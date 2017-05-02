Своим ученикам Елена Константиновна любила повторять слова Владимира Ивановича Малышева, по-доброму ворчавшего когда-то на студентов: «Вы проблемщики, а надо работать с источниками». Проблем, концепций, красивых обобщений в трудах самой Елены Константиновны, практически начертавшей контуры новой истории литературы переходного периода, немало.

Особенно отчетливо это проявилось в ее монографиях и последних статьях, где она подводит итоги и очерчивает основные направления дальнейших исследований. Но достоверность всех построений ученого Ромодановской держалась на прочном фундаменте. Трудно себе представить исследователя древнерусской литературы, не работавшего с рукописями, не владеющего так называемыми вспомогательными, а на самом деле базовыми дисциплинами — источниковедением, текстологией, палеографией. Елена Константиновна не просто была высоким мастером-профессионалом в этих сферах, она умела извлечь из разнообразия пестрых списков обильную информацию об общественном сознании, развитии идей в русском обществе, о формировании эстетических вкусов, перестройке жанровой системы. Работа с рукописями, с источниками была ее любимейшим занятием все годы, и это отразилось на высоком уровне всех ее работ.

Круги времен: В память Елены Константиновны Ромодановской. Том 1: Е. К. Ромодановская. Избранное. Отклики

М.: «Индрик», 2015. 872 с., ил.

ISBN 978-5-91674-353-1

Круги времен: В память Елены Константиновны Ромодановской. Том 1: Е. К. Ромодановская. Избранное. Отклики - Содержание

Предисловие

Елена Константиновна Ромодановская. Основные даты жизни

Список научных трудов Е. К. Ромодановской

Е. К. Ромодановская. Избранное

О. Д. Журавель. Грани перехода

СИБИРЬ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Новые материалы по истории сибирской литературы XVIII в.

О круге чтения сибиряков в XVII–XVIII вв. в связи с проблемой изучения областных литератур

Сибирские повести об иконах (XVII — начало XVIII в.)

Материалы по стилистике сибирской литературы первой половины XVII в.

Синодик ермаковым казакам (предварительное сообщение)

Фольклор и крестьянская литература

Древнерусская книжность в Сибири

К вопросу об изучении средневековых областных литератур

АРХИЕПИСКОПЫ И МИТРОПОЛИТЫ СИБИРСКИЕ

Сибирский архиепископ Нектарий и пропаганда православной идеологии

Опись имущества сибирского архиепископа Макария (1636 г.)

Литераторы тобольского архиерейского дома в XVII веке

Опись имущества софийского дома при архиепископе Симеоне (1653 г.)

ЛИТЕРАТУРА XVII–XVIII вв.

Повесть о Димитрии Римском

«История о царях и великих князьях земли русской» Ф. А. Грибоедова в собрании М. Н. Тихомирова

Неизвестная повесть-сказка в рукописном сборнике XVIII в.

Служба кабаку перед церковным судом XVIII века

Об одной литературной параллели к «Временнику» Ивана Тимофеева

Об источниках и структуре Повести о королевиче Валтасаре

Повесть о Варлааме и Иоасафе в истории древнерусской притчи

Повесть-притча в контексте эстетических споров XVII в. (О возможной интерпретации Повести о царе Аггее)

Сказание о римском попе Аврааме

О системе имен и подтексте в пьесе XVII в. «Иудифь»

О библейской основе пьесы XVII в. «Иудифь»

ПЕРЕВОДЫ И ЗАИМСТВОВАНИЯ

Западные сборники и оригинальная русская повесть (К вопросу о русификации заимствованных сюжетов в литературе XVII — начала XVIII в.)

Повесть о царе Аггее в контексте рукописных сборников

Русская версия Приклада о гордом цесаре Иовениане

К вопросу об источниках «Сказания о гордом Аггее» В. М. гаршина

Повести из Римских Деяний в редакции Никифора Симеонова

«Римские Деяния» (Gesta Romanorum) на Руси. Вопросы текстологии и русификации .

