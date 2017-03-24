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Деопик - История Древнего Востока

Деопик - История Древнего Востока
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Данный курс по истории Древнего Востока несколько отличается от того, который читается в Московском университете или в педагогических институтах. Система приоритетов в нашем курсе не просто ориентирована на потребности Свято-Тихоновского университета – она должна также способствовать формированию несколько более сбалансированного, чем прежде, взгляда на историю Отечества, хотя, как вы понимаете, между концом истории Древнего мира и началом истории России лежат сотни лет.
В нем большее, чем обычно, внимание уделено верованиям и общественному устройству, а хозяйству – меньшее, поскольку последнее достаточно одинаково на обширных территориях и длительных отрезках времени. По этим же причинам подробнее сообщается о личностях монархов, поскольку они характеризуют общества, их породившие. Но при этом автор, в традициях византийской и русской историографии, не склонен идеализировать тех или иных правителей прошлого, поскольку «работа» царя, тем более языческого, – дело нередко во многом безнравственное.
Важное дело оценки роли того или иного монарха или общественного деятеля базируется здесь не на спорной идее «общественного блага», так разно понимавшегося в разных странах и в разные эпохи, а на положении о том, что «душа человеческая – христианка» (Тертуллиан), и люди в общем-то в сфере общественных дел и политики в этом грешном мире руководствовались схожими понятиями морали о том, что хорошо и что плохо. В сфере духовной жизни этого недостаточно, разумеется, а вот в сравнительно простом деле оценки монарха либо той или иной политики – достаточно (оценка дается, как правило, после смерти монарха или смены династии).

Дмитрий Витальевич Деопик - История Древнего Востока - учебное пособие

ПСТГУ, Москва, 2014
ISBN 978-5-7429-0384-0

Дмитрий Деопик - История Древнего Востока - учебное пособие - Содержание

Введение
Страны Плодородной дуги в 9—4-м тыс. до Р.Х.
Страны Плодородной дуги в 3-м тыс. до Р.Х.
Города-государства шумеров в 3-м тыс. до Р.Х.
Ранние деспотии в Месопотамии. 2316‒2094
Двуречье при III династии Ура
Раннее царство в Египте (XXXI‒XXIX вв. до Р.Х.)
Древнее царство в Египте (XXVIII—XXIII вв. до Р.Х.)
История Двуречья. Старовавилонское царство
Египет. Первый период полицентризма (ок. 2200 – ок. 2040 гг.)
Египет. Среднее царство (XXI—VIII вв. до Р.Х.)
Второй период полицентризма (конец XVIII в. – 1580 г.)
Египет. Новое царство (1580—1085 гг. до Р.Х.)
История Святой Земли в середине 2 – 1-го тыс. до Р.Х.
  • Единое царство
  • Разделенное царство
Религия и культура народов Месопотамии в первой половине 1-го тыс. до Р.Х.
Государства и народы древней ойкумены в первой половине 1-го тыс. до Р.Х.
Новоассирийское царство (912—605 гг. до Р.Х.)
Вавилония в конце XII ― середине VII вв. до Р.Х.
Нововавилонское царство (626—539 гг. до Р.Х.)
Поздний Египет (середина X—VI в. до Р.Х.)
Библиография
Карты
Хронологическая таблица

Дмитрий Деопик - История Древнего Востока - учебное пособие - Египет аод властью персов

Что представлял собой египетский грек? Это не совсем обычный тип человека древности: средне образованный, более склонный к удовольствиям, чем к войнам, ему нравится полежать, отдохнуть – типичный представитель городской культуры. С другой стороны, хотя жречество долгое время пополнялось самыми разнообразными этническими группами, в него не входили греки, которые принимали египетскую жизнь, но не местную религию. При этом многие греки птолемеевского Египта (в том числе недавние филистимляне), мало общаясь с египетской верой, знали о вере жителей бывшего Иудейского царства. Септуагинта, перевод Ветхого Завета 70 толковниками на греческий язык, произведенный во времена Птолемеев, примерно в конце III в. до Р.Х. – не историческая случайность.
Это итог взаимного интереса и взаимного знания двух народов, восходящего еще к филистимлянам, связанный с социумом Александрии, города, основанного еще Александром Македонским в конце IV в., который был не греческим именно в той мере, в какой был городом и Египта, и Святой Земли. Нужно твердо помнить, что почти сразу к востоку от Александрии начинались чисто греческие области (бывшие филистимляне), тянувшиеся до Нагорья (бывшее Иудейское царство). Египетский компонент в Александрии был, естественно, весьма значительным, но не надо его переоценивать. Взаимное переплетение этносов, возможно, в значительной степени подготовил рождение такого феномена, как христианская Александрия. Позднее это же породило ересь гностиков (гностицизм – ересь, пытавшаяся объединить античную философию и христианское учение).
Views 704
Rating 5.0 / 5
Added 24.03.2017
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

B
brat Andron 11 years ago
Книги для скачивания нет...
E
esxatos 11 years ago
Добавил... Mea culpa  Странно, она была вроде бы... 

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