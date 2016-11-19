Курбский - История о делах великого князя московского
Эта книга, изданная в академической серии «Литературные памятники» под названием: «История о делах великого князя московского» князя Андрея Курбского, принадлежит к числу самых замечательных памятников древнерусской литературы второй половины XVI в.
Ее автор - представитель ярославской ветви княжеского рода Рюриковичей Андрей Михайлович Курбский (1528-1583), воевода и боярин первого русского царя Ивана IV Васильевича Грозного (1530-1584). Находясь на годовой воеводской службе в пограничном ливонском городе Юрьеве Курбский в сопровождении 12 верных слуг совершил 30 апреля 1564 г. тайный ночной побег в соседнюю ливонскую крепость Вольмар и перешел затем на польскую королевскую службу, получив за это от польского короля и великого князя литовского Сигизмунда II Августа Ягеллона щедрые земельные пожалования в Литве и на Волыни на ленном праве.
Во время многолетнего пребывания на территории Короны Польской и Великого княжества Литовского Курбский и написал свою знаменитую «Историю» об Иване Грозном. Оригинал этого историко-литературного произведения не сохранился. Его текст известен сейчас только в многочисленных списках в составе «сборников Курбского» последней четверти XVII - первой трети XIX в. В наиболее ранних и исправных списках текст озаглавлен: «История о князя великого московского делех».
В предшествующей научной литературе и в общественно-культурном обиходе за этим произведением закрепилось более позднее видоизмененное название: «История о великом князе московском». В настоящем издании ее перевод печатается под осовремененным заглавием наиболее ранних и исправных списков - «История о делах великого князя московского».
Курбский Андрей - История о делах великого князя московского
Российская академия наук
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
МОСКВА НАУКА 2015
ISBN 978-5-02-039097-3
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
МОСКВА НАУКА 2015
ISBN 978-5-02-039097-3
Курбский Андрей - История о делах великого князя московского - Содержание
От редактора (Ю.Д. Рыков)
ИСТОРИЯ О ДЕЛАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО
- КНЯЗЬ АНДРЕЙ КУРБСКИЙ.ИСТОРИЯ О КНЯЗЯ ВЕЛИКОГО МОСКОВСКОГО ДѢЛЕХ (подготовил К.Ю. Ерусалимский)
- КНЯЗЬ АНДРЕЙ КУРБСКИЙ. ИСТОРИЯ О ДЕЛАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО {перевод А.А. Алексеева)
ПРИЛОЖЕНИЯ
- К.Ю. Ерусалимский. Назначение «Истории»
- К.Ю. Ерусалимский. Археографический обзор
РАЗНОЧТЕНИЯ {подготовил К.Ю. Ерусалимский)
ПРИМЕЧАНИЯ
ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ КН. АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КУРБСКОГО
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН (подготовила Е.В. Кириченко)
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ (подготовила Е.В. Кириченко)
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ИСТОРИЯ О КНЯЗЯ ВЕЛИКОГО МОСКОВСКОГО ДѢЛЕХ:
Яко глаголют многие премудрые, доброму началу и конец бывает добр, такоже и сопротив злое скончавается, а наипаче от самовластнаго человеческого естества, злым произволением и по всему супротивным против Божиих заповедей дерзати. Князь великий Василий Московский ко многим злым и сопротив закона Божия дѣлом своим и сие приложил [иже писати и исчитати краткости ради книжицы сея невмѣстно], яже достоит воспомянута, зело вкратце напишем // по силе.
Живши со женою своею первою Соломанидою двадесят и шесть лѣт, остриг ея во мнишество не хотящу ани мыслящу о том и заточил в далечайш монастырь, от Москвы болши двусот миль в земли Каргаполской лежащ, и затворити казал ребро свое в темницу зѣло нужную, и уныния исполненую, сирѣчь жену, ему Богом данную, святую и неповинную. И понял себѣ Елену,
ПРИМЕЧАНИЯ
ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ КН. АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КУРБСКОГО
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН (подготовила Е.В. Кириченко)
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ (подготовила Е.В. Кириченко)
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Курбский Андрей - История о делах великого князя московского - Отрывок из книги
ИСТОРИЯ О КНЯЗЯ ВЕЛИКОГО МОСКОВСКОГО ДѢЛЕХ:
еже слышахом у достовѣрных мужей и еже видѣхом очима нашима, сие сокращение вмещаючи, яко возмогох, написах великого ради докучания от многих
Много крат ото многих свѣтлых мужей вопрошаем бых с великим докучанием, откуды сия приключишася так прежде доброму и нарочитому царю, многажды за отечество и о здравии своем не радяще, и в военных вещах сопротив врагов креста Христова труды тяжкие, и беды, и безчисленные поты претерпѣвающе, и прежде ото всех добрую славу имущему. И многажды умолчах со воздыханием и слезами, не восхотѣх отвещати. // Последи же, частых ради вопрошений, принужден бых нѣчто и отчасти рещи случаев приключшихся таковых, и отвѣщах им: «Аще бы изначала и по ряду рекл, много бы о том писати, яко в предобрых руских княжат род всеял диявол злые нравы, наипаче же женами их злыми и чародѣиницами, яко и во израилтеских царѣх, паче же которых поимавали ото иноплемянников». Но и сия вся оставя, нѣчто изреку о том самом настоящем.
Яко глаголют многие премудрые, доброму началу и конец бывает добр, такоже и сопротив злое скончавается, а наипаче от самовластнаго человеческого естества, злым произволением и по всему супротивным против Божиих заповедей дерзати. Князь великий Василий Московский ко многим злым и сопротив закона Божия дѣлом своим и сие приложил [иже писати и исчитати краткости ради книжицы сея невмѣстно], яже достоит воспомянута, зело вкратце напишем // по силе.
Живши со женою своею первою Соломанидою двадесят и шесть лѣт, остриг ея во мнишество не хотящу ани мыслящу о том и заточил в далечайш монастырь, от Москвы болши двусот миль в земли Каргаполской лежащ, и затворити казал ребро свое в темницу зѣло нужную, и уныния исполненую, сирѣчь жену, ему Богом данную, святую и неповинную. И понял себѣ Елену,
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