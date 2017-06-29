Виктор Чериковер стоит в ряду с такими авторами работ на ту же тему, как Мартин Хенгель и Э. Бикерман. В. Чериковер уделяет внимание не только собственно еврейскому народу, но и эллинизированному населению всего Ближнего Востока, пытаясь рассматривать и подвергать анализу феномен эллинизма в целом.

Чериковер прав в том смысле, что еврейская литература Александрии была прежде всего адресована самим же евреям. Однако он все же преувеличивает, делая акцент на том, что эта литература оставалась вне поля зрения язычников.

Античная литература и античная культура имели множество форм и уровней. Для авторов, составлявших высший уровень античной культуры и литературы, для тех, кто определил облик культуры Греции и Рима на века, еврейская культура и литература (до эпохи христианства), действительно, не представляла никакого интереса.

И в тоже время сам факт распространения христианства среди язычников показывает, что знакомство с восточными культурами, в том числе и с еврейской, на самом деле имело место, и произведения еврейской литературы находили своих читателей среди представителей разных народов.

Виктор Чериковер - Эллинистическая цивилизация и евреи

Пер. с англ. В. Л. Вихновича; науч. ред. и вступ. ст. А. Г. Грушевого. — СПб. : ИЦ «Гуманитарная Академия», 2010. — 640 с. — ( Серия « Studia classica » ).

ISBN 978-5-93762-041-5

Виктор Чериковер - Эллинистическая цивилизация и евреи - Содержание

А. Г. Грушевой. Виктор Чериковер (1894—1958) и его наследие

Введение

Часть 1 ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ПАЛЕСТИНЕ

Глава 1. Политические события до времени Антиоха IV Эпифана

Глава 2. Греческие города Палестины

Глава 3. Иерусалим накануне эллинистической реформы

Глава 4. Эллинистическая реформа

Глава 5. Преследование Антиохом еврейской религии

Глава 6. Война за освобождение

Глава 7. Эпоха Хасмонеев

Часть II ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ДИАСПОРЕ

Глава 1. Политическая история

Глава 2. Еврейская община и греческий город

Глава 3. Экономика и общество

Глава 4. Культурный климат

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Источники по периоду правления эллинизаторов в Иерусалиме

Приложение II. Происхождение семьи Симона, Менелая и Лисимаха

Приложение III. Антиохия в Иерусалиме

Приложение IV. Эдикт Клавдия в «Иудейских древностях»

Список сокращений

Библиография

Указатель географических названий

Именной указатель

Виктор Чериковер - Эллинистическая цивилизация и евреи - Введение

Весной 334 г. до н. э. Александр Македонский пересек пролив, отделяющий Европу от Азии, и начал войну с персидским царем. Через несколько лет он нанес армии противника смертельный удар, тем самым положив конец правлению царской династии Ахеменидов в Персии. На руинах разрушенного им могущественного царства Александр основал свою империю. Эти одиннадцать лет (334—323 гг. до н. э.) открыли новую главу в истории Древнего мира, так называемый эллинистический период, хронологически умещающийся между эпохой Александра Македонского и появлением римлян на Востоке.

Война с Персией не явилась результатом внезапного решения юного царя; отец Александра, царь Филипп, уже сделал все необходимые для нее приготовления и даже направил в Азию небольшой отряд под командованием Пармениона, одного из своих лучших полководцев. Филипп, без всякого сомнения, напал бы на персов сам, если бы остался жив. Македония, превратившаяся во время его правления из незначительного маленького царства в сильную державу, оказалась, благодаря завоеванию Фракии, в непосредственной близости от подвластной Персии Малой Азии, и поэтому персы не скрывали своей враждебности к этому внезапному усилению нового царства.

Македонский царь был вынужден защищать границы своей державы и предвидеть опасность, которая угрожала ему с востока. Но в разгар подготовки к войне Филипп пал от кинжала одного из своих придворных (336 г. до н. э.), и задача выполнения замыслов царя выпала на долю его сына Александра, молодого человека 20 лет, наследовавшего трон.