Повесть о неблагодарном змее

Переводные памятники XVII века и становление нового типа русской литературы

Римские Деяния и притчи Варлаама

Из комментария к Римским Деяниям. Легенда о Папире и «Беседа отца к сыну о женской злобе»

О символике толкований в прикладах Римских Деяний

Переводные сборники и русская литература

Римские Деяния и историческое повествование Древней Руси

АГИОГРАФИЯ

Легенда о Василии Мангазейском

Сказание о явлении Казанской иконы Богородицы в Тобольске

Неизвестная обработка преданий ранней летописи в рукописи XVII в. (о княгине Ольге)

Жития княгини Ольги, Варяжских мучеников и князя Владимира в составе Синайского палимпсеста (РНБ, Q.п.I.63)

«Святой из гробницы»: О некоторых особенностях сибирской и северно-русской агиографии

ЛИТЕРАТУРА И ДОКУМЕНТ

Псковский Синодик

Сочинение современника о начале Соловецкого восстания

Литературные элементы в сибирских челобитных XVII в.

Тобольская летопись и Сибирский архив

К изучению проблемы соотношения литературы и документа в Древней Руси

К вопросу о выборе деловой формы в литературных сочинениях

Литературные источники поддельных документов

РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Русская литература на пороге нового времени (К вопросу о механизме слома древнерусской литературной традиции)

К вопросу о поэтике имени в древнерусской литературе

К вопросу об эволюции портрета в древнерусской литературе

К вопросу о «макротекстологии»

ЛИТЕРАТУРА И СТАРООБРЯДЧЕСТВО

Литературное творчество патриарха Никона и старообрядческие писатели

Антистарообрядческий памфлет в рукописи XIX века

Сибирские видения 1662 г. в контексте антиниконовской борьбы

СЮЖЕТЫ И МОТИВЫ

От цитаты к сюжету. Роль повести-притчи в становлении новой русской литературы

К истории сюжета о Поликратовом перстне в древнерусской литературе

Словарь мотивов как научная проблема

Заметки к «Словарю сюжетов и мотивов русской литературы»

Сюжеты о благодарных зверях в русской беллетристике

Сюжет о райской птичке в сборнике С. В. Жюлева

Сюжет о пустыннике и ангеле («судьбы господни неисповедимы») в древнерусской литературе

Переводные сборники как комплексы новых сюжетов в русской литературе

Сюжетный комплекс «переодевание» и мотив потери одежды в повестях о гордом царе

К вопросу о мотивной структуре русского текста "Римских Деяний"

ЖАНРЫ

К вопросу об эволюции жанра притчи в русской литературе

Система жанров в русской литературе переходного периода (XVII — первая половина XVIII в.)

Специфика жанра притчи в древнерусской литературе

Об изменениях жанровой системы при переходе от древнерусских традиций к литературе нового времени

К истории жанра притчи в древнерусской литературе

Древнерусская притча: самоопределение жанра

К вопросу о региональном типе жанровой системы русской литературы XVII–XVIII вв.

Приклады из Римских Деяний в сборнике фацеций: Изменения жанра и стиля в новом контексте

Вопросы жанра в сочинениях франциска Скорины

Из лекций Е. К. Ромодановской (подгот. текста Л. И. Журовой)

Из откликов на труды Елены Константиновны Ромодановской

Протоиерей Борис Пивоваров. О трудах Елены Константиновны Ромодановской по сибирской агиографии

З. Михаил. Е. К. Ромодановская и «Римские Деяния» на Руси

В. И. Габдуллина. Под редакцией Елены Константиновны Ромодановской: Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы

Круги времен: В память Елены Константиновны Ромодановской. Том 1: Е. К. Ромодановская. Избранное. Отклики - Предисловие

Три четверти века, выпавшие на долю героини этой книги, вместили в себя несколько эпох из жизни нашей страны. Родилась она в городе на Неве в печальной памяти тридцать седьмом году. Ее отец, видный ученый-медик, принадлежал к одному из древнейших боярских родов и никогда этого не скрывал, поэтому перед самым началом ленинградской блокады он вместе с семьей был вывезен в тыл одним самолетом с А. А. Ахматовой. Неоднократно сменив место жительства, эвакуированная семья наконец, и уже навсегда, обосновалась в Новосибирске, где Леночка Ромодановская и закончила с медалью среднюю школу. Но получать высшее образование она решила в родном Ленинграде, поступив на филологический факультет ЛГУ.

