Библиотека еврейской философии Исходный вопрос нашей беседы о вере в учении рава Кука: почему именно в новое время — и почему до такой степени — религиозные воззрения утратили для человека силу своей убедительности? Мы начинаем с этого вопроса, так как отношение рава Кука к оскудению веры основано на посылке, что эта же проблема в предыдущих поколениях носила совершенно иной характер. Потому он считает, что решение ее должно быть специфическим, соответствующим умонастроениям нашего современника, удовлетворяющим особенности его запросов. Для того, чтобы понять ответ рава Кука, его отношение к сегодняшним проблемам веры, необходимо прежде всего ознакомиться с его взглядами на настоящее время вообще. Рав Кук не считает — несмотря на кризис религиозного сознания, — что наступил период упадка. Напротив, он признает общекультурный прогресс нового времени, но, по его мнению, всеобщий прогресс никак не затронул веру. Разрабатывая теоретические и практические аспекты взаимодействия с окружающим миром, современный человек к вопросам веры отнесся без должного внимания. Для того, чтобы понять ответ рава Кука, его отношение к сегодняшним проблемам веры, необходимо прежде всего ознакомиться с его взглядами на настоящее время вообще. Рав Кук не считает — несмотря на кризис религиозного сознания, — что наступил период упадка. Напротив, он признает общекультурный прогресс нового времени, но, по его мнению, всеобщий прогресс никак не затронул веру. Разрабатывая теоретические и практические аспекты взаимодействия с окружающим миром, современный человек к вопросам веры отнесся без должного внимания. Рабби А.И. Кук - Философия иудаизма - Избранные статьи

Из наследия рава Кука К 50-летию со дня смерти Отбор и комментарии И.Гадари и Цви Ярона Перевод Оснат Балаги Под редакцией Михаэля Вайскопфа (Консультант — А.Белов)

"Джойнт", Иерусалим, 1991

Рабби А.И. Кук - Философия иудаизма - Избранные статьи - Содержание

ВЕРА Вера в нашем поколении

Сущность веры

Агада

Смысл заповедей

Новая наука и Тора ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО Человек

Человек и его моральное предназначение

Основа прогресса в человеческой жизни

Общественное учение рава Кука

Ценности культуры 1. Литературное творчество 2. Искусство

ИЗРАИЛЬ И ЕГО ЗЕМЛЯ Национализм

Единство и разобщенность народа

Терпимость и свободомыслие Авраам-Ицхак га-Коген Кук (Краткая биографическая справка)

Рабби А.И. Кук - Философия иудаизма - Избранные статьи - Беседа IV. Терпимость и свободомыслие

Проблема наших дней. Национальный аспект свободы мнений. Терпимость и воля Г-да. Терпимость и ревностность.

Проблема современности

Свободомыслие и взаимная терпимость являются в наше время общепринятыми принципами демократического общества. Однако вера признает истинным только лишь религиозное мировоззрение. Пред верующим - человеком нашего времени стоит вопрос: каково отношение религии к идеологической терпимости?

Рав начал обсуждать эту тему сразу же после переселения в Страну Израиля. Он опубликовал открытое письмо к нашим молодым братьям, живущим на Святой Земле и, между прочим, отметил в нем следующее:

Несмотря на мою постоянную готовность обучать основам нашей философии, я далек от того, чтобы требовать власти над чьими бы то ни было взглядами. В наше время такой подход неприемлем. ("Письма".)

Ученик рава, д-р Моше Зейдель, спросил его о смысле этих слов, и рав ему ответил:

Вы спрашивали о моем замечании в открытом письме, что я не требую никакой власти над мнениями. Поступаю ли я так просто по необходимости или в прямом согласии с Торой? В данном случае вопрос этот неуместен, ведь я ясно сказал: 'Ъ наше время такой подход неприемлем ". Вполне вероятно, что если бы нашим требованиям внимали, то такие требования имели бы место. Впрочем, ответ на подобный вопрос можно дать только после тщательного изучения, поскольку необходимо выяснить границы терпимости. (Там же.)

В этом письме рав намекает на слова Талмуда в трактате "Евамот": 'Так же как разъяснения того, что будет услышано — это заповедь, заповедью является и непроизнесение того, что не будет услышано".

Национальный аспект свободы мнений

В ответе д-ру Зейделю рав обосновывает свой взгляд на свободу мнений с национальной точки зрения.

В отношении закона свободы мнений мне представляется, что он в наше время отвечает интересам большинства мыслящих людей, однако в разумных границах.

А границы эти необходимы. Во-первых, крайности всегда губительны. Кроме того, сама природа этого вопроса обязывает к ограничению свободомыслия, ведь в противном случае каждый может сбросить с себя бремя общепринятой морали, пока в личном своем понимании не дойдет до логического завершения исповедуемой им идеи, и тогда наполнится земля мерзостью... Если, например, человек в сердце своем решит, что нет ничего плохого в убийстве, то это, несомненно, грех; достаточно другим прийти к такому выводу, и мир погибнет. Понятно, что есть предел свободе мнений. Но трудность состоит в установлении границы, варьируемой в зависимости от обычаев данного общества. У нас, скажем, очевидный грех призывать к тому, чтобы люди нагишом разгуливали по улицам, но у дикарей, обитающих на острове Гвинея это грехом отнюдь не считается. Более того, различия между обществами переменчивы и умножаются сростом способствующих тому условий. Что касается веры, то налицо серьезное расхождение между Израилем и другими народами. Если бы национальное бытие какого-либо иного народа также непосредственно зависело от той или иной идеи, то вполне естественно, что по отношению к этой идее в нем не допускалось бы свобода мнения. Точнее, это было бы не свободой, а простой пассивностью, ленью и неспособностью противостоять внешней угрозе, противодействуя мнению недалеких и дурных людей. Всегда найдутся люди, готовые восстать против своей веры, если сочтут общенациональную и цементирующую идею пагубной для остального человечества и потому способные оставить свой народ.