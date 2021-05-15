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Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье

Эрнст Роберт Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Среди западноевропейских филологических работ прошлого есть два обобщающих труда, прочно удерживающих статус гуманитарной классики. Эти два труда неизменно присутствуют в текущем обиходе гуманитарных наук и регулярно переиздаются на разных языках. Эти два труда были написаны двумя немецкими учеными, коллегами по своей исходной специальности (романская филология), практически в одно и то же время — в 40-х гг. XX в. Оба труда посвящены истории литературы, но называть их «литературоведческими» было бы неправильно; правильнее будет называть их «филологическими» — по двум взаимосвязанным причинам. Во-первых, сами авторы называли себя филологами и определяли себя через дисциплинарную отсылку не к «литературоведению» (Literaturwissenschaft), а к «филологии» (Philologie). Во-вторых, сам подход к материалу, применяемый авторами в этих трудах, противоречит рабочим принципам «литературоведения» как академической дисциплины, сложившейся в Германии во второй половине XIX в. Эти два труда — книга Эриха Ауэрбаха «Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе» (1946) и книга Эрнста Роберта Курциуса «Европейская литература и латинское Средневековье» (1948) (далее — ЕЛЛС).
На русском языке судьба этих двух книг сложилась неодинаково. Судьба «Мимесиса» оказалась внешне сравнительно благополучной: русский перевод этой книги вышел в 1976 г. [Ауэрбах 1976]. (Другой вопрос, что рецепцию этой книги в отечественной науке вряд ли можно было — вплоть до последнего времени — назвать сколько-нибудь заметной; но это тема для отдельного обсуждения.) Что же касается книги «Европейская литература и латинское Средневековье», то она приходит к русскому читателю лишь сейчас — через семьдесят с лишним лет после своего появления на немецком языке и через сорок с лишним лет после русского издания книги Ауэрбаха. Автору настоящего предисловия приходилось неоднократно слышать в разные годы ламентации отечественных филологов: «Когда же у нас издадут Курциуса». Сегодня, наконец, эта мечта русских филологов исполняется.
Между Курциусом и Ауэрбахом было много сходств и много различий. Одно из важнейших различий состояло в том, что Ауэрбах был чисто академическим ученым, и его биография, если не считать нескольких переломных вех, была небогата внешними событиями; публичная жизнь Ауэрбаха сводилась к его профессиональной деятельности — преподаванию и участию в научных конференциях. В отличие от Ауэрбаха, Курциус был не только академическим ученым, но и публичным интеллектуалом, глубоко и активно вовлеченным в идеологические дискуссии своего времени. Эту сильнейшую вовлеченность Курциус сохранял на протяжении первой половины своей взрослой жизни — до 1933 г. (После крушения нацизма контакты Курциуса с внешним миром постепенно возобновились.) Это делает биографию Курциуса чрезвычайно насыщенной встречами, диалогами, полемиками с широким кругом деятелей европейской культуры. Эта же вовлеченность в актуальные культурные споры заставляла Курциуса постоянно выходить в своем творчестве за рамки академической науки. Значительную часть творчества Курциуса составляют эссе на культурные и литературные темы, а также газетно-журнальные отклики на новости интеллектуальной жизни. Без внимания к этой стороне биографии и творчества Курциуса невозможно до конца понять пафос, подтексты и сверхзадачи его профессиональной работы вообще и его главной книги в частности.

Эрнст Роберт Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье. Том I

(Studia mediaevalia.)
2-е изд.
М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. — 560 с.
ISBN 978-5-907290-55-6 (т. 1)
ISBN 978-5-907290-22-8

Эрнст Роберт Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье. Том I - Содержание

О серии «Studia mediaevalia»
С. А. Козлов. Эрнст Роберт Курциус и его opus magnum
Европейская литература и латинское Средневековье
Руководящие принципы
Предисловие ко второму изданию
Из предисловия к первому изданию
  • Глава I. Европейская литература
  • Глава II. Латинское Средневековье
  • Глава III. Литература и система
  • Глава IV. Риторика
  • Глава V. Топика
  • Глава VI. Богиня Натура
  • Глава VII. Метафорика
  • Глава VIII. Поэзия и риторика
  • Глава IX. Герои и правители
  • Глава X. Идеальный пейзаж
  • Глава XI. Поэзия и философия
  • Глава XII. Поэзия и теология
  • Глава XIII. Музы
  • Глава XIV. Классика
  • Глава XV. Маньеризм
  • Глава XVI. Книга как символ
  • Глава XVII. Данте
  • Глава XVIII. Эпилог

Эрнст Роберт Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье. Том II

(Studia mediaevalia.)
2-е изд.
М.: Издательский Дом ЯСК, 2021. — 624 с.
ISBN 978-5-907290-56-3 (т. 2)
ISBN 978-5-907290-22-8

Эрнст Роберт Курциус - Европейская литература и латинское Средневековье. Том II - Содержание

Экскурсы
  • I. Античность, недопонятая в Средние века
  • II. Формулы преданности и смирение
  • III. Грамматико-риторические термины как метафоры
  • IV. Шутка и серьезность в средневековой литературе
  • V. Позднеантичное литературоведение
  • VI. Раннехристианское и средневековое литературоведение
  • VII. Образ жизни средневекового поэта
  • VIII. Божественное безумие поэта
  • IX. Поэзия как увековечение
  • X. Поэзия как развлечение
  • XI. Поэзия и схоластика
  • XII. Гордость поэта
  • XIII. Краткость как стилистический идеал
  • XIV. Этимология как форма мышления
  • XV. Числовая композиция
  • XVI. Числовые афоризмы
  • XVII. Имя автора в Средние века
  • XVIII. «Система рыцарских добродетелей»
  • XIX. Обезьяна как метафора
  • XX. Культурное «отставание» Испании
  • XXI. Бог как ваятель
  • XXII. Теологическая теория искусств в испанской литературе XVII века
  • XXIII. Кальдероновская теория живописи и artes liberates
  • XXIV. Монтескье, Овидий и Вергилий
  • XXV. Дидро и Гораций
Библиографическое примечание
Комментарии. Составил Д. С. Колнигин
  • Посвящение
  • Руководящие принципы
  • Предисловие автора ко второму изданию
  • Глава I - Глава XVIII
Хронология жизни и творчества Эрнста Роберта Курциуса . Составил С А. Козлов
Именной указатель
Предметный и терминологический указатель
Views 943
Rating 5.0 / 5
Added 15.05.2021
Author professor Dmitry
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zb-lek 5 years ago

Главное интеллектуальное событие этого года! Так считается в университетской среде. Низкий поклон за выложенные книги!!!

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