Ее юность, студенчество и начало научной деятельности пришлись на годы «хрущевской оттепели», и отблеск молодого энтузиазма этого времени, наивного коллективизма и несбывшихся надежд личность Елены Константиновны навсегда сохранила (она с удовольствием рассказывала, например, как студенткой побывала на целине). Молодым специалистом она вернулась в город на Оби, в недавно организованный новосибирский Академгородок, чтобы за полвека пройти на сибирской земле все ступени должностной лестницы от лаборанта до директора Института филологии СО РАН, но связей с наукой города на Неве никогда не теряла. Ее учителями были И. П. Еремин и Л. А. Дмитриев, в Институте русской литературы АН она окончила аспирантуру и защитила обе диссертации, активно участвовала в коллективных проектах знаменитого «лихачевского» Сектора (Отдела) древнерусской литературы ИРЛИ — многотомных изданиях «Памятников литературы Древней Руси» и «Словаря книжников и книжности Древней Руси». Такое тесное переплетение двух городов, Ленинграда и Новосибирска, в жизни и судьбе Е. К. Ромодановской представляется совсем не случайным, отразив глубокую и органичную связь сибирской гуманитарной науки с прославленной ленинградской филологической школой.

Славист-медиевист Е. К. Ромодановская из многовековой истории древнерусской литературы избрала предметом своих научных изысканий ее заключительный, пограничный между средневековьем и новым временем этап — XVII век, став одним из крупнейших специалистов в этой области. Обозревая круг ее научных интересов, нельзя не удивляться их широте и разнообразию. Древний жанр притчи и поздняя региональная агиография. Начальный этап истории сибирской православной церкви и жанровые разновидности древнерусской повести. Сибирское летописание и переводные дидактические сборники новелл, причудливо соединяющие нравоучение и занимательность. Первые пьесы русского театра и жанры деловой письменности в их взаимодействии с литературой. Древнерусские обработки «вечных» сюжетов и своеобразие жанровой системы отечественной словесности переходного периода. Но при всем разнообразии научных интересов Е. К. Ромодановской ее деятельность на этом поприще отличалась удивительной цельностью и верностью некогда избранным принципам. Одной из важнейших особенностей стиля ее научной работы было стремление и умение разглядеть в каждой частной проблеме общерусскую и мировую проблематику, а в каждом явлении литературы — его исторический контекст.

Этому в немалой степени способствовала многолетняя работа Е. К. Ромодановской в Секторе археографии и источниковедения Института истории СО РАН (АН). В тесном сотрудничестве с историками она участвовала в экспедициях за старыми книгами («археографическим открытием Сибири» назвал их результат Д. С. Лихачев). Регулярная работа Е. К. Ромодановской в столичных и местных архивах (ею, помимо прочего, было описано несколько рукописных собраний в Тобольске и Томске) увенчалась интересными и даже сенсационными находками. (Например, еще совсем молодым археографом она обнаружила в одном из столичных древлехранилищ, уваровском собрании гИМ, первоначальный список Синодика Ермаковым казакам.) Весьма плодотворным оказался ее творческий союз с историками и лингвистами при создании книги «Тобольский архиерейский дом в XVII веке» (1994). В этом монографическом издании исторического источника Е. К. Ромодановской были подготовлены к публикации основные документы.

Работа с этими текстами вывела исследовательницу и на собственно литературоведческую проблематику, результатом чего стала монография «Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII в.» (2001). Следует подчеркнуть, что пронизывающая эти работы мысль о важной культурно-просветительской роли сибирского духовенства была заявлена ученым еще в те времена, когда исследования такого характера отнюдь не приветствовались. Весом и значителен вклад Елены Константиновны в создание таких капитальных академических трудов, как «Очерки истории литературы Сибири» и «История крестьянства Сибири». Е. К. Ромодановская была заместителем председателя Сибирского отделения Археографической комиссии РАН и постоянным редактором серии «Археография и источниковедение Сибири» с самых первых выпусков этого издания, заслуженно получившего широкое признание в научных кругах.

