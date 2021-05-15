Эрнст Роберт Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье

Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье
Среди западноевропейских филологических работ прошлого есть два обобщающих труда, прочно удерживающих статус гуманитарной классики. Эти два труда неизменно присутствуют в текущем обиходе гуманитарных наук и регулярно переиздаются на разных языках. Эти два труда были написаны двумя немецкими учеными, коллегами по своей исходной специальности (романская филология), практически в одно и то же время — в 40-х гг. XX в. Оба труда посвящены истории литературы, но называть их «литературоведческими» было бы неправильно; правильнее будет называть их «филологическими» — по двум взаимосвязанным причинам. Во-первых, сами авторы называли себя филологами и определяли себя через дисциплинарную отсылку не к «литературоведению» (Literaturwissenschaft), а к «филологии» (Philologie). Во-вторых, сам подход к материалу, применяемый авторами в этих трудах, противоречит рабочим принципам «литературоведения» как академической дисциплины, сложившейся в Германии во второй половине XIX в. Эти два труда — книга Эриха Ауэрбаха «Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе» (1946) и книга Эрнста Роберта Курциуса «Европейская литература и латинское Средневековье» (1948) (далее — ЕЛЛС).
На русском языке судьба этих двух книг сложилась неодинаково. Судьба «Мимесиса» оказалась внешне сравнительно благополучной: русский перевод этой книги вышел в 1976 г. [Ауэрбах 1976]. (Другой вопрос, что рецепцию этой книги в отечественной науке вряд ли можно было — вплоть до последнего времени — назвать сколько-нибудь заметной; но это тема для отдельного обсуждения.) Что же касается книги «Европейская литература и латинское Средневековье», то она приходит к русскому читателю лишь сейчас — через семьдесят с лишним лет после своего появления на немецком языке и через сорок с лишним лет после русского издания книги Ауэрбаха. Автору настоящего предисловия приходилось неоднократно слышать в разные годы ламентации отечественных филологов: «Когда же у нас издадут Курциуса». Сегодня, наконец, эта мечта русских филологов исполняется.
Между Курциусом и Ауэрбахом было много сходств и много различий. Одно из важнейших различий состояло в том, что Ауэрбах был чисто академическим ученым, и его биография, если не считать нескольких переломных вех, была небогата внешними событиями; публичная жизнь Ауэрбаха сводилась к его профессиональной деятельности — преподаванию и участию в научных конференциях. В отличие от Ауэрбаха, Курциус был не только академическим ученым, но и публичным интеллектуалом, глубоко и активно вовлеченным в идеологические дискуссии своего времени. Эту сильнейшую вовлеченность Курциус сохранял на протяжении первой половины своей взрослой жизни — до 1933 г. (После крушения нацизма контакты Курциуса с внешним миром постепенно возобновились.) Это делает биографию Курциуса чрезвычайно насыщенной встречами, диалогами, полемиками с широким кругом деятелей европейской культуры. Эта же вовлеченность в актуальные культурные споры заставляла Курциуса постоянно выходить в своем творчестве за рамки академической науки. Значительную часть творчества Курциуса составляют эссе на культурные и литературные темы, а также газетно-журнальные отклики на новости интеллектуальной жизни. Без внимания к этой стороне биографии и творчества Курциуса невозможно до конца понять пафос, подтексты и сверхзадачи его профессиональной работы вообще и его главной книги в частности.
Эрнст Роберт Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье. Том I
(Studia mediaevalia.)
2-е изд.
М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. — 560 с.
ISBN 978-5-907290-55-6 (т. 1)
ISBN 978-5-907290-22-8
Эрнст Роберт Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье. Том I - Содержание
О серии «Studia mediaevalia»
С. А. Козлов. Эрнст Роберт Курциус и его opus magnum
Европейская литература и латинское Средневековье
Руководящие принципы
Предисловие ко второму изданию
Из предисловия к первому изданию
- Глава I. Европейская литература
- Глава II. Латинское Средневековье
- Глава III. Литература и система
- Глава IV. Риторика
- Глава V. Топика
- Глава VI. Богиня Натура
- Глава VII. Метафорика
- Глава VIII. Поэзия и риторика
- Глава IX. Герои и правители
- Глава X. Идеальный пейзаж
- Глава XI. Поэзия и философия
- Глава XII. Поэзия и теология
- Глава XIII. Музы
- Глава XIV. Классика
- Глава XV. Маньеризм
- Глава XVI. Книга как символ
- Глава XVII. Данте
- Глава XVIII. Эпилог
Эрнст Роберт Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье. Том II
(Studia mediaevalia.)
2-е изд.
М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. — 624 с.
ISBN 978-5-907290-56-3 (т. 2)
ISBN 978-5-907290-22-8
Эрнст Роберт Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье. Том II - Содержание
Экскурсы
- I. Античность, недопонятая в Средние века
- II. Формулы преданности и смирение
- III. Грамматико-риторические термины как метафоры
- IV. Шутка и серьезность в средневековой литературе
- V. Позднеантичное литературоведение
- VI. Раннехристианское и средневековое литературоведение
- VII. Образ жизни средневекового поэта
- VIII. Божественное безумие поэта
- IX. Поэзия как увековечение
- X. Поэзия как развлечение
- XI. Поэзия и схоластика
- XII. Гордость поэта
- XIII. Краткость как стилистический идеал
- XIV. Этимология как форма мышления
- XV. Числовая композиция
- XVI. Числовые афоризмы
- XVII. Имя автора в Средние века
- XVIII. «Система рыцарских добродетелей»
- XIX. Обезьяна как метафора
- XX. Культурное «отставание» Испании
- XXI. Бог как ваятель
- XXII. Теологическая теория искусств в испанской литературе XVII века
- XXIII. Кальдероновская теория живописи и artes liberates
- XXIV. Монтескье, Овидий и Вергилий
- XXV. Дидро и Гораций
Библиографическое примечание
Комментарии. Составил Д. С. Колнигин
- Посвящение
- Руководящие принципы
- Предисловие автора ко второму изданию
- Глава I - Глава XVIII
Хронология жизни и творчества Эрнста Роберта Курциуса . Составил С А. Козлов
Именной указатель
Предметный и терминологический указатель
Главное интеллектуальное событие этого года! Так считается в университетской среде. Низкий поклон за выложенные книги!!!