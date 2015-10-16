Апологетика "русского мира" - Первоисточники

История – понятие тройственное. Историей мы называем цепь взаимосвязанных событий во времени и пространстве; историей зовется наука, изучающая прошлое человечества; но куда большее значение имеет история, как комплекс представлений о прошлом, присутствующий в массовом сознании.

В итоге произошедшие в реальности события получают как бы два фантомных отображения – научно-документальное и мифологическое, укорененное в умах людей, причем обе версии зачастую сильно искажают реальность и даже существуют вне связи друг с другом.



Кунгуров Алексей - Киевской Руси не было: о чём молчат историки

Москва, Эксмо, 2015

ООО «ТД Алгоритм», 2015

ISBN 978-5-4438-1035-5

Кунгуров Алексей - Киевской Руси не было: о чём молчат историки - Содержание

Алексей Кунгуров Киевской Руси не было: о чём молчат историки

Что такое история

Победить русских нельзя Поэтому надо уничтожить

Трудно ли создать нацию? На бумаге – легко

«Отрекаюсь от русской народности…»

Кто придумал украинцев?

Даешь украинизацию!

Украинский учебник истории создает киборгов

Лирическое отступление про братьев-белорусов

Дискурс – оружие массового поражения

Кто выдумал татаро-монгольское иго?

Лирическое отступление про «честность» ученых

Илья Муромец – герой карельских и сибирских сказок

Мог ли Киев быть столицей Руси?

Когда возник Киев?

Киевская археология: мало находок, много баек

Камень источенный временем Начисто…

Доктора мифологических наук и их религия

Почему на черноземах собирали плохие урожаи

Когда крестилась Русь?

Правоверные христиане или православные мусульмане?

Третий Рим умер, да здравствует Третий Рим!

Современную цивилизацию породил железный топор?

Россы, русь и тавроскифы

Торговля – двигатель прогресса

Как Господин Великий Новгород стал Ярославлем

Кунгуров Алексей - Киевской Руси не было: о чём молчат историки - Что такое история

Если же речь идет о древней истории, то дело еще более осложняется, поскольку документы (письменные источники) либо не сохранились, либо в них отражены мифологические представления о прошлом, зафиксированные несколькими веками позднее авторами, знавшими о них лишь понаслышке. Достоверны ли события, описываемые в «Повести временных лет» или мы имеем дело с древнерусскими мифами? Мифы Древней Греции всем известны, так почему бы не быть литературным мифам Древней Руси? Разве гомеровская «Одиссея» может служить документальным источником по истории троянской войны (если таковая война вообще была)? Почему же тогда «Слово о полку Игореве» историки считают литературным изложением реальных событий?



Кстати, «Слово о полку Игореве» документ в высшей степени сомнительный. Найден список был в 1795 г. известным собирателем старины графом Мусиным-Пушкиным в ярославском Спасо-Преображенском монастыре. Нам текст известен в трех списках, весьма отличных друг от друга. Оригинальная находка якобы погибла во время московского пожара 1812 г. Следует особо подчеркнуть, что сохранившиеся варианты текста являются художественными переводами, а не буквальным воспроизведением документа. Некоторые исследователи, опираясь на словесные (!) описания видевших исходный список, склоняются к мысли, что рукопись была сделана в XVI столетии. Об авторе произведения ничего не известно. Какие основания считать это сочинение памятником русской литературы XII века?



Практически сразу после первой публикации «Слова» в 1800 г. пошли разговоры о том, что сочинение является мистификацией XVIII в. Критики приписывали авторство самому первооткрывателю Мусину-Пушкину, архимандриту Иоилю Быковскому, историку Николаю Бантыш-Каменскому и еще ряду персон. Несколько лет назад американский славист Эдвард Кинан выдвинул гипотезу, согласно которой «Слово» сочинено чешским филологом и просветителем Йозефом Добровским.



Главным доказательством подлинности «Слова» стала публикация в 1852 г. литературоведом Вуколом Ундольским «Задонщины» – повествования XV в. о Куликовской битве. «Задонщина» связана со «Словом о полку Игореве» вплоть до заимствования целых пассажей. Отдельные ее выражения, образы, целые фразы повторяли и переделывали соответствующие обороты «Слова», применяя их к рассказу о победе князя Дмитрия на Куликовом поле. По-моему, если этот факт на что-то и указывает, так именно на мистификацию «Слова».