Эта книга, изданная в академической серии «Литературные памятники» под названием: «История о делах великого князя московского» князя Андрея Курбского, принадлежит к числу самых замечательных памятников древнерусской литературы второй половины XVI в.

Ее автор - представитель ярославской ветви княжеского рода Рюриковичей Андрей Михайлович Курбский (1528-1583), воевода и боярин первого русского царя Ивана IV Васильевича Грозного (1530-1584). Находясь на годовой воеводской службе в пограничном ливонском городе Юрьеве Курбский в сопровождении 12 верных слуг совершил 30 апреля 1564 г. тайный ночной побег в соседнюю ливонскую крепость Вольмар и перешел затем на польскую королевскую службу, получив за это от польского короля и великого князя литовского Сигизмунда II Августа Ягеллона щедрые земельные пожалования в Литве и на Волыни на ленном праве.

Во время многолетнего пребывания на территории Короны Польской и Великого княжества Литовского Курбский и написал свою знаменитую «Историю» об Иване Грозном. Оригинал этого историко-литературного произведения не сохранился. Его текст известен сейчас только в многочисленных списках в составе «сборников Курбского» последней четверти XVII - первой трети XIX в. В наиболее ранних и исправных списках текст озаглавлен: «История о князя великого московского делех».

В предшествующей научной литературе и в общественно-культурном обиходе за этим произведением закрепилось более позднее видоизмененное название: «История о великом князе московском». В настоящем издании ее перевод печатается под осовремененным заглавием наиболее ранних и исправных списков - «История о делах великого князя московского».

Курбский Андрей - История о делах великого князя московского

Российская академия наук

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

МОСКВА НАУКА 2015

ISBN 978-5-02-039097-3