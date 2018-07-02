О церковной реформе XVII в. средний верующий имеет следующее стереотипное представление: на протяжении веков в тексты богослужебных книг вкрались какие-то ошибки, описки, патриарх Никон решил их исправить, а ревнители старины по своей косности и невежеству воспротивились («за один «аз» подобает нам в огонь идти», «коль положено до нас, лежи оно во веки веком» и т. п.) и произошел раскол. Однако такое понимание реформы XVII в. далеко от истины.

Суть реформы и исправления русских богослужебных книг, прежде всего, в замене старых русских церковных чинов и обрядов тогдашними греческими чинами и обрядами, т.е. целью реформы было приведение к единообразию русской и греческой церковной практики по образцу греческой. Цель эта диктовалась исключительно политическими соображениями, поэтому Никон прямо не говорил об этом на соборе 1654 г., но ко всеобщему изумлению заявил, что русское благочестие сомнительно, а потому, мол, и нужна реформа.

«Никон, — пишет проф. Н. Ф. Каптерев, — говорит на соборе не о таких книжных исправлениях, под которыми бы разумелись внесенные в них невежеством ошибки, описки и подобные неважные и легко исправимые погрешности, но требует исправления книг, поскольку они содержат, по его мнению, нововводные чины и обряды, требует, так сказать, исправления самой Церкви, а не книг только».

Кутузов Борис - Церковная «реформа» XVII века: ее истинные причины и цели

Барнаул: Фонд поддержки Храма Покрова Пресвятыя Богородицы Русской Православной Старообрядческой Церкви» , 2009. 592 с.

5-е изд.

ISBN 978-5-901605-13-4

Кутузов Борис - Церковная «реформа» XVII века: ее истинные причины и цели - Содержание

Левочкин И.В. Кутузов Б.П. Церковная «реформа» XVII в. Кутузов Б.П. Византийская мечта

Тараторкин Ф.Г. О книге Б.П. Кутузова «Церковная “реформа” XVII в.»

Кутузов Б.П. Предисловие

Часть I К ВОПРОСУ О ЦЕРКОВНОЙ «РЕФОРМЕ» XVII ВЕКА

Глава 1. Сравнение старых, дореформенных, и новых богослужебных текстов

Глава 2. Никоно-алексеевская «реформа» — осуществление давнего плана Ватикана

Глава 3. Сравнение переводов дониконовской и послениконовской Псалтыри

Глава 4. Против искажения истории (антиникон)

Глава 5. Симеон Полоцкий

Глава 6. Подлоги реформаторов

Глава 7. Богословская необоснованность реформы Никона

Глава 8. Константинопольский престол. Ватикан. Россия

Глава 9. Константинопольский синдром. Анамнез

Глава 10. Царь Алексей Михайлович в нетрадиционном ракурсе. Главный творец «реформы», главный виновник Раскола

Глава 11. Личности, вынесшие приговор старому русскому обряду на соборе 1667 года (греки: Антиохийский патриарх Макарий, Александрийский патриарх Паисий, архимандрит Дионисий, Паисий Лигарид)

ЧАСТЬ II ПРЕСТУПНАЯ «РЕФОРМА»

Глава 12. Сравнение старого (дореформенного) и нового (послереформенного) текстов таинства Крещения

Глава 13. Херувимская песнь. Символ веры. Евхаристический канон

Глава 14. К вопросу классификации ошибок и погрешностей «правки» (расхождения текстов по их содержанию)

Глава 15. Об изменении написания и произношения имени Спасителя и о придворном оккультизме

Глава 16. О двуперстии и троеперстии

Глава 17. В плену стереотипов

Глава 18. Как подготавливалась церковная «реформа» XVII века

Глава 19. Второстепенные деятели «реформы». В тени престола

Глава 20. Некоторые выводы. Нераскаянный исторический грех

Глава 21. Никоно-алексеевская «реформа»

Часть III НИКОНО-АЛЕКСЕЕВСКАЯ «РЕФОРМА» — ВЕЛИКАЯ ФАЛЬШИВКА XVII ВЕКА

Глава 22. История с Синодиком в неделю Торжества Православия

Глава 23. Экспедиция Арсения Суханова как историко-научная мистификация

Глава 24. Кривое зеркало никонианы

Глава 25. Почему стало возможным проведение на Московской Руси антицерковной «реформы»

Глава 26. Начало болезней, или две прелюдии к «реформе»

Глава 27. Антинациональная направленность никоно-алексеевской «реформы»

Глава 28. О подлоге русской национальной идеи

Глава 29. Корни византийской прелести

Глава 30. Об исследовании И.С. Платонова «Начало политического раскола в России: середина XVII века»

Глава 31. Никонова «реформа» и крестопопирательство

Глава 32. «Да приведет Господь расстоящаяся паки воедино...»

Заключение

Кутузов Борис - Церковная «реформа» XVII века: ее истинные причины и цели - О книге Б. П. Кутузова «Церковная “реформа’’ XVII в.»

Исследование Б. П. Кутузова посвящено одной из самых, казалось бы, историографически освоенных эпох и проблем российской истории. Автор, опираясь на богатый и разносторонний опыт предшественников, вместе с тем в полной мере отдает себе отчет в оригинальности и масштабности собственного замысла, в новизне предлагаемого им предмета исследования.

В монографии Б.П. Кутузова предпринята попытка систематического рассмотрения и тщательного анализа многих составных элементов явления, именуемого русским церковным расколом XVII в. Первое, что обращает на себя внимание в рецензируемой работе, — высокий профессионализм исследователя, привлекшего впечатляющий комплекс источников и, что самое главное, сочетающего в их изучении самые разные методы. Наряду с широкими историческими, типологическими обобщениями мы то и дело встречаем в работе результаты тонкого текстологического анализа литургических текстов, свидетельства свободного владения архисложным материалом византийской истории и т.д.

Второй отличительной чертой монографии Б. П. Кутузова следует признать примечательное сочетание ясности исследовательской позиции автора с отказом от вульгарного схематизма, нередко провоцируемого самими темами, среди которых история церковного раскола при Алексее Михайловиче занимает особое место, ибо, к сожалению, до сих пор манит недобросовестных исследователей потенциальной публицистичностью. Б. П. Кутузов не скрывает в целом ряде случаев своих взглядов, которые легко припечатать ярлыком «простарообрядческие», но имя и деятельность виднейшего историка избранной Б. П. Кутузовым темы Н. Ф. Каптерева должны бы предостеречь всякого читателя, а тем более научного рецензента от упреков в адрес автора в том, в чем его невозможно упрекнуть — в тенденциозности концепции.

Такой тенденциозности в монографии Б. П. Кутузова как раз и нет. Есть другое: добросовестная попытка еще раз разобраться в одном из сложнейших явлений в истории Русской Церкви, русского национального самосознания, отечественной культуры. Эта его попытка, как всякое значительное исследование, полемична, небесспорна, но интересна именно своей самостоятельностью, целостностью и несомненной научной доброкачественностью.

Мы надеемся, что дальнейшие работы Б. П. Кутузова привлекут внимание научной общественности, найдут своих читателей, способных оценить самые разные их достоинства — источниковедческие, историко-церковные, богословские. Считаем безусловно необходимым всячески рекомендовать исследования Б. П. Кутузова к печати, а книгу «Церковная реформа XVII века, ее истинные причины и цели» — к переизданию.

Ф. Г. Тараторкин, диакон, преподаватель кафедры отечественной истории Нового времени Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Москва, 13 марта 1996 г.