Обзор литературоведческого наследия ученого следует начать с работ о раннем этапе русской литературы Сибири, поскольку традиционная для гуманитария-сибиряка региональная тематика стала одним из основных направлений ее научной деятельности. Итогом ее достижений на этом поприще явилась книга избранных трудов «Сибирь и литература. XVII век» (2002), началось же все с рассмотрения некоторых спорных вопросов сибирского летописания и изучения ранней литературной продукции в регионе. Этому и была посвящена первая монография Е. К. Ромодановской «Русская литература в Сибири первой половины XVII в. (Истоки русской сибирской литературы)» (1973). Молодой исследовательнице удалось показать раннюю литературу Сибири как особый культурный феномен, возникший на излете соответствующего общерусского процесса и потому отмеченный своеобразными чертами.

Значительное место в монографии было уделено вопросам жанровой природы таких неоднозначных памятников, как Есиповская летопись, Повесть о городах Таре и Тюмени, Сказание о явлении и чудесах Абалацкой иконы Богородицы. Начальный этап сибирского летописания был также ею существенно прояснен благодаря детальному анализу различных редакций Есиповской летописи и уже упомянутой находке первоначального текста Синодика Ермаковым казакам. Завершением этого направления ее исследований стал тридцать шестой том «Полного собрания русских летописей», для которого Е. К. Ромодановская подготовила к изданию большинство текстов, проведя их предварительную сверку по десяткам списков, ей также принадлежит общая редакция тома и обстоятельное археографическое предисловие к нему.

Судьбе одного из «вечных» сюжетов в русской литературе переходного периода посвящена монография Е. К. Ромодановской «Повести о гордом царе в рукописной традиции XVII–XIX веков» (1985), легшая в основу ее докторской диссертации. Международный сюжет о наказании гордого царя, лишенного престола за неверие в тексты Священного Писания, вдохновил русских книжников «бунташного века» на создание цикла повестей, в которых решение актуальной для этого времени проблемы истинной и ложной власти оказалось тесно связанным с народно-утопическими представлениями об идеальном монархе. Некоторые из этих повестей были введены в научный оборот автором книги. Популярнейшее из произведений этого цикла — Повесть о царе Аггее, интерес к которому зародился у Елены Константиновны еще в студенческом семинаре И. П. Еремина, рассмотрено в монографии во всей сложности и многообразии его трехвековой рукописной традиции (более двухсот списков Повести подразделены при этом на 16 редакций и многочисленные варианты и виды).

Вопреки господствовавшему в дореволюционных работах представлению о заимствованном характере истории царя Аггея, традиционно возводимой к одному из прикладов переводного сборника Римские Деяния, Е. К. Ромодановская убедительно доказала русское происхождение памятника. Восстановила она и его сложный генезис, ибо создатель Повести своеобразно переработал материалы из «Неба Нового» Иоанникия галятовского, «Обеда духовного» Симеона Полоцкого и Жития Алексея человека Божия для выражения своих взглядов на внутриполитическую обстановку последней четверти XVII века. Дальнейшие обработки Повести преследовали цели не только политические, но и чисто художественные, развивая беллетристические элементы исходного текста, относящегося к жанровой разновидности нравоучительной повести-притчи. Особенно интересны три поздних крестьянских редакции памятника, сделанные в XIX в. известным старообрядческим книжником И. С. Мяндиным. Позднее Е. К. Ромодановская посвятила специальную статью источникам обработки международного сюжета о гордом царе у В. М. гаршина. В числе других «вечных» сюжетов и мотивов, обработанных древнерусскими книжниками и в этом качестве привлекавших внимание исследовательницы, назовем сюжеты о «Поликратовом перстне» и «благодарных зверях», группы сюжетов о сбывшихся предсказаниях и женских уловках и некоторые другие.

Свои многолетние наблюдения над литературными текстами XVII в. Е. К. Ромодановская обобщила в одной из лучших своих монографий «Русская литература на пороге Нового времени: Пути формирования русской беллетристики переходного периода» (1994). Необратимые изменения в русской литературе на исходе средневековья не раз подвергались вдумчивому анализу отечественных ученых. упомянем в этой связи соответствующие главы эпохальных работ Д. С. Лихачева «Человек в литературе Древней Руси» и «Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили», книгу А. М. Панченко «Русская культура в канун петровских реформ», коллективную монографию «Истоки русской беллетристики», выпущенную учеными Отдела древнерусской литературы ИРЛИ. Но Е. К. Ромодановская сумела найти собственный оригинальный подход для выяснения процесса беллетризации древнерусской словесности. Основой этого подхода стала проблема литературного вымысла, с которой ученому приходилось неоднократно сталкиваться при анализе древнерусских памятников самой различной жанровой природы — летописных и житийных текстов, рассказов о видениях и чудесах и пр.

