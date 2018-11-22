Работа А. В. Морохина посвящена связям двух известных центров старообрядчества конца XVII-XVIII вв. - Вязниковской слободы, где в середине XVII в. жил и проповедовал старец Капитон, и Керженца. Обнаруженные автором в Центральном архиве Нижегородской области в фонде Нижегородской духовной консистории документы содержат сведения о контактах вязниковских старообрядцев с «келейными жителями» Керженца, рассказывают о людях, судьбы которых определялись правительственными мероприятиями но «борьбе с расколом» в Нижегородском крае в 1710-1720-e гг.



За почти трехвековую историю в дореволюционной России старообрядцы испытали различные периоды отношения к себе со стороны государственной власти - от резкого неприятия и преследования до сочувствия. Наиболее благоприятным был для них просвещенный «век Екатерины». В этой связи большой интерес представляет исследование Г. В. Ибнеевой, показывающее, какое большое значение для выработки конфессиональной политики того времени имела поездка императрицы по Волге в 1767 г. Непосредственным результатом се явилось не только решение ряда текущих судебных дел в пользу старообрядцев, но также вполне сформировавшаяся политическая воля императрицы настойчиво проводить в жизнь положения остававшихся на бумаге указов от 14 декабря 1762 г. и 13 марта 1764 г., которыми повелевалось «обид и притеснений раскольникам не чинить». Вместе с тем, как справедливо показывает автор статьи, толерантность Екатерины II по отношению к старообрядцам оставалась ограниченной



Интересный факт, относящийся к другой эпохе, но также вызванный несправедливыми притеснениями старообрядцев, рассмотрен в статье В.В. Боченкова «А.Н. Толстой и освобождение старообрядческих епископов Аркадия, Конона и Геннадия - узников суздальского Спасо-Евфимиева монастыря». Автор представляет неизвестные старообрядческие источники о встречах A.H.Толстого с находившимся в ссылке в Туле: старообрядческим архиепископом Савватием (Левшиным) и об участии великого писателя в освобождении суздальских узников.

Старообрядчество в России (XVII-XX вв.) - Сборник научных трудов - Выпуск 4

Отв. ред. и сост. Е.M.Юхименко.

М.: Языки славянских культур, 2010. - 752 с.

ISSN 1727-9968

ISBN 978-5-9551-0374-7

Старообрядчество в России (XVII-XX вв.) - Сборник научных трудов - Выпуск 4 - Содержание

Содержание

От редактора

♦ История

• Е.М.Юхименко (Москва). Новое о старце Ефреме Потемкине

• A.B.Морохин (Нижний Новгород). К истории связей вязниковского старообрядчества с Керженцем в Х\/II в.(новые источники)

• Г.В.Ибнеева (Казань). Императрица Екатерина ll и старообрядческое население Нижегородского края

• В.В.Ваценков (Москва). А.H.Толстой и освобождение старообрядческих епископов Аркадия, Конона и Геннадия - узников суздальского Спасо-Евфимиева монастыря

• Е.М.Юхименко (Москва). Старообрядческий священник Димитрий Смирнов и его письма с русско-японской войны 1904-1905 гг.

• M.П.Рахманова (Москва). Накануне 17 апреля 1905 г. из переписки С.Д.Шереметева с С.B.Cмоленским

• E.B.Белякова (Москва). Старообрядческой вопрос на Поместном соборе 1917-1918гг.

• И.В.Семененко-Басин (Москва). Прославление святых в старообрядческой Церкви в первой четверти ХХ в.

♦ Персоналии

• Е.А.Агеева (Москва). Судьба старообрядца в императорской России: история жизни «учительного настоятеля» С.С. Гнусина

• Е.М.Юхименко (Москва). Письмо (автограф) С.С.Гнусина из Соловецкого заключения

• A.B.Пигин (Петрозаводск).Материалы к биографии выговского большака Степана Иванова

• И.И.Сергеенко (Москва). Время собирать камни (Мемориальные вещи из семьи М.С.Кузнецова в фондах ГИМ)

• Е.А.Агеева (Москва ). Династия Богатенко в культурно-общественной жизни Москвы впервой трети ХХ век

• М.П.Рахманова (Москва). «Бывший: человек (письма Я.А.Богатенко к В.Н.Масхадову)

• M.Ржоутил (Прага).Иван Никифорович Заволоко в Праге:штрихи к биографии

♦ Книжность, Литература

• А.Т Шатков (Екатеринбург). Послание: «правоверным» и новый памятник урало-сибирской старообрядческой литературы “начала XVIII в. атрибуция‚ текст‚ комментарии

• В.В.Бочекков (Mосква). «А главный оплот будущего России все-таки вижу в старообрядцах»: Новый взгляд на старообрядчество в творчестве П.И.Мельникова-Печерского

• B.B.Волков (Ржев). Рогожское книгохранилище и старообрядческие книжники ХХ в.

♦ Искусство

• Ю.А.Грибов (Москва). Городецко-нижегородские списки лицевого Апокалипсиса в контексте общих проблем изучения памятника.

• И.А.Бугаев-Давыдова (Москва). Старообрядческая иконопись и ее границы: материалы к дискуссии

• Н.В.Пивоварова (Санкт-Петербрг). Старообрядческие иконы в музеях Петербурга и Москвы: середина ХIХ-начало ХХ в.

