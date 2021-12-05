Книга «Философский универсум православной иконы» своими двумя томами подводит итог посильных многолетних раздумий и размышлений автора о философии сакрального образа.

Почему она носит такое название? Словарь латинского языка объясняет термин universalis [universus] как общий, всеобщий, относящийся к целому. В философии он означает всю объективную реальность во времени и пространстве. Нет смысла вдаваться в обширный анализ одного слова, хорошо известного специалистам. Скажем лишь, что для нас в этой книге понятия «мир» и «универсум» чаще всего совпадают, хотя в самой философии они могут не совпадать. Под словом «мир» мы разумеем «мир иконы», и он есть универсалия, включающая в себя не только реальное время (здесь и сейчас), но и панисторическое (везде и всегда); на чем покоится духовная константность средневековой иконописи «золотого периода». Сам же реальный мир относительно мало совпадает для нас с универсумом (опять-таки в философском смысле) и еще меньше с миром иконы.

Универсум иконы неизменно связан с универсумом анализа иконы. То есть без логической абстракции, выражающей рассматриваемые философские концепты иконописи, без единства их свода, нет целого. И как на примере феномена эвритмии мы убеждаемся, что числа, их отношения и пропорции в пространстве могут определенно составлять и объективно составляют универсум системного анализа. Но универсалия иконы довольно успешно включает в себя и принцип pars pro toto – часть вместо целого. Все дело в системе. Здесь обнаруживается парадокс, который успешно преодолевается наукой: если лат. universalis – нечто, относящееся к целому, то греч. η ανάλυση – разложение, расчленение. Все это разрешается спасительной диалектикой, считающей, что без противоречия невозможно движение и развитие. Предмет в качестве целого лучше будет познан именно при условии его членения на части.

По причине бесконечности универсума как такового и неисчерпаемости самого по себе знания, да и в силу неоднородности универсума мы не тешили себя надеждой покрыть своим анализом все пространство, открывавшееся явно или скрыто в процессе работы. В связи с малой разработанностью философии иконы, задача стояла – обозначить как можно больше неразрешенных проблем и наметить пути их дальнейшего решения.

Виктор Семенович Кутковой – Философский универсум православной иконы. В двух томах. Том 1

Великий Новгород, 2019. - 649 с.

ISBN 978-5-89896-4800-1

Виктор Семенович Кутковой – Философский универсум православной иконы. В двух томах. Том 1 – Содержание

Церковный образ: взгляд философа. Предисловие (В.В. Лепахин)

Вступление

Часть I. Логос сакрального образа

Глава 1. Основные философские термины и понятия православной культуры

§ 1. Концепты «диафора» и «диэресис» в философии образа

§ 2. Сакральный образ, вера и мировидение

§ 3. Поклонение иконе и ее почитание

§ 4. Сотериология православной иконы

§ 5. Литургический аспект сакрального образа

§ 6. Плерома - полнота Церкви - и сакральный образ

§ 7. Категориальный вопрос слышания и видения

Глава 2. Процесс создания иконы как философия «домостроительства спасения»

§ 1. Взаимоотношение церковной и народной культур

2.1.1. На переломе эпох: от идола к православной иконе

§ 2. Церковный статус иконописца

§ 3. Икона и слово. Предварительные рассуждения о философских проблемах творчества

§ 4. Творческий процесс, синергия, духовность художника

§ 5. Канон и его окрестности

§ 6. Живое и неодушевленное в иконописи

§ 7. Значение материала в иконописи

§ 8. Феномен эвритмии

§ 9. Соотношение языка и стиля в церковном искусстве

§ 10. Соотношение художественных тропов в православной иконописи

§ 11. Моленная и воспитательная функции иконы

Глава 3. Деконструкция сакрального образа

§ 1. Борьба против иконы

§ 2. Хора и икона: возможны ли их совмещения?

§ 3. Чувственное и умозрительное в личном письме русских святых

§ 4. Иконы Святой Троицы и образ Бога Отца: традиция заблуждений и философские затруднения понимания

§ 5. Ангел Хранитель как личность и проблемы его изобразимости

§ 6. Икона святого мученика Христофора

§ 7. Тератология и гротеск

§ 8. Икона и дети

Заключение

Взирая творческим оком на творчество. Послесловие (А.П. Донченко)

Библиография