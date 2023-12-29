Нина Синицына - Третий Рим

Синицына - Третий Рим
На примере Ф. И. Тютчева можно показать, как за идею «Третьего Рима» выдается комплекс идеи, хотя и имеющий с ней точки соприкосновения, но тем не менее ей не тождественный. «Восточный вопрос», темы Царьграда, славянского единства занимали большое место и B его политических статьях, и B поэзии,тем не менее идеи «Третьего Рима» y Hero нет, хотя о приверженности поэта к ней иногда пишут. Так, в комментариях к опубликованному недавно и неизвестному ранее в полном объеме незавершенному трактату Ф. И. Тютчева «Россия и Запад», создававшемуся накануне Крымской войны, Л. Р. Ланской отмечал «сочувствие» Тютчева идеям «второго» и «третьего» Рима [Ланской 1988, с. 227]; английский исследователь Р. Лэйн писал: «Некоторые из его противников... поражены... были представшим перед ними образом Москвы как третьего Рима (хотя для истории России эта мифологема была не нова)». В брошюре иезуита И. С. Гагарина, направленной против Тютчева («Станет ли Россия католической?», 1856 год),Р. Лэйн также видит «одну из систематических попыток опровержения тютчевских Идей, его мечтаний, восходящих к древнерусской утопии о Москве как третьем Риме» [Лэйн 1988, с. 244, 247].
Остается неизвестным, однако, был ли вообще знаком с ней Ф. И. Тютчев в момент написания трактата; нет ни одного упоминания «Третьего Рима» и у И. С. Гагарина.
Историософия Ф. И. Тютчева вдохновлялась другой теорией, которая объясняла мировой исторический процесс, прошлые и конечные судьбы человечества как смену великих мировых монархий: Вавилонская (или Ассиро-Вавилонская), Персидская (или Мидо-Персидская), Эллинская, или Греческая, Римская.Последняя империя непосредственно предшествует концу мира, призвана завершить историческое время, земную историю человечества. Эта теория служила своеобразной «философией истории» не только B Древности и Средневековье,но использовалась также в Новое время; несмотря на создание новых исторических концепций и политических учений, она продолжала обсуждаться, привлекая масштабами и драматизмом вовлеченного в нее исторического материала,глубиной исторической перспективы.
Теория основывалась на экзегезе и различных интерпретациях 2 и 7 глав книги пророка Даниила с истолкованием сна царя Навуходоносора и описанием видения четырех зверей самому пророку (считается, что книга написана во II B. до н. э.). Царю, задумывавшемуся над тем, что будет после него, во сне предстал огромный истукан с головой из чистого золота, грудь и руки его были из серебра, чрево и бедра - медные, голени железные, ноги - частью железные, частью глиняные; камень оторвался от горы, Ударил в железные и глиняные ноги истукана, сокрушил его, а сам «сделался великою горою и наполнил всю землю» [Дан. 2, 31-44]. сон был истолкован Даниилом как пророчество о четырех земных царствах‚ вслед за которыми придет мессианское эсхатологическое царство Божие. Комментаторы видели в четырех царствах периоды всемирной истории, раскрытие ее провиденциального смысла, последовательные этапы свершения божественного замысла. Идентификация последнего, четвертого царства вызывала большой интерес И была особенно важной, ибо с ним связывался конец земной истории человечества, с ним стремились отождествить себя различные политические образования.
М. Делькор в Трудах римского Семинара писал, что, согласно современным экзегетам, четвертое царство книги пророка Даниила первоначально, т. е. во II в. до н.з., есть царство Александра Македонского, идущее вслед за Вавилонским, Мидийским, Персидским. В статье отмечается, что теория четырех веков человечества встречается у разных народов; тема трех монархий (Ассирийская, Мидийская, Персидская) возникла в эпоху Ахеменидов и была дополнена при Александре Великом четвертым царством, Македонским. Упомянута также индо-иранская доктрина о трех или четырех космических эпохах. Позднее в иудейских и ранне-христианских толкованиях к книге пророка Даниила Римская империя отождествлялась с четвертым царством или становилась иногда пятым (Иероним, Иосиф Флавий, Ипполит Римский). Так, Ипполит Римский, которому принадлежит наиболее ранний христианский комментарий к книге пророка Даниила, писал (ок. 200 г.): «Неужели мы не распознаем в этих событиях, предсказанных некогда Вавилону Даниилом, то, что в наши дни вот-вот свершится в мире?
Так вот, статуя, описанная Навуходоносору, есть образ империи мира. В ту эпоху царили вавилоняне: они были золотой головой статуи. После них персы будут владычествовать в течение 245 лет‚ и это доказывает, что они представляют серебро. Господство переходит затем к грекам на 300 лет‚ начиная с Александра Македонского, это медь. A им наследуют римляне, это железные голени статуи, ибо они сильны как железо» . Камень, сокрушающий статую, по Ипполиту, это Христос; он сойдет с небес, «как камень, отделяющийся от горы без участия человеческой руки, чтобы ниспровергнуть царства этого мира, установить небесное царство Святых,которое никогда не будет разрушено, Самому стать горой и станом Святых, заполнив всю землю». Четвертый зверь видений пророка Даниила (гл. 7) символизирует Римскую империю, он не отождествлен с каким-либо животным, но описан как зверь в высшей степени грозный и устрашающий, с железными зубами и медными ногтями [Delcor 1983, p. 13-14, 20].
Нина Васильевна Синицына - Третий Рим - Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV - XVI вв.)
М.: Академический проект, 2020. — 481 с.
(История России: Московская Русь)
ISBN 978-5-8291-3424-2
прежнее издание:
Издательство Индрик Москва 1998
ISBN - 5-85759-078-0
Нина Васильевна Синицына - Третий Рим - Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV - XVI вв.) - Содержание
Оглавление
От автора
Введение
«Третии Рим» B историографии и историософии ХIХ-ХХ вв.
