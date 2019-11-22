На не раз ставившийся в литературе нового века вопрос — был ли поворот сталинской власти навстречу православной Церкви и верующим накануне войны? — совокупность источников и фактов позволяет ответить отрицательно.

Уменьшение размеров гонений на религию и верующих в 1939-1941 гг. было связано именно с прекращением политики «Большого террора» в ноябре 1938 г., а также общей усталостью страны от ее катастрофических последствий, но не с каким-то «потеплением» Сталина и руководства страны в отношении религии, как фантазируют некоторые публицисты, выдвигающие иногда в подкрепление своих фантазий и несуществующие, фальшивые документы.

Игорь Александрович Курляндский - Власть и религиозные организации в СССР (1939-1953 гг.). Исторические очерки

Институт российской истории Российской академии наук

Санкт-Петербург: Петроглиф, 2019 г. — 376 с.

ISBN 978-5-8055-0366-6

Игорь Александрович Курляндский - Власть и религиозные организации в СССР (1939-1953 гг.). Исторические очерки - Содержание

Предисловие

Введение. Некоторые вопросы историографии политики советского государства в отношении религиозных организаций в 1939-1953 гг.

Очерк 1. Религиозные организации и верующие в СССР накануне Великой Отечественной войны (1939-1941 гг.)

Последствия «большого террора» Религиозная жизнь в стране. Вопросы антирелигиозной пропаганды и цензуры Проблема «бериевской оттепели». Карательная политика государства в отношении верующих в 1939-1941 гг. Православная Церковь в орбите внешнеполитических планов советского государства. Распространение советского влияния на приобретенных территориях и проблема конфессионального фактора. Изгибы карательной политики

Очерк 2. Задавленное возрождение. Политика сталинской власти в отношении открытия и закрытия церквей в СССР в 1941-1953 гг.

Советская власть снова открывает церкви (1941-1947 гг.) К обстоятельствам поворота 1948 г.

Открытие церквей: местное измерение Проблемы молитвенных зданий РПЦ (кампания по изъятию, строительство, использование недействующих) Проблемы закрытия церквей в 1948-1953 гг. (закрытие по формальным причинам, особенности борьбы верующих за православные церкви, динамика убывания молитвенных зданий РПЦ, главная причина закрытия церквей) Ситуация с молитвенными зданиями неправославных конфессий (1944-начало 1950-х гг.) 297

Приложение. Хрущевский эпилог. Открытие церквей откладывается. 1953-1964 гг.

Вместо заключения. Заметки о сталинской политике в отношении религиозных организаций в 1939-1953 гг.

Список использованных источников и литературы

Указатель имен

Игорь Александрович Курляндский - Власть и религиозные организации в СССР (1939-1953 гг.). Исторические очерки - Предисловие

В центре исследования представляемой вниманию читателя монографии — внутриполитическое измерение отношений власти и религиозных организаций в 1939-1953 гг. Почему так? Дело в том, что в основном в историографии сталинского «нового курса» церковно-государственных отношений главный упор делался на внешнеполитическое использование государством Русской православной церкви и религиозных объединений других конфессий. Так в работах О.Ю. Васильевой, В.Н. Якунина, М.В. Шкаровского, М.И. Одинцова, ряда других исследователей, обращавшихся к этой тематике. Внутриполитическая составляющая конфессиональной политики тоже принималась во внимание, но как бы оставлялась «в тени». Или быстро проговаривалась без должного осмысления. Между тем, это неисчерпаемая тема, и разработка ее вопросов представляется необходимой. В настоящей книге я останавливаюсь главным образом на взаимодействии власти со структурами РПЦ, в котором просматриваются и общие черты политики государства для всех конфессий.

Также надо было рассмотреть положение верующих и церковных общин, влияние меняющейся линии властей на их состояние и деятельность, особенности их выживания в диктуемых им сверху условиях. Задача установления подлинной исторической картины особенно важна применительно к истории сталинского «нового курса» церковно-государственных отношений (1943-1953 гг.), по отношению к которому не только в публицистике, но и в научной историографии нового века существует, в том числе, и восторженный подход. Этот период иногда подается и как «золотое десятилетие», и как «церковное возрождение, и как в целом позитивный для религии и верующих процесс. Необходимо выяснить, насколько подобные оценки соответствуют историческим реалиям, и что происходило в действительности в церковно-государственных отношениях позднесталинской эпохи, каковы были объем и специфика благоприятствования власти религии и Церкви, каким было реальное содержание этой политики в отношении религиозных организаций и верующих.

Настоящий труд — продолжение тематики моей прежней книги «Сталин. Власть. Религия (религиозный и церковный факторы во внутренней политике советского государства в 1922-1953 гг.)» (М., ИРИ РАН, 2011). Он является результатом изучения, с привлечением нового архивного материала, некоторых вопросов, которые были затронуты ранее лишь кратко и ждали своего исследования или не затрагивались.

Жанр этой книги — исторические очерки, что неслучайно. Раскрыть в рамках одной монографии полноту заявленной в названии темы — не по силам одному человеку и, думается, трудная задача для коллектива исследователей. Поэтому представилось целесообразным сосредоточиться в отдельных очерках только на нескольких крупных сюжетах, наименее изученных в историографии и принципиально важных для раскрытия главной общей темы, кратко рассмотрев ее другие аспекты в обобщающем заключении.

Монография состоит из введения, двух очерков и заключительной части. Во введении работы рассматриваются некоторые вопросы историографии политики советского государства в отношении религиозных организаций в два предвоенных года, в годы Великой Отечественной войны и послевоенных лет сталинского правления (1939-1953 гг.). Вводная часть — расширенный и доработанный текст опубликованного доклада на международной научной конференции в Коломне 6-8 мая 2015 г. «Великая Отечественная — известная и неизвестная: историческая память и современность», посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне1. Прослеживаются основные тенденции и сюжеты, ставшие в центре внимания историков этой тематики, а также определяются ее недостаточно изученные области. Важным контрапунктом исследований является анализ сталинского «нового курса» (с 1943 г.), разные подходы и оценки в этой связи. Рассматриваются наиболее заметные работы 1990-х — 2010-х гг., ставшие возможными в результате т.н. «архивной революции», — частичном открытием материалов по конфессиональной политике советского государства. Уделяется внимание трудам, с выделением их сильных и слабых сторон, М.В. Шкаровского, О.Ю. Васильевой, М.И. Одинцова, А.С. Кочетовой, А.В. Горбатова, А. Роккуччи, С. Майнера и других историков.