• H.B.Пивоварова (Санкт-Петербург) Оазис древнего благочестия: об идейной программе внутреннего убранства

Долговой моленной в Петербурге

• B.B. Горшкова (Ярославль). Старообрядческие памятники XVIII - начала XX в. из частного собрания

• И.Миядзаки (Нара, Япония). Сызранская икона «Святой архангел Михаил и святой Георгий Победоносец» в собрании Музея Нисида (Япония).

• Ю.А.Алферова (Челябинск). Икона «Выговские киновиархи предстоящие Христу в славе» из молитвенного дома

старообрядцев поморского согласия г. Челябинска

• Е.Л.Зотова (Москва). «На память потомству»:меднолитой образ в старообрядческом молитвенном обиходе

• В.В.Игошев (Москва) Ювелирная мастерская Мишуковых и ее связи со старообрядческой традицией

♦ Предпринимательство

• Д.E.Расков (Санкт-Петербург). «О процентной добыче и лихоимании»: Отношение к проценту в хозяйственной этике староверов

• Дж.A.Уэст (Вашингтон). Старообрядческое видение будущего России: утопический капитализм Павла Рябушинского

• Ю.А.Петров (Москва). Этноконфессиональный фактор в контексте московского предпринимательства, вторая половина ХIХ-начало ХХ в.

♦ Некрополь

• Е.М.Юхименка (Москва). План Рогожского некрополя и список захоронений 1885-1886 гг.

Список сокращений

Сведения об авторах

Старообрядчество в России (XVII-XX вв.) - Сборник научных трудов - Выпуск 4 - от редактора

Равные религиозные и гражданские права для всего населения Российской империи были провозглашены только 17 апреля 1905 г. высочайшим указом «Об укреплении начал веротерпимости». Положению старообрядцев накануне этого знаменательного в их истории события посвящены две статьи сборника. Сохранившиеся в архиве Рогожского кладбища письма старообрядческого священника Димитрия Смирнова с русско-японской войны 1904-1905 гг., анализируемые и публикуемые Е.М.Юхименко, показывают, с какими трудностями пришлось столкнуться старообрядческому священнику, отправленному московской архиепископией на Дальний Восток для духовного окормления воинов-старообрядцев. Эти документы содержат ценные мемуарные свидетельства о положении на фронте русско-японской войны русско-японской войны, о военачальниках генерал-адъютанта А.Н.Куропаткине и Е.И.Алексееве, генерале Я. Г. Жилинском, к которым о.Димитрию пришлось неоднократно обращаться в своих ходатайствах о получении официального статуса священника в районе боевых действий.



Обстановку в обеих столицах, в высших придворных кругах и среди сочувствующих старообрядчеству лиц ярко характеризует основанная на переписке и мемуарах гр. С.Д.Шереметева и музыковеда С.В.Смоленского статья М.П.Рахмановой. Эти источники показывают, с каким трудом шла подготовка указа, преодолевались стереотипы мышления и косность бюрократической машины. Примечательны строки из письма Смоленского от 7 июля I903 г.: «Вы знаете, что мое сердце особенно сочувствует всякому искреннему религиозному чувству, хотя бы и выраженному своеобразно, даже и в противоречие существующей системе. Я говорю о старообрядцах (…). Старообрядчество мне представляется тою уцелевшею и хорошо дисциплинированною старинною Русью, которой, при умелом и деликатно-внимательном с нею обращении, несомненно придется принести нашей России огромные услуги в будущем».

Указом 1905 г. государственная власть окончательно определила свое отношение к старообрядчеству, но для синодальной церкви этот вопрос все еще оставался камнем преткновения. Работа Е.В.Беляковой впервые представляет читателю полную, основанную на документальных материалах картину обсуждения старообрядческого вопроса при подготовке и в ходе Поместного собора 1917-1918 гг. Исследователем охарактеризована вся палитра мнений, высказывавшихся в жарких дискуссиях 1906-1918 гг. Однако общая политическая обстановка начавшейся революции и преобладание сторонников миссионерского взгляда на старообрядчество воспрепятствовал! решению этой насущной церковной проблемы и затянули более чем на полстолетия снятие клятв на старые обряды. Примечательно, что в то же время участники предсоборных совещаний и собора при решении самых разнообразных церковных вопросов неоднократно обращались к старообрядческому опыту.

Новые внешние условия позволили старообрядчеству перейти к полномасштабному церковному строительству. Одним из первоочередных духовных вопросов, требовавших решения, стала канонизация мучеников за старую веру. В статье И.В. Семененко-Басина «Прославление святых в старообрядческой Церкви в первой четверти XX в.» на материале церковной периодики, документов по подготовке и проведению освященных соборов впервые получил полное освещение весь ход решения этого важнейшего для Церкви вопроса. Итог был подведен на заседании Освященного собора старообрядческих епископов 31 мая 1917 г., принявшем решение о всецерковном прославлении пострадавших за благочестие.

Исследования самого последнего времени дали возможность ввести в сборник рубрику - «Персоналии», включающую работы‚ авторы которых на основании новых, выявленных ими источников детально восстанавливают биографии, творческое и мемориальное наследие видных деятелей старообрядчества. Открывающая этот раздел фундаментальная работа Е.А.Агеевой проливает свет на загадочную фигуру старообрядческого писателя и мыслителя С.С. Гнусина, принадлежавшего к федосеевскому согласию. Разгоревшаяся в первой трети ХIХ в. вокруг его личности, взглядов и сочинений полемика обусловила крайнею противоречивость источников о его жизни и творчестве.