Литературные реминисценции «Третьего Рима»; научный и публицистический подход
Первые публикации текстов и их эсхатологическая трактовка
Теория мировых монархий; Ф. И. Тютчев
B. О. Ключевский; Историко-филологические и философские труды 80-х гг. ХIХ в.
«Третий Рим» B конце ХIХ - начале ХХ в.
Труды Русского зарубежья; полемика
«Третий Рим» B отечественной науке 40-80-х гг. ХХ в.; работы А. Л. Гольдберга
Международный семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму»
Первые публикации текстов и их эсхатологическая трактовка
Теория мировых монархий; Ф. И. Тютчев
B. О. Ключевский; Историко-филологические и философские труды 80-х гг. ХIХ в.
«Третий Рим» B конце ХIХ - начале ХХ в.
Труды Русского зарубежья; полемика
«Третий Рим» B отечественной науке 40-80-х гг. ХХ в.; работы А. Л. Гольдберга
Международный семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму»
- Глава I Истоки. Автокефалия русской Церкви и становление концепций преемства-противостояния Москвы по отношению к Константинополю и Риму (XV B.)
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1. Отношение к престолу и трону накануне падения империи (Послания из Москвы B Константинополь 1441 и 1451 гг.)
- Вводные замечания
- Послание патриарху
- Послание императору
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2. После унии. Ранние русские сочинения о Флорентийском соборе.
- Хождение на Флорентийский собор анонимного суздальца
- Повесть о Флорентийском соборе Симеона Суздальца
- Тверское похвальное слово
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3. Митрополит из Рима и эволюция «греческой идеи» в Москве
- Разделение митрополии Киевской и всея Руси
- «Греческая идея» и антилатинская позиция митрополита Ионы
- Третья редакция Повести Симеона Суздальцаи Слово на латыню
- Формула «изрушения греческого православия» и попытки канонического оформления отказа не принимать митрополитов из «латинского» Рима и из Константинополя, находящегося во владениях «поганого царя»
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4. Политическая идеология и дипломатическая практика конца XV В.
- Послание на Угру 1480 г.
- Дипломатическая инструкция 1489 г
- Изложение пасхалии 1492 г
- Чин поставления Дмитрия-внука 1498
Глава II Источниковедческие аспекты изучения сочинений «Филофеева цикла»
- 1. Атрибуция, датировка
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2. Текстология, рукописная традиция
- Послание Филофея псковскому великокняжескому дьяку М. Г. Мисюрю Мунехину
- Послание великому князю
- Сочинение «Об обидах Церкви»
Глава III Исторические условия возникновения концепции «Третьего Рима»
- 1. Противоастрологический и антилатинский контекст
- 2. Эсхатологический контекст
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3. Историко-литературный контекст
- Новый вид Медоварцевской редакции
- 4. Политический, дипломатический и церковно-политический контекст
Глава IV Первоначальное содержание идеи «Третьего Рима»
-
1. Ответ Филофея Псковского и исходная форма концепции в Послании М. Г. Мисюрю Мунехину
- Структура Послания
- Вехи истории человечества.
- Периодизация христианской истории
- «Ромейское царство неразрушимо»
- «Ромейское царство» - Россия - «Третий Рим»
- Апокалиптическая жена
- «Светлый образ эсхатологизма»
-
2. Продолжатель Мефодия Патарского (проблема источников идеи «Третьего Рима»)
- Историографические заметки
- Юрий Крижанич о «Третьем Риме»
- Пророчество Мефодия Патарского
Глава V Лики «Третьего Рима»
- 1. «Третий Рим», «Святая и Великая Poсиа» B Послании великому князю
- 2. Продолжатель Филофея: от панегирика к обличению («Об обидах Церкви»)
- 3. «Третий Рим» - Москва или Новгород?
- 4. Учреждение патриаршества и «Третий Рим» (от пророчества к праву)
-
5. «Третий Рим» в XVII веке (постановка вопроса).
- «Константинопольское наследие» и «Третий Рим»
- «Третий Рим» в старообрядческой эсхатологии
Фрагменты и редакционные обработки сочинений
Заключение
Приложения
Введение к публикации
N 1. Около 1523-1524 г. Послание монаха псковского Елеазарова монастыря Филофея дьяку М. Г. Мисюрю Мунехину с опровержением астрологических предсказаний Николая Булева и с изложением концепции «Третьего Рима»
Заключение
Приложения
Введение к публикации
N 1. Около 1523-1524 г. Послание монаха псковского Елеазарова монастыря Филофея дьяку М. Г. Мисюрю Мунехину с опровержением астрологических предсказаний Николая Булева и с изложением концепции «Третьего Рима»
- Фрагменты и редакционные обработки Послания
- Волоколомский фрагмент второй четверти XVI B.
- Б. Фрагмент третьей четверти XVI B
- B. Редакция второй половины XVI B.(?), переработанная в послание царю Ивану Васильевичу
- Г. Фрагмент не позднее конца XVI B.с упоминанием царя Ивана Васильевича
- Д. Фрагмент в составе летописно-хронографических компиляций XVII B.
- E. Фрагмент из рукописи XVII B. с использованием мотивов Послания
N 2. Между 1524-1526 гг. (?). Послание московскому великому князю Василию Ивановичу о «Третьем Риме», обязанностях правителя, обряде крестного знамения
- Первая редакция
- Вторая редакция
- Фрагмент о соединении царств
N 3. 30 - начало 40-х гг. XVI B. Сочинение «Об обидах Церкви» Пространная редакция
- Краткая редакция
Список сокращений при ссылках на источники и литературу.
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