Важную роль при анализе литературного процесса переходного периода сыграл постоянный интерес исследовательницы к древнейшему, но до сих пор малоизученному жанру притчи, оказывавшему влияние на древнерусскую словесность от ее истоков до превращения в литературу современного типа. Е. К. Ромодановской удалось, например, разграничить притчу с другими сходными жанрами (например, средневековым «прикладом»), а также выявить и описать созданную на ее основе жанровую разновидность повести-притчи, особенно важную, по ее мнению, для становления отечественной беллетристики. Богатая свежими идеями книга «Русская литература на пороге Нового времени…» заслуженно вызвала живой отклик в отечественном и зарубежном литературоведении. Отчасти продолжающий эту тему проект коллективной монографии «Притча в русской словесности: От средневековья к современности», задуманный Е. К. Ромодановской, к сожалению, увидел свет уже после ее кончины, в 2014 году. Изучение системы жанров в русской литературе переходного периода, их трансформаций и механизма их слома было еще одним важным направлением научного поиска сибирской медиевистки; обобщением ее раздумий на эту тему стал доклад на XII Международном съезде славистов (Краков, 1998).

В детстве Елена Константиновна мечтала стать театроведом. Время внесло в детские мечты свои коррективы, но любовь к театру и интерес к начальному этапу его становления в России остались неизменными. Ею была подготовлена к изданию и прокомментирована одна из первых пьес русского театра — «Иудифь» (1972). Позднее в специальной статье Е. К. Ромодановская проанализировала систему имен и подтекст этой пьесы. Другая статья такого рода была посвящена первому сибирскому театру, созданному в XVII веке «под сенью креста» тобольским митрополитом филофеем Лещинским. Отметим попутно еще один лейтмотив научных работ Е. К. Ромодановской — важность культурного взаимодействия славянских народов. Эта мысль проступает при выяснении генезиса повестей о гордом царе, в анализе просветительской деятельности первых сибирских митрополитов (среди них было немало украинцев, принесших с собой традицию латинской образованности и книжности), в неизменном интересе к заимствованным с Запада древнерусским нравоучительным сборникам и повестям, для которых польская литература играла роль посредницы. Актуальность мысли ученого для нашего времени межнациональных конфликтов и культурного разобщения славянских народов очевидна.

На фоне разнообразия научных интересов Е. К. Ромодановской закономерной явилась ее деятельность по созданию первого в отечественной филологии «Словаря-указателя сюжетов и мотивов русской литературы». По мысли исследовательницы, это справочное издание должно охватывать литературные материалы за весь период существования отечественной словесности от Нестора до наших дней. Для осуществления этого замысла ею был создан целый исследовательский коллектив, промежуточные результаты, а также общие и частные проблемы, возникавшие в процессе работы над Словарем, обсуждались научной общественностью на ставших традиционными тематических конференциях, было издано десять выпусков соответствующих материалов. При жизни Елены Константиновны увидели свет три выпуска этого экспериментального издания, работа над которым в Институте филологии СО РАН продолжается.

Последняя монография Е. К. Ромодановской «Римские Деяния на Руси: Вопросы текстологии и русификации. Исследование и издание текстов» (2009) обобщила ее многолетние наблюдения по истории одного из самых популярных памятников средневековой письменности на русской почве. Латинский сборник нравоучительных рассказов Gesta Romanorum (Римские Деяния), созданный в XIII веке и переведенный на большинство европейских языков, оставил глубокий след в мировой культуре, являя собой неистощимый кладезь «бродячих» сюжетов и мотивов. Однако его русский перевод, осуществленный лишь во второй половине XVII века, в течение долгого времени был известен филологам-древникам скорее понаслышке (единственное издание этого памятника, опубликованного в конце XIX в. по случайному списку, давно стало библиографической редкостью). Предпринятый Е. К. Ромодановской опыт комплексного изучения этого литературного памятника-ансамбля, значительного по объему и сохранившегося во множестве сильно разнящихся между собой списков, что потребовало выработки оригинальных приемов и методик исследования, стал ее настоящим научным подвигом, заслуженно удостоенным высокой академической премии имени Д. С. Лихачева.

