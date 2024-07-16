Молер - Консервативная революция в Германии 1918-1932

Главное исследование по истории национал- социализма еще не написано, и едва ли может быть написано в ближайшее время. Для этого надо отойти на некоторое расстояние, выдержать дистанцию и оглянуться назад. Только так можно обнаружить то течение политического мышления, образ которого мы хотим передать в этой работе и которое мы называем «Консервативной революцией» или «Немецким движением». Подчас это течение приравнивается к национал-социализму, в котором мы действительно можем обнаружить большинство его идей в качестве ключевых слов-паролей. Если мы здесь попытаемся представить «Консервативную революцию» в качестве самостоятельного явления, которое отнюдь не входит в состав национал- социализма, то для этого не достает другого образа, а именно фундаментной трактовки национал-социализма как комплексного явления в рамках политической реальности; явления, для которого идеи «Консервативной революции» имели лишь второстепенное значение.

Поскольку любое воздействие «Консервативной революции» на политические события, случившиеся после 1933 года, до сих пор не выявлено, а значение не оценено, то возможным в настоящий момент является рассмотрение отвлеченного консервативно-революционного мировоззрения без привязки к конкретной политике. Это возможно также по той причине, что в отличие от национал-социализма, от «Консервативной революции» как интеллектуально-духовного течения нас уже отделяет достаточно продолжительный отрезок времени. Это также возможно потому, что оказавшиеся в 1933 году у власти национал- социалисты заявили свои претензии на то, чтобы быть единственными выразителями идей «Немецкого движения», как бы подменяя собой представителей собственно «Немецкого движения». В итоге это стало не торжеством «Немецкого движения», а финалом одной из его существенных частей.

1.2. «Троцкисты» от национал-социализма

С формальной точки зрения носителей идей «Консервативной революции» можно было бы характеризовать как «троцкистов от национал-социализма». Подобному тому, как в другом крупном революционном движении, которое привело к возникновению русского большевизма, были маленькие, в духовном отношении живые кружки, противостоявшие унифицированной, малоподвижной, массовой партии; они не обладали заметным влиянием на массы, на почве партийной организации они максимум могли добиться незначительных расколов и посвящали себя в первую очередь формированию легковоспламеняющихся политических сект, что происходило на фоне негласной поддержки [со стороны] уже ранее существовавших, свободных элитарных объединений. Крупная партия удерживает подконтрольные ей массы через организационную структуру, которая ориентирована на среднестатистического человека, а её доктрина сведена к нескольким словам-паролям. Пространство внутри партии для выдающихся умов предлагается только в том случае, если они готовы посвятить себя делу обуздания масс, а свой интеллект и умственные способности будут направлены на неявное (эзотерическое) служение. Однако большая часть действительно незаурядных мыслителей объединяется в небольшие кружки, которые вибрируют, пребывая в постоянном духовном напряжении; их представители верят, что только они следуют истинному учению и при этом обвиняют массовую партию в предательстве «идеи» во имя следования принципам «реальной политики». При этом с известной регулярностью от подобных политических сект откалываются новые группы «еретиков», которые являют публике новый вариант их «истинного учения», чем еще больше дробят силы. Таким образом, можно однозначно утверждать, что литературное бытие противопоставлено сугубой политической реальности. В такой стране как Германия, где сила духа и сила власти и без того уже давно разъединены, подобная классификация напрашивается сама собой.

Час «троцкистской» ереси наступает тогда, когда массовая партия начинает давать сбои. Однако если же массовая партия приходит к власти, то она начинает преследование политических противников, причем наиболее жесткие репрессии обращены на инакомыслящих из «собственного лагеря». В Германии, где тоталитарная система формировалась постепенно, подобные еретические кружки в течение первых полутора лет [с 1933 по 1934] еще продолжали действовать в условиях относительной свободы выражения собственного мнения. С первых же дней установления режима преследование начинается только в отношении личных недругов, равно как представителей самых радикальных группировок. Кажется, что новый режим по очереди изолирует пребывавшие в конфликте между собою оппозиционные группы, дабы те не смогли сформировать общую линию обороны. Только после того, как 30 июня 1934 года были уничтожены представители «национальной оппозиции» и «правой оппозиции», которые выступали против партийной организации национал- социалистов либо изнутри (Грегор Штрассер) либо снаружи (Эдгар Юлиус Юнг), начинается планомерное преследование «троцкистов», продолжающееся на протяжении всего времени существования национал- социалистического режима. К последнему крупному акту активности «троцкистов» можно отнести события 20 июля 1944 года, однако в этой попытке военного переворота принимает участие гораздо более широкий спектр сил, чем это обычно принято учитывать.

Молер А. - Консервативная революция в Германии 1918-1932

Μ.: Тотенбург, 2017. — 312 с.

ISBN 978-5-9216-2225-8

Молер А. - Консервативная революция в Германии 1918-1932 – Содержание

Обложка

Титульный лист

Аннотация Выходные данные

Содержание

Проводник в мир «Консервативной революции»

Предисловие к пятому изданию

Предисловие к новому изданию

Предисловие к первому изданию

1. Проблематика

1.1. «Консервативная революция» и национал-социализм

1.2. «Троцкисты» от национал-социализма

1.3. Преследование «еретиков» после 1933 года

1.4. Ответственность за национал-социализм

1.5. Понятие «Консервативная революция»

1.6. Понятие «немецкого движения»

1.7. Понятие «мировоззрение»

1.8. Нехудожественная литература

1.9. Характер изменений

2. Материал

2.1. «Третий Рейх» против второй империи

2.2. При «вильгельмизме»

2.3. Война

2.4. Веймарская республика

2.5. Новый революционный тип

2.6. Черный рейхсвер и суды Фемы

2.7. «Национал-большевизм»

2.8. «Третий фронт»

2.9. Объективные возможности классификации

2.10. Возможности классификации в рамках идеологии

3. Образцы

3.1. «Односторонность времени»

3.2. Линия и шар

3.3. Ницше и междуцарствие

3.5. Нигилизм

3.6. «Перелом»

3.6. «Великий полдень»

3.7. «Повторное рождение»

3.8. От возвращения к политике

3.9. Консервативный — реакционный — революционный

3.10. Отношение к христианству

3.11. Расщепление и напряженность

3.12. «Героический реализм»

3.13. Парадоксальность консервативной теории

4. Пять групп

4.1. Соединение несовместимого

4.2. Первая группа: «фёлькише»

4.3. Вторая группа: «младоконсерваторы»

4.4. Третья группа: «национал-революционеры»

4.5. Восток

4.6. От народа к движению

4.7. Четвертая группа: «бюндише»

4.8. Пятая группа: «движение Ландфольк»

Послесловие к первому изданию

Библиографическая структура работы Армина Молера «Консервативная революция в Германии»

Приложение. Фашизм как стиль

Языковая неразбериха

Взгляд с позиций физиогномики

Бенн и Маринетти

Против современности

Третий Рейх — подозрение в фашизме

Магический нулевой пункт

«Прямое действие»

О плюрализме в «правом тоталитаризме»

Три ветви

Задачи исследования фашизма

Социологический обзор