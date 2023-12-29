Нина Синицына - Третий Рим

На примере Ф. И. Тютчева можно показать, как за идею «Третьего Рима» выдается комплекс идеи, хотя и имеющий с ней точки соприкосновения, но тем не менее ей не тождественный. «Восточный вопрос», темы Царьграда, славянского единства занимали большое место и B его политических статьях, и B поэзии,тем не менее идеи «Третьего Рима» y Hero нет, хотя о приверженности поэта к ней иногда пишут. Так, в комментариях к опубликованному недавно и неизвестному ранее в полном объеме незавершенному трактату Ф. И. Тютчева «Россия и Запад», создававшемуся накануне Крымской войны, Л. Р. Ланской отмечал «сочувствие» Тютчева идеям «второго» и «третьего» Рима [Ланской 1988, с. 227]; английский исследователь Р. Лэйн писал: «Некоторые из его противников... поражены... были представшим перед ними образом Москвы как третьего Рима (хотя для истории России эта мифологема была не нова)». В брошюре иезуита И. С. Гагарина, направленной против Тютчева («Станет ли Россия католической?», 1856 год),Р. Лэйн также видит «одну из систематических попыток опровержения тютчевских Идей, его мечтаний, восходящих к древнерусской утопии о Москве как третьем Риме» [Лэйн 1988, с. 244, 247].

Остается неизвестным, однако, был ли вообще знаком с ней Ф. И. Тютчев в момент написания трактата; нет ни одного упоминания «Третьего Рима» и у И. С. Гагарина.

Историософия Ф. И. Тютчева вдохновлялась другой теорией, которая объясняла мировой исторический процесс, прошлые и конечные судьбы человечества как смену великих мировых монархий: Вавилонская (или Ассиро-Вавилонская), Персидская (или Мидо-Персидская), Эллинская, или Греческая, Римская.Последняя империя непосредственно предшествует концу мира, призвана завершить историческое время, земную историю человечества. Эта теория служила своеобразной «философией истории» не только B Древности и Средневековье,но использовалась также в Новое время; несмотря на создание новых исторических концепций и политических учений, она продолжала обсуждаться, привлекая масштабами и драматизмом вовлеченного в нее исторического материала,глубиной исторической перспективы.

Теория основывалась на экзегезе и различных интерпретациях 2 и 7 глав книги пророка Даниила с истолкованием сна царя Навуходоносора и описанием видения четырех зверей самому пророку (считается, что книга написана во II B. до н. э.). Царю, задумывавшемуся над тем, что будет после него, во сне предстал огромный истукан с головой из чистого золота, грудь и руки его были из серебра, чрево и бедра - медные, голени железные, ноги - частью железные, частью глиняные; камень оторвался от горы, Ударил в железные и глиняные ноги истукана, сокрушил его, а сам «сделался великою горою и наполнил всю землю» [Дан. 2, 31-44]. сон был истолкован Даниилом как пророчество о четырех земных царствах‚ вслед за которыми придет мессианское эсхатологическое царство Божие. Комментаторы видели в четырех царствах периоды всемирной истории, раскрытие ее провиденциального смысла, последовательные этапы свершения божественного замысла. Идентификация последнего, четвертого царства вызывала большой интерес И была особенно важной, ибо с ним связывался конец земной истории человечества, с ним стремились отождествить себя различные политические образования.

М. Делькор в Трудах римского Семинара писал, что, согласно современным экзегетам, четвертое царство книги пророка Даниила первоначально, т. е. во II в. до н.з., есть царство Александра Македонского, идущее вслед за Вавилонским, Мидийским, Персидским. В статье отмечается, что теория четырех веков человечества встречается у разных народов; тема трех монархий (Ассирийская, Мидийская, Персидская) возникла в эпоху Ахеменидов и была дополнена при Александре Великом четвертым царством, Македонским. Упомянута также индо-иранская доктрина о трех или четырех космических эпохах. Позднее в иудейских и ранне-христианских толкованиях к книге пророка Даниила Римская империя отождествлялась с четвертым царством или становилась иногда пятым (Иероним, Иосиф Флавий, Ипполит Римский). Так, Ипполит Римский, которому принадлежит наиболее ранний христианский комментарий к книге пророка Даниила, писал (ок. 200 г.): «Неужели мы не распознаем в этих событиях, предсказанных некогда Вавилону Даниилом, то, что в наши дни вот-вот свершится в мире?

Так вот, статуя, описанная Навуходоносору, есть образ империи мира. В ту эпоху царили вавилоняне: они были золотой головой статуи. После них персы будут владычествовать в течение 245 лет‚ и это доказывает, что они представляют серебро. Господство переходит затем к грекам на 300 лет‚ начиная с Александра Македонского, это медь. A им наследуют римляне, это железные голени статуи, ибо они сильны как железо» . Камень, сокрушающий статую, по Ипполиту, это Христос; он сойдет с небес, «как камень, отделяющийся от горы без участия человеческой руки, чтобы ниспровергнуть царства этого мира, установить небесное царство Святых,которое никогда не будет разрушено, Самому стать горой и станом Святых, заполнив всю землю». Четвертый зверь видений пророка Даниила (гл. 7) символизирует Римскую империю, он не отождествлен с каким-либо животным, но описан как зверь в высшей степени грозный и устрашающий, с железными зубами и медными ногтями [Delcor 1983, p. 13-14, 20].