Завоевания Александра Македонского 334—324 гг. до н. э.

Македонское царство, появившееся на исторической сцене в правление Филиппа, в некоторых отношениях являло разительный контраст с тем, что обычно было принято в греческой политической жизни. Монархический режим, который сохранялся в Греции только как смутное воспоминание о древних временах, непрерывно продолжал существовать в Македонии в течение всего периода развития государства и все еще был формой правления, когда Македония достигла пика своего процветания в дни Филиппа. Царь являлся главной движущей силой в государстве. Хотя он не был обожествленной фигурой, как в восточных странах, он действовал в роли военного и политического вождя и как глава аристократии, подобно образцу, существовавшему в гомеровской Греции.

Вторыми по важности после царя были аристократы, придворные и владельцы больших поместий. Большинство народа принадлежало к мелкому крестьянству, свободным людям в юридическом смысле слова, из которых формировалась македонская армия. Опыт показал, что эти крестьяне были великолепным человеческим материалом для армии; таким образом, военная организация стала центром тяжести нового государства. Дисциплина македонских войск выдержала все испытания еще и потому, что в Македонии полностью отсутствовало то революционное начало, которое столь часто беспокоило порядок жизни в Греции.

В Македонии отсутствовал вызывающий брожение элемент общественного устройства, все еще характерный для Эллады IV в. до н. э., — греческий полис, с его неустойчивым режимом, с его чувствительным и склонным к возмущению демосом (простым народом), партийными спорами и классовой борьбой, на века превратившими Грецию в арену переворотов и войн.

ВИКТОР ЧЕРИКОВЕР (1894-1958) И ЕГО НАСЛЕДИЕ

Работа «Эллинистическая цивилизация и евреи» является одной из важнейших составляющих научного наследия известного израильского историка Виктора (Авигдора) Чериковера. Виктор Чериковер родился в Санкт-Петербурге. Учился в Московском университете, где изучал философию. Собственно университетский курс был закончен со специализацией по философии. Античной историей В. Чериковер заинтересовался, будучи уже в аспирантуре Московского Университета.

В 1921 г. В. Чериковер эмигрировал в Германию, где учился в берлинском университете у знаменитых специалистов в области античной истории — у Э. Манера и У. Вилькена. Особо отметим, что последний из них был одним из ведущих папирологов двадцатого столетия. Видимо, не случайно поэтому В. Чериковер пронес через всю жизнь особый интерес к папирологии. Результатом же учебы Чериковера в Германии стала книга на немецком языке об эллинистических городах и обстоятельствах их основания — за эту работу в 1925 году он получил степень доктора философии Берлинского университета.

Два высших образования (философское и историческое, а также российское и немецкое) и прекрасное знание европейских и восточных языков дали В. Чериковеру очень многое не только в плане возможности использования большого количества различных источников на разных языках. Все работы Чериковера всегда отличались широтой подхода и умением всесторонне подойти к рассматриваемому явлению.

В 1925 году В. Чериковер окончательно переезжает в Палестину, где становится одним из основателей Еврейского университета (Hebrew University) в Иерусалиме. Чериковер стал в этом университете практически первым преподавателем древней истории. Он работал в нем до самой смерти, став в 1947 году профессором, а в 1955 году — главой департамента древней истории и классической филологии.

Основное значение научных работ В. Чериковера заключается в том, что он всегда подходил к любой проблеме истории евреев в древности с чисто исторических, но не теологических позиций. Видимо, под влиянием образования, полученного в России, а также под влиянием бурных событий российской истории начала двадцатого века, В. Чериковер в своих исследованиях не забывал учитывать и социально-экономическую составляющую любых исторических событий. В этом состоит и своего рода исключительность В. Чериковера. Действительно, в израильской науке у него немного последователей.