3. Неоплатоники

Ицхак Исраэли

Ибн Габироль

Бахья ибн Пакуда

Quaestiones de Anima

Йосеф ибн Цаддик

Нетанэль бен ал-Файюми

Астрология и Израиль

Авраам бар Хия

Авраам ибн Эзра

Глава 4. Иехуда Галеви и Абу-л-Баракат

Иехуда Галеви

Абу-л-Баракат: философия вне основного течения философской мысли

Глава 5. Аристотелизм

Авраам ибн Дауд

Глава 6. Маймонид

Мишне Тора: ее замысел и место в творчестве Маймонида

«Путеводитель растерянных»

Бог и его атрибуты Божественное провидение и грядущий мир Сотворение мира Пророчество Человеческое знание

Глава 7. Тринадцатый век

В исламских странах

Иосеф ибн Акнин

Авраам, сын Маймонида, и его пиетистский кружок

Прованс

Шмуэль ибн Тиббон

Диспут о философских исследованиях

Яаков Анатоли

Моше ибн Тиббон

Гершом бен Шломо из Арля

Шем Тов Фалакера

Ицхак Албалаг

Леви бен Авраам из Вильфранша де Конфлан

Южная Испания

Иехуда бен Шломо ха-Кохен

Ицхак ибн Латиф

Иехуда бен Ниссим

Авраам Абулафия

Италия

Зрахия бен Шеалтиэль Грациан

Хиллель бен Шмуэль из Вероны

Иехуда Романо

Глава 8. Четырнадцатый век

Иедайа ха-Пнини

Ниссим бен Моше из Марселя

Герсонид

Авнер из Бургоса и вопрос о свободной воле и провидении

Ицхак Пульгар

Иосеф Каспи

Шмария бен Элияху Икрити

Моше Нарбони

Глава 9. Пятнадцатый век

Испанские евреи между иудаизмом и христианством

Иехошуа Лорки

Профиат Дюран (Эфоди)

Хасдай Крескас

Шимон бен Цемах Дюран

Иосеф Альбо

Иосеф бен Шем Тов ибн Шем Тов

Авраам Бибаго

Ицхак Арама

Авраам Шалом

Ицхак Абраванель

Последние еврейские философы Северной Африки, Прованса и Турции

Еврейская мысль в Йемене

Хотер бен Шломо

Еврейские философы в Италии периода Кватроченто

Элияху Дельмедиго

Иехуда Абраванель (Лео Хебреус)

Библиография

Указатель библейских и талмудических источников

Указатель цитируемых призведений средневековых авторов

Указатель имен и географических названий

Общий указатель понятий и терминов

Колетт Сират - История средневековой еврейской философии - Филон

Невозможно начать разговор о средневековой еврейской философии, не упомянув того факта, что первый контакт между греческой философией и библейской мыслью имел место в Александрии. Единственное дошедшее до нас свидетельство этой встречи — произведения Филона.

Филон жил в Александрии вплоть до середины первого века новой эры. Александрия была тогда очень большим городом. Это был центр (может быть, самый значительный) греческой философской традиции. К сожалению, у нас почти нет прямых данных о философской жизни того времени. Мы знаем, что существовали многочисленные философские школы; наряду со стоиками и эпикурейцами активно работали и последователи более ранних школ: платоники, скептики, аристотельянцы; однако от всего, что они говорили и писали, сохранились только цитаты в произведениях греческих и латинских авторов. Цицерон оставил нам несколько стоических и эпикурейских текстов, однако трудно их точно идентифицировать; только доктрины Эпикура известны достаточно хорошо — благодаря латинскому поэту Лукрецию.

Это означает, что Филон, в определенном смысле, является единственным значительным грекоязычным автором, который может дать нам представление о долгом (с третьего века до новой эры до второго века новой эры), чрезвычайно богатом и пестром периоде. Он — представитель эллинистической культуры и одновременно александрийского иудаизма. Будучи влиятельным членом иудейской общины, он в 40 г. н. э. отправился в качестве ее посланца в Рим к императору Калигуле, чтобы защищать интересы своих братьев по вере, и оставил нам описание этого путешествия, в котором, между прочим, отмечает, что совершил его уже старым человеком, — следовательно, можно предположить, что родился он около 20 г. до н. э. Вот, пожалуй, и все, что нам известно о его частной жизни. Он много писал: занимался библейской экзегезой, составил комментарии к некоторым библейским повествованиям, написал трактат об ессеях, а также работы чисто философского содержания, как, например, «Трактат о вечности мира».

Филон писал на греческом языке, и точно не известно, знал ли он еврейский. Он, кажется, имел некоторое представление о ранних мидрашим, но Библию цитировал по тексту Септуагинты, который считался боговдохновенным и сохранился, как и труды самого Филона, в христианской традиции. Дело в том, что Филон был забыт евреями, и его прямой вклад в развитие еврейской средневековой мысли ничтожно мал. Переводы коротких пассажей из его работ иногда встречаются у еврейских авторов, главным образом у караимов, но ни о каком подлинном, непосредственном и значимом влиянии говорить не приходится. Как мы увидим, первые века нашей эры, когда христиане, отбросив партикуляризм, завоевывали греко-римский мир его собственным оружием, для иудеев были временем разработки их собственной традиции. Филон, «ассимилированный» иудей, оказал очень большое влияние на христианских авторов первых веков новой эры и на позднейшую христианскую литературу, потому что он, подобно этим авторам, интересовался языческим миром и пытался показать, что Библия не противостоит греческой культуре и даже что та и другая вполне совместимы.