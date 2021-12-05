Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кутковой – Философский универсум православной иконы - Том 1

Виктор Семенович Кутковой – Философский универсум православной иконы. В двух томах. Том 1
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Philosophy, History, Cultural Studies Art
Книга «Философский универсум православной иконы» своими двумя томами подводит итог посильных многолетних раздумий и размышлений автора о философии сакрального образа.
Почему она носит такое название? Словарь латинского языка объясняет термин universalis [universus] как общий, всеобщий, относящийся к целому. В философии он означает всю объективную реальность во времени и пространстве. Нет смысла вдаваться в обширный анализ одного слова, хорошо известного специалистам. Скажем лишь, что для нас в этой книге понятия «мир» и «универсум» чаще всего совпадают, хотя в самой философии они могут не совпадать. Под словом «мир» мы разумеем «мир иконы», и он есть универсалия, включающая в себя не только реальное время (здесь и сейчас), но и панисторическое (везде и всегда); на чем покоится духовная константность средневековой иконописи «золотого периода». Сам же реальный мир относительно мало совпадает для нас с универсумом (опять-таки в философском смысле) и еще меньше с миром иконы.
Универсум иконы неизменно связан с универсумом анализа иконы. То есть без логической абстракции, выражающей рассматриваемые философские концепты иконописи, без единства их свода, нет целого. И как на примере феномена эвритмии мы убеждаемся, что числа, их отношения и пропорции в пространстве могут определенно составлять и объективно составляют универсум системного анализа. Но универсалия иконы довольно успешно включает в себя и принцип pars pro toto – часть вместо целого. Все дело в системе. Здесь обнаруживается парадокс, который успешно преодолевается наукой: если лат. universalis – нечто, относящееся к целому, то греч. η ανάλυση – разложение, расчленение. Все это разрешается спасительной диалектикой, считающей, что без противоречия невозможно движение и развитие. Предмет в качестве целого лучше будет познан именно при условии его членения на части.
По причине бесконечности универсума как такового и неисчерпаемости самого по себе знания, да и в силу неоднородности универсума мы не тешили себя надеждой покрыть своим анализом все пространство, открывавшееся явно или скрыто в процессе работы. В связи с малой разработанностью философии иконы, задача стояла – обозначить как можно больше неразрешенных проблем и наметить пути их дальнейшего решения.

Виктор Семенович Кутковой – Философский универсум православной иконы. В двух томах. Том 1

Великий Новгород, 2019. - 649 с.
ISBN 978-5-89896-4800-1

Виктор Семенович Кутковой – Философский универсум православной иконы. В двух томах. Том 1 – Содержание

Церковный образ: взгляд философа. Предисловие (В.В. Лепахин)
Вступление
Часть I. Логос сакрального образа
Глава 1. Основные философские термины и понятия православной культуры
  • § 1. Концепты «диафора» и «диэресис» в философии образа
  • § 2. Сакральный образ, вера и мировидение
  • § 3. Поклонение иконе и ее почитание
  • § 4. Сотериология православной иконы
  • § 5. Литургический аспект сакрального образа
  • § 6. Плерома - полнота Церкви - и сакральный образ
  • § 7. Категориальный вопрос слышания и видения
Глава 2. Процесс создания иконы как философия «домостроительства спасения»
  • § 1. Взаимоотношение церковной и народной культур
  • 2.1.1. На переломе эпох: от идола к православной иконе
  • § 2. Церковный статус иконописца
  • § 3. Икона и слово. Предварительные рассуждения о философских проблемах творчества
  • § 4. Творческий процесс, синергия, духовность художника
  • § 5. Канон и его окрестности
  • § 6. Живое и неодушевленное в иконописи
  • § 7. Значение материала в иконописи
  • § 8. Феномен эвритмии
  • § 9. Соотношение языка и стиля в церковном искусстве
  • § 10. Соотношение художественных тропов в православной иконописи
  • § 11. Моленная и воспитательная функции иконы
Глава 3. Деконструкция сакрального образа
  • § 1. Борьба против иконы
  • § 2. Хора и икона: возможны ли их совмещения?
  • § 3. Чувственное и умозрительное в личном письме русских святых
  • § 4. Иконы Святой Троицы и образ Бога Отца: традиция заблуждений и философские затруднения понимания
  • § 5. Ангел Хранитель как личность и проблемы его изобразимости
  • § 6. Икона святого мученика Христофора
  • § 7. Тератология и гротеск
  • § 8. Икона и дети
Заключение
Взирая творческим оком на творчество. Послесловие (А.П. Донченко)
Библиография
Views 277
Rating
Added 05.12.2021
Author zenkevich
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books