Руководство Институтом филологии СО РАН выпало на долю Е. К. Ромодановской в нелегкое для российской науки время — с 1998 по 2012 гг., но и на этом новом для нее поприще она проявила незаурядные организаторские способности, вполне удовлетворяя знаменитым тезисам Д. С. Лихачева: «Настоящий ученый организует науку вокруг себя» и «Долг ученого — иметь преемников». Сохранив существовавшие в Институте направления (языкознание и фольклористику, в том числе любимое детище ее предшественника, А. Б. Соктоева, — «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»), новый руководитель научного коллектива практически заново создал сильное литературоведческое направление. Хорошо обеспеченное кадрами, включая и ее собственных учеников, это направление, благодаря регулярно проводимым конференциям, долгосрочным коллективным проектам и изданию «Сибирского филологического журнала», включенного в списки ВАК, способствовало значительной консолидации филологов Сибири.

Признанный педагог, Елена Константиновна соединяла свои филологические и археографические изыскания с преподаванием в высшей школе и подготовкой научных кадров. В течение многих лет она читала общие и специальные курсы в Новосибирском государственном университете и Новосибирском государственном педагогическом университете, в Алтайском и Бурятском государственных университетах. Ею подготовлено более десяти кандидатов филологических наук, благотворным оказалось участие в ее студенческих семинарах и для молодых ученых, сменивших позднее тематику исследований. Всем своим ученикам Е. К. Ромодановская неустанно прививала свойственный ей самой стиль научного исследования, включающий широту кругозора и верность учителям, добросовестное и скрупулезное внимание к источникам и уважение к ученым-предшественникам, наконец, смелость научной мысли в соединении со строгой требовательностью к каждому предлагаемому выводу. Все эти черты, а также демократизм, доброжелательное отношение к людям, глубокая порядочность и большое личное мужество определили неповторимый духовный облик этого выдающегося русского ученого-литературоведа, Интеллигента с большой буквы, таким светлый образ Елены Константиновны останется в нашей памяти.

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Круги времен. В память Елены Константиновны Ромодановской. Том 2: Исследования. Посвящения и воспоминания

М.: «Индрик», 2015. 1200 с., ил.

ISBN 978-5-91674-354-8

Круги времен. В память Елены Константиновны Ромодановской. Том 2: Исследования. Посвящения и воспоминания - Содержание

ИССЛЕДОВАНИЯ

М. В. Скржинская. Новелла о Гикии

И. М. Грицевская, В. М. Лурье, Н. П. Похилько. Анонимное славянское поучение под именем апостола Петра и его псевдоэпиграфические источники

Н. К. Тимофеева. Понятие «ученая дружба» как один из аспектов неформальной коммуникативной связи

М. Н. Климова. К истории мифа о великом грешнике в русской литературе (Киево-Печерский патерик, слово 15)

Н. Ф. Котляр. Князь. Муж. Дружина (о древнейших социальных понятиях летописи)

А. А. Пичхадзе. Глава «о отрицании» в древнерусском переводе студийского устава

Е. Л. Конявская. Князь владимир всеволодович мономах: Портрет и автопортрет

Л. Г. Панин. Некоторые актуальные вопросы изучения состава чтений и языка друцкого евангелия XIV века. ошибки в заглавии чтений

Г. А. Лончакова. Послание о земном рае новгородского архиепископа василия калики: к вопросу о литературном методе

Н. А. Лукьянова. Толково-исторический «словарь русского языка ХI–ХVII вв.» как источник изучения экспрессивной лексики

О. С. Сапожникова. Толковый Пасхальный канон и сочинения Иоанна дамаскина в сборнике XV в.

