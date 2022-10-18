Одним из главных достижений, унаследованным современной западной цивилизацией от цивилизации античной — в первую очередь, конечно, римской — является система права, с которой тесно связана и система судопроизводства. В наши дни ни одно государство не может считаться развитым и демократическим, если оно не является правовым, если в нём отсутствует независимый и справедливый суд. При этом любое общество обладает уникальным правосознанием, лишь ему свойственным взглядом на законность и право. Отражением этого взгляда являются как законы и правовые институты, так и повседневная правовая практика, и конкретные судебные процессы. Учёный, который стремится глубоко изучить судопроизводство какой-либо страны и эпохи, должен одинаково внимательно исследовать и то, и другое.

Цель нашей монографии состоит во всестороннем рассмотрении разных аспектов античного судебного процесса — юридических, политических, социальных, личностных. При этом мы, разумеется, не претендуем на то, чтобы дать читателю исчерпывающее представление о судопроизводстве во всём античном мире на всём протяжении этой эпохи, — для этого потребовалось бы написать несколько томов намного большего объёма. Поэтому было признано целесообразным сосредоточиться только на двух государствах и двух периодах: во-первых, архаических и классических Афинах (VI-IV вв. до н. э.), во-вторых — Риме времён Республики (V-I вв. до н. э.). Что касается Афин, то не в последнюю очередь это связано со спецификой имеющейся источниковой базы. К сожалению, только для истории афинского судопроизводства классического периода у нас есть большое количество разнообразных источников, в число которых входят судебные речи, драматические произведения (например, комедии Аристофана), эпиграфика, данные археологических раскопок и т. п. Кроме того, именно в демократических Афинах и республиканском Риме судопроизводство играло столь важную роль в общественной и политической жизни, какую оно никогда не играло ни в предшествующие, ни в последующие эпохи. Неслучайно именно в этих государствах наивысшего расцвета достигло судебное красноречие, наиболее яркими представителями которого являются у греков — Демосфен, а у римлян — Цицерон.

Античные авторы, определяя особенности национального характера афинян, всегда отмечали их страсть к сутяжничеству. По словам Псевдо-Ксенофонта (III, 2), афиняне разбирают в судах столько частных и государственных дел и отчётов, сколько не разбирают все люди вообще. Указаниями на всепоглощенность афинян судебным разбирательствами пестрят страницы комедий Аристофана. Когда, например, Стрепсиаду в «Облаках» ученик показывает на карте Афины, тот заявляет: «Пустяки, не верю я: присяжных здесь не видно заседателей» (Vesp., 87-124; Av., 40-41; Nub., 207-208; здесь и далее пер. А. Пиотровского). В «Птицах» два афинянина покидают город и ищут тихого пристанища подальше от суеты, чтоб основать новый город, ибо: «Ведь только месяц или два кузнечики гудят в садах, но целый год афиняне галдят в судах, всю жизнь не зная устали» (39-41). Когда они встречают Удода и тот узнает, что путники из Афин, он восклицает: «Неужели гелиасты!» (109). В «Мире» Гермес заявляет, что афиняне ничего другого делать не умеют, а только судить-рядить (505). А чего стоит один только облик протагониста «Ос» Филоклеона, тронувшегося на почве судейской мании!

Татьяна Владимировна Кудрявцева, Вячеслав Константинович Хрусталёв - Судебный процесс в античности

(Серия «Studia classica»)

СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2022. — 512 с.

ISBN 978-5-93762-152-8

Татьяна Владимировна Кудрявцева, Вячеслав Константинович Хрусталёв - Судебный процесс в античности - Содержание

Т. В. Кудрявцева, В. К. Хрусталёв - Предисловие

Часть I. СУД В ДРЕВНИХ АФИНАХ - Т. В. Кудрявцева

§ 1. Возникновение гелиэи — народного суда в Афинах. Гелиэя от Солона до Перикла

§ 2. Судопроизводство за пределами народного суда

§ 3. Гелиэя и дикастерии. «А судьи кто?..»

§ 4. Распределение судей по дикастериям

§ 5. Виды исков; инициатива «желающего» (του βουλομένου)

§ 6. Сикофанты

§ 7. Инициация иска, подготовка к процессу

§ 8. Суд начинается... Свидетели

§ 9. Свидетельская пытка рабов

§ 10. Тяжущиеся на беме

§ 11. Голосование: чем руководствовались афинские судьи при вынесении приговора

§12. Примеры афинских судебных процессов 12.1. Процессы по исангелии. Суд над стратегами-победителями 12.2. Процессы в связи со сдачей отчёта. Дело Пахета 12.3. Жалоба на противозаконие (γραφή παρανόμων). Процесс «О венке» 12.4. Суд над Неэрой: иск о незаконном присвоении афинского гражданства (γραφή ξενίας) 12.5. Процесс по жалобе против Конона за нанесение побоев 12.6. Судопроизводство в Совете 500. Процесс инвалида



Часть II. СУД В РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - В. К. Хрусталёв

§ 1. Краткий очерк истории римского судопроизводства

§ 3. Судопроизводство в чрезвычайных судебных комиссиях. Процесс Тита Анния Милона по обвинению в насильственных действиях (52 г. до н. э.)

§ 4. Судебный процесс в постоянных судебных комиссиях (quaestiones perpetuae) в эпоху республики 4.1. Судьи и председатель судебной комиссии 4.2. Сторона обвинения 4.3. Сторона защиты 4.4. Свидетели 4.5. Топография судебного процесса 4.6. Процедура судебного заседания 4.7. Зрители на судебном процессе

§ 5. Судебная комиссия по делам о вымогательстве (de repetundis). Процесс Марка Эмилия Скавра (54 г. до н. э.)

§ 6. Судебная комиссия по делам об оскорблении величия (de maiestate). Процесс Авла Габиния (54 г. до н. э.)

§ 7. Судебная комиссия по делам о нарушениях на выборах (de ambitu)

§ 8. Судебная комиссия по делам о насильственных действиях (de vi)

§ 9. Прочие постоянные судебные комиссии

Избранная литература

Список сокращений

Список используемых греческих и латинских терминов и понятий

Именной указатель