А. Г. Бобров. Поминальная трапеза в Лисицком монастыре в конце XV века

А. И. Алексеев. О вступлении Иосифа Волоцкого в борьбу с ересью жидовствующих

В. Я. Петрухин. Иван III — ересиарх? К спорам о ереси «жидовствующих»

Ф. В. Панченко. «Еже не съкрыти таланта от бога преданнаго ми» (материалы к творческому портрету Матфея десятого)

Т. В. Пентковская. толковый апостол в переводе-восполнении максима грека и в среднеболгарском переводе: Принципы и характер работы над текстом

М. С. Крутова. Сказание о епископе Иларионе меглинском в составе лицевого летописного свода XVI века

В. С. Томеллери. Вокруг «Парадоксов» Цицерона в мнимом переводе а. м. курбского. Проблемы и перспективы

А.Н. Кручинина. «Радуйся, Христово воине прехрабрый». отпустительные тропари в службе равноапостольному князю владимиру

В. И. Охотникова. Коты древнерусской литературы

А. В. Вознесенский. О евангелии, изданном в 1600 году в вильне в типографии мамоничей

О. А. Белоброва. О лицевой Пчеле XVII века

Э. Малэк. Неизученные редакции «Повести о семи мудрецах»

И. А. Лобакова. Сказания о посмертных чудесах в Житии галактиона вологодского: к вопросу о развитии сюжетного повествования в XVII веке

А. В. Сиренов. Описание древнекняжеского некрополя и канонизационная политика в России XVII в.

А. А. Романова. Несколько наблюдений о почитании «недоведомых святых» в России

Н. В. Понырко. «Мирское» житие как новый тип жития в русской агиографии XVII века

М. А. Федотова. Из комментариев к переписке святителя димитрия Ростовского (кто такой степан васильевич)

Н. С. Гурьянова. Старообрядцы и традиции книжников древней Руси

Т. Г. Казанцева. Акафист богородице в старообрядческой традиции (на материале служебных книг дореформенной редакции и певческой практики истинно православных христиан странствующих)

Е. М. Юхименко. Житие великомученицы варвары в выговских Четиях минеях и иконописив. а. есипова. «Повествование о спасителеве образе»: Рукопись оРкП нб тгу

А. В. Пигин. «Слово от старчества»: беседа инока Захарии с учеником евфимием об антихристе — малоизвестное старообрядческое сочинение XIX в.

А. Н. Власов. Устные и письменные формы повествования о местных святых и чудотворных иконах устюжского края

О. В. Белова. От изображения к тексту: о некоторых особенностях репрезентации библейских сюжетов в фольклорной прозе

С. И. Николаев. Мотив «посох с деньгами» в псковском предании

Т. М. Николаева. Это загадочное слово мгла

В. И. Еремина. Проблемы типологии эпоса

Т. Г. Иванова. Сибирский фольклорист Н. В. Ушаров

И. П. Медведев. Критические заметки А. Н. Оленина на записку академика Ф. И. Круга о проекте издания русских летописей

В. Г. Вовина-Лебедева. к вопросу о школах А. А. Шахматова и В. Н. Перетца: Степан Антонович Еремин

А. Накадзава. Изучение древнерусской литературы и истории в японии: новые исследования

Л. А. Курышева. Сюжет о коварной сестре в «Гистории королевича Архилабона»

Е. К. Никанорова. Сюжетная семантика мотива беспрекословного повиновения и ее изменение в анекдотах о российских правителях XVIII — начала XIX вв.

Н. Д. Кочеткова. Мотивы повести н. м. карамзина «Бедная Лиза» в стихотворении В. Д. Голицына

В. Е. Ветловская. Из комментария к драме Пушкина «каменный гость» («мой лепорелло, завтра — приготовь…»)

В. Е. Багно. Сибирь и дальний восток в личной библиотеке и творчестве Пушкина

В. Г. Одиноков. Н. В. Гоголь и А. П. Чехов: траектория творческого «полета»

Л. П. Якимова. У истоков русской семиотики: В. Ф. Одоевскийн

Н. П. Матханова. «Записки иркутского жителя» И. Т. Калашникова: рукопись и публикация

В. К. Васильев. К семантике психотипа «тургеневская девушка»

Н. А. Непомнящих. Сюжет о спасении души в рассказе Н. С. Лескова «Человек на часах» («спасение погибавшего»)

Б. Ф. Егоров. Исследование творческой личности ученого-гуманитара

Л. Н. Синякова. «Живая жизнь» и «привычка» как концепты художественной антропологии А. П. Чехова («в ссылке»)

Е. К. Созина. Этнографическая беллетристика в русской литературе рубежа XIX–ХХ вв.

М. Осиак. Отголоски русской литературы в Румынии

Е. Ю. Куликова. Путешествие слова в поэзии акмеистов

Е. В. Капинос. Элегия Г. Р. Державина и песня А. П. Сумарокова в рассказе И. А. Бунина «Несрочная весна»

А. Е. Аникин. Две заметки к теме «Ахматова и Анненский»

М. В. Рождественская, Т. В. Рождественская. О «петербургско-ленинградском» тексте в эпистолярном наследии поэта всеволода Рождественского

Е. Н. Проскурина. «Две души» фаустов А. Платонова

И. Е. Лощилов. Труды Е. К. Ромодановской о жанре видений и художественный мир Николая Заболоцкого (Некоторые сближения)

В. И. Тюпа. Две реплики запредельного диалога поэта Юрия Живаго

М. Ю. Новицкая. Тема материнства в поэзии иеромонаха Романа (Матюшина): к 60-летию поэта

Т. С. Царькова. Концепты и константы петербургских поэтических антологий (первое десятилетие XXI в.)

ПОСВЯЩЕНИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ

С. А. Лебедева. Жизнь

Ю. Г. Фефелова. Успение. Венок сонетов

В. А. Ромодановская. «Господи...»

ВОСПОМИНАНИЯ

К. В. Ромодановский. Воспоминания (вступ. ст., подгот. текста и комментарии С. Г. Петрова и В. А. Ромодановской) [В армии Колчака] Воспоминания о Владимире Николаевиче Тонкове Некоторые сведения из истории кафедры нормальной анатомии Омского медицинского института Сорок лет изучения лимфатической системы и раздумий по поводу ее строения Фрагменты прожитого и пережитого. Из истории организации Омского медицинского института

Ю. И. Бородин. Вспоминая Константина Владимировича Ромодановского

Л. Н. Иванова. «Константин Владимирович был человеком глубоко честным и в науке и в жизни»

Е. К. Ромодановская. Из воспоминаний Об Александре Григорьевиче Гинецинском О значении работ И. П. Еремина для исследования жанровой системы древнерусской литературы Лев Александрович Дмитриев О Дмитрии Сергеевиче Лихачеве: воспоминания разных лет Академик Н. Н. Покровский — организатор и руководитель археографических работ в Сибири: к 70-летию со дня рождения

Л. В. Сумкина. «...Я всех любила»

М. П. Кучерова. «Мы были подругами 65 лет»

Л. И. Вуич. Леночка Ромодановская

Н. Ф. Котляр. В доме Спасских

Из писем Ивана Георгиевича Спасского к Елене Константиновне Ромодановской

А. С. Сумкин. Квартира на Серебренниковской

Н. С. Демкова. Вспоминаю Лену Ромодановскую

А. Х. Горфункель. «…Опыт первой экспедиции оказался крайне полезным»

А. М. Грязнова. «Мы крепко сдружились — и на всю нашу жизнь...»

Н. А. Лукьянова. «Прожитая ею жизнь была гармоничной»

С. П. Рожнова. Очень личные воспоминания

Е. К. Пиотровская. Факел и константа

М. Ю. Новицкая. Окликая былое

Л. И. Сазонова. Мозаика памяти

Полевой Дневник Алтайской археографической группы 1968 г. (вступ. ст., подгот. текста и комментарии Н. Д. Зольниковой)

Т. В. Панич. Вспоминая Еелену Константиновну Ромодановскую

Л. В. Титова. Добрая фея

Н. Л. Дмитриева. Елена Константиновна и Варя

М. Н. Климова. В начале жизни

О. Д. Журавель. «Она казалась всесильной волшебницей»

Ю. В. Шатин. Воспоминания о Елене Константиновне Ромодановской

Т. Ф. Чалкова. «Окно в большую науку»

Е. Н. Кузьмина. На добрую память о Елене Константиновне

С. К. Севастьянова. «...Это было более тридцати лет назад»

А. В. Шунков. Вспоминая учителя… Елена Константиновна Ромодановская

Н. А. Непомнящих. Елена Константиновна Ромодановская как идеолог «Словаря сюжетов и мотивов русской литературы»

Л. А. Курышева. Два устных рассказа Елены Константиновны

Т. И. Ковалева. Лестница, ведущая вверх

Указатель имен к разделу воспоминаний

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